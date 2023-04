Essai Jeep Avenger. Quelle autonomie pour le petit SUV électrique ? Voiture de l’année 2023, la Jeep Avenger débarque en France uniquement en version électrique. Annoncée avec une autonomie confortable de 408 km en cycle WLTP, la petite américaine dispose de sérieux atouts. Mais qu’en est-il de son rayon d'action dans la vraie vie ?

Par Nicolas Laperruque

Voir les photos Prix, fiche technique et avis : retrouvez toutes nos infos dans cet essai de la nouvelle Jeep Avenger. © Lorenzo Poli

Conçue et fabriquée en Europe, la nouvelle Jeep Avenger n’est pas une Jeep comme les autres. Il s’agit de la première voiture de la marque 100 % électrique. Un virage à 180 degrés pour le constructeur américain de 4x4. Pour réussir son coup, Jeep mise beaucoup sur le style. L’objectif est clair, viser le segment des B-SUV, un segment incontournable en Europe avec un mantra martelé par les responsables de la marque : “Une voiture compacte, robuste et cool”. Une double révolution pour Jeep, qui devait passer d’une image de constructeur de gros 4x4 thermiques à un véhicule de la taille d’une citadine. Plutôt réussie sur le plan du style, l’Avenger sera disponible en version à essence en Italie et en Espagne. La France a fait le choix d'importer uniquement la version électrique, aors qu'en est-il de son usahe chez nous ?

Autonomie et recharge Jeep Avenger

Jeep appartenant à la galaxie Stellantis, l'Avenger partage ses dessous avec les DS3, Opel Mokka ou Peugeot 2008. Elle dispose de la nouvelle motorisation de 156 ch qui est ou sera déclinée sur l’ensemble des voitures disposant de cette plate-forme chez Stellantis. Elle remplace la motorisation 136 ch, et bénéficie également d’une nouvelle batterie plus efficiente. Jeep promet un gain de 5% d’autonomie grâce au nouveau moteur électrique, 12% avec l’utilisation de la nouvelle batterie de 54 kWh de capacité brute et 8% en aérodynamique. Le constructeur annonce 408 km en cycle WLTP et même 550 km d’autonomie en ville.

Media Image Image La Jeep Avenger est capable d'encaisser une puissance de charge de 100 kWh en Combo CCS. Avec l'autonomie limitée sur autoroute, ce ne sera pas de trop. © Lorenzo Poli



Lors de notre essai sur une première boucle de trois heures sur le réseau secondaire espagnole, en conduite normale, notre consommation s’est établit à 18,6 kWh/100 km. Un peu décevant, surtout dans ces conditions favorables, et cela induit une autonomie réelle de 290 km... En ville, le bilan se montre plus favorable, tout en restant loin des données WLTP. En appliquant les préceptes de l’éco-conduite en centre-ville, on parvient à descendre à 15,1 kWh/100 km. De quoi espérer une autonomie urbaine de 360 km. Sur autoroute, le bilan est cruel : il sera très compliqué de dépasser les 200 km. Une réalité qui obligera à trouver une borne rapide toutes les deux heures maxi sur grand trajet. De ce côté là, pas de miracle non plus. Avec une vitesse de charge maximum de 100 kW, il faudra se montrer patient et indulgent pour choisir l’Avenger comme véhicule principal du foyer.

Au volant de la Jeep Avenger.

Une fois au volant, nous partons à l’assaut de la ville. Un environnement taillé sur mesure pour l’Avenger. Avec son gabarit compact de 4,08 mètres de longueur, la petite Jeep se faufile aisément entre les files de circulation. A noter, un rayon de braquage parfaitement adapté au centre-ville, avec à peine plus de dix mètres. A peine plus long qu’une Peugeot 208, cet Avenger profite de sa position de conduite légèrement surélevée pour enfoncer le clou.

La première Jeep électrique propose trois modes de conduite, Eco, Normal et Sport. Attention, ces modes ont une vraie incidence sur la conduite en faisant varier la puissance entre chaque mode. Le mode Eco est à réserver à la ville, mais permet, avec 80 ch, d’évoluer tout en douceur, tout en économisant un maximum les batteries. Le mode Normal, qui autorise 110 ch sous le pied droit, se montre la plupart du temps suffisant sur le réseau secondaire. On découvre alors une Jeep Avenger très douce, prévenante et agréable à mener. On sera alors tenté d’enclencher le mode Sport. Le couple délivré sera plus important, sécurisant dépassements et insertions dans le trafic. Parfait pour les amateurs de conduite dynamique, le mode Sport vous fera payer votre excès d’enthousiasme en réduisant instantanément votre rayon d’action annoncé d’environ 20 km.

