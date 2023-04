Essai Dacia Jogger hybride : notre supertest sur 2 500 km Le Jogger hybride est le mieux armé de la gamme pour affronter les longs parcours avec ses 140 ch. Pour le vérifier, nous avons sillonné la France entre Paris, la Côte d’Azur, le Massif central et la Normandie. De quoi révéler les capacités du premier hybride de Dacia et vérifier ses consommations.

Par Olivier Duhautoy

Impressions de conduite, fiche technique et consommations réelles : retrouvez tout dans notre test longue durée du Dacia Jogger hybride.

Après le premier essai du nouveau Jogger hybride il y a quelques semaines, l’heure est venue de tester plus en profondeur la grande nouveauté de la gamme Dacia de ce début d’année 2023. Le constructeur roumain se lance à son tour dans la bataille de l’hybridation avec une recette bien rodée : récupérer des éléments éprouvés du groupe Renault quelques années après leur apparition afin de les proposer au meilleur prix dans un emballage peut-être moins avant-gardiste mais parfaitement rationnel et qui en donne toujours autant pour son argent.

Notre Dacia Jogger d’essai ne déroge pas à la règle. Si son prix de 26 800 € peut sembler un tantinet élevé pour une marque habituée aux tarifs discount, on se trouve bien en présence de l’hybride familiale la moins chère du marché, surtout dans cette configuration à sept places en finition Extreme, la plus huppée de la gamme. Ne cherchez pas : il n’y a aucun véhicule capable de venir concurrencer ce break pouvant transporter jusqu’à sept adultes et offrir un volume de coffre digne d’un monospace compact !

Media Image Image Pour ce périple de 2 500 km, le Jogger Hybrid 140 se présente en finition Extrême au prix de 26 800 €. Olivier Duhautoy

Fort d’un peu plus de 140 ch en puissance cumulée, le moteur hybride du Jogger – partagé avec le Captur et l’Arkana – est en théorie le plus apte à motoriser dignement les 4,55 m de cette Dacia. En théorie d’accord, mais en pratique ? Afin de le savoir, direction le sud de la France, où nous allons chercher un peu de douceur et de soleil en faisant un parcours aller-retour de 2 500 km concocté spécialement pour affronter toutes les situations : ville, route, autoroute et montagne.

Le Dacia Jogger hybride en ville

Avant de rêver de soleil, il faut d’abord s’extraire de la région parisienne et de sa circulation dense. Un terrain de jeu où le Jogger donne d’emblée la mesure de son talent. Si l’on excepte un gabarit pas forcément taillé pour la ville, l’Hybrid 140 en milieu urbain ferait presque aimer les embouteillages. Malgré une batterie de capacité modeste (1,2 kWh), notre Dacia privilégie dès que possible la traction 100 % électrique, à la seule force de son moteur de 36 kW (environ 50 ch) qui peut emmener la voiture à près de 80 km/h. Soit bien plus que nécessaire en ville, où la vitesse moyenne ne dépasse guère 10 km/h.

Le moteur thermique ne se lance dans ces conditions que pour recharger la batterie, souvent à l’arrêt mais parfois aussi en roulant, sans entraîner les roues motrices à basse vitesse. L’opération se fait à régime stabilisé, et le 1.6 de conception déjà ancienne manque un peu de discrétion. En témoigne le regard agacé du cycliste à côté de nous au feu rouge qui pense que nous maintenons volontairement le moteur accéléré. L’opération est toutefois rapide, et le quatre-cylindres se tait pour nous laisser filer en mode « EV » comme la première Zoe venue.

Media Image Image En ville, le Jogger propose un agrément de haut niveau et une sobriété record. Adrien Cortesi Media Image Image Sa boîte automatique rend la conduite confortable et fluide. Adrien Cortesi

L’agrément est réel, le couple est omniprésent dès les premiers tours de roue, et le Jogger profite évidemment du fonctionnement automatique de son originale boîte de vitesse dite « multimode » pour offrir une conduite apaisante et sans fatigue. Dacia avance le chiffre de 80 % de circulation en ville en mode électrique. Et force est de constater que la réalité en est proche, avec en prime une consommation étonnamment basse puisque nos différentes étapes urbaines sur la semaine se solderont entre 4,5 et 5 l/100 km.

