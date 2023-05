Essai Dacia Spring 65 (2023) : quels progrès pour l’électrique la moins chère ? La Dacia Spring s’offre un nouveau moteur de 65 ch pour gagner en performances et en polyvalence. Elle reçoit également quelques améliorations pour résister à une concurrence plus féroce et attendre la relève prévue en 2024 avec la nouvelle génération.

Par Olivier Duhautoy

DACIA Spring 65 Extreme - Moteur : Electrique

- Puissance: 65 ch

- Lancement : Juin 2023

- A partir de 22 300 €

- 5000 € de bonus.

Après deux ans de carrière sur le sol européen, la Dacia Spring a su faire taire la plupart des sarcasmes. Avec plus de 110 000 exemplaires écoulés, la première Dacia électrique a trouvé sa clientèle malgré une fiche technique modeste. Une clientèle qui, presque dans son ensemble (93 %), a choisi la petite sino-roumaine comme premier véhicule électrique au sein d’un foyer multimotorisé. Dacia décide aujourd'hui de muscler son offre avec une nouvelle version de 65 ch en liaison avec la finition Extreme. Celle-ci vient chapeauter la version 45 Essential, et elle s'accompagne d'évolutions techniques qui profitent à toute la gamme.

Contrairement à ce qui a parfois été dit, la Spring 65 n'embarque pas le même moteur que la version 45 mais plutôt une profonde évolution de ce dernier. Le fournisseur est d’ailleurs différent. Au chapitre des avancées techniques, on note également de nouveaux roulements internes afin de réduire les frictions, ainsi qu’un bobinage plus important du stator. Mais la plus grosse modification concerne le réducteur interne de la petite Dacia, dont la démultiplication permet à l’ensemble de prendre 14 000 tr/min contre 8 200 pour la version 34 kW. Et attention aux chiffres en trompe l’œil : si le moteur proprement dit semble régresser en couple nominal (113 Nm contre 125 Nm pour la Spring 45), l’ensemble motopropulseur gagne très nettement en couple délivré à la roue grâce au réducteur : 672 Nm contre 452 !

Media Image Image La gamme Dacia Spring comporte désormais deux offres : l'Essential 45 et cette nouvelle version Extreme 65. Dacia

Autonomie et recharge Dacia Spring Extreme 65

Cela peut paraître surprenant mais Dacia n’a pas touché à la batterie, qui est reprise de la version 45. On retrouve donc le pack de 12 modules et 72 cellules offrant une capacité totale de 26,8 kWh utiles. La marque explique ce choix par la volonté de ne pas grever le prix de la Spring et revendique même un rayon d’action très proche de celui de la version 45, puisque l’autonomie WLTP annoncée régresse de seulement 10 km, passant de 230 à 220 km. Le WLTP City, lui, reste identique avec 305 km revendiqués.

Lors de ce premier essai sur un parcours alternant ville, campagne et voies rapides, la consommation de la Spring 65 s’est soldée par une moyenne de 15 kWh/100 km, proche de la valeur annoncée par Dacia (14,5 kWh) et de la consommation observée sur la version 45. Un chiffre brut qu’il convient de détailler et de nuancer : en zone urbaine, la consommation reste le plus souvent contenue sous les 10 kWh/100 km. D’autant qu’il est possible d’utiliser sans arrière-pensée le mode Eco, qui réduit la puissance de 10 %… et offre de meilleures performances qu'à bord de la Spring 45 ! Sur voies rapides et autoroute, malgré une vitesse maxi toujours bridée à 125 km/h, l’autonomie est mise à mal même si le moteur peine nettement moins à maintenir des cadences plus soutenues. Il faudra ainsi compter avec près de 20 kWh/100 km dans ces conditions.

Media Image Image La recharge de la Spring sur borne publique DC se limite à 30 kW, et elle est en option à 600 €. Dacia

Côté recharge, rien de nouveau sous le soleil. La Spring peut s’alimenter sur une prise domestique standard (il lui faudra alors une bonne nuit pour recharger entièrement sa batterie) et sur des bornes publiques AC. Dans ce cas, la vitesse de charge sera bridée par le chargeur embarqué de 6,6 kW. Près de 5 heures de patience seront ainsi nécessaires pour faire le plein d'électrons. L’option charge DC (30 kW) est en option à 600 €, et elle n’est maintenant disponible que sur la version Extreme 65. Mais, vu que 75 % des charges de Spring se font à la maison, cela n’aura sans doute que peu d’impact sur la clientèle de la voiture.

