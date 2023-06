Essai comparatif : le Mazda CX-60 diesel défie le Mercedes GLC 220d Alors que le très technologique Mercedes GLC rompt de plus en plus avec le luxe traditionnel, le Mazda CX-60 diesel retrouve les joies du six-cylindres et des matériaux nobles. Une opposition savoureuse entre deux visions du haut de gamme.

C’est l’un des stéréotypes les plus communément associés au Japon : le culte des traditions. En matière d'automobile, cela se traduit par un certain retard à l’allumage sur le plan des technologies digitales et, a contrario, par la subsistance de modèles « plaisir » disparus des catalogues des marques européennes. On peut citer les Toyota GR86 et Yaris GR ou bien encore, naturellement, la MX-5. Comme pour enfoncer le clou, Mazda propose sur son nouveau SUV CX-60 un inédit six-cylindres diesel alors que Mercedes a totalement abandonné ce type de motorisation pour son GLC comme pour sa Classe C. Une manière de démontrer que la noblesse mécanique, autrefois apanage des marques allemandes, peut encore constituer une composante du luxe en 2023… sans pour autant affoler les compteurs en matière d’émissions et de consommation.

Media Image Image Le Mazda CX-60 et le Mercedes GLC 220d sont très proches en gabarit : le premier mesure 4,75 m de long, soit 3 cm de plus que le second. Alexandre Krassovsky

Malgré ses 254 ch et sa grosse cylindrée de 3.3 l, le moteur D254 du CX-60 n’émet qu’un petit gramme par kilomètre de plus que le quatre-cylindres du Mercedes GLC, et encore uniquement lorsque celui-ci est en entrée de gamme. Un véritable soufflet asséné à tous ceux qui voient dans le six-cylindres une relique du passé. Le SUV japonais appuie le trait en arborant une esthétique on ne peut plus statutaire : long capot, porte-à faux réduits et chromes assumés. Il en impose plus que son rival allemand, qui préfère jouer les courbes et donne – à tort – le sentiment de dimensions plus contenues. Pour le reste, nos deux rivaux affichent une architecture similaire basée sur un moteur longitudinal, une transmission automatique et quatre roues motrices de série.

Au volant des Mazda CX-60 D254 et Mercedes GLC 220d

Les premiers mètres parcourus au volant du Mazda font rapidement l’effet d’une douche froide. L’amortissement apparaît immédiatement percutant, tandis que les deux tonnes se ressentent dès le premier virage par une sensation d’inertie certaine, amplifiée par la démultiplication élevée de la direction. Le constat s’assombrit encore lorsqu’on élève un peu le rythme sur route bosselée. Malgré les percussions, la suspension contient mal les mouvements de caisse. On peut réellement parler de mise au point ratée du châssis.

Media Image Image Le moteur du Mazda CX-60 offre à la fois une sonorité presque rageuse et une nervosité hors du commun dans sa catégorie. Alexandre Krassovsky

Il faut paradoxalement hausser encore un peu le ton pour enfin découvrir les qualités de ce CX-60, à commencer par son moteur. Si sa sonorité apparaît très « diesel » à bas régimes, il monte dans les tours avec allégresse dans une sonorité presque rageuse, étonnante, qui participe pleinement au caractère de ce moteur. On retrouve là des plaisirs mécaniques que l’on croyait désormais réservés aux modèles très sportifs. Une vraie réussite. La transmission se révèle par ailleurs aussi douce que rapide, et les seuls à-coups que l’on perçoit de temps à autre sont à attribuer à l’hybridation 48 V, qui entraîne de petites ruptures de couple. En dépit de la masse, les 254 ch paraissent bien présents, et les accélérations impressionnent beaucoup plus qu’à bord du Mercedes. Enfin, la répartition idéale du poids et la précision de la direction permettent de pallier l’inefficacité de l’amortissement en jouant du transfert de masses en entrée de virage. Malheureusement, le freinage, assez peu mordant, se révèle difficile à doser.

Les impressions de conduite sont différentes au volant du Mercedes GLC, dont les commandes se montrent beaucoup plus douces. Notre exemplaire, doté du pack « technique » intégrant suspension pneumatique et roues arrière directrices, paraît infiniment plus léger et maniable que le Mazda, alors que les deux concurrents affichent un gabarit et une masse très similaires. En ville, cela fait toute la différence, l’allemand étant capable de littéralement tourner sur lui-même. Il fait valoir un confort de suspension très supérieur à toutes les vitesses, sans perdre en efficacité.