Le Dacia Jogger hybride sur route

L’idylle continue en quittant Paris intra-muros pour prendre l’ancienne nationale 7, rebaptisée D7, après la porte d’Italie. L’interminable succession de feux rouges fait place à une circulation plus fluide au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la capitale. La nationale nous conduit au célèbre rond-point de l’Obélisque, à Fontainebleau, puis à Nemours au rythme des incessants changements de limitation de vitesse de 50 à 90 km/h selon les tronçons. Cela ne semble pas perturber le Jogger hybride, qui s’adapte et s’avère toujours plaisant. Certes, plus la vitesse croît et plus le thermique est sollicité, mais la fée électricité prend le relais dès que possible et vient a minima soulager le bloc essence dans ses phases les plus énergivores.

Media Image Image Parfait sur les petites routes, l’Hybrid 140 offre du couple et de l’agrément en plus d’une consommation réellement basse. Adrien Cortesi

Nous constatons toutefois une gestion un peu différente de celle proposée sur les deux premiers Jogger hybrides, avec des transitions moins fluides entre les diverses phases de conduite. La coupure de l’électrique génère parfois de légers mais incongrus à-coups que nous n’avions pas ressentis jusque-là. Programmation logicielle remaniée ou disparité entre les véhicules ? Il faudra en avoir le cœur net lors d’un prochain essai, mais le moteur E-Tech semble parfois un peu hésiter en fonction de la charge de la batterie.

Une première halte au pont-canal de Briare permet de faire le point sur la consommation après 160 kilomètres de trajet : l’ordinateur de bord affiche 5,2 l/100 km avec, il est vrai, une vitesse moyenne assez basse. Nous continuons d’éviter soigneusement l’autoroute pour lui préférer l’ancienne route des vacances. Empruntée des années durant par des millions d’automobilistes, celle-ci est aujourd’hui largement délaissée malgré de hauts lieux de la gastronomie et de la viticulture comme Pouilly-sur-Loire. Majoritairement plat jusqu’à présent, l’itinéraire s’offre ses premiers reliefs en Bourgogne, puis surtout dans l’Allier après avoir passé Moulins.

Media Image Image Halte au célèbre pont-canal de Briare. La consommation atteint 5,2 l/100 km. Olivier Duhautoy Media Image Image Avec 140 ch, le Jogger hybride est le plus puissant de la gamme. Adrien Cortesi

Alors que la nuit commence à tomber, les feux de croisement à LED offrent un bon éclairage nocturne de la route. Nous décidons de faire halte pour la nuit à Roanne après l’un des plus beaux tronçons de l’ancienne N7 et notamment la ville de Lapalisse, célèbre pour son « bouchon » prisé des amateurs de véhicules anciens. Après exactement 400 kilomètres parcourus, uniquement sur des routes nationales et départementales, la consommation affichée de notre Jogger s’est stabilisée à 5,3 l/100 km.

Le Dacia Jogger hybride sur autoroute

Changement de programme le lendemain : après l’incontournable halte à la station Ozo, du Coteaux, récemment restaurée et qui nous plonge une dernière fois dans l’imaginaire des Trente Glorieuses, place à la route façon XXIe siècle en rejoignant l’A89 près de Balbigny en direction de Lyon. Les portions à 110 et 130 km/h alternent, mais le relief commence à faire souffrir le Jogger qui s’avère nettement moins agréable que sur notre promenade de la veille. Comme nous l’avions déjà constaté, la gestion des (seulement) quatre rapports dédiés au moteur thermique fait certes ce qu’elle peut, mais l’apport de la partie électrique n’est plus aussi décisive et pertinente à mesure que le rythme s’accélère.

