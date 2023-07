Essai Hyundai Kona Hybrid (2023) : un petit SUV qui voit grand ! Des dimensions en hausse et une technologie réservée aux segments supérieurs : la seconde génération de Hyundai Kona monte en gamme et se positionne très près des SUV compacts. Premier contact dans sa version hybride.

Par Jacques Warnery

Voir les photos Prix, fiche technique et avis : retrouvez toutes nos infos dans cet essai du nouveau Hyundai Kona. Hyundai

HYUNDAI 1.6 GDi 141ch Hybrid Intuitive DCT-6 - Puissance: 141 ch

- Lancement : Juin 2023

- A partir de 33 400 €

- Ni bonus ni malus

Le tout nouveau Hyundai Kona est-il encore un SUV urbain ? Sa technologie particulièrement fournie sur ses finitions les plus huppées laisse planer le doute. Il s'ouvre au besoin à l'aide d'un smartphone, avance sur sa place de stationnement avec une télécommande et profite même d'une mise à jour à distance de ses logiciels. Son gabarit en hausse suscite la même interrogation : en s'étirant de 14,5 cm pour porter sa longueur totale à 4,35 m, ses dimensions le rapprochent de la catégorie des SUV compacts.

Cette montée en gamme lui permet de s'intercaler parfaitement entre l'urbain Bayon (4,18 m) et le Tucson (4,51 m) qui joue les modèles phare du constructeur coréen. Jusqu'ici derrière son grand frère à la deuxième place des ventes hexagonales, le Kona pourrait bien devenir la Hyundai la plus diffusée, une fois sa gamme entièrement déployée. En attendant l'arrivée de deux versions électriques prévues ultérieurement, cette seconde génération débarque dans une version hybride classique de 141 ch cumulés, comparable à celle du premier Kona : 1.6 essence 105 ch, moteur électrique de 43 ch, batterie de 1,56 kWh et boîte à six rapports à double embrayage.

Media Image Image A 4,35 m de long, le Kona se pose à la lisière des SUV compacts. Hyundai

Contrairement au Kia Niro avec qui il partage la même plate-forme K3, il s'interdit une version rechargeable. Les raisons ? L'abandon des incitations fiscales sur le PHEV, les coûts élevés de cette technologie et le risque de cannibalisation avec le grand frère Tucson qui lui y a droit. Cela n'empêche pas notre Kona de saler l'addition par rapport au cousin Niro et de se positionner d'une manière plus élitiste. Il compte donc sur ses équipements, mais aussi sur son style aussi affirmé que celui de son prédécesseur pour faire la différence et marquer son territoire dans un segment particulièrement occupé.

Au volant du Hyundai Kona Hybrid

Le levier de vitesse au volant nécessite une rotation du poignet vers le haut peu naturelle pour s'élancer en marche avant. La position de conduite dominante et le capot proéminent haut perché évoquent l'univers du SUV, même si la sellerie à l'assise un peu ferme manque de maintien sur les finitions classiques. La finition N-Line Executive dont les sièges sont plus enveloppants corrige le tir.

Media Image Image En attendant l'arrivée des versions électriques, le Kona est disponible en version hybride classique. Hyundai

Les dimensions généreuses du Kona l'éloignent de l'idée que l'on peut se faire d'un modèle citadin. Sans être encombrant, son mètre 83 de large (hors rétroviseurs) le positionne davantage dans l'univers compact et ses 4,35 m demandent suffisamment d'espace à l'heure du créneau. Surtout que ses feux nichés dans les coins sont particulièrement vulnérables aux petits chocs et incitent à se garder davantage de marge. Autant dire que les caméras de stationnement à 360°, montées en série sur Executive, se montrent vraiment utiles pour les préserver !

Un peu emprunté pour se stationner dans un trou de souris, le Kona reste tout de même très agréable en ville. Le système full hybrid, qui autorise de nombreuses évolutions en tout électrique, et le réveil presque imperceptible du quatre cylindres, à de rares exceptions près, en font une délicieuse douceur. Son freinage, dont la régénération est réglable via les palettes au volant, offre un ressenti parfaitement naturel. Sur un hybride, c'est suffisamment rare pour être souligné. Côté confort, le Kona efface dos d'ânes et autres ralentisseurs avec tact pour préserver les vertèbres de ses occupants, mais manque davantage de subtilité sur la filtration des petites aspérités à basse vitesse.

