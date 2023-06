Essai Ford Bronco V6 (2023). Le goût de l’Amérique La sixième génération du Ford Bronco est désormais officiellement importée en Europe par la marque à l'ovale. Nous avons choisi la version V6 Ecoboost de 335 ch pour le plaisir des sens. Mais le tarif du rival de la Jeep Wrangler est du coup plombé par le malus.

Par Guillaume Geneste

Voir les photos Prix, fiche technique et avis : retrouvez toutes nos infos dans cet essai du Ford Bronco V6. Adrien Cortesi

FORD Bronco 2.7 V6 EcoBoost Outer Banks - Moteur : Essence

- Puissance: 335 ch

- Lancement : Juin 2023

- A partir de 76 500 €

- 50000 € de malus.

Véritable icône aux USA, mais jamais importé officiellement chez nous et moins connu dans nos contrées que le Jeep Wrangler, le Ford Bronco arrive (enfin) sur le Vieux Continent. Le constructeur entend ainsi rappeler ses origines américaines à travers des produits à forte image (comme la Mustang et la Mustang Mach-E), alors qu’en Europe les modèles « classiques » comme la Fiesta ont disparu du catalogue. Ce vrai 4 x 4 ne manque pas d’arguments, à commencer par son look d’enfer directement inspiré de celui du Bronco des années 1960-1970 avec ses gros phares ronds, sa calandre facilement reconnaissable ou encore la possibilité de rouler toit démonté.

Media Image Image Le Bronco importé par Ford n'est disponible qu'en version longue à cinq portes. Adrien Cortesi

Il est même possible de rouler sans les portes et sans protection (sur terrain privé) ou avec un kit de barres de protection sur route ouverte. Les aventuriers et autres amateurs de sensations de liberté seront comblés avec, en plus, un confort et des équipements qui faisaient défaut aux opus précédents, davantage destinés aux propriétaires de ranchs texans qu’aux beaux quartiers. Le Bronco 2023 est à l’aise partout une fois assimilée son imposante stature, même s’il apparaît très décalé à une époque où ce type de voiture est parfois montré du doigt.

Au volant du Ford Bronco 2.7 Outer Banks

Media Image Image La conduite du Bronco est très plaisante. Adrien Cortesi Media Image Image Le confort est au rendez-vous. Adrien Cortesi

L’expression monter à bord prend ici tout son sens ! Véritable 4 x 4, le Bronco sera difficile d’accès pour les plus petits gabarits. Heureusement, des poignées sont là pour aider à prendre place, notamment pour le passager qui ne peut pas s’agripper au volant. Une fois à bord, l'impression de hauteur s’avère plaisante. Les nombreux réglages (sièges avant électriques, volant réglable en hauteur et en profondeur) permettent de trouver rapidement une position de conduite satisfaisante. Contact, moteur. Immédiatement, le V6 Ecoboost sait gratifier ses occupants d’une sonorité très agréable. Le charme des moteurs multicylindres « à l’ancienne » opère toujours et fait rapidement oublier la version 4 cylindres précédemment essayée par L’argus. Le sélecteur de l’excellente boîte auto à dix rapports sur D, et c’est parti.

Media Image Image Le tempérament du V6 de 335 ch relayé par la boîte automatique à dix rapports participe au plaisir de mener ce 4 x 4 pas comme les autres. Adrien Cortesi

La puissance maxi de 335 ch permet à ce gros jouet de près de 2,3 t de distiller des accélérations intéressantes. Les relances sont tout aussi efficaces grâce au couple très important (563 Nm à 3 100 tr/min). La direction s’avère assez précise et les suspensions, bien que taillées pour le franchissement, permettent aux occupants de profiter d’un confort de bon aloi. À noter que les bruits d’air sont correctement contenus, bien que les vitres latérales avant et arrière soient dépourvues de montants.

