Essai Dacia Sandero Stepway Extreme (2023) : toujours plus

Par Olivier Duhautoy

Prix, fiche technique et avis : retrouvez toutes nos infos dans cet essai de la Dacia Sandero Stepway Extreme TCe 110.

DACIA Sandero TCe 110 Stepway Extreme - Puissance: 110 ch

- Lancement : Juin 2023

- A partir de 18 150 €

- 75 € de malus.

Mais où s’arrêtera Dacia ? Naguère encore considérée comme low-cost, la marque enchaîne les records de vente : alors que le cap des 500 000 Duster vendus en France vient d’être franchi, la Sandero caracole depuis cinq ans en tête des ventes à particuliers sur le marché français. Même tendance en Europe où la Sandero a tout simplement été la voiture la plus vendue au mois d’avril, devançant des références bien établies comme la Toyota Yaris ou le Volkswagen T-Roc. Certes, la citadine roumaine reste la voiture la moins chère disponible en concession (à partir de 11 990 € pour la version SCe 65), mais il ne s’agit plus seulement d’une question de tarifs : la Sandero plaît et parvient à convaincre une nouvelle clientèle venue d’autres constructeurs généralistes.

Dacia l’a bien compris et a décidé de poursuivre l’offensive en coiffant sa gamme d’une version plus huppée, à même de séduire des clients à la recherche de la bonne affaire sans rogner sur l’équipement ni la présentation. La nouvelle finition Extreme vient ainsi se placer au-dessus du niveau Expression. Elle se veut à la fois plus chic avec ses inserts cuivrés à l’extérieur (sur les barres de toit ou les coques de rétroviseurs) mais aussi un tantinet baroudeuse avec ses stickers à motifs topographiques et sa nouvelle couleur (optionnelle à 550 €) baptisée Vert Cèdre. Rien de vraiment révolutionnaire au programme, donc, mais pas besoin pour Dacia de réinventer la roue puisque le look de la Sandero Stepway plaît et représente deux tiers des ventes du modèle.

Media Image Image Reine de la catégorie des citadines de 4 mètres en France et en Europe, la Sandero se vend aux deux tiers en version Stepway au look plus baroudeur. Dacia

Cette nouvelle finition est d’ailleurs disponible avec l’ensemble des motorisations de la Stepway, toutes déclinées du même bloc 3-cylindres 1.0 turbo. Le client pourra donc opter pour le TCe 90, en boîte mécanique ou en boîte CVT à variation continue, pour l’ECO-G 100 à double carburation essence et GPL qui remporte la majorité des suffrages, ou enfin pour le plus récent TCe 110. Côté technique on retrouve le nouvel Extended Grip, un contrôle de motricité qui simule – sur le papier – le fonctionnement d’un différentiel à glissement limité. Il s’agit en réalité d’un paramétrage de l’ESP destiné à freiner la roue qui a le moins de motricité sur terrain gras ou meuble pour redonner du couple à la roue encore en contact avec une surface plus dure. Cette fonctionnalité est donc censée accroître les capacités hors-bitume de la Sandero.

Au volant de la Sandero Stepway Extreme TCe 110

Au cours de ce premier essai, nous avons eu l’occasion de prendre le volant de la plus puissante des Sandero Stepway Extreme, la version TCe 110, que nous avions déjà eu l’occasion de détailler en fin d’année dernière. Il n’y a pas eu de changement majeur depuis, à part une anecdotique baisse des émissions de 125 à 124 g/km, qui fait passer le malus 2023 de 100 à 75 euros. En dehors de cela, on retrouve le caractère enjoué de ce petit bloc déjà connu sous le capot du Jogger. Les performances sont appréciables et ne déparent pas vis-à-vis de la concurrence, majoritairement convertie elle aussi aux 3-cylindres turbo. Le 0-100 km/h est effectué en 10 secondes et les reprises sont relativement vigoureuses, à condition toutefois d’être au moins à 2 500 tr/min : par rapport au 1.3 TCe dont il dérive, l’ablation d’un cylindre a fait régresser la réactivité à bas régime et le TCe rechigne à relancer en bas du compte-tours.

Media Image Image Le moteur TCe 110 de la Dacia ne manque pas d’allant et affiche des performances flatteuses. Il souffre en revanche d’un caractère un peu creux et oblige à maintenir le régime au dessus des 1500 tr/min. Dacia

Dacia a d’ailleurs doté son petit moteur d’une transmission plus courte que celle de la version ECO-G qui lui dame pourtant le pion côté souplesse, afin de compenser ce caractère assez pointu. Sans prétendre à la moindre sportivité, la Sandero TCe 110 ravira les amateurs de conduite plutôt dynamique et saura s’accommoder également des charges de bagages et de passagers au moment de partir en vacances. Elle excellera d’ailleurs sur autoroute où sa puissance et son couple (200 Nm à 2 900 tours) avaleront sans difficulté les longs parcours et les reliefs. Le tout, quand même, aux dépends de la consommation qui tutoie les 7 l/100 km en usage mixte et peut grimper à 8 l/100 km sur parcours autoroutier à bonne allure. Autre grief, les bruits d’air sont toujours sensiblement plus présents que chez la concurrence et le moteur fait parfois un peu trop entendre sa voix lors des montées en régime, la faute à une insonorisation en large progrès par rapport aux précédentes générations mais encore en deçà des références… nettement plus chères.

