Essai Ligier Myli (2023) : l’ennemi de l’Ami Les voiturettes sans permis passent progressivement à l’électrique, dans le sillage de la Citroën Ami. Ligier lance ainsi en 2023 sa Myli, fabriquée en France et propulsée par une solution fournie par Valeo. Essai dans les rues de Paris.

Par Nicolas Valeano

De l’aveu même de François Ligier, le président de Ligier Group, la Citroën Ami a ouvert la voie à une popularisation des voitures sans permis. Elle leur a redonné des lettres de noblesse pour trouver de nouvelles clientèles, notamment les jeunes. Mais si la Myli – pour « my Ligier » – oriente sa communication vers un public adolescent (permis AM à partir de 14 ans), elle devrait aussi toucher d’autres profils plus âgés, souvent établis en zones rurales. Le réseau dense de la marque, fort de 220 points de vente en France, devrait y aider.

Media Image Image La Myli est proposée en six coloris vifs au choix selon les versions. Ligier

Basé à Abrest, près de Vichy (Allier), le constructeur assemble sa Myli à Boufféré, en Vendée. Il est déjà habitué à fabriquer des modèles électriques utilitaires, dont 10 000 circulent dans les flottes de la Poste. Les quadricycles légers (voitures sans permis) ont le vent en poupe, et Ligier est passé d’une production de 10 500 voiturettes en 2017 à 17 500 aujourd’hui. L'entreprise en prévoit 30 000 par an à terme avec l’aide de sa Myli. La marque envisage ainsi de recruter 200 nouveaux collaborateurs et a triplé ses investissements en vue du développement de cette voiturette 100 % électrique. La Ligier Myli possède une mignonne petite bouille de jouet roulant, sa carrosserie ABS pouvant arborer différentes couleurs acidulées. Elle est proposée dans une gamme comprenant quatre niveaux de finition et deux variations de design, avec des équipements inhabituels dans cette catégorie, comme la direction assistée ou la climatisation.

Autonomie et recharge de la Ligier Myli

La Myli intègre un, deux ou trois modules de batteries 48 V sous ses sièges, d’une trentaine de kilos chacun. Ces modules ont une capacité de 4,14 kWh, 8,28 kWh ou 12,42 kWh nets avec respectivement 63, 123 ou 192 km d’autonomie (norme moto WMTC) et 2 h 30, 4 h 15 ou 6 h 15 de temps de recharge sur une prise secteur ou renforcée. Ces batteries lithium-fer-phosphate (LFP) sont fournies par la société E4V du Mans.

Media Image Image Sous le capot, le petit moteur Valeo 48 V développe 7,5 ch. Ligier Media Image Image La trappe de recharge se situe dans la calandre, sans sécurité pour son ouverture. Ligier

La Myli peut aussi être branchée sur une borne publique avec sa prise de type 2. Son modeste chargeur embarqué de 2 kW y gagne d'ailleurs un tout petit peu de vitesse de charge par rapport à une connexion sur une prise murale classique. Ligier est en discussion avec un service d’installation de prise pour équiper ses clients, et il n’y a pas d'application dédiée pour gérer le système électrique de sa voiturette à distance. Du moins, pour le moment.

Au volant de la Ligier Myli

La Myli fait facilement oublier l’horrible « tac-tac » des bicylindres diesel de nombre de voiturettes. Son moteur signé Valeo est issu d’un alterno-démarreur 48 V qui donne à cette traction une puissance de 5,6 kW (7,5 ch) et 10,4 Nm de couple. Son bruit, lui, ressemble un peu à celui d’une auto en marche arrière, mais il est perturbé par des grincements de mobilier agaçants et décevants eu égard au prix de ce modèle. Autre grief, la ventilation ne comporte qu’une position et s’avère très bruyante. Quant à la climatisation, elle est disponible en option.

