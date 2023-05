Essai Dacia Jogger Pack Sleep : la vanlife pour tous ! Avec son nouveau pack Sleep disponible sur le Jogger, Dacia propose le véhicule de loisirs le moins cher du marché. S’il ne prétend pas venir concurrencer les traditionnels camping-cars, il offre cependant une solution originale et abordable aux amateurs d’aventure et de voyage.

Par Olivier Duhautoy

Voir les photos Pour sa première incursion dans le domaine du véhicule de loisirs, Dacia propose une solution modulaire, simple et surtout abordable pour s’évader à moindre coût. Voici notre avis sur le pack Sleep. Benjamin Brillante - L'argus

DACIA Jogger 1.6 Hybrid 140 Extreme 7 pl + Pack Sleep - Puissance: 140 ch

- Lancement : Mai 2023

- A partir de 28 590 €

- Ni bonus ni malus

Depuis 2020 et les confinements à répétition, la demande n’a jamais été aussi forte pour les loisirs de plein air ! Le besoin d’évasion et les changements de comportement d’une partie de la clientèle au moment de partir en vacances ont d’abord fait exploser les ventes de véhicules de loisirs avec, en 2021, une hausse de près de 25 % des commandes de camping-cars, vans et fourgons aménagés. Une tendance qui a mis en lumière la désormais célèbre « vanlife », passée en quelques mois d’une certaine marginalité à un phénomène de mode, avec des centaines de chaînes Youtube et comptes Instagram vantant avec plus ou moins de succès les joies de la vie nomade !

Un engouement qui se heurte toutefois souvent à la réalité du quotidien des camping-caristes, avec des accès de plus en plus restreints aux centres-villes et aux zones touristiques, sans parler des barrières de parkings souvent volontairement limitées à deux mètres ou moins. Et puis, il y a bien sûr le budget : difficile aujourd’hui de trouver un van ou un camping-car sous la barre des 50 000 euros en neuf (lire notre essai Renault Trafic SpaceNomad). L’inflation touche aussi le secteur avec des tarifs qui ont augmenté en moyenne de 15 % en un an ! Cela commence à faire beaucoup pour des véhicules qui, le plus souvent, ne vont servir que quelques semaines par an…

Media Image Image La tente-tunnel optionnelle à 380 euros vient en plus du pack Sleep détaillé ci-après. Elle étend la surface disponible à l’arrière et permet de bénéficier d’une base fixe pour rester au camping ou au bivouac. Benjamin Brillante - L'argus

Il existait donc un marché à conquérir, dans lequel Dacia a décidé de s’engouffrer avec sa nouvelle gamme d’accessoires baptisée « InNature ». La marque roumaine, qui a fait de « l’outdoor » une de ses vertus cardinales depuis son changement d’identité entamé en 2021, veut démocratiser les loisirs de plein air, avec en tête de pont son break familial Jogger particulièrement bien adapté à cet usage. Spacieux et bon marché, il offre un volume de chargement record et peut accueillir de 5 à 7 passagers pour le prix d’une citadine de la concurrence. Avec son allure baroudeuse et sa garde au sol, il peut même envisager quelques escapades hors bitume. Bref, le candidat idéal pour le nouveau « Pack Sleep » que nous avons pu essayer en avant-première.

Pack Sleep, une solution simple et maligne

Comme son nom l’indique, le pack Sleep permet donc de dormir dans son Jogger. Il se présente sous la forme d’une grosse boîte en bois avec une structure et un sommier dépliables qui le transforment en quelques instants en un lit deux places. L’idée n’est pas nouvelle et différents acteurs proposent déjà ce genre d’aménagement amovible : si le plus connu est sans doute le français Campinambulle avec ses malles de voyages, d’autres sociétés comme Camperiz, FLV Van, Camp’in Box ou Quasi Camp figurent parmi les – nombreuses – marques qui déclinent le concept depuis des années. Sans parler des bricoleurs qui se concoctent eux-mêmes leur aménagement sur mesure à l’aide de quelques planches et de pas mal d’huile de coude.