Le comportement ne souffre pas de la cavalerie supplémentaire, aisément digérée par le train avant. Il faut dire que la Sandero repose sur la même plateforme CMF-B que sa cousine Clio 5 et que, même l’architecture des trains a été simplifiée, elle en conserve le caractère sain, sous-vireur à la limite, et toujours rassurant. La direction électrique manque certes de remontée d’informations mais s’avère très douce en manœuvres et suffira à la plupart des usages. Même si l’on préfère nettement le compromis de la Sandero classique non surélevée, l’amortissement accomplit un travail honorable bien que l’on regrette quelques réactions plutôt sèches sur les inégalités qui tranche avec le confort général.

Media Image Image Le comportement de la Sandero est neutre et sans histoire. La direction manque un peu de consistance et le comportement n’a rien de sportif malgré une mécanique plutôt tonique. Dacia

Il faut bien compenser la garde au sol majorée, argument de poids pour Dacia qui a donc décidé avec l’Extended Grip de parfaire les aptitudes de la Sandero Stepway à quitter occasionnellement les routes goudronnées. Cela n’en fait bien sûr pas un 4x4 et encore moins un franchisseur mais le système permet toutefois de se tirer de quelques mauvais pas où une traction classique serait sans doute restée en difficulté. Nous avons pu ainsi essayer l’Extended Grip sur une prairie mouillée et sur un chemin assez gras en provoquant volontairement la perte d’adhérence d’une roue. Si l’on note un petit temps de latence avant le freinage effectif de la roue qui patine et le transfert de couple, l’efficacité est là et la Sandero corrige un de ses défauts récurrents qui était de ne pas pouvoir désactiver temporairement l’ESP. Les habitants de régions enneigées apprécieront aussi le progrès !

À bord de la Sandero Stepway Extreme TCe 110

Il faudra attendre 2024 pour voir – peut-être – des changements conséquents à bord de la Sandero. Pour le moment, les évolutions tiennent plutôt de la cosmétique, l’habitacle de la voiture ayant plutôt bien vieilli depuis sa présentation il y a moins de trois ans. La troisième génération marquait en effet pour la marque un véritable palier en termes de présentation et de qualité perçue, tout en restant fidèle à l’ADN maison fait de simplicité et d’astuces comme la bande textile recouvrant la planche de bord. Celle-ci est désormais remplacée par un nouveau revêtement baptisé Micro Cloud dont l’apparence s’approche du velours mais que Dacia revendique comme plus résistant et plus facile à nettoyer.

Media Image Image La planche de bord est simple mais fonctionnelle et offre une qualité d’assemblage honorable malgré l’emploi de plastiques durs.

Media Image Image Quelques éléments à décoration cuivrée sont la signature de la finition Extreme chez Dacia. Dacia Media Image Image Les sièges profitent d’un nouveau revêtement Micro Cloud imitant le velours. Dacia

On le retrouve sur les sièges, où il remplace aussi le tissu habituel des versions Expression et gagne même un embossage du nouveau logo de la marque. L’aspect visuel est un peu plus flatteur, Dacia ayant voulu l’Extreme comme porte-drapeau de la gamme. On retrouve d’ailleurs quelques touches du brun cuivré autour des aérateurs et sur les panneaux de portes avant. Vocation loisirs oblige, la Sandero s’équipe de pratiques tapis en caoutchouc (avec des motifs topographiques à l’image des décorations extérieures) à l’avant comme à l’arrière. Dommage qu’un tapis de coffre de la même matière manque à l’appel !

Prix et concurrence

La hausse des prix semble s’être ralentie chez Dacia après une grosse années d’augmentations effrénées. Il était temps, car le tarif de notre modèle d’essai atteint tout de même 18 150 €, un seuil inimaginable il y a quelques années : songez donc que la Sandero Stepway Confort était proposée à 13 890 € à son lancement en 2020 avec le moteur TCe 90 ou ECO-G 100. La nouvelle finition Extreme impose un surcoût de 1 000 € par rapport à la version Expression en ECO-G 100 et le moteur TCe 110 est désormais réservé au niveau Extreme. L’équipement est plutôt complet : on retrouve en effet de série la climatisation automatique, la carte main-libres, le régulateur-limiteur de vitesse, les quatre vitres et les rétroviseurs électriques, le Media Display 8’’ avec réplication smartphone, les jantes alliage, la caméra et le radar de recul, les essuie-glace automatiques et bien sûr l’Extended Grip.

