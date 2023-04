Essai comparatif : le Kia Niro hybride (2023) défie le Renault Captur E-Tech Renault est toujours la seule marque française à proposer un SUV urbain hybride en 2023. Son Captur E-Tech connaît d’ailleurs un franc succès. La seconde génération du Kia Niro, commercialisée depuis peu, parviendra-t-elle à faire vaciller notre star sur son piédestal ?

Par Thierry Réaubourg

RENAULT Captur 1.6 E-Tech hybride 145ch Iconic - Moteur : Hybride

- Puissance: 145 ch

- Lancement : Mars 2022

- A partir de 34 400 €

- Ni bonus ni malus

Voir la fiche technique KIA Niro 1.6 GDi 141ch HEV Premium - Moteur : Hybride

- Puissance: 141 ch

- Lancement : Avril 2022

- A partir de 36 740 €

- Ni bonus ni malus

Voir la fiche technique

À mi-chemin entre SUV urbain et compact, avec 4,42 m de longueur, le nouveau Kia Niro est aussi le seul modèle du marché à proposer trois seuils d’électrification à ce niveau de gamme. Hybride simple, hybride rechargeable et 100 % électrique : l'embarras du choix ! Face à une telle offre, le cheptel des rivaux français potentiels se réduit à peau de chagrin. En effet, en dehors du Renault Captur E-Tech, aucun modèle n’est en mesure aujourd'hui de défendre nos couleurs dans la famille des crossover urbains hybrides, largement dominée par les constructeurs asiatiques avec leurs Honda HR-V, Hyundai Kona, Nissan Juke, Toyota Yaris Cross, Suzuki Vitara et S-Cross.

Le Renault Captur E-Tech se défend cela dit plutôt bien, même si sa version « sans fil » de 145 ch travaille désormais en solo, la déclinaison plug-in de 160 ch venant de tirer discrètement sa révérence. Mais le français en a vu d'autres depuis sa sortie en 2021. C'est donc avec sérénité qu'il s'apprête à relever le défi face à l'ambitieux Niro 1.6 GDi full hybrid de 141 ch. Compte tenu de ses mensurations supérieures (19 cm de plus que le Captur en longueur), le sud-coréen prendrait-il d’emblée une sérieuse option sur la victoire ? La taille ne fait pas tout…

Media Image Image Le Kia Niro s’articule autour d’une gamme 100 % électrifiée. La version full hybrid de 141 ch trouve sur son chemin, entre autres SUV urbains, le Renault Captur E-Tech de 145 ch. Adrien Cortesi

Au volant des Kia Niro et Renault Captur hybrides

Si vous faites partie de nos fidèles lecteurs, il ne vous a sans doute pas échappé que le comportement routier du Captur avait toujours fait l’objet de commentaires élogieux. Un modèle d’agrément avec ses trains roulants alertes, sa direction parfaitement calibrée et son freinage aussi efficace que facile à doser. Y compris en positionnant la boîte automatique sur le mode B, qui permet de booster la régénération électrique. Une transmission à crabots unique en son genre (ni embrayage ni synchros) hélas un peu lente et parfois génératrice de bruits bizarres lorsqu’on circule au pas en agglomération. Les petits à-coups qu’elle engendrait au début de sa carrière se sont en revanche atténués au fil du temps, rendant son fonctionnement beaucoup plus fluide aujourd’hui, au même titre que les passages de relais entre le quatre-cylindres essence de 95 ch et les deux moteurs électriques (49 ch pour le principal + 20 ch pour l’alterno-démarreur).

Media Image Image Doux et silencieux, le Niro hybride n’offre pas un jeu de jambes aussi assuré que son rival français. La gestion de sa boîte mérite également d’être améliorée. Adrien Cortesi Media Image Image Comme celle du Niro, la boîte automatique du Captur manque de réactivité. On se régale en revanche de la rigueur de direction du SUV français et de sa tenue de route.

Seul point noir au volant du français : un amortissement trop sec à basse vitesse, amplifié par les grandes roues de 18 pouces de notre finition Iconic. Heureusement, une fois quittée la ville, ses dos-d’âne et ses plaques d’égout, tout rentre dans l’ordre. On regrette en revanche de ne pouvoir disposer du régulateur de vitesse adaptatif de série (Renault en demande 800 €) comme on en trouve à bord du Niro, lequel bénéficie également de la conduite semi-autonome de niveau 2 et de palettes au volant pour moduler la puissance du frein régénératif.

