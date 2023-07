Essai comparatif : le Renault Espace hybride défie le Nissan X-Trail e-Power Le nouveau Renault Espace, désormais SUV à sept places, trouve sur son chemin un proche cousin : le Nissan X-Trail, bâti sur la même plate-forme mais doté d'une technologie hybride différente. Qui l'emporte dans ce duel en famille ?

Par Camille Pinet

Benjamin Brillante - L'argus

RENAULT E-Tech Hybrid Iconic - Puissance: 200 ch

- Lancement : Avril 2023

- A partir de 49 500 €

- Ni bonus ni malus NISSAN X-Trail e-Power Tekna - Moteur : Hybride

- Puissance: 204 ch

- Lancement : Septembre 2022

- A partir de 49 800 €

- 280 € de malus.

Ces derniers mois, l’alliance Renault-Nissan fait moins parler d’elle. Mais les coopérations continuent entre les deux constructeurs. Pour preuve, le partage de la plate-forme entre les Qashqai et Austral, qui se retrouve logiquement entre le X-Trail et le nouveau Renault Espace. En dépit de leurs patronymes historiques, ces deux-là ne sont en effet plus que de simples dérivés de ces SUV compacts. L’alliance franco-japonaise ne pousse cependant pas aussi loin le partage des technologies que Stellantis, si bien que nos deux rivaux font appel à des motorisations hybrides totalement différentes dans leur philosophie.

Media Image Image Même si leurs motorisations sont radicalement différentes, le Renault Espace et le Nissan X-Trail offrent des puissances très proches : 200 ch pour le premier et 204 ch pour le second. Benjamin Brillante - L'argus

Renault reprend la dernière évolution 200 ch de son système E-Tech à boîte à crabots quand Nissan lui préfère sa technologie hybride série e-Power. Son moteur thermique n’entraîne pas les roues mais alimente en électricité la machine électrique placée entre les roues avant. Ce n’est pas là la seule différence entre les deux cousins : l'Espace est livrable en sept places sans supplément, tandis que le japonais réserve étrangement ce privilège à sa version quatre roues motrices e-4orce. Les deux cousins n’en sont pas moins rivaux sur un marché où les grands SUV hybrides non rechargeables sont rares.

Au volant des Renault Espace 6

Media Image Image Au volant, le Renault Espace se montre particulièrement dynamique. Benjamin Brillante - L'argus Media Image Image Dérivé de l'Austral, l'Espace profite d'une mise au point de suspension plus soignée. Benjamin Brillante - L'argus

Les critiques concernant le Renault Austral ont été entendues cinq sur cinq chez Renault. En dépit des jantes de 20 pouces de notre modèle d’essai, nous avons été bluffés par la qualité de mise au point du châssis de l’Espace. Il offre à la fois un niveau de confort remarquable et une précision de conduite étonnante pour un modèle à sept places. Les quatre roues directrices en série n’y sont pas pour rien en conférant une impression d’agilité encore renforcée par le caractère direct de la direction, qui propose une consistance bien calibrée.

Le système 4Control Advanced apparaît tout aussi appréciable en ville, où il nous a permis de nous extraire comme une fleur d'un parking souterrain bien étroit. Bref, une nouvelle référence est née dans la catégorie en matière de trains roulants. La motorisation E-Tech 200 s’est elle aussi amendée en supprimant presque totalement ses à-coups de fonctionnement et en profitant d’une réactivité en grand progrès. Pour autant, elle ne peut toujours pas prétendre à la fluidité : le moteur thermique se déclenche encore de manière inattendue dans un bruit peu agréable, tandis que l’on ressent toujours de désagréables différences de réponse de l’accélérateur.

Au volant du Nissan X-Trail

Media Image Image Sur route et en ville, la motorisation e-Power du X-Trail se montre efficace, mais elle consomme beaucoup trop sur autoroute. Benjamin Brillante - L'argus Media Image Image Le X-Trail adopte un comportement routier plus placide que le Renault Espace. Néanmoins, il ne manque pas d'efficacité. Benjamin Brillante - L'argus

C’est justement la fluidité qui caractérise la motorisation du X-Trail. Entraîné en permanence par son moteur électrique, il ne fait sentir aucune rupture de couple et permet au conducteur de doser très exactement son besoin de puissance. Le régime du moteur thermique s’élève en fonction de l’accélération, mais sans gêner. Très bien insonorisé, le Nissan profite d'accélérations plus franches. Ainsi, en dépit de sa masse plus élevée que le Renault, il se montre plus véloce de 0,8 s dans l’exercice du 0 à 100 km/h, ce qui est considérable.