Le pack Sleep se présente sous la forme d’une boîte en bois d’environ 95 centimètres de large, avec un sommier pliable intégré. Benjamin Brillante - L'argus Le kit comprend la malle, un matelas déhoussable, deux coussins pour les côtés et deux supports de renfort pour le sommier. L’ensemble pèse 50 kilos. Benjamin Brillante - L'argus Une fois installé dans le coffre, le pack Sleep se fixe avec quatre sangles aux anneaux d’arrimage d’origine. Il n’y a besoin d’aucune modification du véhicule. . Benjamin Brillante - L'argus On peut accéder à l’intérieur du coffre via le dessus ou grâce à la ridelle qui se transforme en tablette d’appoint supportant 15 kilos de charge. Benjamin Brillante - L'argus Le volume de chargement intérieur atteint 220 litres. Benjamin Brillante - L'argus Le matelas est compris dans le tarif et mesure 190 cm de long. Un adulte plus grand encore pourra y dormir grâce à la longueur du coffre qui atteint deux mètres. Benjamin Brillante - L'argus

Alors, où est la nouveauté ? Eh bien, Dacia ne prétend pas réinventer la roue mais il s’agit, à notre connaissance, de la première fois qu’un constructeur propose directement ce type d’accessoire fabriqué en interne. Car, oui, c’est bien Renault-Dacia, via sa branche Qstomize (ex-Renault Tech) qui a conçu et qui industrialise le pack Sleep. Autre particularité, alors que les accessoiristes proposent généralement de multiples aménagements et configurations, Dacia a voulu ici aller au plus simple : pas de tiroir ni de coulisse, pas de de réserve d’eau, de réfrigérateur ni de partie cuisson. Dans l’esprit maison, le constructeur a souhaité proposer l’essentiel et laisse la possibilité aux clients d’utiliser leur propre matériel de camping comme leur glacière, leur réchaud ou leur batterie autonome.

A bord du Jogger Pack Sleep

Le pack Sleep occupe tout le volume disponible dans le coffre sous le cache-bagages (matelas compris) mais offre à l’intérieur un espace de 220 litres de chargement accessible par le dessus ou via une ridelle pliante faisant office de tablette. Les manipulations pour transformer la voiture en chambre à coucher sont simples et rapides : on avance les sièges avant, on rabat les dossier des sièges arrière, on déplie l’armature (avec deux barres transversales à installer) puis le sommier et le matelas. Une fois l’habitude prise, la manœuvre ne prend que deux à trois minutes. Le matelas est compris dans le tarif et le couchage total offre 190 cm de longueur (on y tient aussi si l’on est plus grand), 130 cm de largeur aux épaules et 100 cm de largeur au niveau des jambes.

Media Image Image Une fois les sièges avant avancés et les dossiers arrière rabattus, la première étape consiste à déployer la structure en accordéon. Benjamin Brillante - L'argus Media Image Image Ensuite, on fait coulisser les côtés du sommier au niveau des portes pour étendre la largeur utile aux épaules à 130 cm. Benjamin Brillante - L'argus

Media Image Image Il suffit ensuite de déplier le sommier de l’arrière vers l’avant et de le faire reposer sur la structure. Benjamin Brillante - L'argus Media Image Image Dernière étape de l’installation du lit, le matelas qui vient lui aussi se déplier sur la structure bois. Benjamin Brillante - L'argus

De quoi faire dormir deux personnes, avec une garde au toit restante de 60 cm, ce qui reste suffisant pour éviter aux claustrophobes de se sentir mal à l’aise même si évidemment l’espace est limité. On regrette cependant qu’il faille basculer les sièges avant pour déplier le lit, obligeant ainsi à refermer ce dernier si l’on veut déplacer le véhicule ou partir rapidement dans la nuit. Dacia propose en option un jeu d’occultants à installer sur l’intégralité du vitrage afin d’obtenir une obscurité quasi-totale à bord. Autre accessoire disponible dans cette nouvelle gamme Dacia InNature, une grande tente-tunnel à installer dans le prolongement du véhicule avec un sas d’accès, une grande pièce pouvait faire office de salle à manger ou de chambre à coucher supplémentaire et un dernier espace de rangement ou de stockage, permettant de laisser les affaires et le mobilier sur place en cas d’utilisation du Jogger.

Media Image Image En option, un sac contenant les différents occultants permet d’obtenir l’obscurité quasi-totale à bord et ainsi de dormir en toute discrétion. Il est facturé 199 euros. Benjamin Brillante - L'argus Media Image Image À l’intérieur de la tente, on trouve un sas permettant d’accéder à l’arrière du Jogger, une chambre à coucher et une entrée abritée bien pratique en cas de pluie. Benjamin Brillante - L'argus

En tant qu’équipement amovible, le pack Sleep ne nécessite aucune transformation ou modification du Jogger. Il faut en revanche être deux pour l’installer ou le sortir du véhicule : si le poids n’est pas excessif (50 kilos), l’encombrement de la malle fait que des bras supplémentaires ne seront pas de trop pour la mettre en place. Il suffit ensuite d’attacher les quatre sangles aux anneaux d’arrimage du coffre et le tour est joué. Le kit est compatible avec les Jogger 5 et 7 places mais il faut d’abord déposer les sièges du troisième rang avant de l’installer sur les versions 7 places.

