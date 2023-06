Essai Honda ZR-V hybride : notre avis sur le rival du Renault Austral Avec le nouveau ZR-V, Honda propose enfin un SUV compact qui rentre dans les standards du marché européen. Celui-ci dispose d'une efficace motorisation full hybrid, sobre et plaisante à mener. Mais son prix fait tousser.

Par Léo Mingot

Voir les photos Le nouveau Honda ZR-V sera disponible à la commande dès le 1er juillet 2023 avec des prix démarrant à 47 450 €. Honda

Sur le créneau des SUV, Honda a toujours été un peu en décalage avec les standards du marché européen. En effet, son CR-V ne s'est jamais placé directement face aux ténors du segment C en étant nettement plus encombrant, tandis que le HR-V, plus urbain, offrait un volume trop juste pour pouvoir rivaliser. La marque nippone se décide enfin à mettre toutes les chances de son côté et complète aujourd'hui son offre avec un modèle intermédiaire, qui vient se placer entre les HR-V et CR-V. Ce ZR-V n'est d'ailleurs pas une totale nouveauté, puisqu'il a déjà été lancé en Amérique du Nord l'an dernier sous l'appellation… HR-V !

Avec ses 4,57 m de long, le ZR-V apparaît malgré tout comme l'un des modèles les plus grands du segment (4,51 m pour un Renault Austral par exemple). Reposant sur la même plate-forme que la Civic, il reprend également sa motorisation full hybrid de 184 ch, basée sur un bloc quatre cylindres 2.0 à cycle Atkinson. Il n'y aura d'ailleurs pas d'autre choix dans la gamme du SUV, puisque Honda semble suivre la voie tracée par son rival Toyota et tend à généraliser cette technologie à l'ensemble de ses modèles. C'est bien simple, à l'exception de la sportive Civic Type R et des électriques e et e:Ny1, on ne trouve plus que du full hybrid chez Honda.

Media Image Image Le ZR-V repose sur la même plate-forme que la onzième génération de Civic et reprend la même mécanique full hybrid de 184 ch. Honda

Côté style, le ZR-V confirme une certaine volonté de Honda de vouloir rentrer dans le rang, et le SUV ne s'autorise globalement aucune excentricité. Sa silhouette se conforme aux standards du segment et révèle juste un soupçon d'agressivité au niveau de la face avant. Un choix qui pourra apparaître comme un atout pour ceux préférant les lignes plutôt « passe-partout », à l'image du Ford Kuga dont ce ZR-V semble s'être en partie inspiré. À noter enfin que, contrairement à la Civic dont les exemplaires vendus chez nous proviennent du Japon, les ZR-V distribués en France seront produits en Chine.

Au volant du Honda ZR-V

Media Image Image Chez Honda, les hybrides ennuyeux à conduire, c'est fini ! Le ZR-V se montre dynamique et plaisant, comme la Civic dotée de la même motorisation. Honda

Ainsi, depuis quelques années, Honda s'est engagé à fond dans la voie du full hybrid. Mais, contrairement à la première vague lancée au début des années 2010 avec notamment les deuxièmes générations des Jazz et Insight, les hybrides Honda ne sont plus synonymes de punition à la conduite ! Reprenant la chaîne de traction de la Civic, ce nouveau ZR-V confirme les progrès réalisés par la marque au niveau de cette technologie, en offrant au conducteur un bel agrément. En ville, et plus globalement à allure modérée, les sensations se rapprochent de celles d'une électrique, conciliant silence et douceur, et ce, sans forcément faire d'effort d'éco-conduite. Le réveil du moteur thermique se fait toujours en toute discrétion, et l'on ne ressent presque jamais d'à-coup à l'accélération.

