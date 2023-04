Essai comparatif : le BMW X1 hybride (2023) défie le DS7 E-Tense Plus imposant, le nouveau BMW X1 se rapproche comme jamais du DS7 qui vient de passer par la case restylage. La confrontation était inévitable, particulièrement dans leur version hybride rechargeable xDrive 25e et E-Tense 225.

Face aux références allemandes, le DS7 a eu l’intelligence de ne pas chercher la confrontation directe. En choisissant un format intermédiaire et des tarifs plus doux, il offrait à son lancement en 2017 l’habitabilité d’un BMW X3 pour le prix d’un X1. Avec l’irrémédiable poussée de croissance des SUV modernes, son positionnement évolue. Ainsi, la nouvelle génération de X1, introduite en 2022, ne mesure plus que neuf centimètres de moins que lui, tandis que son offre de motorisations rechargeables se rapproche avec désormais deux variantes de 245 ch et 326 ch.

Media Image Image Les SUV hybrides rechargeables répondent au cahier des charges des entreprises au niveau de la fiscalité et du CO2 : le BMW X1 et le DS7 ciblent les mêmes clients dans l'univers premium. Thomas Antoine/Ace Team

Celui qui est en passe de reprendre le titre de BMW la plus vendue en France est donc une véritable menace pour le plus gros succès de DS. Le français n'est d'ailleurs pas resté inactif : son restylage de l’automne 2022 lui a permis de gagner un système multimédia mis à jour et une nouvelle batterie de 14,2 kWh contre 16,3 kWh pour la BMW. Il subsiste néanmoins une différence notable entre nos deux rivaux du jour : le DS7 E-Tense 225 ne bénéficie pas comme le X1 xDrive25e de la transmission intégrale, car le moteur électrique placé sur le train arrière est réservé aux Hybrid 300 et 360.

Au volant des BMW X1 xDrive 25e et DS7 E-Tense

DS n’a jamais cherché à singer les constructeurs allemands et cela se ressent une nouvelle fois lorsqu’on reprend le volant du DS7. Son « toucher de route » reste en effet typiquement français et tire pleinement parti de l’amortissement piloté optionnel dont notre modèle était équipé. En mode Confort, le français distille un moelleux très appréciable sur route bosselée et prend un peu de roulis en courbe, sans toutefois se départir de son efficacité. Sa direction reste, en effet, précise et le train arrière accompagne le mouvement à la demande. Ceux qui souhaitent plus de dynamisme peuvent d’ailleurs opter pour la position Sport, qui affermit très nettement l’amortissement et la direction.

Media Image Image Le système hybride du DS7 E-Tense 225 est composé d'un quatre cylindres et d'un moteur électrique dans la boite de vitesses. L'ensemble entraîne les roues avant. Thomas Antoine/Ace Team

En comparaison, le BMW X1, qui ne profite pas de suspension pilotée, n’offre pas les mêmes qualités de confort. Très civil sur autoroute et à vitesse élevée, il devient plus trépidant en dessous de 70 km/h, alors que notre modèle xLine n’est pas équipé du châssis Sport. En contrepartie, le SUV allemand propose des performances plus tranchantes grâce à son couple supérieur de 117 Nm et la motricité de son train arrière. Il enrhume ainsi le français de 2,1 secondes au 0 à 100 km/h ce qui est considérable. En dépit de son train arrière moteur, il conserve néanmoins un caractère de traction, avec même quelques petits effets sporadiques de couple dans la direction mais indéniablement c'est lui le plus plaisant à conduire.

Media Image Image Le système hybride du BMW X1 xDrive 25e est composé d'un trois cylindres 1.5 et d'un moteur électrique placé sur le train arrière, ce qui lui permet de profiter d'une transmission intégrale. Thomas Antoine/Ace Team

Plus intéressant pour un modèle électrifié, le BMW X1 se comporte comme un véritable hybride lorsque les batteries sont déchargées : il récupère très efficacement l’énergie au freinage et ménage ainsi de nombreuses phases de roulage électrique. Le DS7 est loin d’être aussi efficace en la matière. Toutefois, il faut saluer les progrès réalisés par le système Stellantis en matière de réponse au freinage, devenue aussi naturelle que possible pour un hybride. On ne peut pas en dire autant de son concurrent, dont la pédale donne toujours la sensation de résister à la pression, rendant difficile le dosage.

Autonomie, recharge et consommation

En annonçant 77 km d’autonomie moyenne en mode électrique, le BMW frappe un grand coup… et le plus étonnant est qu’il tient ses promesses. Nous sommes en effet parvenus à parcourir 70 km en mode 100 % électrique avec le X1 avant que le moteur thermique redémarre et ce sur un parcours mêlant trajet urbain, route et voie rapide à 110 km/h. Un score impressionnant compte tenu de la taille relativement raisonnable des accumulateurs. Même s’il progresse, le DS7 doit s’incliner, puisque son rayon d’action est plus proche des 50 km.