Media Image Image La mignonne voiturette tire son épingle du jeu dans le trafic parisien. Ligier

Au volant, on est assis en hauteur, très près de la porte. La position de conduite est correcte, mais l’épais montant A limite la visibilité et gêne rapidement dans la circulation. Une platine entre les petits sièges au confort basique rassemble les boutons D/N/R pour la sélection de la transmission. Un mode éco est proposé, plus lymphatique, mais offrant un peu de régénération au lever de pied. Au démarrage, la Myli est douce, puis elle gagne en vigueur et atteint assez rapidement sa vitesse de pointe de 45 km/h au compteur. Dans la circulation parisienne, la petite auto est à son aise. Elle profite de son excellente maniabilité (9 m de diamètre de braquage) et de son gabarit de puce, avec sa longueur de 2,96 m et sa largeur de juste 1,50 m, le maximum autorisé dans cette catégorie.

La direction assistée de notre modèle d’essai est trop légère, très démultipliée et sans rappel, ce qui demande d’accompagner le volant pour revenir au point milieu après un virage. Même en l’absence d’assistance de frein, la pédale n’est pas trop dure pour autant, et le ralentissement effectué au moyen de quatre disques s'avère facile à doser. Attention : aucun ABS n’est au programme, et les pneus Infinity Eco Pioneer en 14 pouces ne semblent pas des plus performants. Sur sol sec déjà, en la poussant un peu, la voiturette a tendance à glisser de façon peu joueuse. Sa masse est pourtant contenue à 459 kg avec les batteries, et le châssis aluminium a été étudié pour ce modèle avec une suspension avant McPherson et arrière indépendante. Une version quadricycle lourd (catégorie L7) pourrait arriver d’ici à la fin d’année, espérons qu’elle soit mieux parée ! Notons aussi que la Myli ne possède pas d’airbag et qu’aucune norme de crash test ne s’applique à cette catégorie de véhicules, même si Ligier explique que des crashs internes et des simulations numériques sont effectués pour renforcer la sécurité passive. Enfin, au rayon confort, mis à part dans les rues pavées, le niveau de filtration est correct. La finesse de la garniture des sièges sera peut-être plus gênante après de longs séjours à bord.

À bord de la Ligier Myli

Le tableau de bord abrite de nombreux espaces de rangement. Ligier La platine entre les sièges regroupe les boutons gérant la transmission et les vitres électriques. Ligier Les commandes de ventilation et de chauffage sont à l'ancienne, en mode on/off et sans réglages. Ligier Les sièges en plastique sont bien peu rembourrés. Ligier Le vaste coffre n'a rien à envier à celui d'une voiture « normale » avec ses 459 l de volume annoncé. Ligier

Du fait de la largeur limitée de l'auto, l’habitacle est plutôt étriqué. La planche de bord, qui présente bien de prime abord, bénéficie de nombreux espaces de rangement et intègre une grande boîte à gants. Un examen plus approfondi révèle une finition parfois basique et quelques éléments de piètre facture, comme les contre-portes ou la tablette arrière. Devant le conducteur, un petit écran couleur basique mais bien lisible indique l’autonomie restante et la jauge. Si notre version d’essai était équipée d’un bon vieil autoradio, il est possible d’opter pour un système doté d’un écran de 10,5 pouces connecté en option à Apple CarPlay et Android Auto. Le coffre propose un volume digne d’une bonne berline compacte, avec 459 l sous tablette.

Prix et concurrence

La Ligier Myli est proposée à des tarifs allant de 12 499 € à 17 099 € avec quatre versions, hors bonus écologique de 900 €. Il faut compter 1 700 € par cran de batterie supplémentaire (+ 4,14 kWh). La voiturette est disponible et peut être commandée sur Internet, elle sera livrée dans le réseau de la marque. La Mily demande une maintenance annuelle, qui vise surtout à contrôler l’équilibre des batteries, mais les coûts de maintenance sont divisés par deux par rapport à ceux d'une voiturette thermique. En plus de la garantie classique de 2 ans, Ligier couvre les batteries pendant 5 ans.

