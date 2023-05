Essai Mercedes eCitan : la première fourgonnette électrique à l’Etoile La seconde génération du Citan est désormais disponible en version électrique. Cela permet à Mercedes-Benz Vans d’offrir, pour la première fois, une gamme complète d'utilitaires zéro émission.

Par Guillaume Geneste

Prix, fiche technique et avis : retrouvez toutes nos infos dans cet essai du Mercedes eCitan.

Le Citan est le dernier élément du partenariat entre Mercedes et Renault. La fourgonnette allemande, proche du Kangoo, est enfin disponible en version 100 % électrique, baptisée eCitan, dix-huit mois après la commercialisation du modèle. Cela permet à Mercedes-Benz de proposer une gamme complète de modèles zéro émission en plus des eVito et eSprinter. En effet, malgré la présence dans la gamme Renault du Kangoo Z.E. la première génération de Citan n’avait jamais été déclinée en version électrique.

La fourgonnette Mercedes se distingue de son cousin produit par Renault au niveau de sa face avant et de sa planche de bord. Il faut reconnaître que le traitement esthétique est réussi et permet au moins, lorsque le véhicule est de face, de faire oublier la base technique. L'eCitan affiche des dimensions utiles identiques à celles du Kangoo E-Tech, même si le volume utile affiché est de seulement 2,9 m3 (contre 3,3 m3 pour le Kangoo) ; cela est lié au système de mesure allemand VDA moins « généreux » et sans doute plus proche de la réalité au quotidien que le système français. L'eCitan devrait être décliné en version longue L2 d’ici à la fin de l’année, permettant de disposer de 3,7 m3 toujours selon la norme allemande.

Autonomie et recharge Mercedes eCitan

Media Image Image La version électrique du Citan permet enfin à Mercedes de proposer un VU électrique dans chaque segment où la marque est présente. Il offre plus de 200 kilomètres d'autonomie réelle. ©Mercedes-Benz AG

Le Mercedes eCitan reprend la structure et la base technique du Kangoo E-Tech, les deux modèles (ainsi que le Nissan Townstar EV) étant produits dans l’usine Renault de Maubeuge. La fiche technique est donc strictement identique avec une batterie affichant une puissance de 45 kW, ce qui permet de disposer d’une autonomie maximale de 284 km (selon la norme WLTP mixte). Lors de notre essai sur les routes suédoises, particulièrement clémentes concernant la consommation d’énergie compte tenu du faible dénivelé et des limitations de vitesse drastiques (70 km/h sur route et 110 km/h sur autoroute), l’autonomie restante était de 104 km après un parcours mixte de plus de 150 km. Cela permet d’estimer l’autonomie réelle, dans des conditions moins favorables et avec un véhicule lesté de matériel, à plus de 200 km avec une charge de batterie.

De série, l'eCitan dispose du chargeur de 11 kW ; il faudra passer par les options pour pouvoir disposer du chargeur 22 kW (AC) compatible avec la charge rapide 80 kW (DC). Mercedes n’a pas encore dévoilé le tarif de cet autre chargeur mais, à titre indicatif, il est de 1 200 € HT sur le Kangoo Van E-Tech. Il faut rappeler que le fait de choisir le chargeur 22 kW permet aussi de pouvoir disposer de la pompe à chaleur pour alimenter le système de climatisation, ce qui permet de moins consommer l’énergie de la batterie de traction pour satisfaire le confort des occupants. Le temps de recharge (à 100 %) de la batterie est de 4 h 30 avec le chargeur 11 kW et de 2 h 30 avec le chargeur 22 kW. En charge rapide (80 kW DC), Mercedes annonce une recharge complète en environ 38 minutes.