Les assistances à la conduite du coréen sont cependant beaucoup trop intrusives, à l’instar de l’aide au maintien dans la voie jouant au ping-pong entre les lignes ou du détecteur d’obstacle parfois pris de panique lorsque que vous vous laissez gentiment glisser vers la voiture qui précède au feu rouge. Autre motif d’agacement : l’entêtement de la boîte DCT6 à se figer sur le rapport qu’elle vient d’engager, même lorsque le profil de la route l’enjoint à égrainer les vitesses supérieures. On en vient presque à imaginer qu’il s’agit d’une transmission à variation continue et non à double embrayage… Fort heureusement, même dans l’effort, le moteur 1.6 de 105 ch reste discret, Kia ayant fait de l’insonorisation l’une de ses priorités. Les nombreuses phases de roulage confiées au moteur électrique (43,5 ch) permettent d’ailleurs de mettre en avant l’excellente isolation des bruits aérodynamiques et de roulement.

Media Image Image La puissance du quatre-cylindres 1.6 Kia atteint 105 ch. Celle du moteur électrique qui l’accompagne 43,5 ch. En valeurs combinées, le Niro hybride délivre 141 ch. Adrien Cortesi Media Image Image Deux moteurs électriques officient sur Captur E-Tech : un bloc de 49 ch et un petit alterno-démarreur de 20 ch. Le moteur essence 1.6 développe 95 ch. Adrien Cortesi

Vous l’avez compris, le Niro privilégie le confort au dynamisme. À plus forte raison avec une direction aussi peu informative que la sienne et des suspensions souples amplifiant certains mouvements de caisse en virage ou sur un parcours ondulé (phénomène de pompage). Rien de rédhibitoire, encore moins de dangereux, mais question plaisir le Captur assure davantage en dépit d’un poids et de performances similaires. Cela n’a guère d’importance en réalité, ces paisibles versions hybrides privilégiant évidemment la sobriété aux chronos. Avec une consommation moyenne de 5,6 l/100 km dans les deux cas d’après nos relevés à l’ordinateur de bord (sur un parcours mixant ville, route et autoroute), nos Kia et Renault ont largement atteint leur objectif, puisqu'ils n'ont pas brûlé davantage de carburant que le Toyota Yaris Cross de 116 ch, référence en la matière.

À bord des Kia Niro et Renault Captur hybrides

Dès l’entrée de gamme (Motion), le Niro intègre une climatisation automatique bizone, les connexions Apple et Android, la lecture des panneaux et la caméra de recul. En revanche, pour disposer de la clé mains libres comme du grand écran tactile de 10,25 pouces, incluant la navigation, il faut viser le deuxième niveau de finition a minima (Active). La bien nommée déclinaison Premium, objet de notre comparatif, ajoute quant à elle une instrumentation 100 % digitale personnalisable, une agréable sellerie en cuir artificiel (à base de fibre d’eucalyptus !), des sièges avant électriques chauffants, le volant chauffant, ainsi qu’un chargeur de smartphone à induction. Un vrai boudoir…

Autre coquetterie réservée à cette version haut de gamme : un sélecteur rotatif en lieu et place du traditionnel levier de boîte automatique. Esthétique mais pas très pratique lorsqu’une manœuvre oblige à jongler entre la position D et la marche arrière. On se félicite surtout, à bord du Kia, de la présentation soignée de la planche de bord, à la fois « chic » et innovante avec son pupitre central digital permettant d’afficher, selon les desiderata du chef de cabine ou de son copilote, les commandes de la climatisation ou celles du système d’info-divertissement. Bien vu !

Inspirée de celle de l’EV6 électrique, la planche de bord du Niro dégage une agréable sensation de qualité. On tutoie ici l’univers du premium. Adrien Cortesi L’écran central de 10,25 pouces offre une excellente définition, mais les menus manquent de simplicité. Notez, en dessous, la platine permettant d’afficher les réglages de la clim’ ou du système multimédia. Adrien Cortesi Cette instrumentation numérique, dont les affichages évoluent en fonction du mode engagé (Éco ou Sport), reste réservée à la finition la plus huppée (Premium). Adrien Cortesi Apanage de la finition haut de gamme Premium, la molette de commande de boîte n’est pas des plus pratique à manipuler lorsque l’on manœuvre. Adrien Cortesi Large et très généreux au niveau des jambes, le Niro excelle en matière d’habitabilité. Son amortissement douillet et son incroyable insonorisation font le reste. Adrien Cortesi Les 451 l de coffre du Niro n’ont rien de sensationnel pour un SUV de cette taille. Mais, s’agissant d’un modèle embarquant une grosse batterie, c'est une excellente valeur. Adrien Cortesi L’écran planté à la verticale commence à dater un tantinet à bord du Captur. L’ambiance reste néanmoins très agréable et la finition, de qualité. À l’instar de son adversaire coréen, le Captur profite d’une instrumentation aussi sympathique que lisible, dont les graphismes changent au gré des modes de conduite. Les 9,3 pouces de l’écran peuvent sembler un peu courts aujourd’hui. Le système d’info-divertissement du Captur demeure néanmoins l’un des plus intuitifs du marché. Grille classique pour le SUV hybride de Renault, hormis la présence d’une position B (« Brake ») permettant de profiter d’un maximum de freinage régénératif. Malgré la banquette coulissante, il manque une poignée de centimètres au niveau des jambes à bord du Captur. Attention aussi aux suspensions un peu sèches à basse vitesse. Banquette reculée, la soute à bagages du Captur se contente de 330 l. Un peu juste. On appréciera en revanche de pouvoir profiter d’un plancher à double fond, malgré l’hybridation.