Media Image Image Trois modes de conduite sont disponibles, Eco, Normal ou Sport, avec chacun un niveau de puissance et de couple. © Lorenzo Poli

Sur routes sinueuses, l'Avenger n’a pas à rougir de la concurrence, si on garde à l’esprit qu’il ne s’agit pas d’une sportive mais d’un petit SUV. La direction se montre précise, avec un bon feeling en entrée de courbe, mais en insistant un peu, c’est le train avant qui n’arrivera pas à suivre. La trajectoire aura alors tendance à s’élargir naturellement, sans caractère dangereux pour autant. Un phénomène associé à un manque de motricité en sortie de courbe, accentué en mode Sport avec l’apport supplémentaire de couple. Rappelons que cette Jeep Avenger est bien une traction, la version 4xe à transmission intégrale, étant annoncée pour l’an prochain.

Media Image Image La garde au sol de 20,1 cm de l'Avenger permet de s'aventurer sur les chemins sans problème. Il faut attendre 2024 pour disposer d'une transmission 4x4. © Lorenzo Poli

Impossible d’essayer une Jeep sans faire un peu de chemin. Même si cet Avenger n’a rien d’un Wrangler, il dispose de modes de conduite “Sand”, “Mud” ou “Snow”, respectivement sable, boue et neige. Sur un parcours de chemin, l’Avenger régule électroniquement la motricité pour s’adapter aux conditions d’adhérence. Mais ce sont surtout les angles d’attaque et de sortie, de 20 et 32 degrés, qui vous aideront en cas de situation compliquée. La garde au sol de 20,1 cm étant un autre atout dans vos envies d’aventure. L’Avenger n’est absolument pas un franchisseur, mais il fait de sérieux efforts pour se rapprocher d’un ‘tout-chemin”. Dernier point, le freinage de notre exemplaire d’essai se montrait déroutant. Avec une attaque très molle, la pédale ne met pas en confiance. La sensation est spongieuse, et la consistance change alors radicalement, passant de trop molle à trop ferme. A noter que la qualité du freinage n’est pas critiquable en soit, l’Avenger freine court, mais la sensation pourra surprendre.

A bord de la Jeep Avenger.

A l’intérieur, on découvre un habitacle dans l’esprit de la voiture, avec une présentation du tableau de bord couleur carrosserie, avec le jaune doré. La planche de bord offre un design très horizontal, tout à fait dans son époque. Un large écran vient surmonter le tmobilier, à bonne hauteur des yeux, alors que le conducteur bénéficie de l’instrumentation numérique. Celle-ci se montre bien pensée, avec une belle visibilité des infos de base et la possibilité d’y insérer la carte de navigation. Sur l’écran central, il sera possible d’associer son smartphone avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Un très bon point, d’autant que la navigation embarquée, pourtant en option à 500€, ne se montre ni fiable, ni réactive. Notre version Summit, haut de gamme, propose également un chargeur de smartphone à induction. Jeep a compris que les boutons physiques avaient encore une utilité, et propose une série de raccourcis servant notamment à régler la climatisation sans avoir à chercher dans le menu de l’écran et quitter les yeux de la route.

Media Image Image Côté finition, ce Jeep décroche tout juste la moyenne. La cause à des plastiques durs, des assemblages imparfaits et l'utilisation de certains matériaux cheap. © Lorenzo Poli

A l’avant les sièges se montrent bien étudiés. Ils offrent un confort d’assise certain et un bon maintien latéral. Un accoudoir coulissant central est présent, venant parfaire le tableau. Petit bémol, le passager avant ne pourra pas régler la hauteur de son siège alors que le conducteur aura une amplitude de réglage assez limitée en hauteur, l’obligeant à “conduire haut”. A l’arrière, il y aura de la place pour deux adultes, mais la place du milieu sera à réserver au dépannage. Malgré l’absence d’accoudoir central, la présence du tunnel de transmission rend hasardeuse toute tentative de voyager au centre. N’oublions pas que cette Jeep est de la taille d’une citadine.

La banquette se montre là aussi confortable, un très bon point. Côté finition, tous les plastiques sont durs, y compris sur le haut de la planche de bord, une habitude dans le segment. L’absence de poignées de maintien à l’arrière, la qualité très discutable de certains revêtements comme le ciel de toit, des joints autour des portes ou encore les écarts d’assemblage de certains panneaux nous laissent davantage dubitatifs. Le coffre s’ouvresur un volume de 355 litres et 1 250 litres une fois le dossier rabattu. Un bon point dans la catégorie, alors que cet Avenger se prive de coffre à l’avant, comme sur certaines voitures électriques.