Media Image Image En ville, le ZR-V offre presque l'agrément d'une électrique et fait preuve d'une grande douceur de fonctionnement. Honda

C'est toutefois lorsque l'on force l'allure sur le réseau secondaire que la surprise est la plus grande. Fini le bruit de mixeur et la sensation de « mouliner » à forte charge. Le moteur 2.0 essence gratifie le conducteur de belles montées en régime et simule des passages de rapport à l'accélération de manière très réussie. C'est bien simple, on croirait être en présence d'une efficace boîte automatique ou à double embrayage, alors qu'il n'y a au final aucune boîte de vitesses dans cette auto. Si la poussée demeure très linéaire, le niveau de performances apparaît tout à fait honorable (0 à 100 km/h annoncé en 7,9 s) et permet de dépasser sans arrière-pensée. Le tout, avec une sonorité presque suggestive.

L'amateur de conduite n'éprouve ainsi aucune frustration avec cette hybridation, contrairement à ce que font ressentir la plupart des systèmes associés à une boîte de type CVT. La chose est d'autant plus surprenante que les roues avant sont entraînées la grande majorité du temps par le moteur électrique, alors que le bloc thermique sert essentiellement à alimenter le générateur électrique et à recharger la petite batterie de 1,05 kWh. Côté efficience, ce système prouve également son efficacité, puisque la consommation se montre très modérée pour un SUV de ce gabarit, même si le ZR-V semble un peu plus gourmand que la Civic. Il faut dire que son poids est supérieur (1 604 kg, soit environ 70 kg de plus) et son aérodynamisme forcément moins favorable. Sur notre parcours d'essai mêlant ville, voies rapides et routes sinueuses, nous avons obtenu une moyenne de 6,5 l/100 km sans pratiquer d'éco-conduite.

Media Image Image Le ZR-V tolère la conduite sportive grâce à son châssis précis et rigoureux et au bon feeling de sa direction, tandis que le moteur simule des passages de rapport lors des fortes accélérations. Honda

Les enchaînements de virages sur des routes au revêtement parfois perfectible nous ont permis d’apprécier le dynamisme de ce SUV, révélant un train avant précis et une direction suffisamment consistante et informative. L'amortissement apparaît lui aussi très bien calibré. Il offre un bon compromis entre confort et rigueur, même si l'on a pu remarquer certains mouvements de caisse lors de changements d'appui assez prononcés. Enfin, on peut noter la présence de palettes derrière le volant, qui permettent de faire varier le niveau de récupération d'énergie sur trois niveaux. L'accentuation de l'effet « frein moteur » demeure toutefois nettement moins sensible que sur la plupart des véhicules électriques.

À bord du Honda ZR-V

En grimpant à bord de ce ZR-V, on retrouve un aménagement assez familier, puisque la planche de bord est identique à celle de la Civic. Seule la présence d'un petit espace de rangement entre les sièges avant marque une différence, tandis que la position de conduite apparaît naturellement plus droite. Bien que très sobre et classique, la présentation se montre globalement irréprochable, avec des matériaux de bonne facture, même si les plastiques durs demeurent assez nombreux en partie basse. On retiendra notamment la longue grille horizontale en nid-d'abeilles qui inclut les bouches d'aération, dont le rendu est très réussi.

La planche de bord est elle aussi reprise de la Civic et offre une qualité de finition honorable. Honda Honda a eu le bon goût de conserver des commandes physiques pour régler la climatisation. Excellent choix ! Honda Ce petit rangement logé sous la console centrale entre les sièges avant est une exclusivité du ZR-V par rapport à la Civic. Honda L'instrumentation entièrement numérique de 10,2 pouces est de série sur la finition haute Advance. Honda Les places arrière se montrent généreuses en espace et permettent d'envisager de longs voyages… sauf pour le passager du milieu ! Honda Avec une capacité de seulement 380 l, le coffre du ZR-V déçoit et se révèle plus petit que celui de la plupart des véhicules concurrents. Honda