Media Image Image Le Mercedes GLC affiche des performances moins brillantes que le Mazda, sans pour autant se révéler beaucoup plus sobre. Alexandre Krassovsky

Le moteur du GLC se révèle moins sonore que celui du japonais, mais ses vocalises de classique quatre-cylindre n’ont rien d’une musique pour l’amateur de mécanique. Très linéaire dans ses montées en régime, il ne fait pas ressentir cette impression de « main de fer dans un gant de velours » du Mazda. Une sensation corroborée par un déficit de 0,6 s dans l’exercice du 0 à 100 km/h. Au chapitre consommation, nos deux concurrents impressionnent : ils sont tous les deux capables de frôler les 5 l/100 km sur route à rythme coulé et 6,5 l/100 km sur autoroute. Des scores excellents dans les deux cas, mais qui apparaissent comme une véritable prouesse pour le Léviathan qui gronde sous le capot du Mazda !

À bord des Mazda CX-60 et Mercedes GLC

L’opposition « tradition contre modernité » est encore plus parlante à bord de nos deux rivaux. Le Mazda cultive le goût des beaux matériaux et de la présentation léchée qui s’est perdue chez les constructeurs allemands. Le magnifique bois clair, l’aluminium et le cuir de belle facture rappellent que le luxe ne se résume pas à la taille d’écrans qui se démodent bien plus vite. Malheureusement, le japonais fait totalement l’impasse sur le combat technologique, au point de paraître issu d’une autre époque. Il recourt en effet au même système multimédia que le reste de la gamme, contrôlé par une molette « à l’ancienne » qui commande un écran non tactile en roulant. Les menus sont si frustes et les fonctionnalités si peu nombreuses que l’on connecte immédiatement Android Auto ou Apple CarPlay, heureusement très bien intégrés.

Dominé par ses écrans, le Mercedes avance une finition de qualité mais beaucoup moins « haute couture ». A contrario, la liste des fonctionnalités indisponibles sur le Mazda qu’il propose en série ou en option donne le tournis : réalité augmentée, reconnaissance d’empreinte digitale, cartographie Google Earth, offre de musique connectée, cinq choix d’instrumentations numériques… La technologie est omniprésente à bord du GLC et elle se montre bien intégrée, mis à part dans le volant trop chargé en boutons. Le Mercedes fait par ailleurs valoir un espace aux jambes supérieur à l’arrière et surtout un coffre plus volumineux de 50 l. Il propose enfin une modularité plus sophistiquée, le bouton électrique de commande de dossier rabattable entraînant par exemple l’avancement automatique du siège passager pour faciliter la manœuvre.

Media Image Image Le coffre du Mazda se révèle moins logeable que celui du Mercedes, et il ne propose pas d'espace sous le plancher. Alexandre Krassovsky Media Image Image La surface de chargement du GLC 220d apparaît nettement plus longue que celle du Mazda, et le volume du coffre est supérieur de 50 l. Alexandre Krassovsky

Prix Mazda CX-60 et Mercedes GLC

Pour faire passer la pilule d'une dotation technologique inférieure, le prix du Mazda CX-60 en finition Takumi est inférieur de 4 450 € à celui du Mercedes. Et le SUV nippon ajoute de nombreux équipements livrables sur supplément chez son concurrent : jantes de 20 pouces, sellerie cuir Nappa, entrée mains libres ou affichage tête haute. Il renforce aussi son attractivité grâce à sa garantie de 6 ans et 150 000 km, une nouveauté chez le constructeur. Comme de coutume pour un modèle japonais produit au Japon, le CX-60 offre en outre un choix d’options réduit au minimum.