Le Captur, dont le restylage approche à grands pas, reste un SUV dont la présentation générale et l’ergonomie n’appellent aucune critique particulière, même si certains plastiques peuvent paraître moins flatteurs ci et là. Même constat à propos de l’écran central, de taille plus modeste (9,3 pouces) mais toujours aussi agréable à utiliser avec ses interfaces réactives et graphiquement moins « fouillis » que celles du Niro. Fer de lance de la gamme, la finition Iconic n’a pas davantage à rougir de la comparaison au chapitre équipement, à trois petites exceptions près : le siège passager est ici privé de réglages électriques, la clim’ n’offre pas de réglages gauche/droite, et le hayon motorisé reste aux abonnés absents, y compris en option. Le français profite en revanche de la caméra à vision 360° et du système Park Assist de série, alors que le système de stationnement à distance de Kia (à l’aide de la télécommande) fait partie d’un pack à 1 000 €. Si vous rêvez d’un toit ouvrant panoramique, le Captur sera là encore le seul à pouvoir vous satisfaire, moyennant 900 € tout de même.

Ses plus volumineux espaces de rangement (boîte à gants « tiroir », emplacement sous la console, larges vide-poches) avantagent le français au chapitre des aspects pratiques. Au même titre, bien sûr, que sa banquette coulissante (fixe chez Kia) permettant de jongler entre l’espace habitable (pas très généreux côté jambes) et le volume de coffre, dont la capacité varie de 305 à 440 l. Un chiffre honorable, sachant qu’une batterie loge sous le plancher, qui dispose d’un double fond malgré tout. Il y a même la possibilité d’y caser une roue galette en option (200 €). Appréciable !

Media Image Image Le hayon électrique est livré de série sur le Niro Premium. Un « gadget » que le Captur ne propose pas, même en option. Adrien Cortesi Media Image Image Pas terrible cette plage arrière souple du Niro ! On ne peut rien y poser, et elle ne cache pas grand-chose. Adrien Cortesi

Pas de quoi inquiéter le coréen, cependant, celui-ci dominant largement les débats avec sa soute de 451 l et ses accueillantes places arrière, dignes d’un Mercedes GLC au niveau des genoux. Le Niro peut ainsi assurer sans mal le rôle du véhicule principal, alors que deux grands ados se sentiront vite à l’étroit à l’arrière du Captur, dont la banquette manque de moelleux par ailleurs. Seule véritable lacune du coréen, qui propose également un plancher de coffre ajustable pour obtenir une surface de chargement parfaitement plane : son frêle cache-bagages souple, incapable de supporter quoi que ce soit. Curieux parti pris, sachant que nous n’avons rien relevé de spécial dans la découpe du hayon qui interdise le montage d’une plage arrière rigide.

Prix Kia Niro et Renault Captur hybrides

À vouloir s’immiscer également dans la catégorie des SUV compacts, le coréen affiche des tarifs n’ayant plus grand-chose « d’urbain ». Les trois finitions proposées par le Niro 1.6 GDi hybride s’échelonnent en effet entre 31 940 € (Motion) et 36 740 € (Premium). Le Captur E-Tech, pourtant loin de passer pour un modèle discount, avance de son côté quatre versions, dont les prix oscillent entre 30 000 € (Evolution) et 34 400 € (Iconic) « seulement ». Un solide argument de vente pour le français, qui laisse ainsi un peu de marge à ses clients pour mettre à niveau son équipement. En ajoutant les 800 € nécessaires à l’obtention du régulateur de vitesse adaptatif, par exemple. Malheureusement la garantie Renault n’excède pas 2 ans (kilométrage illimité), quand celle de Kia s’étale sur 7 ans… avec un kilométrage plafonné à 150 000 km, rumineront les grincheux. Cela permet tout de même de couvrir 21 500 km par an l’esprit tranquille, alors que les automobilistes français parcourent, en moyenne, un peu moins de 12 500 km annuels. À méditer si vous êtes du genre conservateur !