Au volant du Mercedes eCitan

Media Image Image Le Mercedes eCitan profite d'une planche de bord spécifique, plus en phase avec l'image de marque du constructeur. ©Mercedes-Benz AG

Les ingénieurs de Mercedes ont modifié la suspension pour donner au Citan un « toucher de route » typique de la marque, plus ferme que celui de son proche cousin français. Cela ravira les amateurs de confort ferme, un peu moins les autres. D’autant que la version 100 % électrique fait appel à l’essieu arrière renforcé pour supporter le surpoids des batteries. Cependant, l'eCitan sait se faire prévenant tant que la route n’est pas dégradée. La direction est ferme et précise, et le petit volant multifonction s'avère particulièrement plaisant à utiliser. La puissance de 122 ch et le couple de 245 Nm disponible immédiatement permettent des accélérations et des reprises convaincantes. La vitesse maxi de 132 km/h est facilement atteinte et peut tout aussi facilement être maintenue. Attention alors à la consommation et à la jauge de batterie, qui baisse rapidement.

Media Image Image Le Mercedes eCitan offre un confort ferme, typique de la marque. ©Mercedes-Benz AG

La tenue de cap du Mercedes est excellente, tout comme le freinage. Un mode Eco permet de préserver davantage l’autonomie en limitant les performances du véhicule. Le système de récupération d’énergie à trois niveaux entre en action dès lors que le conducteur pousse le levier de vitesse (de type boîte auto) vers la droite. Le niveau intermédiaire, obtenu en poussant simplement le levier vers la droite, offre un niveau de régénération conçu pour la route et la ville. Si le conducteur souhaite davantage de puissance de régénération et donc une décélération plus importante, il suffit de tirer le levier, un mode plus particulièrement adapté aux routes vallonées et à la montagne. Enfin, le mode le plus « léger », obtenu en poussant le levier de vitesse, est destiné à la conduite sur voie express et autoroute. L’ensemble est plaisant, et la gestion de la récupération d’énergie apparaît efficace.

À bord du Mercedes eCitan

Malgré la présence d’une planche de bord adoptant un design spécifique, difficile de ne pas penser au Kangoo Van. Les contre-portes, les commandes de climatisation ou le levier de vitesse, la console inférieure entre les sièges, la capucines sont identiques sur les deux modèles. En revanche, outre le dessus de la planche de bord, le tableau de bord, le volant, les Commodo et le système multimédia MBUX (de série) permettent de se sentir, un peu, à bord d’une Mercedes. Les sièges reçoivent également une mousse un peu plus ferme que sur la fourgonnette Renault.

Les commandes de climatisation et le levier de vitesses sont identiques à ceux du Kangoo et du Townstar. ©Mercedes-Benz AG Le système multimédia MBUX est proposé de série sur tous les CItan en France. ©Mercedes-Benz AG Le mode de calcul du volume utile allemand VDA est moins généreux que le système français. Voilà pourquoi le Citan n'offre « que » 2,9 m3 de volume utile. ©Mercedes-Benz AG La charge utile plafonne à 612 kg seulement. ©Mercedes-Benz AG Les portes arrière sont de type 2/3 - 1/3 de série. ©Mercedes-Benz AG

Le silence à bord est naturellement très élevé et n’est pas perturbé par des bruits de mobilier ou des assemblages aléatoires. De ce point de vue, l'eCitan s'inscrit bien dans la tradition de la marque. La gamme du eCitan est calquée sur celle des versions thermiques, avec trois niveaux de finitions : First, Pro et Select. Il convient de souligner les efforts fournis par Mercedes pour proposer des VU au niveau d’équipement intéressant dès l’entrée de gamme. Cela n’a pas toujours été le cas, la marque étant restée très attachée au sur mesure et aux nombreuses options pendant longtemps. Ainsi, l'eCitan First propose le volant multifonction, le système multimédia MBUX, l’allumage automatique des phares et des essuie-glaces, pas moins de six airbags ou encore le régulateur de vitesse.