Media Image Image Le Mazda CX-60 est à la fois moins cher et mieux équipé que le Mercedes GLC. Ce n'est pas une surprise. Alexandre Krassovsky

C’est bien entendu tout l’inverse pour le Mercedes, dont l’équipement de série n’a pourtant rien d’acétique. La pingrerie le pousse cependant à facturer l’entrée mains libres en option. Il propose un choix impressionnant de packs d’équipements, entre le « pack technique » à 3 400 € ou les trois packs Advanced Line Plus (1 650 €), Premium (4 600 €) et Premium Plus (9 000 €). Le premier rassemble la lecture de panneaux, l'alerte d'angles morts ou encore les seuils de porte éclairés. Le deuxième y ajoute la réalité augmentée, l'entrée mains libres, l'éclairage adaptatif et les caméras panoramiques, tandis que le troisième offre le toit ouvrant, la HiFi haut de gamme, l'affichage tête haute et l'éclairage projeté. Non seulement le Mercedes est plus coûteux, mais il occasionne aussi un malus au poids plus élevé. Et son malus écologique peut atteindre des montants importants pour ses versions les mieux équipées. De son côté, le Mazda affiche une puissance fiscale de 15 CV qui pourra faire tousser certains gestionnaires de flotte.

Notre choix : Mercedes GLC Nous aurions aimé faire gagner le Mazda, qui fait subsister des plaisirs automobiles en voie de disparition grâce à son excellent moteur et à sa présentation soignée, le tout en profitant d’un meilleur rapport équipement/prix. Malheureusement, la mise au point ratée de ses suspensions et son retard technologique tracent un boulevard au Mercedes, beaucoup plus confortable, logeable et sophistiqué. Espérons que le beau six-cylindres japonais trouvera sa place dans d’autres modèles mieux calibrés !

Media Image Image Le Mercedes GLC est une référence de la catégorie des SUV premiums. Il garde le CX-60 à distance grâce à sa technologie plus poussée et son châssis plus efficace. Alexandre Krassovsky

Mazda CX-60

On aime Moteur fantastique

Consommation étonnante

Équipement de série riche On regrette Mise au point du châssis ratée

Dépassé technologiquement

Puissance fiscale élevée

Mercedes GLC

On aime Confort

​​​​​Habitabilité

Dotation technologique On regrette Sonorité quelconque

Performances en retrait

Prix élevé vs CX 60

Prix et fiche technique Mazda CX-60 Mercedes GLC 220d

Marque modèle Mercedes GLC Mazda CX-60 Version 220d 4Matic 3.3 e-Skyactiv Finition AMG Line Takumi Prix (€) 65 500 61 050 Puissance fiscale (CV) 11 15 Rejets de CO 2 (g/km) 136 -155 137 -139 Malus 2023 (€) 330 - 2 049 360 - 450 Malus au poids (€) 2 000 1 590 Garantie voiture 2 ans - km illimité 6 ans - 150 000 km Dimensions Longueur (m) 4,72 4,75 Largeur sans rétroviseurs (m) 1,89 1,89 Hauteur (m) 1,64 1,69 Empattement (m) 2,89 2,87 Volume de coffre (l) 620 570 Capacité du réservoir (l) 62 58 Pneus sur modèle d'essai 255/45 R20 235/50 R20 Poids à vide (kg) 2 000 1 959 Fiche technique Moteur 4 cyl. diesel turbo 6 cyl. diesel turbo Cylindrée (cm3) 1 993 3 283 Puissance (ch à tr/min) 197 à 4 400 254 à 3 750 Couple (Nm à tr/min) 440 à nc 550 à 1 500 Transmission aux 4 roues aux 4 roues Boîte de vitesses auto, 9 rapports auto, 8 rapports Performance et consommation 0 à 100 km/h (s) 8 7,4 Vitesse maximale (km/h) 219 219 Conso. mixte WLTP (l/100 km) 5,2 - 5,9 5,2 - 5,3

Équipement en série en commun

Banquette rabattable en trois parties, caméra de recul, capteurs de stationnement avant et arrière, capteurs de pluie et de luminosité, climatisation automatique bizone, freinage autonome, instrumentation numérique, jantes alliage, GPS, rétroviseurs rabattables électriquement, régulateur de vitesse.

Équipements différenciants et options

Mercedes GLC Mazda CX-60 Peinture métallisée 1 000 € 750 € Affichage tête haute 1 200 € série Accès mains libres 1 000 € série Caméra panoramique 600 € série Conduite semi-autonome 2 950 € série Éclairage adaptatif 1 650 € nd Hayon motorisé série série Roues arrière directrices 3 400 € * nd Sellerie cuir 2 000 € série Sièges avant électriques série série Suspension pilotée 3 400 €* nd Système audio haut de gamme 1 250 € 2 600 € Toit ouvrant électrique 1 750 € 1 400 €

* options groupées

nd : non disponible

