Essai Iveco eDaily : l'utilitaire électrique taille XXL La nouvelle version 100 % électrique du Daily, l'utilitaire d'Iveco, est enfin disponible. Plus que ses performances, ce sont les très nombreuses versions disponibles qui rendent ce gros utilitaire électrique intéressant.

Par Guillaume Geneste

Iveco avait déjà présenté une version 100 % électrique de son utilitaire, le Daily, il y a une bonne dizaine d’années. Un modèle en avance sur son temps qui ne s’était pas vendu du fait d’un prix exorbitant. Les temps ont changé, et désormais il est impensable pour un constructeur d’utilitaires d’envergure de ne pas proposer une version « zéro émission ». Iveco a ainsi dévoilé son eDaily de nouvelle génération lors de l’IAA de Hanovre en novembre 2022, et ce véhicule est maintenant disponible.

L’une des forces du Daily électrique est sa largeur de gamme, calquée sur celle des versions thermiques. Cela comprend naturellement des fourgons en de nombreuses tailles (de 7,3 à 19,6 m3) mais aussi des versions châssis-cabine (neuf versions disponibles en simple et double cabine). Toutes les variantes de carrosserie sont envisageables, en roues simples ou jumelées selon le modèle, avec des PTAC allant de 3,5 à 7,2 t. À noter que les versions 3,8 t et 4,2 t à roues simples et 4,2 t et 4,5 t à roues jumelées peuvent être conduites avec le permis B, la vitesse maxi étant alors limitée à 90 km/h contre 120 km/h pour les « vraies » versions 3,5 t. Nous avons eu l’opportunité de prendre le volant d’un fourgon de 12 m3, au cœur du marché.

Autonomie et recharge Iveco eDaily

Media Image Image Selon les missions, l'eDaily peut recevoir une, deux ou trois batteries de 37 kWh.

Pour son eDaily, Iveco a développé un système modulaire sur la base d’un pack de batteries de 37 kWh. Il est ainsi possible de choisir la taille des batteries embarquées : 37 kWh (une batterie), 74 kWh (deux batteries) et 111 kWh (trois batteries). L’une des spécificités du eDaily est de pouvoir ajouter un ou deux modules (si le véhicule est suffisamment long pour le permettre) en cours de vie ou en fin de vie, même s’il est bien entendu préférable de déterminer avant l’acquisition la capacité la mieux adaptée à ses futures missions.

Les versions à une batterie, qui ne devraient représenter qu’une faible part des ventes, autorisent une autonomie de 110 à 120 km WLTP ; les modèles à deux batteries permettent une autonomie d’environ 200 km, et ceux à trois batteries environ 300 km. Côté recharge, l'eDaily est doté en série d’un chargeur de 11 kW AC autorisant une recharge complète d’un pack en 3 h 10 (6 h 20 pour deux packs et 9 h 30 pour trois packs). Au moyen du chargeur rapide DC 40 kW (une batterie) ou 80 kW (deux et trois batteries), il est possible de passer de 20 à 80 % de recharge en 30 à 50 minutes.

Au volant de l’Iveco eDaily

Media Image Image Le poids des batteries détériore le confort de la version 100 % électrique du Daily.

Fini le temps où la conduite du Daily s’apparentait à celle d’un VU rustique. La position de conduite est bonne grâce aux réglages en profondeur et en hauteur du volant, ainsi qu'aux nombreux réglages du siège conducteur (généralement suspendu). Une fois le contact mis et le sélecteur (façon boîte auto) basculé sur « D », l'eDaily s’ébroue en silence. Le moteur électrique dispose d’une puissance de 190 ch en crête et de 122 ch en continu qui permet de profiter d’accélérations satisfaisantes à vide comme en charge. Le couple important (400 Nm) est immédiatement disponible, aidant à l’arrachage du véhicule et aux relances.