Prix et Concurrence

L'eCitan est proposé pour le moment uniquement en version standard offrant 2,9 m3 utiles. Ce modèle est affiché à partir de 33 805 € HT en finition First. Mercedes entend jouer la carte du « haut de gamme » face aux proches cousins. Ainsi, le Nissan Townstar EV (qui bénéficie en plus d’une garantie 5 ans ou 160 000 km) est proposé à partir de 31 700 € HT avec le chargeur 11 kW et le Kangoo Van E-Tech à partir de 33 600 € HT.

L'eCitan devra aussi composer avec la « brochette » de fourgonnettes 100 % électriques Stellantis (Citroën ë-Berlingo, Fiat e-Doblo, Opel Combo-e, Peugeot e-Partner), auxquelles il convient d’ajouter le Toyota Poace City Electric. Ces modèles affichent des performances légèrement supérieures, un charge utile plus élevée, et ils disposent d’un comportement routier de premier ordre. Leurs prix débutent à 32 900 € HT avant bonus.

Bilan essai Mercedes eCitan Pour Mercedes, l'eCitan représente un peu plus qu’une fourgonnette électrique. C’est le modèle qui manquait à la marque pour pouvoir enfin disposer d’une offre complète d’utilitaires zéro émission. Élaboré à partir de l’excellente base qu’est le Kangoo Van, l'eCitan offre des performances intéressantes et il sera capable de répondre aux besoins de nombreux professionnels amateurs de l’Étoile.

On aime Équipement de série

MBUX de série

Vie à bord On regrette Charge utile limitée

Style proche de celui du Kangoo

Chargeur 11 kW en série

Fiche technique Mercedes eCitan Dimensions et poids Longueur 4 498 mm Largeur sans rétroviseurs 1 860 mm Hauteur 1 832 mm Empattement 2 716 mm Volume utile 2,9 m3 Dimensions utiles 1 806 x 1 524 x 1 215 mm Charge utile maxi 612 kg Pneus sur modèle d'essai 205/60 R16 Poids à vide 1 608 kg Puissance et performances Type de moteur électrique Puissance 122 ch Couple 245 Nm Transmission aux roues avant Boîte de vitesses non 0 à 100 km/h 14,5 s Vitesse maximale 132 km/h Batterie, autonomie et consommation Type de batterie lithium-ion Capacité de la batterie 45 kWh Puissance du chargeur 11 kW ou 22 kW (AC) - 80 kW (DC) Consommation mixte WLTP 17,5 kWh/100 km Autonomie mixte WLTP 301 km Temps de charge de 10 à 80 % Prise domestique 8 A 14 h Borne AC 11 kW 4 h 30 Borne DC > 80 kW 1 h 30 Bonus et garantie Bonus 2023 4 000 € Puissance fiscale 8 CV Garantie voiture 2 ans - 100 000 km Garantie batterie 8 ans - 160 000 km Pays de production France

Prix et équipements de série par finition

First : 33 805 € HT

Volant multifonction

Cloison de séparation

Système multimédia MBUX

Rétroviseurs électriques chauffants

Vitres électriques

Accoudoir avec compartiment de rangement

Allumage automatique des phares et des essuie-glaces

6 airbags

Affichage central du tableau de bord en couleur

Feux de jour à LED

Régulateur de vitesse

Siège conducteur réglable en hauteur

Pro : 36 305 € HT

En plus de First

Radar de stationnement AR

Vitres à impulsion côté conducteur

Climatisation

Antibrouillards avant

Éclairage à LED dans le compartiment de chargement

Phares à LED

Poignées de porte peintes

Revêtement plastique dans le compartiment de chargement

Select : 37 805 € HT

En plus de Pro

Inserts chromés dans l’habitacle

Sièges chauffants

Siège passager réglable en hauteur

Siège conducteur avec réglage lombaire

Caméra de recul

Aide active au stationnement

Antibrouillards à LED

Feux de route automatiques

MBUX avec navigation et fonctionnalités avancées (commandes vocales)

Lecture des panneaux de signalisation

Volant et pommeau de levier de vitesses en cuir

Boucliers peints