La Myli doit composer avec les prix agressifs de la Citroën Ami (7 990 €), sa réputation et son réseau de distribution Citroën/Fnac-Darty. Plus basique, plus petite, l’Ami n’affiche qu’une autonomie de 75 km, et elle n’intègre pas de compartiment à bagages séparé. Les autres marques de voitures sans permis ont aussi généralement une offre électrique, à l’image de Aixam, dont l'eAixam se montre encore plus onéreuse (16 699 € minimum) avec 95 km d’autonomie.

Media Image Image La Ligier Myli est vendue à partir de 12 499 € hors bonus en ce printemps 2023. Ligier

Bilan essai Ligier Myli

Avec son design sympathique et soigné, la petite Ligier devrait séduire une clientèle renouvelée. Sa douceur de conduite et son aisance en ville en font une solution à envisager. Mais il faut composer avec des finitions et matériaux parfois décevants à ce niveau de prix, tandis que les bruits de mobilier irritent. Le comportement routier n’incite pas à brusquer cette alternative aux scooters 50 cm3, accessible dès l'âge de 14 ans. Bref, nous sommes vraiment très loin des qualités d’une voiture, fût-elle la plus basique du marché, comme une Dacia Spring. Affichée à 20 800 €, la citadine roumaine devient moins chère que les Myli haut de gamme une fois les 5 000 € de bonus retranchés. Mais encore faut-il avoir le permis…

On aime Conduite en ville

Volume de coffre

Design sympathique On regrette Bruits de mobilier

Comportement limité

Tarif élevé

Fiche technique Ligier Myli Dimensions et poids Longueur (m) 2,96 Largeur sans rétros (m) 1,50 Hauteur (m) 1,53 Empattement (m) nc Volume du coffre (l) 459 Poids à vide (kg) 371 (+ 30 kg/module de batterie) Puissance et performances Type de moteur alternateur 48 V Puissance (ch) 7,5 Couple (Nm) 10,4 Transmission aux roues avant Boîte de vitesses 1 vitesse Vitesse maximale (km/h) 45 km/h Batterie, consommation et autonomie Type de batterie LFP Capacité utile de la batterie (kWh) 4,14, 8,28 ou 12,42 Puissance du chargeur AC (kW) 2 Autonomie mixte WMTC (km) 63, 123 ou 192 Temps de charge de 0 à 100 % Prise domestique 8 A 2 h 30, 4 h 15 ou 6 h 15

Prix Ligier Myli G.ood 12 499 € I.deal 12 999 € E.pic 16 199 € R.ebel 17 099 € Bonus 900 € Puissance fiscale nc Garantie voiture 2 ans Garantie batterie 5 ans Pays de production France

Media Image Image Les montes pneumatiques sont basiques, avec des dimensions d'un autre âge. Ligier Media Image Image Les feux sont à LED et apportent une touche de modernité. Ligier

Équipement de série par finition

G.ood : batterie 4,14 kWh, câble pour prise 220 V, bombe anti-crevaison, fermeture centralisée, vitres électriques, feux à LED, lunette arrière dégivrante, jantes en tôle 13”

I.deal :

En plus : jantes alu 14”, boîte à gants fermée, filets de porte, autoradio

E.pic :

En plus : batterie de 8,28 kWh, pare-brise chauffant, jantes alu 15”, tapis de coffre, inserts intérieurs couleur carrosserie, cache-bagages, tablette tactile 10”, caméra de recul

R.ebel :

En plus : pare-chocs, calandre, capot et hayon spécifiques, kit design R.ebel X.

Options

Toit noir : 249 €

Climatisation : 1 499 €

Pack de batterie supplémentaire : 1 700 €

Direction assistée : 499 €

Cloison de séparation de coffre : 99 €

Siège conducteur chauffant : 199 €

Autoradio : 199 €

Apple CarPlay et Android Auto : 199 € (sur tablette)