Toutefois, le japonais offre une partie cycle beaucoup plus placide. Sa direction plus démultipliée et ses suspensions plus souples invitent à une conduite apaisée, même si son comportement routier reste rigoureux. Bien entendu, il se montre un peu moins à l’aise en ville que son rival faute de roues arrière directrices. Mais le plus gros défaut du X-Trail reste sa consommation. Sa technologie hybride se révèle efficace en ville, où il est possible de passer sous la barre des 6 l/100 km, comme à bord de l’Espace. Malheureusement, son appétit s’envole sur autoroute où il dépasse allègrement les 8,5 l/100 km, quand son rival demande un bon litre de moins.

À bord des Renault Espace et Nissan X-Trail

Notre Renault était bien équipé de sept places, mais ceux qui ont la nostalgie des précédentes générations du modèle sont priés d’oublier la signification du mot « espace » en ce qui concerne la troisième rangée. Impossible en effet d’y loger de grands adultes. Peu accessible, elle propose des strapontins à réserver à des enfants. Qui plus est, ces sièges d'appoint transforment le coffre en petit compartiment, qui ne peut même pas accueillir deux valises format cabine (nous avons fait l’essai). Dès lors, nos deux rivaux sont plus égaux qu’il n’y paraît sur le plan de l’utilisation familiale. Tous les deux proposent un espace très généreux en deuxième rangée, mais le français se distingue par sa banquette coulissante. Lorsque celle-ci est avancée au maximum, son coffre dispose de 102 l de plus.

La planche de bord du Renault Espace est rigoureusement identique à celle de l'Austral, elle-même très proche de celle de la Mégane. Benjamin Brillante - L'argus Le Renault Espace conserve le système d'accoudoir coulissant de l'Austral. Benjamin Brillante - L'argus Les places du rang 3 sont à réserver à de petits enfants, faute d'espace à la tête. Le Peugeot 5008 peut dormir tranquille. Benjamin Brillante - L'argus Classique pour un tel SUV, le coffre est réduit à la portion congrue en configuration 7 places. Impossible d'y loger deux valises cabine ! Benjamin Brillante - L'argus Toutes banquettes rabattues, le volume du coffre du Renault Espace atteint 1 714 l. Benjamin Brillante - L'argus Très traditionnel dans sa présentation, le Nissan X-Trail apparaît correctement fini mais se montre moins avancé que l'Espace en matière de technologies embarquées. Benjamin Brillante - L'argus Le Nissan X-Trail a cédé à la mode de la console flottante, qui libère un large rangement en dessous… pas toujours très accessible. Benjamin Brillante - L'argus Le Nissan X-Trail ne propose pas de banquette coulissante, mais l'habitabilité à l'arrière reste excellente. Benjamin Brillante - L'argus Le volume atteint 1 396 l banquette rabattue sur le X-Trail 2023. Benjamin Brillante - L'argus La modularité du coffre du X-Trail repose sur des demi-planchers amovibles, mais elle n'est pas exploitable en arrière du coffre à cause de la batterie. Benjamin Brillante - L'argus

Malgré sa configuration cinq places, le Nissan ne peut profiter pleinement de son double plancher réglable, la batterie empiétant sur le fond de coffre. Dommage. À l’avant, nos deux comparses avouent une approche très différente, le Renault affichant sa technophilie débridée héritée de l’Austral et de la Mégane. Son système conçu avec Google se montre donc beaucoup plus évolué que celui du Nissan. A contrario, ce dernier affiche une ergonomie traditionnelle et une finition de bon niveau qui raviront ceux qui ne sont pas séduits que par la taille des écrans.

Prix Renault Espace et Nissan X-Trail

La technologie e-Power, sophistiquée, coûte cher. En finition Tekna comparable à l’Iconic de l’Espace, le X-Trail est facturé 1 300 € de plus, auxquels s’additionnent 280 € de malus écologique. Pour profiter des sept places que l’Espace propose gratuitement, il convient de rajouter les 2 300 € de la variante e4orce, les 900 € de l’option… et encore 703 € de malus !

