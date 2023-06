Essai Mercedes GLC Coupé 400e (2023) : du sport, mais avec modération Le Mercedes GLC se décline à nouveau dans une version coupé sur sa deuxième génération, reprenant à son compte les mêmes arguments avec notamment d'efficaces versions hybrides rechargeables. Le parfait compromis pour concilier style, performances et sobriété ?

Par Léo Mingot

Voir les photos Le nouveau Mercedes GLC Coupé est déjà disponible à la commande. Ses tarifs démarrent à 68 700 €. TSCHOVIKOV

Alors qu'elle a été lancée sur le marché en début d'année 2023, la deuxième génération du Mercedes GLC se voit déjà déclinée en version coupé, comme ce fut le cas du modèle précédent. Étant donné le succès de ce SUV (il est le modèle de la marque le plus vendu dans le monde), il est vrai que Mercedes aurait eu tort de ne pas mettre toutes les chances de son côté. D'ailleurs, comme c'est le cas pour le GLC standard, ce nouveau GLC Coupé ne connaît pas de révolution sur le plan du style et affiche un dessin très proche de celui de son prédécesseur. Les changements les plus visibles concernent les optiques, et l'on remarque notamment des feux arrière affinés qui sont désormais reliés par un bandeau. Cette évolution subtile permet toutefois au SUV de s'améliorer sur le plan de l'aérodynamique, le Cx passant de 0,30 à 0,27.

Media Image Image Le GLC Coupé affiche une silhouette caractéristique qui demeure très proche de celle de l'ancien modèle. TSCHOVIKOV Media Image Image La partie arrière est sans doute celle qui change le plus, avec ses optiques plus fines reliées par un bandeau. TSCHOVIKOV

Ainsi, la silhouette générale a tendance à s'adoucir, malgré des dimensions globalement très similaires. Avec 4,76 m de long, le GLC Coupé grandit de 3 cm par rapport à l'ancien modèle, et son toit culmine à 1,61 m (+ 1 cm), tandis que la largeur ne change pas (1,89 m). Sous le capot, la gamme française met l'accent sur l'hybride rechargeable et offre le choix entre trois motorisations de ce type : les essence 300e de 313 ch et 400e de 381 ch, ainsi que le diesel 300de de 333 ch, Mercedes demeurant le seul constructeur du marché à proposer de l'hybride diesel. À noter que, sur l'ancienne génération, deux tiers des GLC Coupé vendus étaient des PHEV. Malgré tout, des variantes thermiques sont toujours proposées, avec l'essence 200 de 204 ch et le diesel 220d de 197 ch, les deux disposant d'un système mild hybrid 48V. Enfin, l'ensemble de ces motorisations est forcément associé à une boîte automatique à neuf rapports, ainsi qu'à une transmission intégrale.

Autonomie et recharge Mercedes GLC Coupé 400e

Grâce à sa très grosse batterie pour un hybride rechargeable (31,2 kWh de capacité brute), le GLC Coupé 400e offre un large rayon d'action en tout électrique, annonçant entre 119 et 131 km selon le cycle WLTP. Cette autonomie est même un peu plus généreuse que celle annoncée sur la version diesel 300de (entre 113 et 126 km), sans doute en raison du poids encore plus élevé de cette dernière (2 420 kg). Chose plutôt rare sur un hybride rechargeable, il sera possible de profiter des bornes de recharge rapide grâce au chargeur embarqué de 60 kW et ainsi de récupérer entre 10 et 80 % de batterie en seulement 20 minutes. Pour la recharge à domicile sur une prise de type Wallbox, la charge complète prendra 2 h 30 avec une puissance de charge de 11 kW.

Au volant du Mercedes GLC Coupé 400e

Media Image Image Le GLC Coupé 400e se montre très plaisant à mener en tout électrique, d'autant que sa grosse batterie lui permet de rouler longtemps sans réveiller le moteur essence. TSCHOVIKOV

Le GLC Coupé 400e que nous avons choisi pour cet essai a beau recevoir sous son capot un quatre-cylindres turbo, l'impression dominante demeure celle de conduire une voiture électrique alors que l'on enchaîne les kilomètres, d'abord en ville puis sur le réseau secondaire. Il faut dire que nous sommes partis avec la batterie entièrement chargée et que nous n'avons pas cherché à exploiter les 381 ch disponibles, sans non plus forcer sur l'éco-conduite. Même sur l'autoroute à 130 km/h et en restant en mode Hybrid (qui favorise la propulsion électrique), on continue de rouler sans consommer une goutte d'essence. Néanmoins, notre parcours d'essai qui nous amène rapidement sur des routes de montagne à fort dénivelé ne nous permet pas de vérifier la grande autonomie annoncée. Après 75 km et une consommation moyenne de 31,4 kWh/100 km, la batterie est à plat et le thermique prend le relais. Forcément, tirer plus de 2,3 t sur de longues montées, ça ne favorise pas l'efficience !