Notre version d’essai, un 3,8 t détaré à 3,5 t pour profiter de davantage de charge utile, voit sa vitesse maxi culminer à 90 km/h. L’eDaily atteint facilement ce plafond et maintient la vitesse maxi sans problème. Attention alors à la consommation électrique, qui s'envole détriment de l’autonomie. Lors de notre essai, alliant voie express, ville et route, la consommation a atteint 43,4 kWh/100 km. Doté de deux packs de batteries, notre véhicule jouissait d'une autonomie réelle d’environ 170 km ; une valeur qui peut être majorée en conduite urbaine, là où la récupération d’énergie aide au maintien de la charge. Il est en effet possible de choisir, via le sélecteur de vitesse, entre trois modes de récupération d’énergie, le plus puissant correspondant à un système « One Pedal Drive » même si l'eDaily ne va pas jusqu’à l’arrêt complet.

Media Image Image Les 190 ch et les 400 Nm permettent des accélérations convaincantes à vide comme en charge.

Trois modes de conduite sont également proposés : Normal, Power qui privilégie la puissance moteur au détriment de l’autonomie, et Eco qui permet, en abaissant la puissance disponible, de gagner quelques précieux kilomètres. Ce mode Eco est aussi accessible à distance au gestionnaire de parc. La conduite de l'eDaily s’avère plaisante sur chaussée en bon état. En revanche, sur chaussée dégradée ou sur des pavés, des bruits métalliques en provenance du train avant peuvent dérouter le conducteur et les passagers. Le confort global est cependant inférieur à celui d’une version thermique du fait du poids important des batteries. Un certain inconfort qu’il est possible de compenser avec les suspensions 100 % pneumatiques disponibles en option.

À bord de l’Iveco eDaily

Depuis l'année dernière, le Daily propose un environnement plus flatteur. L'écran digital au centre du tableau de bord permet de connaître, entre autres, la consommation d'énergie. La système multimédia, ainsi que le support pour smartphone ou tablette, font partie de l'immense liste des options disponibles. Les larges ouvrants permettent un accès facile à l'espace de chargement. Notre fourgon d'essai disposait d'un volume utile de 12 m3. La gamme va de 7,3 à 19,6 m3.

Bonne nouvelle, l’environnement de la version électrique est, à quelques détails près, identique à celui d’une version thermique classique. Le Daily se trouve donc désormais à la hauteur de ses concurrents de ce point de vue, ce qui n’a pas toujours été le cas. Conçu pour résister à une utilisation intensive, l’intérieur du eDaily fait largement appel au plastique dur. Cependant, les occupants profitent des nombreux espaces de rangement disséminés un peu partout, un vrai plus pour le quotidien des professionnels. L’ergonomie des commandes est bonne, tandis que les sièges offrent un maintien satisfaisant.

L'eDaily peut recevoir, en piochant dans l’énorme catalogue des options, une multitude d'équipements de confort et de sécurité. L’écran central tactile permet de profiter du système multimédia et de nombreuses informations liées à l’utilisation du véhicule. L'eDaily profite d’une interface spécifique où apparaissent l’état de charge, la consommation instantanée et l’autonomie restante. Des informations que le conducteur retrouve aussi sur l’afficheur central digital du tableau de bord. Connecté, l'eDaily peut en outre s'appuyer sur certaines fonctionnalités liées à la recharge ou à la planification de trajets, avec prise en compte des installations de recharge disponibles. L’Iveco Driver PAL via Alexa fait également partie des bénéfices optionnels.

Prix en concurrence

Les prix du eDaily varient beaucoup selon la version retenue et les nombreuses options sélectionnées. Le premier prix du fourgon, le plus compact et avec une seule batterie, est fixé à 56 920 € HT. L'eDaily châssis-cabine est disponibles à partir de 55 320 € HT. Notre modèle d’essai s'affiche quant à lui à 79 870 € HT hors options. Ces prix élevés sont en partie compensés par la possibilité de disposer d’un eDaily « à la carte » tant du point de vue de la carrosserie que de la capacité de batteries correspondant précisément aux besoins de l’entreprise. Et puis, un eDaily est avant tout un Daily, ce qui permet de profiter d’une valeur de revente soutenue pendant toute la vie du modèle.

