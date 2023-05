Essai Jeep Grand Cherokee 4xe hybride (2023). L'américain s'électrise Les temps changent et c’est également valable pour la plus grosse Jeep disponible sur notre marché, le Grand Cherokee, qui revient avec une déclinaison 4xe synonyme de moteur hybride rechargeable.

Par Nicolas Laperruque

Voir les photos Prix, fiche technique et avis : retrouvez toutes nos infos dans cet essai du Jeep Grand Cherokee 4xe. Jeep

Si on vous dit Jeep, vous penserez certainement aux Willys ou Wrangler avec en tête tout l’imaginaire américain associé à la marque. Franchissement, aventure, gros moteurs V8, liberté et interminables road-trips sur fond de carte postale Hollywoodienne. Mais pour ne pas arriver au bout de la route justement, Jeep aussi doit se remettre en question. L’apparition des hybrides Wrangler, Compass, et Renegade 4xe, puis du premier véhicule 100% électrique de la marque, l’Avenger, change la donne.

C’est au tour du Grand Cherokee de passer par la case hybride pour la première fois. Une hybridation indispensable qui arrive bien après les Audi Q8, BMW X5, Mercedes-Benz GLE ou encore les anglais de Land Rover, Defender et Range. Côté châssis, ce Jeep Grand Cherokee récupère une plate-forme FCA, déjà existante avant la création de Stellantis. La technologie hybride rechargeable repose sur un moteur essence quatre cylindres de 2.0 turbo de 270 ch et 400 Nm de couple, que Jeep associe à deux moteurs électriques. Le premier fait 134 ch et 264 Nm, le second 44ch et 53 Nm. L’ensemble affiche une puissance cumulée de 380 ch pour 640 Nm de couple et assure une transmission intégrale.

Media Image Image Le Jeep Grand Cherokee, commercialisé aux Etats-Unis depuis 2021, arrive enfin chez nous. Il s'agit de la cinquième génération du modèle. Jeep

La batterie lithium-ion, affiche une capacité brute de 17,3 kWh brute (4 kWh utile) et l'autonomie électrique est annoncée à 48 km en mixte et 51 km en ville . Notre boucle d’essai sur les routes espagnoles, au volant d’un véhicule partiellement chargé, ne nous a pas permis de vérifier ces chiffres avec précision. Quant à la consommation d'essence, elle s'est affichée au terme d’une boucle sur le réseau secondaire à 7,1 l/100 km. Une valeur très raisonnable sur le papier, mais qui se transformera vite en doux rêve si vous faites le même trajet avec la batterie totalement vide. Comme toujours, l'intérêt d'un attelage hybride rechargeable dépendra de votre capacité à le charger quotidiennement en électricité.



Au volant du Jeep Grand Cherokee 4xe hybride

Le Grand Cherokee c’est d’abord un gabarit respectable. Avec 4,92 m de longueur pour 2,14 m de largeur avec les rétros, sortir d'un parking est déjà une aventure. En ville, malgré l’encombrement, ce Jeep se montre presque à l’aise. La position de conduite surélevée aide beaucoup et la transmission automatique à huit rapports fait son job, sans trop d'à-coups. Sur les routes sinueuses, il faudra s'accommoder du poids de l’engin. Notre modèle d’essai, en finition Summit haut de gamme, fait confiance à une suspension pilotée associée à des ressorts pneumatiques. Le confort se montre royal, malgré des jantes de 21 pouces dans cette finition chapeautant la gamme.

Media Image Image Le comportement routier est globalement bon, mais l'inertie est présente en courbe, au freinage et à chaque changement d'appui. Jeep

Premier constat, ce Jeep Grand Cherokee est une vraie machine à voyager. On profitera également du son très haut de gamme fourni par le système audio McIntosh. Le conducteur pourra choisir entre plusieurs modes de conduite. Auto, Sport, Rock, Snow, Mud/Sand). Mais que ce soit en mode Auto ou Sport, rien n’y fait. La masse importante se fait ressentir à chaque virage, mais également au freinage, entraînant une réelle inertie du véhicule au moindre appui. Rien de rédhibitoire évidemment sur autoroute, mais cette caractéristique devient plus désagréable sur le réseau secondaire. Ce n’est pas anormal pour un véhicule de ce type et de cette taille, mais ce Jeep se montre moins incisif que ses concurrents allemands.

Autre point où le Grand Cherokee se montre un peu en retrait, c'est l'agrément mécanique du système hybride. Par moment, le Jeep vient rappeler à nos oreilles qu’il possède bien un bon vieux quatre cylindres et que celui-ci ne distille pas forcément une mélodie très distinguée. Ajoutons à ce phénomène une transmission qui semble se perdre par moment, hésitant entre deux vitesses, et vous obtenez un système qui ne manque certainement pas d’efficacité mais de finesse, surtout à ce niveau de tarif.