Lorsque le conducteur impose un rythme un peu plus soutenu, d’inévitables prises de roulis font leur apparition sans toutefois que le conducteur sombre dans l’inquiétude. Pas de gros coup de raquette au niveau du train arrière sur les irrégularités, pas de sensation « chamallow » de la part des pneus, le Bronco 2023 s’est acheté une conduite sur le bitume. Il faut quand même faire attention au gabarit imposant, notamment sur petite route ou en ville malgré un rayon de braquage (12,20 m entre trottoirs) permettant d’éviter de trop nombreuses manœuvres. Côté consommation, la moyenne normalisée de 11,3 l semble difficile à tenir ; mieux vaut compter sur 13 à 15 l en moyenne sur route.

Media Image Image La version Badlands offre des prestations de franchissement supérieures à celles déjà importantes de la version Outer Banks. Adrien Cortesi

Ces qualités routières placent le Bronco dans le haut du panier pour un 4 x 4 qui reste avant tout fait pour s’aventurer hors des routes. La conduite sur chemin est très plaisante et, malgré les trépidations, le confort reste bon. Mais le Bronco Outer Banks est capable de bien plus que cela. Il dispose d’une transmission intégrale commandée depuis la console centrale. Les boutons permettent de sélectionner le mode (4 x 2, 4 x 4 automatique, 4 x 4 rapports longs, 4 x 4 rapports courts), tandis que la molette située autour de ce Commodo donne accès aux sept modes disponibles en fonction du terrain : normal, boue, sable, rochers, Baja…

Le Bronco Outer Banks profite d’un blocage de différentiel arrière. De quoi s’aventurer loin des sentiers, d’autant que la garde au sol de 23,7 cm comme les angles d’attaque et de fuite (respectivement de 38,1° et 31,4°) confèrent toute la latitude nécessaire. Le Bronco offre aussi une hauteur de passage de gué de 80 cm. En tout terrain, le mastodonte est à l’aise et, une fois encore, bien aidé par la bonne gestion électronique de la boîte, qui permet à un conducteur inexpérimenté de passer sans souci majeur.

Media Image Image La molette placée derrière la commande de la boîte auto permet de gérer la transmission intégrale. Adrien Cortesi Media Image Image Le tableau de bord digital affiche notamment le mode de conduite sélectionné. Adrien Cortesi Media Image Image Le Bronco Badlands dispose d'une barre stabilisatrice déconnectable commandée depuis l'intérieur. Adrien Cortesi

Des sabots de protection préservent le moteur, la boîte, la transmission, ainsi que le réservoir de carburant. Ceux qui en veulent un peu plus en ce domaine auront tout intérêt à se tourner vers la version Badlands, dotée de pneus tout-terrain, d’amortisseurs spécifiques signés Bilstein, d’une barre stabilisatrice avant déconnectable depuis l’habitacle, ainsi que d’un blocage de différentiel avant et arrière. De quoi transformer le Bronco Badlands en véritable aventurier et s’offrir des capacités de franchissement encore supérieures. Il ne nous a malheureusement pas été possible de circuler sur route avec cette version baroudeuse pour constater les différences de comportement que ces équipements, notamment les pneus, généraient.

À bord du Ford Bronco Outer Banks

Si le plastique dur est omniprésent, le Bronco dispose d'un environnement moderne, avec notamment un grand écran tactile central de 12 pouces. Adrien Cortesi Les sièges avant sont à réglages électriques. Ils offrent un bon maintien. Adrien Cortesi Si la place à l'arrière est satisfaisante, le dossier reste très vertical. Adrien Cortesi Les commandes des rétroviseurs et des vitres électriques sont regroupées sur la console centrale. C'est peu pratique, mais cette configuration permet de proposer des portes démontables. Adrien Cortesi Le Bronco manque de rangements. Dans les portes, seul ce petit filet permet de retenir quelques objets. Adrien Cortesi