Au volant de la Dacia Spring Extreme 65

Alors, ces 20 ch de plus changent-ils réellement la donne par rapport à la version 45 que nous avions testée lors de son restylage ? La réponse est sans appel : oui ! Dès les premiers mètres, on constate que la cure de vitamines a eu un effet plus que positif sur la Spring. Le 0 à 50 km/h, dont la version 45 ne se tire pas si mal avec 5,8 s, n’en réclame désormais plus que 3,9. Plus parlant, l’accélération de 0 à 100 km/h tombe de 19,1 à 13,7 s. À ce niveau, c’est un véritable gouffre. Mais le plus spectaculaire reste le progrès en reprises, puisque le 80 à 120 km/h est presque divisé par deux (13,5 s contre 26,2) !

Media Image Image Outre le surcroît de puissance, la Dacia Spring 2023 bénéficie d’un comportement amélioré avec de nouveaux amortisseurs plus rigoureux et une assistance de direction recalibrée. Dacia

On pourra toujours arguer que cela n’a pas une importance capitale en ville, terrain de jeu préféré de la Spring. Certes. Mais dès que l’on quitte les centres urbains congestionnés et que l’on aborde des axes plus roulants, la différence est très nettement perceptible. La Spring 65 permet en effet de s’insérer bien plus facilement sur une voie rapide ou une autoroute et désormais de doubler sans crainte. La bride à 125 km/h (un bon 130 compteur) était naguère longue à atteindre ; elle est maintenant bien plus sensible et surprend même parfois tant on sent que la voiture a le potentiel mécanique pour aller plus vite.

La Spring 65 apporte aussi des progrès au niveau du comportement routier. Si le freinage est inchangé, toute la gamme bénéficie de nouveaux amortisseurs qui offrent à la fois un meilleur filtrage à basse vitesse et une tenue de cap plus rigoureuse ensuite. Un bien meilleur compromis qu’à l’origine, puisque l’on gagne en confort et en comportement. Il est toutefois regrettable de retrouver les médiocres pneus Linglong. Délicats sur le mouillé avec leur adhérence précaire, ils ont maintenant du mal à transmettre correctement la puissance majorée. Nos exercices d’accélération se sont ainsi soldés par un généreux patinage du train avant, même sur le sec !

Media Image Image Pour des questions de coûts, Dacia n’a pas touché à la batterie, qui est identique à celle de la version 45. Elle offre une capacité utile de 26,8 kWh. Dacia Media Image Image Malgré des performances en hausse, l’autonomie est quasi inchangée sur route avec 220 km annoncés en cycle mixte WLTP. Dacia

Dacia explique que l’offre pneumatique dans cette dimension est rare et qu’aucun manufacturier de renom n’était capable de suivre le volume imposé par la marque. Un point qu’il faudra impérativement corriger sur la prochaine mouture ! C’est d’autant plus regrettable que la direction a, elle aussi, reçu quelques réglages afin d’améliorer sa consistance, notamment autour du point milieu, mais également à plus haute vitesse. Les pneumatiques, là encore, ne rendent pas justice au travail des ingénieurs. Ceux-ci ont apporté de substantiels perfectionnements, qui profitent également (tout comme la suspension) à la version Essential 45. Signalons enfin que la voiture nous a semblé un peu moins louvoyante en cas de vent latéral. Un point à vérifier aussi lors d’un prochain essai.

À bord de la Dacia Spring Extreme 65

La planche de bord de la Dacia Spring, un peu datée, n’évolue que dans le détail avec de nouveaux inserts cuivrés autour du combiné GPS et des aérateurs, ainsi que de nouvelles couleurs sur le tableau de bord. Dacia Le compteur offre une bonne visibilité de la vitesse et de la charge de la batterie. Dacia Simple et intuitif, le système Media Nav de 7 pouces marque le pas face à la concurrence et même aux versions plus modernes des Sandero, Jogger et Duster. Dacia La finition générale n’atteint pas les standards habituels de la marque depuis la troisième génération de Sandero. Bien qu’apparue en 2021, la Spring repose sur la base de la Renault Kwid, vendue en Inde depuis 2015. Dacia Les sièges gagnent le nouvel emblème Dacia embossé, ainsi que des surpiqûres orange. Mais ils demeurent trop haut et la position de conduite n’est pas franchement idéale, surtout pour les grands gabarits. Dacia La banquette ne propose que deux places. La Spring est homologuée pour quatre personnes à bord. Dacia Petite à l’extérieur, la Spring offre une belle habitabilité pour quatre personnes, même si l’habitacle est assez étroit. Avec 270 l de volume annoncés, le coffre est l’un des plus généreux de la catégorie. Dacia