Media Image Image Exception fait de quelques trépidations à basse vitesse, le Kona préserve les vertèbres de ses occupants Hyundai Media Image Image Doté d'un châssis typé confort, le Kona hybrid préfère les manières douces. Hyundai

Au moment d'envisager un long trajet, le Kona met sa technologie au service du conducteur. La conduite semi autonome sur autoroute s'appuie sur un régulateur adaptatif plus efficace que le maintien de ligne actif, peu réactif. A l'exception d'un très pratique affichage des angles morts sur l'écran de conduite au déclenchement d'un clignotant, ses assistances intrusives et autres alarmes sonores intempestives incitent vite à les mettre en sommeil. En reprenant la main, le conducteur retrouve un SUV plus agréable. A 130 km/h, le ronronnement du moteur et les bruits aérodynamiques restent suffisamment discrets pour faire du Kona un bon voyageur aux longs cours.

Les 141 ch cumulés du système hybride offrent des relances suffisantes pour animer dignement le Kona. Seul problème : une boîte à double embrayage qui refuse parfois de passer le rapport supérieur et rappelle alors l'effet CVT des Toyota hybrides. Le mode Sport permet de reprendre la main avec les palettes et alourdit une direction pas spécialement communicative. Bien que parfaitement sûr, le Kona privilégie le confort au dynamisme. Très conciliant pour ses passagers à rythme normal, l'amortissement engendre des mouvements de pompage en haussant le ton. La précision de conduite s'en ressent et le comportement apparaît moins enjoué que les références tricolores du segment. En attendant les chiffres d'homologation en cycle WLTP (non encore mesurés), la valeur relevée de 5,7 l/100 km à l'ordinateur de bord sur un trajet mixte effectué à bon rythme annonce une sobriété prometteuse dans la vraie vie. A confirmer sur nos bases habituelles !

A bord du Hyundai Kona Hybrid

Media Image Image La dalle de 12,3 pouces personnalisable, qui fait office de bloc d'instrumentation, est en série dès le deuxième niveau de finition. Hyundai

Oubliez l'atmosphère confinée du précédent Kona. Disponible en série à partir de Creative, la dalle numérique de 12,3 pouces qui fait office de bloc d'instrumentation et les tons clairs de l'habitacle participent à cette ambiance technologique, épurée et plutôt haut de gamme. La présentation et les assemblages sérieux flattent davantage que le choix des plastiques parfois clinquants. On est en droit d'attendre davantage de qualité d'un modèle dont les tarifs oscillent entre 35 000 € et 40 000 €.

Le sélecteur de vitesse niché sur le volant libère de l'espace pour de vastes rangements entre le conducteur et son passager. L'écran tactile de 12,3 pouces qui prolonge celui d'instrumentation regroupe toutes les fonctions de divertissement. S'y ajoutent de nombreuses touches physiques sur la console centrale et des commandes de climatisation traditionnelles qui n'obligent pas à se perdre dans divers menus et autres sous menus d'une dalle numérique. L'ergonomie apparaît plus intuitive que celle des dernières Peugeot comme le 2008.

L'écran central tactile permet d'accéder à tous les paramètres de conduite et de divertissement. Hyundai Le sélecteur de vitesse au volant n'est pas très intuitif au moment de sélectionner la position D nichée vers le haut. Hyundai Les sièges avant, sans grand maintien, deviennent plus creusés en finitions N Line Executive. Hyundai Les assises sont fermes et l'espace central reste comme toujours inconfortable, mais l'habitabilité est généreuse. Hyundai Une fois le plancher en position basse, le volume de coffre atteint 466 l. Les dossiers se rabattent en trois parties pour accueillir jusqu'à 1 300 l de bagages. Hyundai

Le Kona exploite son empattement et sa longueur étirés de respectivement 6 cm et 14,5 cm pour offrir un espace de vie proche de celui des SUV compacts. Les passagers arrière profitent d'une garde au toit et d'un espace aux jambes nettement plus généreux qu'auparavant. La banquette n'est pas coulissante, mais les dossiers proposent deux inclinaisons possibles. Ils se rabattent en trois parties et libèrent une surface de chargement plate, une fois le plancher de coffre modulable installé en position haute. En configuration cinq places, la capacité d'emport qui n'est pas gênée par la présence de la batterie gagne 92 l par rapport au premier Kona, pour un total de 466 l. De quoi voir venir.

Prix et concurrence Kona Hybrid

Le Kona Hybrid monte en gamme et ses tarifs s'en ressentent. Disponible à partir de 33 400 €, l'entrée de gamme Intuitive comprend fort heureusement l'essentiel et ne lésine pas sur les aides à la conduite, même si il manque les essuie-glaces automatiques. En rajoutant 2 350 € (soit 35 750 €), la Créative constitue un juste milieu, avec une atmosphère flatteuse et un équipement enrichi en confort. L'Executive impressionne par sa technologie qu'il facture au pris fort : 38 900 €. Au sommet de la gamme, la N-Line Executive y ajoute une présentation plus sportive pour 1 000 € de plus.