Talon d’Achille du précédent BMW X1 rechargeable, la puissance de recharge atteint désormais 7,4 kW, ce qui lui permet de recouvrer 100 % de sa batterie en 2h30. Le DS7 propose la même puissance de charge, mais en option à 500 € (3,7 en série). Enfin, le comparatif tourne très nettement à l’avantage de l’allemand en ce qui concerne la consommation batterie déchargée. Nous avons relevé une moyenne de 8 l/100 km sur autoroute à 130 km/h sur le DS7 contre 7,4 l/100 km sur le X1.

Media Image Image Le BMW X1 hybride rechargeable bénéficie d'une batterie plus forte que le DS7 (16,3 kWh contre 14,2) et avance une meilleure autonomie 100 % électrique. Thomas Antoine/Ace Team

Sur route et voie rapide, l’appétit du X1 tombe en dessous des 6 l/100 km tandis que le DS7 reste au-dessus. Pour enfoncer le clou, le BMW bénéficie d’une contenance de réservoir légèrement supérieure de 47 litres contre 43 pour le DS7. De quoi proposer une autonomie totale dépassant les 800 km contre à peine 600 km : un atout maître, très rare pour un hybride rechargeable. Le DS7 s’incline donc ici mais il est tombé sur un os : le X1 xDrive25e se situe réellement au-dessus du lot à ce chapitre.

A bord des BMW X1 et DS7

Les deux concurrents continuent à cultiver leurs différences à l’intérieur. Le BMW propose désormais une présentation tournée autour de ses deux écrans horizontaux légèrement orientés vers le conducteur. Avec sa console centrale flottante, il offre beaucoup d’espace de rangements tandis que sa finition apparaît d’excellent niveau, mis à part quelques plastiques critiquables en partie basse. Il profite d’un système multimédia particulièrement moderne, même si l’on regrette quelques complexités inutiles. Il est ainsi nécessaire d’activer son compte My BMW pour avoir accès aux destinations précédentes, tandis que les menus de conduite apparaissent inutilement complexes : pourquoi ne pas proposer un mode électrique immédiatement accessible plutôt que de le cacher dans un menu « châssis et propulsion » ? Sur le plan de l’habitabilité, le X1 tire parfaitement parti de ses centimètres gagnés en proposant à la fois un espace à l’arrière et un volume de coffre corrects.

Le BMW X1 renonce aux casquettes de planche de bord et oriente ses écrans légèrement vers le conducteur. Le système multimédia du BMW X1 apparaît complet et moderne mais n'est pas parfait en matière d'ergonomie : certaines fonctions sont complexes à activer. La console centrale flottante du BMW dégage de larges espaces de rangement. Pas de banquette coulissante pour le X1 hybride mais l'espace à l'arrière reste très correct. Le X1 offre un volume de coffre inférieur à celui du DS7 mais il reste très correct. Et pourtant les ingénieurs ont dû caser la batterie, le moteur électrique et le réservoir de 47 litres. En dépit d'un dessin plus traditionnel, la planche de bord du DS7 n'est pas moins spectaculaire que celle du X1. Enfin ! Le DS7 bénéficie d'un système multimédia moderne, repris de la DS4, en profitant de boutons de commande plus traditionnels. Le DS7 reste fidèle à un levier de changement de vitesses traditionnel. Le DS7 offre un peu plus d'espace aux jambes que le BMW à l'arrière. Plus long et dépourvu de moteur arrière, le DS7 offre 51 litres de volume de coffre en plus que le BMW.

Bien que plus ancien, l’habitacle du DS7 n’est pas le moins spectaculaire et sa finition apparaît particulièrement soignée. En revanche, l’aménagement plus traditionnel lui interdit de proposer autant d’espace de rangement que son concurrent. On apprécie de trouver enfin à bord un système multimédia au goût du jour, présenté sur un écran qui n’a rien à envier à celui du BMW. Pour autant, là aussi l’ergonomie laisse à désirer, même si elle profite d’utiles boutons de rappel et non de la trop complexe deuxième dalle tactile de la DS4. Encore plus habitable à l'arrière, où il propose un espace aux jambes considérable, le Français affiche aussi un volume de coffre supérieur de 51 litres, un avantage logique compte tenu de son gabarit.

Prix BMW X1 et DS7 hybride rechargeable

Fort de son gabarit plus imposant, le DS7 affiche un tarif supérieur de 2 300 € au BMW X1 mais le comparatif équipements prix tourne à l’égalité les deux finitions Rivoli et xLine. Le français propose en effet en série la sellerie cuir, les sièges avant électriques, les jantes de 19 pouces, qui totalisent 3 270 € d'options chez son rival. En contrepartie, le BMW bénéficie sans supplément du hayon motorisé, du freinage régénératif piloté et du chargeur 7,4 kW. Les deux concurrents pratiquent cependant une politique d’options assez critiquable. Il est ainsi impossible de profiter du régulateur adaptatif sur le DS7 en finition Rivoli alors que cet équipement devient de plus en plus courant.