Au centre de la planche de bord, on retrouve l'écran central de 9 pouces pour le système d'info-divertissement qui, malgré une interface un peu datée, a le mérite d'être relativement simple d'utilisation. On peut souligner la présence de commandes physiques, rotatives et crantées, pour le réglage la climatisation. Un bon point dont certains concurrents ayant sombré dans le « tout-tactile » devraient s'inspirer. Notre version d'essai Advance se dote d'une instrumentation entièrement numérique de 10,2 pouces qui, là encore, peut se vanter d'être très claire et lisible même si elle ne révolutionne pas le genre. La finition Sport conserve de son côté un tachymètre à aiguilles, accompagné d'un écran de 7 pouces. Enfin, dernière exclusivité pour le ZR-V Advance : un affichage tête haute complète la dotation de série.

À l'arrière, les places s'avèrent particulièrement généreuses et permettent à des adultes d'assez grande taille d'être installés confortablement. Comme dans une majorité de véhicules actuels, la place centrale manque de confort et est à déconseiller sur de longues distances. Avec ses 380 l de capacité, le coffre déçoit et se montre à peine plus logeable que celui du HR-V (319 l). Il se révèle même un peu plus petit que celui de la Civic (410 l), malgré sa longueur quasi identique. Quoi qu'il en soit, on est loin des 616 l d'un Hyundai Tucson ou même des 455 l d'un Nissan Qashqai. Heureusement, son seuil de chargement bas et très plat rend cette soute à bagages plutôt pratique.

Prix et concurrence

La finition d'entrée de gamme Elegance n'étant pas proposée sur notre marché, l'offre du ZR-V démarre avec la finition Sport, qui s'affiche à 47 450 €, soit un tarif franchement élevé pour un SUV compact. Par rapport à la Civic dotée de la même motorisation, d'un équipement quasi similaire et offrant un espace intérieur comparable, le surcoût dépasse largement les 10 000 € à finition et équipement équivalents (la Civic était auparavant vendue à 33 700 € en finition Sport). Cet écart devrait diminuer par la suite, puisque la Civic enregistrera une augmentation de ses tarifs lors de la réouverture des commandes à l'été 2023, mais il devrait malgré tout rester important. Et ce, même en ajoutant le surcoût de la peinture métallisée. Enfin, n'oublions pas qu'en raison de son poids supérieur et de son aérodynamisme moins favorable le ZR-V doit en outre s'acquitter d'un petit malus sur le CO 2 (230 €), contrairement à la compacte.

Heureusement, comme à l'accoutumée chez Honda, la dotation de série apparaît particulièrement fournie et comprend notamment le régulateur de vitesse adaptatif, la caméra de recul et les radars de stationnement, les jantes alliage de 18 pouces, le coffre électrique avec ouverture au pied et, chose rare pour être notée, la peinture métallisée ! Si l'on ajoute 1 500 € à l'addition pour la finition Advance (48 950 €), on dispose en plus de l'instrumentation entièrement numérique, de l'affichage tête haute ou encore du toit panoramique. La seule option proposée est la peinture Diamant brillant premium à 200 €.

Media Image Image Long de 4,57 m, le ZR-V mesure 23 cm de plus que le « petit » HR-V et fait partie des plus grands SUV du segment C. Honda

Sur le segment des SUV compacts, ce n'est pas la concurrence qui manque ! En France, les rivaux les plus féroces de ce ZR-V seront naturellement les Peugeot 3008 et Renault Austral. Le second propose d'ailleurs une version full hybrid assez proche sur le papier, tout comme son cousin Nissan Qashqai, même si les solutions techniques employées diffèrent. Côté tarifs, ces deux modèles se montrent plus accessibles que le japonais, démarrant à 38 700 € pour le Qashqai e-Power Acenta et à 40 000 € pour le Austral E-tech Évolution. En finition haute Iconic Esprit Alpine, l'Austral E-Tech réclame 45 300 € et dispose notamment de la caméra à 360° et du parking semi-automatique en plus, même s'il lui faut piocher dans les options pour se doter du toit panoramique ou de l'affichage tête haute.