Media Image Image Plus cher que son homologue français, le Niro l’emporte d’une courte tête grâce à son habitacle plus spacieux, à sa présentation léchée et à sa garantie de 7 ans. Adrien Cortesi

Notre choix : Kia Niro Pas facile de départager ces hybrides aux prestations mécaniques similaires, qu’il s’agisse de leurs performances, de leur appétit en carburant comme de leur transmission au fonctionnement perfectible. Nos deux protagonistes se renvoient également la balle à bord, avec davantage d’espace habitable d’un côté ou d’aspects pratiques de l’autre. Enfin, le Niro ne tire pas forcément avantage de sa riche dotation en réclamant 2 340 € de plus que son adversaire. Alors pourquoi coiffer celui-ci de nos lauriers, sachant qu’il fait également montre d’un comportement moins alerte ? Parce qu’il profite de la présentation intérieure la plus valorisante et assure un niveau de confort supérieur. Arguments auxquels s’ajoute évidemment l’avantageuse garantie de 7 ans, sans équivalent dans la catégorie.

Kia Niro hybride

On aime Présentation flatteuse

Confort et insonorisation

Garantie de 7 ans On regrette Manque de dynamisme

Gestion de la boîte DCT6

Tarif ambitieux

Renault Captur E-Tech

On aime Comportement routier agile

Aspects pratiques et modularité

Rapport prix/équipement plus attractif On regrette Trépidations à basse vitesse

Lenteur de la boîte

Habitabilité et volume de coffre décevants

Prix et fiche technique

Marque modèle Kia Niro Renault Captur Version 1.6 GDi hybride 1.6 E-Tech hybride Finition Premium Iconic Prix (€) 36 740 34 400 Puissance fiscale (CV) 5 5 Rejets de CO 2 (g/km) 105 107 Malus 2023 (€) aucun aucun Malus au poids (€) aucun aucun Garantie voiture 7 ans ou 150 000 km 2 ans - km illimité Dimensions Longueur (m) 4,42 4,23 Largeur sans rétroviseurs (m) 1,83 1,80 Hauteur (m) 1,55 1,58 Empattement (m) 2,72 2,64 Volume de coffre (l) 451 305 à 440 Capacité du réservoir (l) 42 48 Pneus sur modèle d'essai 225/55 R18 215/55 R18 Poids à vide (kg) 1 474 1 461 Fiche technique Moteur essence, 4 cylindres turbo Cylindrée (cm3) 1 580 1 598 Puissance cumulée (ch à tr/min) 141 145 Couple cumulé (Nm à tr/min) 265 nc Capacité batterie (kWh) - puissance élec. (ch) 1,32 - 43,5 1,2 - 49 + 20 Transmission aux roues avant Boîte de vitesses auto, robotisée 6 vit. auto, à crabots 2 + 4 vit. Performance et consommation 0 à 100 km/h (s) 10,8 10,6 Vitesse maximale (km/h) 162 170 Conso. mixte WLTP (l/100 km) 4,6 4,7

Équipements de série en commun

ABS + AFU + ESP. Accès et démarrage mains libres. Airbags (8 sur Niro, 6 sur Captur). Climatisation automatique 2 zones. Chargeur à induction. Éclairage d'ambiance. Régulateur-limiteur de vitesse. Maintien dans la voie. Lecture des panneaux. Instrumentation numérique. Écran tactile 10,25” dans Niro et 9,3” dans Captur. Navigation. Apple CarPlay. Android Auto. Caméra de recul. Modes de conduite. Projecteurs à LED avec codes/phares auto. Phares et essuie-glaces auto. Rétroviseur intérieur électrochrome. Rétroviseurs dégivrants rabattables électriquement. Sellerie en cuir. Siège conducteur électrique. Sièges AV chauffants. Jantes alliage 18”. Vitrage arrière surteinté. Volant chauffant.

Équipements différenciants et options

Marque modèle Kia Niro Renault Captur Aide au stationnement à distance 1 000 €1 non disponible Banquette coulissante non disponible série Caméra à 360° non disponible série Détecteurs d'angles morts 1 000 €1 800 €2 Détection trafic/piétons en marche arrière 1 000 €1 800 €2 Hayon électrique série non disponible Panneaux AR noir ou gris 400 € non disponible Park Assist non disponible série Peinture métallisée 650 € 550 € Régultateur de vitesse adaptatif série 800 €2 Roue de secours galette non disponible 200 € Siège passager électrique série non disponible Système hi-fi Harman Kardon 500 € 600 € Toit ouvrant vitré électrique non disponible 900 €

1. Pack DriveWise Assist

2. Pack Advanced Driving Assist