Media Image Image Après la belle sobriété en ville et sur route, direction l'autoroute avec le Jogger Hybrid 140. Adrien Cortesi Media Image Image À 130 km/h, la consommation s'établit entre 7,5 et 8,5 l/100 km selon le relief. Décevant. Adrien Cortesi

Le rétrogradage en troisième est trop fréquent, et avec lui les envolées sonores du 1.6 qui délivre ses 90 chevaux un peu haut dans les tours. L’aide du moteur secondaire n’est que ponctuelle (en reprise ou en montée par exemple), mais elle ne suffit pas à compenser la modestie de la cavalerie. Celle-ci a par ailleurs fort à faire entre la masse plus élevée de la version hybride et la recharge de la batterie qui se vide rapidement quand elle est sollicitée à vitesse de croisière autoroutière. Les choses empirent même dans la vallée du Rhône, malgré un profil de route nettement plus plat mais avec un fort vent de face jusqu’à Avignon. La consommation bondit et frôle les 8 l/100 km sur l’A7, alors que nous sommes calés à 130 km/h au régulateur. Annoncée à 1 000 kilomètres au départ, l’autonomie fond comme neige au soleil, et il nous faut ravitailler à Cavaillon après 740 kilomètres parcourus depuis Paris.

Le Dacia Jogger hybride en montagne

Manque de chance, la pénurie de carburant dans le Vaucluse nous interdit de remettre plus de 30 litres dans le réservoir et donc de calculer une moyenne fiable. Il faudra donc pour le moment se contenter de l’estimation de l’ordinateur de bord, qui annonce 5,8 l/100 à notre arrivée à Saint-Raphaël. Quelques jours dans le Var sont l’occasion de pointer un autre défaut récurrent du Jogger hybride sur les petites routes de l’arrière-pays, à la découverte de ses villages escarpés. Les fortes pentes abordées à allure modérée font perdre les pédales à la boîte de vitesses, qui oscille constamment entre les deux premiers rapports. Le moteur hurle en première et, quand enfin la seconde consent à passer, c’est pour rétrograder au bout de quelques secondes de répit offert par la batterie venue au secours du bloc thermique.

Media Image Image Le Jogger reste confortable sur tous les types de route. Sur les parcours sinueux, il ne faut pas en demander trop côté dynamisme. Adrien Cortesi

D’une manière générale, le Jogger hybride n’est pas à l’aise en montagne, comme va nous le prouver le retour. Cette fois, nous remontons par le Massif central et les autoroute A75 et A71. Pour corser le tout, nous avons pris soin de charger notre break, qui joue pour l’occasion les déménageurs. Faute de passagers à embarquer, il va transporter presque deux quintaux de cartons en profitant du 1,8 m3 de la soute à bagages. Si les routes départementales et nationales ne posent pas de souci jusqu’à Aix-en-Provence, le reste du parcours va s’avérer moins évident avec à nouveau un manque de ressources dès que les rampes d’autoroute apparaissent, conjugué à un féroce appétit en carburant. Nous réduisons la vitesse de croisière à 120 km/h pour épargner le moteur… mais également nos tympans, qui commencent à se lasser du niveau sonore.

Media Image Image Sur l'ensemble de notre parcours, la consommation s'est établie à 6,2 l/100 km. Adrien Cortesi Media Image Image L'autonomie atteint 700 à 800 km entre deux pleins. Confortable ! Olivier Duhautoy



L’épreuve prend fin en atteignant les alentours de Bourges, qui signent le retour de la plaine. On en profite pour définitivement quitter l’autoroute et couper par le Berry puis la Sologne afin de rejoindre le Perche et les confins de la Normandie. On a alors affaire à un Jogger bien plus agréable et civilisé, qui semble retrouver tout son allant sur le réseau secondaire, sans trop peiner avec son chargement. Décidément, l’hybride est paradoxal en offrant le meilleur de lui-même à basses et moyennes vitesses, tandis que ses 140 chevaux semblent s’évanouir dès que le rythme augmente.