En s'étirant sur 4,35 m minimum, le Kona se positionne à mi chemin entre les SUV urbains et compacts. Il retrouve son cousin Kia Niro Hybrid avec qui il partage sa plate-forme, mais aussi sa chaine cinématique hybride. Ce dernier se distingue essentiellement par sa longueur encore supérieure (4,42 m) et sa gamme décalée vers le bas, avec des tarifs fixés entre 31 940 et 36 940 €. De son côté, le Renault Captur E-Tech 145 ch full hybrid joue les fers de lance chez les SUV urbains hybrides. Ses 4,23 m de long le rendent un peu moins accueillant, mais il est plus dynamique et moins cher (de 30 000 à 34 400 €). Enfin, le nouveau Toyota CH-R aux dimensions comparables et au style encore plus décalé entrera en scène très prochainement.

Bilan essai Hyundai Kona Hybrid Les dimensions, la technologie parfois envahissante et le positionnement du nouveau Hyundai Kona évoquent davantage un petit SUV compact qu'un modèle citadin. Son habitabilité et son vaste coffre lui offrent une qualité de vie à bord proche d'un modèle de la catégorie supérieure. Gestion de boîte perfectible mise à part, son hybridation parfaite en ville et à l'aise sur route le rendent particulièrement polyvalent. Le Kona deuxième du nom assume parfaitement sa montée gamme, jusqu'à ses tarifs qui prennent hélas la grosse tête.

Media Image Image Le Kona peut compter sur une solide dotation technologique sur les finitions Executive et N Line Executive. Hyundai

On aime Equipements généreux

Vie à bord

Hybridation plutôt sobre On regrette Tarifs

Conduite un peu placide

Feux trop exposés

Fiche technique Hyundai Kona Hybrid Dimensions et poids Longueur 4,35 à 4,39 m Largeur sans rétroviseurs 1,83 m Hauteur 1,57 à 1,59 m Empattement 2,66 m Volume du coffre 466 à 1 300 l Capacité du réservoir 38 l Pneus sur modèle d'essai 215/55 R18 Poids à vide 1 485 kg Moteurs et performances Type de moteur thermique 4 cylindres essence Cylindrée 1 580 cm3 Puissance et couple thermique 105 ch et 144 Nm Puissance et couple électrique 43,5 ch et 170 nm Capacité batterie 1,56 kWh Puissance cumulée 141 ch Couple cumulé nc Transmission Aux roues avant Boîte de vitesses Double embrayages, 6 rapports 0 à 100 km/h De 10,9 s à 11,2 s Vitesse maximale 165 km/h Consommation - CO 2 - Malus Mixte WLTP nc Rejets de CO 2 nc Malus CO 2 - 2023 nc Malus au poids - 2023 non Puissance fiscale 5 CV Garantie 5 ans km illimités Pays de production Corée

Prix et équipements par finition

Kona Hybrid Intuitive : 33 400 €

ABS

7 airbags

Antidérapage ESP

Accès et démarrage mains libres

Aide au maintien actif et au suivi de voie

Allumage automatique des phares

Assistance active à la conduite sur autoroute

Caméra de recul

Ecran tactile 12,3 pouces

Navigation GPS

Connexion Apple CarPlay et Android Auto

Services connectés Bluelink avec carte SIM

Feux bi LED

Feux de route automatiques

Frein de parking automatique

Freinage d'urgence autonome

Jantes alliage 16 pouces

Radars de stationnement AV/AR

Régulateur adaptatif

Sièges AV réglables en hauteur

Creative : 35 750 €

En plus.

Alerte de circulation transversale à l'AR avec fonction freinage

Barres de toit

Capteur de pluie

Chargeur sans fil

Compteurs numériques 12,3 pouces

Jantes alliage bi-ton 18 pouces

Rétroviseur jour/nuit automatique

Rétroviseurs rabattables électriquement

Sellerie cuir/tissu

Siège conducteur avec support lombaire

Sièges AV chauffants

Surveillance des angles morts

Vitres AR surteintées

Volant chauffant

Executive : 38 900 €

En plus.

Affichage caméra des angles morts

Aide au stationnement à distance avec télécommande, fonction freinage et capteurs latéraux

Caméra à 360 °

Clé digitale avec accès via smartphone

Feux AV LED avec projection

Feux AR à LED

Hayon mains libres

Sellerie cuir

Sièges AV électriques et ventilés

Sièges AR chauffants

Système audio Bose

N Line Executive : 39 900 €

En plus.

Ciel de toit noir

Kit carrosserie N Line

Double sortie d'échappement

Pédalier alu

Rétroviseurs noir laqués

Sellerie cuir/alcantara

Options

Peinture métallisée : 550 €

Peinture Atlas White : 200 €

Toit et rétroviseurs contrastés : 700 € (N Line Executive)

Toit ouvrant électrique : 800 € (Executive et N Line Executive)