Certes le X-Trail aligne des équipements de série optionnels sur son rival : la conduite semi-autonome ou l’affichage tête haute, mais le français réplique avec son pack hiver de série avec volant, pare-brise et sièges chauffants, ses quatre roues directrices, ses jantes de 20 pouces ou encore sa sellerie en cuir véritable, alors que le Nissan réserve cet équipement à sa finition Tekna+, facturée 3 000 € plus cher. Bref, le Renault frappe fort, mais il reste à souhaiter que cet avantage ne disparaisse pas rapidement au gré des augmentations de prix.

Notre choix : Renault Espace Doté d’un châssis plus vif, plus sobre et pourvu d’un bien meilleur rapport équipement/prix, le Renault ne laisse pas beaucoup… d'espace à son cousin Nissan X-Trail, qui ne peut faire valoir que son agrément mécanique supérieur grâce à la grande fluidité de sa motorisation e-Power. Cette dernière semble cependant peu adaptée au marché européen, tandis que l’absence de proposition sept places en version deux roues motrices reste incompréhensible.

Media Image Image La conversion du Renault Espace au format de grand SUV symbolise la mort du genre monospace. Benjamin Brillante - L'argus

Renault Espace 6

On aime Châssis agile

Confort préservé

Consommation raisonnable On regrette Espace en troisième rangée très limité

Manque de fluidité de la motorisation

Insonorisation perfectible

Nissan X-Trail

On aime Confort

Agrément moteur

Insonorisation On regrette Pas de version sept places en 4 x 2

Prix et consommation élevés

Modularité limitée

Prix et fiche technique Renault Espace et Nissan X-Trail

Marque modèle Renault Espace Nissan X-Trail Version Hybrid 200 e-Power 204 ch Finition Iconic Tekna Prix 49 500 € 50 800 € Puissance fiscale 7 CV 8 CV Rejets de CO 2 108 g/km 134 g/km Malus 2023 aucun 280 € Malus au poids aucun aucun Garantie voiture 2 ans kilométrage illimité 3 ans 100 000 km Dimensions Longueur (m) 4,72 4,68 Largeur sans rétroviseurs (m) 1,84 1,84 Hauteur (m) 1,65 1,72 Empattement (m) 2,74 2,70 Volume de coffre (l) 159 - 477 à 677* 575 Capacité du réservoir (l) 55 55 Pneus sur modèle d'essai 235/45 R20 255/45 R20 Poids à vide (kg) 1 698 1 778 Fiche technique Moteur thermique 3 cyl turbo essence 3 cyl essence Cylindrée (cm3) 1 199 1 497 Puissance (ch) - couple (Nm) thermique 130 - 205 158 - 250 Puissance (ch) - couple (Nm) électrique 50 + 25 - 205 + 50 204 - 330 Puissance cumulée (ch) 200 204 Couple cumulé (Nm) 410 330 Capacité brute - utile batterie (kWh) 2 - nc 2,1 - 1,73 Transmission aux roues avant aux roues avant Boîte de vitesses auto, multimode auto, réducteur Performance et consommation 0 à 100 km/h (s) 8,8 8 Vitesse maximale (km/h) 175 170 Consommation mixte WLTP (l/100 km) 4,6 l/100 km 5,8 l/100 km

* selon la position de la banquette

Équipement en commun Renault Espace et Nissan X-Trail

Avertisseur d'angles morts, alerte d'attention, chargeur à induction, connectivité Apple CarPlay et Android Auto, entrée mains libres, freinage d'urgence autonome, hayon mains libres, instrumentation numérique, GPS, phares à LED, reconnaissance des panneaux de circulation, sièges électriques…

Media Image Image Le Renault Espace conserve le système d'accoudoir coulissant de l'Austral. Benjamin Brillante - L'argus Media Image Image Le coffre sous l'accoudoir du Nissan X-Trail se révèle très logeable. Benjamin Brillante - L'argus

Équipements différenciants et options

Marque modèle Renault Espace Nissan X-Trail Peinture métallisée 750 € 850 € Affichage tête haute 800 € série Consuite semi-autonome 400 € série Hifi haut de gamme 1 000 € Uniquement sur Tekna+ Pack hiver série 750 € Phares à LED Matrix 1 000 € série Roues arrière directrices série non disponible Sellerie cuir série sellerie TEP Troisième rangée de sièges option gratuite non disponible Toit ouvrant panoramique 1 000 € uniquement sur Tekna+