Media Image Image Uniquement associé à la nouvelle finition Extreme, le moteur TCe 110 est disponible à 18 150 €. La version GPL ECO-G 100 est affichée au même tarif. Dacia

Il est possible de compléter cette dotation avec le Media Nav qui ajoute la navigation Europe au Media Display et deux enceintes à l’installation audio (400 €), le Pack Confort à 400 € également (détecteur d’angles morts, aide au parking avant, frein à main électrique), ou encore le toit ouvrant électrique en verre (500 €). Certes, on trouve quelques citadines mieux équipées en aides à la conduite (la Sandero se contente pour l’instant du minimum légal) ou en gadgets technologiques, mais force est de constater une fois de plus que la concurrence marque le pas à ce tarif : pour le même prix, la plupart des marques généralistes proposent au mieux leur modèle d’entrée de gamme, moins bien motorisé et nettement moins bien équipé.

La Skoda Fabia démarre ainsi à 18 170 € en finition Active avec le MPi 65, tandis qu’une 208 Like réclamera 19 200 € en Pure Tech 75. Il faudra consentir un effort minimal de 4 000 € pour trouver l’équivalent ailleurs. Cela devient une habitude de l’écrire, mais une fois encore la seule véritable concurrence sera interne avec une version ECO-G 100 proposée au même tarif, un peu moins performante mais pas moins agréable et surtout bien plus économique à utiliser grâce au GPL. Ce dernier induit certes une consommation supérieure de 20 à 30 % mais comme il est deux fois moins cher à la pompe, le calcul est vite fait.

Bilan essai Dacia Sandero Extreme Si la finition Extreme pourra séduire des clients Dacia traditionnels, elle vise surtout à conquérir de nouveaux adeptes de la recette roumaine grâce à son rapport prestations et prix inégalable. La Sandero n’est certes pas parfaite, peut parfois manquer de manières, mais ses quelques défauts sont vites oubliés quand on doit régler l’addition. Plus haut de gamme sans être ostentatoire, elle remise définitivement au placard l’image de voiture au rabais qui pouvait encore coller à la Sandero, tout en respectant à la lettre l’esprit maison. Les concessionnaires peuvent sereinement préparer les bons de commande…

Media Image Image L'Extended Grip ne fait pas de la Sandero un 4X4, mais le système permet de se tirer d'un mauvais pas où une traction classique serait sans doute restée en difficulté. Dacia

On aime La présentation extérieure et intérieure plus flatteuse

L’équipement complet

La belle santé de la mécanique

L’Extended Grip efficace On regrette L’intérêt discutable du TCe 110 face au GPL

Les bruits aérodynamiques présents

La mécanique un peu pointue

Le confort dégradé sur certains revêtements

Fiche technique Dacia Sandero Stepway TCe 110 Dimensions et poids Longueur 4,09 m Largeur sans rétroviseurs 1,85 m Hauteur 1,59 m Empattement 2,60 m Volume du coffre 328 l Capacité du réservoir 50 l Pneus sur modèle d'essai 205/60 R16 Poids à vide 1098 kg Moteur et performances Type de moteur 3 cylindres turbo essence Cylindrée 999 cm3 Puissance 110 ch à 5 000 tr/min Couple 200 Nm à 2 900 tr/min Transmission aux roues avant Boîte de vitesses manuelle à 6 rapports 0 à 100 km/h 10 s Vitesse maximale 183 km/h Consommation - CO2 - Malus Mixte WLTP 5,5 l/100 km Rejets de CO2 124 g/km Malus CO2 - 2023 75 € Malus au poids - 2023 aucun Puissance fiscale 6 CV Garantie 3 ans / 100 000 km Pays de production Roumanie / Maroc

Prix et équipements Dacia Sandero Stepway TCe 110

Media Image Image La finition Extreme de la Sandero est bien équipée :climatisation automatique, Media Display 8”, caméra de recul, régulateur de vitesse et carte mains libres font partie de la dotation de série. Dacia

Extrême TCe 110 : 18 150 €

Equipement de série :

Feux de jour et de croisement à LED

Projecteurs antibrouillard

Skis avant et arrière gris Mégalithe

Barres de toit modulables

2 prises USB

Allumage automatique des essuie-glaces

Vitres électriques AV/AR, fermeture centralisée

Climatisation automatique

Media Display 8”

Caméra et radar de recul

Régulateur-limiteur de vitesse

Rétroviseurs électriques et dégivrants

Carte mains libres

Jantes alliage noires 16’’

Media Image Image Les projecteurs antibrouillard sont en série sur la Sandero Extreme. Dacia Media Image Image Idem pour les jantes en alliage noires. de 16 pouces. Dacia

Options

Peinture métallisée : 550 €

Pack Confort (détecteur d’angles morts, aide au parking AV, frein de parking électrique) : 400 €

Pack Navigation (Media Nav, carto Europe) : 400 €

Toit ouvrant électrique : 500 €

Sièges avant chauffants : 200 €

Roue de secours : 200 € (sauf GPL)