Du très rustique Bronco des années 1960, il ne reste que le look. L’intérieur de la version 2023 adopte un mobilier moderne malgré l’omniprésence du plastique dur. Le 4 x 4 est avant tout fait pour résister aux éléments et être facilement nettoyé. Cela ne l’empêche pas de proposer un environnement dernier cri avec, notamment, un tableau de bord digital, un grand écran central tactile de 12 pouces qui regroupe les commandes du système multimédia Sync4, mais aussi la vision des caméras (avant, arrière et 360°), une climatisation bizone, un système audio signé Bang & Olufsen et un chargeur à induction. En revanche, le Bronco manque d’espaces de rangement, et les portes démontables ont pour conséquence de ne proposer que deux petits filets. Enfin, les commandes des vitres électriques regroupées au centre de la console (tout comme celles des rétroviseurs électriques) s’avèrent peu pratiques.

Prix et concurrence

Le Ford Bronco 2023 est affiché à 76 500 € dans sa finition Outer Banks et à 80 500 € dans sa version baroudeuse Badlands. Des tarifs qui le placent bien dans le marché… avant malus. Car, avec son moteur V6 essence émettant 257 g/km de CO 2 sur la version Outer Banks et 288 g/km sur la Badlands, le Bronco se voit affublé d’une écotaxe de 50 000 €. Le « vrai » prix des Bronco est donc de 126 500 € et 130 500 € ! Ces tarifs très élevés, qui ne s’adressent qu’aux amateurs de 4 x 4 souhaitant rouler avec un véhicule différent, sont surtout nettement plus élevés que ceux de sa principale concurrente, la Jeep Wrangler. Cette dernière, qui offre des prestations proches malgré un confort un peu plus rustique, est en effet disponible à 80 700 €. Uniquement proposée chez nous avec la motorisation hybride rechargeable 4xe développant 380 ch, elle a le bon goût de pouvoir rouler plus de 50 kilomètres en mode 100 % électrique et donc de se tenir à l'écart de tout malus.

Media Image Image Proposé jusqu'à maintenant par des importateurs privés, le Bronco fait son entrée dans les concessions Ford en Europe pour la première fois. Adrien Cortesi

Bilan essai Ford Bronco Le Bronco est un vrai 4 x 4 au look ravageur associant un comportement sur route plaisant et de réelles capacités de franchissement. Son V6 Ecoboost distille un fort tempérament, mais il se fait assommer par le malus écologique. Parfaitement conscient de cela, Ford France avoue ne pas avoir de grandes ambitions de vente, le Bronco restant avant tout pour la marque un véhicule image. De ce point de vue, le cru 2023 a tout bon !

On aime Look ravageur

Équipements de série

Capacités de franchissement On regrette Prix et malus exorbitants

Plastiques intérieurs durs

Emplacement de certaines commandes

Fiche technique Ford Bronco 2.7 V6 EcoBoost 335 ch Outer Banks Dimensions et poids Longueur 4,81 m Largeur sans rétroviseurs 1,93 m Hauteur 1,85 m Empattement 2,95 m Volume du coffre 471 à 1 780 l Capacité du réservoir 80 l Pneus sur modèle d'essai 285/70 R17 Poids à vide 2 294 kg Moteur et performances Type de moteur V6 essence Cylindrée 2 694 cm3 Puissance 335 ch à 5 250 tr/min Couple 563 Nm à 3 100 tr/min Transmission aux 4 roues Boîte de vitesses auto, 10 rapports 0 à 100 km/h 6,7 s Vitesse maximale 161 km/h Consommation - CO 2 - Malus Mixte WLTP 11,3 l/100 km Rejets de CO 2 257 g/km Malus CO 2 - 2023 50 000 € Malus au poids - 2023 0 € car taxe maxi atteinte avec les 50 000 € Puissance fiscale 25 CV Garantie 2 ans - killométrage illimité

Media Image Image La calandre est directement inspirée de celle des modèles des années 1960. Adrien Cortesi Media Image Image La roue de secours prend place sur la porte de coffre. Sa housse arbore un cheval sauvage (un bronco) en train de ruer. Adrien Cortesi