Les Hyundai Tucson et Kia Sportage profitent également de versions full hybrid, de même que le Ford Kuga. Le Tucson apparaît d'ailleurs comme l'un des plus abordables du segment avec ce type de motorisation (à partir de 35 550 € en Hybrid 230), tandis que son équipement en finition haute N Line Executive (46 940 €) n'a pas grand-chose à envier à celui du ZR-V. Enfin, du côté de Toyota, le grand spécialiste de cette technologie, si le C-HR se révèle plus petit et moins logeable, le nouveau Corolla Cross pourrait faire un sérieux concurrent à ce ZR-V… s'il daigne arriver un jour sur notre marché.

Bilan essai Honda ZR-V Avec ce nouveau ZR-V, plaisant à conduire, Honda confirme son retour parmi les spécialistes des motorisations full hybrid et semble enfin se donner les moyens de se faire une place chez les SUV de segment C en Europe. Son design sobre, sa présentation intérieure plutôt soignée et son équipement très fourni jouent en sa faveur. Seul le coffre, franchement juste pour un véhicule de ce gabarit, pourra rebuter la clientèle familiale. Mais ce sont surtout les prix élevés qui risquent de freiner nombre de clients. Pour ceux qui ne seraient pas férus de SUV, la Civic, tout aussi logeable, apparaît comme une bien meilleure affaire ! Elle sera de nouveau disponible à la commande très prochainement.

Media Image Image Son style très sobre le rapproche d'un Ford Kuga ou même d'un Nissan Qashqai. Cela aidera-t-il ce nouveau ZR-V à connaître le succès ? Honda

On aime Bel agrément moteur et châssis

Consommation contenue

Présentation intérieure et équipement de série On regrette Tarifs élevés

Volume de coffre restreint

Pas assez de freinage régénératif en ville

Fiche technique Honda ZR-V e:HEV Dimensions et poids Longueur 4,57 m Largeur sans rétros 1,84 m Hauteur 1,62 m Empattement 2,66 m Volume du coffre 380 l Capacité du réservoir 57 l Poids à vide 1 604 kg Moteurs et performances Type de moteur essence, 4 cylindres Cylindrée 1 993 cm3 Puissance et couple thermique 143 ch – 186 Nm Puissance et couple électrique 184 ch – 315 Nm Capacité batterie 1,05 kWh Puissance cumulée 184 ch Couple cumulé 315 Nm Transmission aux roues avant Boîte de vitesses 1 rapport fixe 0 à 100 km/h 7,9 s Vitesse maximale 173 km/h Consommation, CO 2 et malus Mixte WLTP 5,8 l/100 km Rejets de CO 2 131 g/km Malus CO 2 - 2023 230 € Malus au poids - 2023 aucun Puissance fiscale 7 CV Garantie 3 ans - 100 000 km Pays de production Chine

Prix et équipement de série Honda ZR-V

Sport : 47 450 €

Peinture métallisée et nacrée

Climatisation automatique bizone

Ouverture et démarrage sans clé

Régulateur de vitesse adaptatif

Phares et essuie-glaces automatiques

Caméra de recul

Radars de stationnement avant et arrière

Écran central tactile 9 pouces avec navigation

Sièges avant électriques et chauffants

Coffre électrique avec ouverture au pied

4 modes de conduite

Chargeur de smartphone sans fil

4 prises USB (2 avant, 2 arrière)

Apple CarPlay, Android Auto et Bluetooth

Assistant à la conduite dans les embouteillages

Jantes alliage 18 pouces

Media Image Image La calandre à lamelles verticales est le seul élément permettant de distinguer la finition Advance de la finition Sport (calandre en nid-d'abeilles). Honda

Advance : 48 950 €

En plus.

Instrumentation numérique 10,2 pouces

Affichage tête haute

Toit panoramique

Feux de route adaptatifs

Système audio Bose 12 HP

Sellerie cuir

Sièges arrière et volant chauffants

Options

Peinture Diamant brillant : 200 €