Prix et concurrence

Le catalogue de l’Avenger affiche un tarif d’appel à 36 500 €, hors bonus écologique, en finition de base. Quatre niveaux de finitions sont au programme, avec la finition Longitude à partir de 38 000€, l’Altitude à 40 000€ et notre version d’essai Summit, qui culmine à 42 500€, hors options. Un tarif à rapprocher du DS3 E-Tense qui débute à 41 700 € avec la même base et le même moteur. La Jeep Avenger est donc plutôt bien placée sur le papier. Pourtant, à l’heure où les Tesla Model 3 sont de moins en moins chères et au moment où les chinoises s’apprêtent à atomiser le marché avec un arrivage de SUV électriques, cela reste onéreux. Avec son design réussi et la volonté d’apparaître comme un “véhicule mode”, la Jeep Avenger devrait toutefois rencontrer une clientèle branchée.

Bilan essai Jeep Avenger Difficile de ne pas tomber sous le charme de ce petit SUV urbain au look réussi. Jeep a gagné son pari en proposant un véhicule électrique tout en conservant une partie de l’ADN de la marque. Cette Jeep a pour elle le folklore Jeep, mélange d’aventure imaginaire et d’authenticité. Elle a tout pour plaire au quotidien mais son autonomie est trop juste pour voyager sereinement. Ce qui ne l'empêche pas d'avancer un tarif dissuasif.

On aime Le design réussi

L’agilité en ville

Le confort On regrette L’autonomie sur voie rapide

La finition parfois désinvolte

Le tarif élevé

Fiche technique Jeep Avenger Dimensions et poids Longueur 4,08 m Largeur sans rétroviseurs 1,78 m Hauteur 1,53 m Empattement 2,56 m Volume du coffre 355 litres Poids à vide 1 536 kg Puissance et performances Type de moteur Eléctrique à aimants permanents. Puissance 156 ch Couple 260 Nm Transmission aux roues avant Boîte de vitesses non 0 à 100 km/h 9 s Vitesse maximale 150 km/h Batterie, autonomie et consommation Type de batterie Lithium-Ion NMC Capacité brute - utile de la batterie 54 kWh - 51 kWh Puissance du chargeur AC - DC 11 kW - 100 kW Consommation mixte WLTP 12,5 kWh/100 km Autonomie mixte WLTP 400 km Temps de charge de 10 à 80 % Prise domestique 8 A 13h15 Borne AC 11 kW 3 h 25 (5 h 34 de 0 à 100 %) Borne DC > 100 kW 24 mn Bonus et garantie Bonus 2023 5 000€ Puissance fiscale 4 CV Garantie voiture 2 ans - km illimité Garantie batterie 8 ans ou 160 000 km Pays de production Pologne

Prix et équipement de série Jeep Avenger

Media Image Image Les tarifs de l'Avenger débutent à 36 500 € hors bonus. Notre modèle d'essai en Summit s'affichait à 42 500 €. © Lorenzo Poli

Avenger : 36 500€

Feux AV full LED. Démarrage sans clé. Écran central tactile de 10,25 pouces. Combiné d’instruments de 7 pouces. Frein de parking électrique. Climatisation automatique. Aide à la descente. Sélecteur de modes. Services connectés. Câble de recharge mode 3. Jantes de 16 pouces en acier.

Longitude : 38 000 €

En plus. Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants. Console centrale améliorée. Radars de stationnement arrière. Jantes de 16 pouces en alliage.

Altitude : 40 000 €

En plus. Sellerie spécifique. Climatisation automatique. Apple CarPlay et Android auto sans fil. Caméra de recul à 180° avec vue drone. Radars de stationnement à 360°. Rétroviseur intérieur électrochrome. Plancher de coffre modulable et réversible. Volet de coffre motorisé. Régulateur de vitesse automatique. Combiné d’instruments de 10,25 pouces. Jantes de 17 pouces

Summit : 42 500€

En plus. Toit noir Volcano. Vitres arrière surteintées. Chargeur de smartphone à induction. Feux AV et AR full LED. Rétroviseurs extérieurs dégivrables et rabattables électriquement. Accès mains libres. Tapis de sol spécifiques First Edition. Sièges avant chauffants. Jantes alliage de 18 pouces.

Options

Peinture métallisée : Entre 500€ et 1 250€.

Pack navigation : 500€

Sellerie cuir : 1000€

