Media Image Image Sur le plan esthétique, le restylage du DS7 concerne particulièrement sa face avant. Thomas Antoine/Ace Team Media Image Image Le nouveau BMW X1 a gagné en prestance sur le plan visuel, au point de jouer les petits X3. Thomas Antoine/Ace Team

Du côté de chez BMW, la politique des suppléments groupés incite à faire monter rapidement la facture : il faut passer par le Pack Premium à 2 100 € pour profiter de l’entrée mains libres, qui s’ajoute aux rétroviseurs rabattables électriquement, à la recharge par induction et le rétroviseur électrochrome. Ce pack inclut d’ailleurs les savoureuses options sur abonnement inaugurées par le X1 : les sièges et volants chauffants et la conduite semi autonome. A noter enfin que son moteur thermique moins puissant lui permet de bénéficier d’une puissance fiscale de 3 CV inférieure au DS7 en dépit de sa puissance cumulée supérieure.

Notre choix : BMW X1 25e xDrive Confortable, habitable bien fini, mieux équipé et plus à jour que jamais sur le plan technologique, le DS7 E-Tense 225 se défend très bien face au BMW X1 xDrive25e. Ce dernier profite cependant de performances très supérieures et surtout d’une consommation batterie déchargée modérée, qui en fait l’un des hybrides rechargeables les plus polyvalents du marché. Impossible dès lors de ne pas lui attribuer la victoire en dépit d’un amortissement plus trépidant et d’une habitabilité un peu inférieure.

BMW X1 25e xDrive

On aime Autonomie électrique

Consommation mesurée

Performances On regrette Suspensions parfois fermes

Ergonomie de certains menus

Politique d’options

DS7 E-Tense 225

On aime Confort

Habitabilité

Finition On regrette Consommation batterie déchargée

Politique d’options

Moteur bruyant en charge

Prix et fiche technique BMW X1 xDrive25e et DS7 E-Tense 225

Marque modèle BMW X1 DS7 Version xDrive25e E-Tense 225 Finition Xline Rivoli Prix (€) 56 000 58 300 Puissance fiscale (CV) 7 10 Rejets CO2 (g/km) 15 - 22 28 - 29 Bonus - Malus 2023 (€) aucun aucun Malus au poids (€) aucun aucun Garantie voiture 2 ans - km illimité 2 ans - km illimité Dimensions Longueur (m) 4,5 4,59 Largeur sans rétroviseurs (m) 1,85 1,89 Hauteur (m) 1,63 1,63 Empattement (m) 2,69 2,73 Volume de coffre ((l) 490 541 Capacité du réservoir (l) 47 43 Poids à vide (kg) 1 855 1 760 Fiche technique Moteur thermique 3 cyl. turbo 4 cyl turbo Puissance (ch) - couple (Nm) thermique 136 - 230 180 - 300 Puissance (ch) - couple (Nm) électrique 107 110 Puissance cumulée (ch) 245 225 Couple cumulé (Nm) 477 360 Transmission aux quatre roues aux roues avant Boîte de vitesses auto, robotisée 7 rap. auto, 8 rap. De 0 à 100 km/h (s) 6,8 8,9 Vitesse maximale (km/h) 190 225 Vitesse maximale en électrique (km/h) 140 135 Batterie, autonomie et consommation Capacité brute - utile de la batterie (kWh) 16,3 - 14,2 14,2 - 12,9 Puissance chargeur AC (kW) 7,4 3,7 (7,4 en option) Consommation mixte WLTP (l/100 km) 0,7 - 1,0 1,2 - 1,3 Autonomie mixte électrique WLTP (km) 77 - 91 km 76 - 80 km Temps de charge de 0 à 100 % - Prise domestique 8 A 7h45 7h -Borne publique AC 11 kW 2h30 2h (avec option 7,4 kW)

Equipement de série en commun

Assistant de maintien en ligne

capteur de pluie et de luminosité

capteurs de recul

caméra de recul

climatisation bizone

détection des piétons

habillage de la planche de bord

jantes de 18 pouces

ecran tactile avec navigation

instrumentation numérique

sélecteur de mode de conduite

L'instrumentation numérique du X1 offre de larges possibilités de configuration. La montre B.R.M. signature du DS7 est toujours au programme.

Équipements différenciants et options

BMW X1 DS7 Peinture métallisée 890 € 900 € Affichage tête haute Pack Innovation (3 350 €) non disponible Accès mains libres Pack Premium (2 100 €) série Caméra panoramique Pack Innovation (3 350 €) 300 € Chargeur 7,4 kW série 500 € Hayon motorisé série 500 € Sellerie cuir 1 350 € série Sièges avant électriques 960 € série Suspension pilotée non disponible 1 100 € Toit ouvrant électrique 1 260 € 2 000 € Vision de nuit non disponible 1 300 €