Media Image Image Iveco a calqué la gamme du eDaily sur celle des versions thermiques. Au programme : des fourgons, mais aussi des châssis simple ou double cabine. VISAVU

L'eDaily doit faire face à une concurrence de plus en plus forte. En attendant l’arrivée du Mercedes eSprinter 2.0 en début d’année prochaine, son principal rival est le Ford E-Transit 2T, lui aussi disponible en fourgon et châssis-cabine à partir de 58 755 € HT. Le Ford peut compter sur ses motorisations plus puissantes de 184 ch ou 269 ch pour assurer des interventions express, ainsi que sur son confort élevé.

Le Fiat E-Ducato est lui aussi décliné en fourgon et châssis-cabine, mais il repose sur l’ancienne version, ce qui ne lui permet pas de recevoir les derniers équipements en matière de sécurité et de confort. Quant au Renault Master E-Tech, il ne soutient pas la comparaison du fait des performances limitées qu’offre sa motorisation de seulement 76 ch. Enfin, l'eDaily trouvera sur sa route la toute nouvelle version électrique du Fuso Canter (uniquement disponible en châssis-cabine), qui affiche des prix relativement proches.

Bilan essai Iveco eDaily Bien qu’affiché à des tarifs élevés, l'eDaily ne manque pas d’arguments. On retiendra en premier lieu ses très nombreuses versions offrant des capacités d’emport élevées et la possibilité de choisir entre un et trois packs de batteries (y compris pendant la vie du véhicule) pour paramétrer au mieux son utilitaire selon ses besoins. L'eDaily reste, de ce point de vue, un vrai pro taillé pour les pros.

On aime Largeur de gamme

Choix de la taille de batteries

Capacités d’emport On regrette Confort détérioré

Prix élevés

Très nombreuses options

Fiche technique Iveco Daily 38S14 EV L3H2 Dimensions et poids Longueur 6 109 mm Largeur sans rétroviseurs 2 052 mm Hauteur 2 580 mm Empattement 3 520 mm Volume utile 12 m3 Dimensions utiles 3 540 x 1 800 x 1 900 mm Charge utile maxi 949 kg Pneus sur modèle d'essai 235/65 R16C Poids à vide 2 552 kg Puissance et performances Type de moteur électrique synchrone Puissance 190 ch Couple 400 Nm Transmission aux roues arrière Boîte de vitesses non 0 à 100 km/h nc Vitesse maximale 90 km/h (version détarée à 3,5 t) Batterie, autonomie et consommation Type de batterie lithium-ion HCML Capacité de la batterie 74 kWh Puissance du chargeur AC - DC 22 kW - 80 kW Consommation mixte WLTP 26,4 kWh/100 km Autonomie mixte WLTP 280 km Temps de charge Borne AC 11 kW (0 à 100 %) 3 h 10 Borne DC > 100 kW (20 à 80 %) 30 min Bonus et garantie Bonus 2023 4 000 € Puissance fiscale 13 CV Garantie voiture 2 ans - 100 000 km Garantie batterie 8 ans - 250 000 km Pays de production Italie

Prix et équipements de série Iveco eDaily 38S14 EV : 79 870 € HT

Airbag conducteur

Fermeture centralisée avec télécommande

Vitres électriques

Limiteur de vitesse

Marchepied AR

Pare-brise athermique

Porte latérale coulissante

Cloison de séparation

Chargeur 11 kW

Options (Tarifs 2022)

Peinture métallisée : 2 000 € HT

Chargeur 22 kW AC : 250 € HT

Chargeur 80 kW DC : 900 € HT

Antibrouillards AV : 200 € HT

Assistant vocal Alexa : 100 € HT

Boîtier télématique : 570 € HT

Caméra de recul : 285 € HT

Climatisation automatique : 1 600 € HT

Gestion des feux de route automatique : 250 € HT

Maintien actif dans la voie : 950 € HT

My Iveco info-divertissement et GPS : 1 550 € HT

Portes arrière 270° : 380 € HT

Rangement central ouvert avec support tablette et port USB : 160 € HT

Revêtement de plancher en bois : 875 € HT