Le trajet retour emprunté le lendemain, nettement plus favorable avec ses pentes globalement négatives, nous permettra de parcourir 129 km avant de vider la batterie et d'afficher une consommation électrique bien plus modérée (14,8 kWh/100 km). Une autonomie certes très intéressante, mais on n'en attendait pas moins vu la taille de la batterie. Comme toujours, une fois que le bloc thermique domine les débats, mieux vaut ne pas avoir le pied trop lourd si l'on souhaite contenir la consommation de carburant. C'est là toute la contradiction de ces véhicules hybrides rechargeables affichant à la fois puissance généreuse et sobriété énergétique : deux données pas vraiment compatibles et entre lesquelles il faudra toujours faire un choix.

Media Image Image Sur les routes de montagne, le poids très élevé se fait ressentir, même lorsqu'on enclenche le mode Sport pour raffermir la suspension pneumatique. TSCHOVIKOV

D'ailleurs, c'est finalement lorsqu'on décide de rester raisonnable avec l'accélérateur et qu'on laisse faire le mode Hybrid que ce GLC hybride hautes performances demeure le plus agréable à mener. On bénéficie alors de prestations très suffisantes, ainsi que d'une grande douceur de fonctionnement en électrique comme en thermique. Celle-ci s'accorde parfaitement à l'excellent confort offert par la suspension pneumatique Airmatic (option). Sur autoroute, les bruits d'air s'avèrent très mesurés, tandis que la conduite semi-autonome est plutôt bien calibrée dans sa manière de s'adapter au trafic.

Et si ce GLC Coupé parvient à peu près à sauver les apparences lorsque l'on hausse le rythme sur une route sinueuse, sa masse pachydermique calme rapidement les ardeurs du conducteur. Le roulis demeure assez prononcé, la direction un peu floue, et surtout le ressenti à la pédale de frein semble varier chaque fois qu'on la sollicite. Cet effet est accentué par le mode de récupération d'énergie « D auto », qui a pour but de s'adapter au conducteur et d'anticiper les phases de décélération. Une gestion qui peut sans doute se révéler appréciable en conduite coulée en milieu urbain mais qui apparaît presque dangereuse à un rythme plus soutenu sur une route de montagne.

Media Image Image Les performances sont d'un bon niveau, avec un 0 à 100 km/h abattu en 5,6 s. Seulement, si l'on exploite ce gros potentiel, la consommation ne devient plus raisonnable du tout ! TSCHOVIKOV

Enfin, pour ceux qui hésiteraient entre cette version 400e et l'hybride diesel 300de que nous avons également pu prendre en main, le choix ne sera pas forcément simple car l'agrément à la conduite demeure finalement très proche malgré la différence de carburant. Les performances sont assez similaires et les prix, quasi identiques (seulement 150 € d'écart), sans compter que les deux modèles sont exemptés de malus et badgés Crit'Air 1 dans les ZFE. Le 300de diesel devrait toutefois reprendre l'avantage sur les longues distances en se montrant un peu plus économique.

À bord du Mercedes GLC Coupé 400e AMG Line

La présentation intérieure, identique à celle du GLC, apparaît globalement irréprochable, avec une belle qualité de finition. TSCHOVIKOV On retrouve le système MBUX avec le tableau de bord numérique de 12,3 pouces et l'écran central tactile de 11,9 pouces. TSCHOVIKOV Si les places arrière demeurent généreuses au niveau des genoux, l'espace est plus compté que dans le GLC au niveau de la tête et pourra poser problème aux grands gabarits. TSCHOVIKOV Un large choix de selleries est disponible en option, comme ce garnissage « cuir marron Sienne » facturé 2 150 €. TSCHOVIKOV Pour bénéficier de l'affichage tête haute, il faudra sélectionner le pack Premium Plus en option (9 000 €). TSCHOVIKOV Sur les versions hybrides rechargeables, le volume de coffre est de 390 l au lieu de 545 l sur les modèles thermiques. TSCHOVIKOV

Prix et concurrence

Proposé avec la seule finition AMG Line, le GLC Coupé est disponible à partir de 68 700 € en version essence 200 4Matic de 204 ch. Par rapport au GLC standard, le coupé demande d'ajouter entre 7 300 € et 8 600 € selon les motorisations. Concernant l'hybride rechargeable 400e 4Matic de 381 ch qui nous intéresse aujourd'hui, prévoyez un chèque de 86 600 €. Toutefois, si l'on prend en compte les malus qui touchent le modèle essence (au moins 3 552 € pour le CO 2 et 1 450 € pour le poids), le gros écart entre les versions 200 et 400e se voit un peu atténué, passant de 17 900 € à 12 900 €. Et il pourra encore diminuer selon les options sélectionnées. Car, comme tout hybride rechargeable, le GLC Coupé 400e n'est touché par aucun malus malgré sa masse de 2 360 kg et ses 381 ch. Cherchez l'erreur…

La dotation de série de l'unique finition AMG Line se montre plutôt complète, comprenant notamment le tableau de bord numérique de 12,3 pouces, le stationnement semi-autonome ou le hayon à ouverture électrique. De nombreux équipements demandent toutefois de mettre la main au portefeuille, comme la suspension pneumatique associée aux quatre roues directrices (3 400 €), la conduite semi-autonome (2 950 €) ou encore le toit ouvrant panoramique (1 750 €).