Et au volant ?

Sur la route, le pack Sleep ne change rien au comportement du véhicule qui conserve toute sa polyvalence. Léger, le Jogger se satisfait de toutes les motorisations proposées : ECO-G 100 essence-GPL, TCe 110 et Hybrid 140. C’est à bord de ce dernier que nous avons pu réaliser notre essai sans noter, et c’est important, le moindre bruit parasite provenant du coffre. La réalisation est impeccable et le matelas offre également une isolation phonique supplémentaire. Par rapport aux vans ou fourgons aménagés, certes nettement plus spacieux, le Jogger offre l’avantage de pouvoir accéder à tous les parkings, tous les tunnels, et de se faufiler un peu partout, y compris en sortant du bitume. Avec sa garde au sol majorée, il est en effet capable d’affronter quelques chemins et pistes. Cela n’en fait pas un 4x4 mais il offre les mêmes possibilités d’évasion que la plupart des SUV deux roues motrices du marché !

Media Image Image Tous les Jogger peuvent recevoir le pack Sleep, quelle que soit la motorisation choisie. Il faut en revanche enlever les deux sièges du troisième rang sur les versions 7 places. Benjamin Brillante - L'argus Media Image Image Au volant, rien ne change par rapport à un Jogger classique. La masse supplémentaire de 50 kilos ne se ressent pas à la conduite et le pack Sleep ne génère aucun bruit parasite. Benjamin Brillante - L'argus

Prix Jogger Pack Sleep

Côté tarif, le pack Sleep est facturé 1 490 € lorsqu’il est commandé avec un Jogger neuf. Si notre version d'essai Hybrid 140 Extrême 7 places atteint les 28 590 €, rappelons que ce pack peut équiper n'importe quel Jogger. En clair ? Une version d'appel Essential 5 places ECO-G 100 avec pack Sleep revient à 18 780 € hors option ! Un tarif sans commune mesure avec les vans et autres fourgons, tout en gardant l’avantage de pouvoir utiliser quotidiennement son véhicule sans contrainte.

Si vous possédez déjà un Jogger, le prix passe alors à 1 790 euros, une différence que le constructeur explique notamment par la chaîne logistique : les malles prévues pour les véhicules neufs arrivent directement à l’usine (et sont montées dans le véhicule en bout de chaîne), tandis que pour un achat en seconde monte, il faut passer par le circuit traditionnel des accessoires. Les occultants sont quant à eux commercialisés à 199 € et la tente-tunnel à 380 €.

Bilan du test Jogger Pack Sleep La gamme InNature est appelée à se développer, avec à l’avenir un kit pour le futur Dacia Duster présenté en fin d’année ainsi que son grand frère le Bigster. Par ailleurs, pour les clients qui auraient besoin de plus de deux places de couchage, la solution de la tente de toit pourrait venir intelligemment compléter l’offre du pack Sleep. Et cela tombe bien, puisque Dacia est partenaire cette année du deuxième festival de la « roof top tent » qui se tiendra en septembre à Huriel, dans l’Allier ! Une façon originale de renforcer l’implication de la marque dans le domaine des loisirs de plein air tout en privilégiant des solutions simples et abordables en adéquation avec l’ADN de la marque. À ce titre, le pack Sleep est une entrée en matière plutôt réussie dans cet univers, puisqu’il permet à Dacia de proposer le véhicule aménagé le moins cher du marché, certes moins équipé et moins confortable qu’un van ou camping-car mais qui met la vanlife à portée de chacun avec son véhicule de tous les jours !

On aime Rapport qualité/prix

Rapidité de mise en œuvre

Couchage confortable, même pour un grand gabarit

Pack disponible en seconde monte On regrette Obligation d’être à deux pour entrer/sortir la malle du coffre

Dépliage impossible sans avancer et basculer les sièges avant

Volume de coffre forcément amputé

Tarif Pack Sleep

1 490 € avec véhicule neuf

1 790 € en accessoire

Occultants : 199 €

Tente : 380 €

Media Image Image Grâce à sa garde au sol majorée, le Jogger est même capable de s’aventurer sur les chemins. De quoi étendre le rayon d’action et trouver de beaux spots pour la nuit ! Benjamin Brillante - L'argus Media Image Image Léger et assez agile, le Jogger est à l’aise partout sur la route et sa conduite est nettement plus simple que les gros véhicules de loisir bien moins maniables. Benjamin Brillante - L'argus