Media Image Image Le Jeep Grand Cherokee n'a pas peur de s'aventurer hors du bitume. Il dispose de vraies capacités tout-terrain. Jeep

Hors de question d’essayer une Jeep sans quitter le bitume. Nous avons pu effectuer plusieurs boucles sur différents terrains off-road. Sur les chemins, l'américain surprend par son niveau de confort et de filtration. Les suspensions font un travail formidable pour prendre soin des dos les plus fragiles. Mais ce Jeep Grand Cherokee ne se contente pas de rouler en tout-chemin. Il se montre également à l'aise pour passer à peu près n’importe où. Même avec nos pneumatiques destinés à la route, le Grand Cherokee est capable d’ascensions impressionnantes alors que la descente se fera en douceur grâce au contrôle actif. En forçant encore la difficulté, il ira jusqu’au croisement de pont sans broncher. Le Grand Cherokee 2023 est une vraie Jeep, aucun doute là-dessus. Le couple apporté par l’électrique apporte un surplus de douceur, qu’on apprend vite à doser au millimètre, pour passer chaque difficulté avec fluidité et sans avoir la désagréable impression de “forcer” la mécanique.



A bord du Jeep Grand Cherokee 2023



L'américain propose une présentation d'un bon niveau. En France, il faudra “se contenter” de cette finition Summit Reserve, sommet de la gamme et seule disponible. L’occasion rêvée de choisir la sellerie cuir Palermo Tupelo, à la fois qualitative et valorisante. On apprécie le confort dispensé par les larges sièges en cuir, réglables électriquement, la présentation moderne, et la présence de boutons physiques pour certaines fonctions. La qualité des matériaux reste toutefois assez inégale. Le meilleur côtoie certains plastiques indignes d’une voiture à 100 000€. L'assemblage, lui, a fortement progressé et aucun bruit de mobilier n’est venu gâcher la fête, même pendant la session tout-terrain.

Media Image Image La présentation de l'habitacle est convaincante. Les assemblages sérieux. Restent quelques matériaux en retrait. Jeep

Le système Uconnect propose trois écrans numériques : face au conducteur pour les compteurs, au centre et face au passager qui aura ainsj accès à la navigation, aux caméras et au système d’info-divertissement. La connectivité comprend Apple CarPlay et Android Auto sans fil. La voiture peut également profiter des services maison baptisés Uconnect. On peut accéder, grâce à une application, à de nombreuses fonctions du véhicule. On peut demander, par exemple, à Amazon Alexa, de rechercher un point d'intérêt. Il est également possible de se faire envoyer sur son smartphone la position exacte du véhicule. Très pratique dans les parkings géants, ou tout simplement en cas de prêt ou de partage du véhicule.

Media Image Image Côté connectivité et multimédia, le Grand Cherokee 5 est à jour. Jeep Media Image Image La sellerie cuir est magnifique et réhausse le côté haut de gamme du véhicule. Jeep

Comparé aux dimensions extérieures, l’habitabilité arrière se montre tout juste correcte alors que le volume du coffre est lui, franchement décevant avec 471 litres. Un volume de SUV compact ! comparable à celui du Renault Austral. Une fois la banquette rabattue on obtient 1 436 litres. Cette nouvelle génération de Grand Cherokee offre par contre une visibilité accrue, avec un nouveau rétroviseur central numérique et des technologies à l’ordre du jour.

Prix et concurrence

Particularité de ce Jeep Grand Cherokee, il sera disponible sur le marché français uniquement sur commande. Affiché à 99 500€ dans l’unique finition Summit Reserve, il ne devrait pas courir les rues de notre pays. Si les prestations se montrent très honnêtes, elles ne révolutionnent en rien le segment. Même si l’équipement se montre très complet avec le toit vitré panoramique, le cuir, l’affichage tête haute, les jantes de 21 pouces, et un niveau de technos et d’aides à la conduite au top, le Jeep se retrouve face à de sérieux concurrents. On pense aux allemands Audi Q8, BMW X5, Mercedes-Benz GLE, mais aussi au Volvo XC90 ou au Range Rover Sport. Du très beau monde, qui dispose souvent de moteurs plus raffinés, d’une finition plus poussée et d’un comportement routier plus sérieux. A 100 000€, l’écart de prix réclamé pour le nouveau Porsche Cayenne E-hybrid n’est plus très élevé.

Media Image Image Le prix du Grand Cherokee 5 frôle les 100 000 €. Il échappe au malus. Jeep Media Image Image A ce niveau de tarif, il se retrouve face aux références premium. Jeep

Bilan essai Jeep Grand Cherokee On ne peut que féliciter le constructeur américain de continuer à croire au Grand Cherokee sur notre marché. Armé de sa motorisation hybride, cette version 4xe hybride rechargeable ne manque pas d’atouts. La présentation est convaincante, le confort de très bon niveau, l’équipement absolument royal, tout en conservant cet ADN propre à la marque Jeep. Malgré l’absence de malus, son tarif risque toutefois de limiter sa diffusion sur notre marché, où il devra faire face à une concurrence souvent plus aboutie.

On aime Équipement royal

Confort sur autoroute

Capacités tout-terrain On regrette Comportement routier pataud

Tarif élitiste

Volume du coffre