Prix et concurrence

Au gré des augmentations successives, la Spring 45 a vu ses tarifs bondir de 20 % en deux ans. À 22 300 € hors bonus, la nouvelle Extreme 65 ne réclame sur le papier que 200 € de plus que l’ancienne version Expression 45 à l’équipement identique (clim manuelle, limiteur, combiné GPS multimédia…). Deux cents euros seulement ? Pas si vite, il y a un loup : auparavant de série sur Expression, la roue de secours (200 €) et la peinture métallisée (550 €) sont désormais en option sur la version Extreme, ce qui porte l’augmentation réelle à 950 €. Cela reste raisonnable et suffit encore à garder la Spring à l’abri de la concurrence actuelle, presque inexistante. Principale rivale, la Spring Essential 45 à peine moins bien équipée (elle fait l’impasse sur l’écran Media Nav, la caméra, le radar de recul, ainsi que sur les décors cosmétiques intérieurs et extérieurs de la version Extreme) réclame 1 500 € de moins et reste une proposition convaincante pour les petits trajets.

Media Image Image Selon Dacia, les trajets quotidiens à bord de la Spring n’excèdent pas, en moyenne, 31 km à la vitesse de 26 km/h. Dacia

En dehors des sempiternelles Renault Twingo E-Tech (25 250 € hors bonus) et Volkswagen e-up ! (27 945 € hors bonus), habituellement citées comme adversaires « naturelles » de la Spring, Dacia va surtout devoir affronter les productions chinoises, à l’instar de la Leapmotor T03 (25 990 € hors bonus), et même européennes comme les futures Volkswagen ID.1 et ID.2 attendues respectivement à moins de 20 000 € et 25 000 €. Une nouvelle concurrence que la Spring de deuxième génération, prévue pour 2024, devra surveiller de près, surtout avec un bonus écologique actuel de 5 000 € qui pourrait être sérieusement raboté à partir de l’année prochaine pour les voitures produites hors d’Europe.

Bilan essai Dacia Spring Extreme 65 Au-delà d'une présentation un peu plus pimpante, l’intérêt majeur de la Spring Extreme 65 réside dans son nouveau moteur de 65 ch qui lui offre plus de polyvalence et plus d’aisance sur route. Les performances progressent et l’agrément aussi, sans réduire drastiquement une autonomie suffisante pour un usage quotidien fait de petits trajets. Conjugué à un comportement plus rigoureux et à une direction mieux calibrée, ce moteur permet à la Spring de s’échapper plus facilement de la ville. Dommage que d’autres défauts comme la monte pneumatique ou la position de conduite n’aient pas été revus… Ce sera pour la prochaine fois !

On aime Performances en hausse

Amortissement et direction en progrès

Autonomie inchangée On regrette Monte pneumatique médiocre

Position de conduite

Prix en hausse

Fiche technique Dacia Spring 65 Extreme Dimensions et poids Longueur 3,73 m Largeur sans rétroviseurs 1,58 m Hauteur 1,51 m Empattement 2,42 m Volume du coffre 270 l Pneus sur modèle d'essai 165/70 R14 Poids à vide 975 kg Puissance et performance Type de moteur synchrone à aimant permanent Puissance 65 ch (48 kW) Couple 113 Nm Transmission aux roues avant Boîte de vitesses non 0 à 100 km/h 13,7 s Vitesse maximale 125 km/h Batterie, autonomie et consommation Type de batterie lithium-ion Capacité utile de la batterie 26,8 kWh Puissance du chargeur AC - DC 6,6 kW - 30 kW (option) Consommation mixte WLTP 14,5 kWh/100 km Autonomie mixte WLTP 220 km Temps de charge - Prise domestique 8 A 13 h 32 (0 à 100 %) - Wallbox 3,7 kW 8 h 28 (0 à 100 %) - Borne/Wallbox 7,4 kW 4 h 51 (0 à 100 %) - Borne DC 0 h 56 (0 à 80 %) Bonus et garantie Bonus 2023 5 000 € Puissance fiscale nc Garantie voiture 3 ans - 100 000 km Garantie batterie 8 ans - 120 000 km Pays de production Chine

Prix et équipement de série Dacia Spring 2023

Essential 45 : 20 800 € avant bonus

Prise USB. Allumage automatique des feux. Vitres électriques AV/AR. Fermeture centralisée. Radio Bluetooth. Limiteur de vitesse. Rétroviseurs électriques. Ordinateur de bord. Feux de jour à LED. Jantes en tôle 14” + enjoliveurs. Câble de charge Mode 2.

Extreme 65 : 22 300 € avant bonus

En plus d’Essential : Media Nav (écran tactile de 7”, navigation, Android Auto et Apple CarPlay). Caméra et radar de recul.

Media Image Image La coque cuivrée est spécifique à la livrée Extreme de la Spring. Dacia Media Image Image Sur le hayon, le lettrage Dacia se pare aussi d'un coloris cuivré. Dacia

