Essai Mercedes EQT : que vaut le ludospace électrique étoilé ? L’EQT vient compléter l’offre de Mercedes en matière de voitures électriques. Ce ludospace « zéro émission » se distingue par son prix de vente très élevé et son autonomie modeste.

Par Guillaume Geneste

Voir les photos Prix, fiche technique, autonomie et avis : retrouvez toutes nos infos dans cet essai du Mercedes EQT. ©Mercedes-Benz AG

Un peu moins d’un an après le lancement du Classe T, Mercedes décline son ludospace en version 100 % électrique. Baptisée EQT, elle complète la proposition de la marque à l’étoile en matière de véhicules « zéro émission », en plein développement. Dans son segment, l’EQT va devoir batailler avec ses proches cousins techniques, les Renault Kangoo E-Tech et Nissan Townstar EV Combi. Bien que fabriqué sur les mêmes chaînes d'assemblage, dans l’usine de Maubeuge, l’EQT se distingue de ces deux modèles par sa face avant, qui l'apparente à la gamme Mercedes, et par sa planche de bord spécifique, qui se veut plus premium. Côté technique, en revanche, il adopte le même moteur électrique de 122 ch et la batterie de 45 kWh utiles.

Autonomie et recharge Mercedes EQT

Media Image Image L'autonomie maximale de 282 km nécessitera des recharges fréquentes pour partir en vacances. ©Mercedes-Benz AG

Avec une consommation moyenne de 18,9 kWh/100 km, la batterie assure une autonomie maxi de 282 km WLTP, soit 220 à 250 km en conditions réelles. Et c’est là que le « concept » de ludospace électrique trouve ses limites. Car ces véhicules s’adressent à des personnes en quête d’un véhicule pouvant assurer le quotidien, bien sûr, mais aussi les escapades pour le week-end ou les vacances avec beaucoup de bagages à bord. Dans ces conditions, l’autonomie maximale annoncée s’avère trop faible. Pour ce genre d’utilisation, le Classe T thermique paraît plus adapté.

Côté chargeur embarqué, l’EQT dispose d’une puissance de 22 kW AC et 80 kW DC. Il faut théoriquement 2 h 30 pour passer de 0 à 100 % sur une borne 22 kW AC et 38 minutes pour passer de 10 à 80 % sur une borne rapide DC. La prise de recharge de l’EQT est dissimulée derrière l’étoile au centre de la calandre. Pour l’ouvrir, il faut pousser un bouton situé en bas à gauche de la planche de bord, sous le Commodo dédié aux phares. Pas pratique !

Au volant du Mercedes EQT

Media Image Image L'EQT reçoit des suspensions plus fermes qui permettent de limiter la prise de roulis sur route. ©Mercedes-Benz AG

La motorisation de 122 ch et surtout le couple de 245 Nm disponible dès le premier tour de roue autorisent des performances plaisantes. Mais le poids élevé de 1 874 kg tempère les ardeurs du moteur et du châssis. La surface frontale, équivalente à celle d’une armoire normande avec une hauteur de 1,82 m, constitue quant à elle un handicap sur les voies rapides. La vitesse maximale de 132 km/h peut cependant être atteinte et même entretenue sans souci à condition de bien surveiller le niveau de batterie, qui fond alors comme neige au soleil.

Les suspensions de l’EQT sont plus fermes que celles du Kangoo E-Tech ou du Nissan Townstar EV. Si ce parti pris génère un confort plus ferme à basse vitesse, notamment en ville sur les irrégularités de chaussée et les pavés par exemple, cela limite un peu la prise de roulis en courbe sur route ou autoroute. Mieux vaut cependant privilégier une conduite coulée, synonyme d’un meilleur confort pour les occupants et d’une autonomie maximisée. Le mode Eco, qui diminue la puissance disponible tout comme les trois niveaux de récupération d’énergie, peut aussi optimiser la consommation d’électrons et donc permettre de rouler un peu plus longtemps. Le tout, naturellement, dans un niveau de silence très élevé, seulement perturbé sur route par les bruits aérodynamiques des rétroviseurs et de roulement des pneumatiques.

À bord du Mercedes EQT

Media Image Image Le Mercedes EQT dispose, à quelques détails près, de la même planche de bord que le Classe T.

Le ludospace possède, à quelques détails près, la même planche de bord que le Classe T. C’est à ce niveau que l'EQT se distingue le plus des Kangoo et Townstar. Cette planche reçoit un traitement plus haut de gamme, avec notamment du plastique moussé. Au centre trône l’écran du système multimédia MBUX. Le volant multifonction (particulièrement agréable) et les Commodo sont eux aussi typiques des modèles à l'étoile. Le positionnement premium annoncé par le constructeur se retrouve au niveau des équipements de série. Mercedes a notamment fait fort en matière de sécurité, puisque l’EQT dispose dès la finition Style de sept airbags, d’un régulateur de vitesse intelligent ou encore de l’alerte de présence dans l’angle mort.