Bilan supertest Dacia Jogger hybride Après 2 475 km parcourus en six jours, la moitié sur autoroute et l’autre moitié sur les routes secondaires, notre consommation réelle s’est établie à 6,2 l/100 km, tandis que l’ordinateur en affichait 6 l/100 km. Une marge d’erreur plutôt faible. Le coût total en carburant se monte à 290 €. À titre de comparaison, le même parcours avec la version GPL nous aurait coûté environ 230 €, soit 20 % de moins. Voilà pour les chiffres bruts. Côté ressenti, le bilan est forcément mitigé. L’Hybrid 140 délivre un excellent agrément en ville ainsi que sur les départementales et nationales, où il reste le plus véloce des Jogger. Le véhicule est en revanche moins à la fête sur longs parcours autoroutiers, et il ne goûte que modérément la montagne. Sans être catastrophiques, ses performances sont alors en retrait. Les versions purement thermiques – TCe 110 et GPL – seront finalement au moins aussi agréables.

On aime Agrément en ville et sur le réseau secondaire

Consommation globale raisonnable

Confort de la boîte automatique multimode On regrette Agrément en retrait sur autoroute

Performances en montagne

Niveau sonore du moteur à pleine charge

Fiche technique Dacia Jogger Hybrid 140 Extreme 7 places Dimensions et poids Longueur 4, 55 m Largeur sans rétroviseurs 1,78 m Hauteur 1,67 m Empattement 2,90 m Volume du coffre 160 à 1 807 l Capacité du réservoir 50 l Pneus sur modèle d'essai 205/60 R16 Poids à vide 1 432 Moteurs et performances Type de moteur thermique 4 cylindres atmo Cylindrée 1 598 cm3 Puissance et couple thermique 90 ch/148 Nm Puissance et couple électrique 50 ch/205 Nm Capacité batterie 1,2 kWh Puissance maxi cumulée 140 ch Couple cumulé 148 à 205 Nm Transmission aux roues avant Boîte de vitesses automatique à 6 rapports 0 à 100 km/h 10,1 s Vitesse maximale 167 km/h Consommation - CO 2 - Malus Mixte WLTP 4,9/100 km Rejets de CO 2 110 g/km Malus CO 2 - 2023 aucun Malus au poids - 2023 aucun Puissance fiscale 5 CV Garantie 3 ans ou 100 000 km Pays de production Roumanie

Prix et équipements Dacia Jogger Hybrid 140

Media Image Image Rien de superflu à l'avant du Jogger mais des commandes bien disposées et une ergonomie facile à appréhender. La finition est correcte. Thomas ANTOINE

Expression : 24 600 € (5 places) - 25 500 € (7 places)

Feux de jour et de croisement à LED

Barres de toit modulaires

Vitres arrière et hayon surteintés

Vitres électriques AV/AR, fermeture centralisée

Climatisation manuelle

Media Display (écran tactile de 8”, Android Auto et Apple CarPlay)

2 prises USB

Radar de recul

Régulateur-limiteur de vitesse

Rétroviseurs électriques

Tableau de bord numérique couleur 7”

Jantes en tôle 16” + enjoliveurs Flexwheel

Extreme : 25 900 € (5 places) - 26 800 € (7 places)

En plus d’Expression

Antenne requin

Allumage automatique des essuie-glaces

Climatisation automatique

Carte mains libres

Frein de parking électrique

Caméra de recul

Jantes alliage 16” noires

Media Image Image Ce support de smartphone est bien pratique avec une attache solide et une bonne position juste à côté de l'écran central de la voiture. Thomas ANTOINE Media Image Image La vitre de custode de la version à sept places est désormais réservée à la finition Extreme. L'Expression doit se contenter d’une vitre fixe. Adrien Cortesi

Options

Peinture métallisée : 550 €

Pack City (détecteur angle mort + radar parking AV) : 300 € (Extreme)

Pack City (détecteur angle mort + radar parking AV/AR, caméra de recul) : 500 € (Expression)

Pack Navigation Europe (Media Nav + carto Europe) : 400 €