Media Image Image Le dessus de la planche de bord est spécifique au Classe T et à l'EQT. ©Mercedes-Benz AG Media Image Image Les trois sièges arrière sont rabattables de façon indépendante. ©Mercedes-Benz AG

Même si la partie basse ou la console centrale sont identiques à ce que proposent les cousins de chez Renault et Nissan, l’EQT arrive à définir un environnement un peu plus haut de gamme, du moins aux places avant. Car, pour le reste, le ludospace Mercedes est identique aux Kangoo et Townstar. Les portes coulissantes et leurs contre-portes, les trois sièges arrière indépendants, le hayon ou le couvre-bagages sont semblables sur les trois modèles. Rien de rédhibitoire, et l’ensemble propose des prestations en adéquation avec les attentes de la clientèle de ce type de véhicule. Le coffre déploie ainsi un volume utile allant de 551 à 1 979 l selon la configuration, une donnée importante pour un ludospace. Et les barres de toit (en option) permettent de charger jusqu’à 80 kg.

Prix et concurrence Mercedes EQT

Si l’EQT est un proche parent du Renault Kangoo, les prix sont dignes du prestige de Mercedes : ils démarrent à 45 970 € pour la finition Style et à 48 370 € pour la livrée haut de gamme Progressive. Des tarifs que la bonne dotation de série au niveau des équipements tant de sécurité que de confort peut difficilement justifier. L’EQT doit en effet affronter de sérieux concurrents, à commencer par ses cousins que sont le Renault Kangoo E-Tech et le Nissan Townstar EV Combi. Les tarifs de ce dernier n’ont pas encore été dévoilés, mais ils devraient tourner autour de 39 000 €. Le Kangoo E-Tech, en version chargeur 22 kW comme le Mercedes, est affiché à 38 900 €, soit 7 000 € de moins pour des performances et des prestations utiles similaires.

Media Image Image C'est au niveau de la face avant que le Mercedes EQT se distingue de son proche cousin, le Renault Kangoo E-Tech. ©Mercedes-Benz AG

Le Mercedes EQT trouvera aussi sur sa route les modèles de Stellantis : Citroën ë-Berlingo, Opel Combo-e Life et Peugeot e-Rifter, auxquels il faut ajouter le Toyota Proace City Verso Electric. Si ces modèles offrent des capacités d’emport proches de celles de l’EQT, ils profitent d’un moteur un peu plus puissant (136 ch). Ils sont en outre d’ores et déjà disponibles en deux longueurs, alors qu’il faudra attendre la fin de l’année pour commander les versions longues des EQT, Kangoo et Townstar EV Combi. Les tarifs des modèles produits par Stellantis sont de 36 750 € pour le Citroën et l’Opel, de 37 850 € pour le Peugeot et de 38 920 € pour le Toyota, avant bonus de 5 000 €.

Bilan essai Mercedes EQT Avec son EQT, Mercedes entend attirer une clientèle familiale à la recherche de praticité et de volume utile. Il faut reconnaître que le premier ludospace électrique de la marque répond à ces attentes. Cependant, l’autonomie maximale reste trop limitée pour pouvoir répondre aux besoins d’évasion souvent recherchés par les propriétaires de ce type de véhicule. Quant au prix, il reflète certes les nombreux équipements de série dont dispose l’EQT. Mais, à plus de 40 000 € après bonus, cela ne se justifie pas compte tenu de sa grande proximité avec le Kangoo.

On aime Silence de conduite

Volume utile

Nombreux rangements On regrette Autonomie limitée

Signature Mercedes limitée

Prix élevé

Fiche technique Mercedes EQT Dimensions et poids Longueur 4,50 m Largeur sans rétroviseurs 1,86 m Hauteur 1,82 m Empattement 2,71 m Volume du coffre 551 à 1 979 l Pneus sur modèle d'essai 205/55 R17 Poids à vide 1 874 kg Puissance et performances Type de moteur électrique Puissance 122 ch Couple 245 Nm Transmission traction Boîte de vitesses non 0 à 100 km/h nc Vitesse maximale 132 km/h Batterie, autonomie et consommation Type de batterie lithium-ion Capacité de la batterie 45 kWh Puissance du chargeur AC/DC 22 kW/80 kW Consommation mixte WLTP 18,9 kWh/100 km Autonomie mixte WLTP 282 km Temps de charge de 0 à 100 % Prise domestique 8 A 22 h (estimation) Borne AC 22 kW 2 h 30 Borne DC > 80 kW 38 min (10 à 80 %) Bonus et garantie Bonus 2023 5 000 € Puissance fiscale nc Garantie voiture 2 ans - 100 000 km Garantie batterie 8 ans - 160 000 km Pays de production France

Prix et équipements Mercedes EQT

Style : 45 970 € (hors bonus)

7 airbags

Climatisation automatique

Frein de stationnement électrique

Système multimédia MBUX avec écran tactile 7”

Volant multifonction en cuir réglable en hauteur et en profondeur

Aide au démarrage en côte

Vitres AV électriques

Démarrage mains libres

Phares à LED

Vitres AR surteintées

Surveillance de l’attention du conducteur

Aide au maintien dans la voie

Aide au freinage d’urgence

Rétros électriques dégivrants

Détection de présence dans les angles morts

Régulateur-limiteur intelligent

Boucliers et rétros couleur carrosserie

Jantes alliage 16”

Avertisseur de présence dans l’angle mort

Tablettes aviation

Allumage automatique des phares et des essuie-glaces

Progressive : 48 370 € (hors bonus)

En plus de Style :

Navigation

Revêtement supérieur de la planche de bord

Sièges en cuir synthétique avec surpiqûres

Aide au stationnement avec caméra de recul

Vitres électriques sur portes AR

Jantes alliage 17”

Vitres AR électriques

Détection des panneaux de signalisation

Prix des options encore non déterminé