Media Image Image Face à ses concurrents du segment premium, le GLC Coupé est celui qui offre le plus grand choix de versions hybrides rechargeables. TSCHOVIKOV

Les deux principaux concurrents du GLC Coupé sont le BMW X4 et l'Audi Q5 Sportback. Présent sur le marché depuis 2017, le X4 est en fin de carrière et ne dispose d'aucune variante hybride rechargeable. Bien qu'il soit arrivé en 2021, l'Audi Q5 Sportback semble lui aussi moins à la page que le GLC Coupé, puisque basé sur la seconde génération de Q5 sortie il y a plus de six ans. Il offre malgré tout le choix entre deux versions hybrides rechargeables essence 50 TFSI e de 299 ch (à partir de 68 420 €) et 55 TFSI e de 367 ch (à partir de 76 320 € avec la finition S line). Le rival aux anneaux apparaît donc plus abordable, mais il est un peu moins moderne et offre une autonomie électrique en retrait (de 57 à 61 km annoncés). Enfin, on peut citer les Volvo XC60 et Lexus NX qui, s'ils ne proposent pas de carrosserie coupé, bénéficient de variantes hybrides rechargeables intéressantes.

Bilan essai Mercedes GLC Coupé On retrouve sur cette nouvelle version coupé les qualités que l'on avait découvertes sur la deuxième génération de GLC : un grand confort, une belle présentation, ainsi que des variantes hybrides performantes, très agréables à l'usage et dotées d'une autonomie électrique inédite sur le segment. Seulement, les défauts demeurent eux aussi, à savoir un feeling de conduite perfectible, notamment au niveau du freinage, et une consommation forcément élevée si l'on ne reste pas raisonnable avec la pédale de droite. Pour profiter au mieux de ce GLC Coupé hybride rechargeable, il faudra donc recharger le plus souvent possible, mais également ne pas trop chercher à exploiter les belles performances proposées. Voilà un positionnement finalement assez paradoxal, comme souvent avec les modèles de luxe utilisant cette technologie.

Media Image Image Comme de nombreux véhicules hybrides rechargeables haut de gamme, le GLC Coupé semble au premier abord pouvoir tout offrir : puissance et efficience. Mais il impose tout de même de faire des compromis. TSCHOVIKOV

On aime Agrément en tout électrique

Grand confort

Belle présentation intérieure On regrette Poids trop élevé

Ressenti de la pédale de frein

Surcoût important de l'hybride

Fiche technique Mercedes GLC Coupé 400 e

Dimensions et poids Longueur 4,76 m Largeur sans rétroviseurs 1,89 m Hauteur 1,61 m Empattement 2,89 m Volume du coffre 390 l Capacité du réservoir 49 l Pneus sur modèle d'essai 255/50 R19 Poids à vide 2 360 kg Moteurs et performances Type de moteur thermique essence, 4 cylindres Cylindrée 1 999 cm3 Puissance et couple thermiques 252 ch - 400 Nm Puissance et couple électriques 136 ch - 440 Nm Puissance cumulée 381 ch Couple cumulé 650 Nm Transmission aux 4 roues Boîte de vitesses automatique, 9 rapports 0 à 100 km/h 5,6 s Vitesse maximale 239 km/h Vitesse maximale en électrique 140 km/h Batterie, autonomie électrique et consommation Capacité brute de la batterie 31,2 kWh Puissance du chargeur AC - DC 11 kW - 60 kW Autonomie mixte électrique WLTP 119-131 km Consommation mixte WLTP 0,5-0,6 l/100 km Temps de charge de 0 à 100 % Borne AC 7,4 kW 3 h 45 Borne AC 11 kW 2 h 30 Borne DC 60 kW (10 à 80 %) 20 min CO2 - Bonus - Garantie Rejets de CO2 11-15 g/km Malus CO2 - 2023 aucun Malus au poids - 2023 aucun Puissance fiscale 15 CV Garantie voiture 2 ans - km illimité Garantie batterie 6 ans - 100 000 km Pays de production Allemagne

Prix et équipement Mercedes GLC Coupé 400 e

GLC Coupé 400 e AMG Line : 86 600 €

Climatisation automatique bizone

Écran central tactile de 11,9 pouces avec navigation

Tableau de bord numérique de 12,3 pouces

Apple CarPlay et Android Auto sans fil

Ouverture et démarrage sans clé

Chargeur de smartphone à induction

Caméra de recul

Radars de stationnement avant et arrière

Stationnement semi-autonome

Feux de route automatiques

Sièges avant électriques et chauffants

Hayon à ouverture électrique

Rétroviseurs rabattables électriquement

Jantes alliage de 19 pouces

Kit carrosserie AMG

Système de freinage avec disques avant majorés

Media Image Image Les optiques sont plus fines qu'auparavant, tandis que la calandre adopte un motif formé de petites étoiles. TSCHOVIKOV Media Image Image La prise de recharge se situe à l'arrière gauche du véhicule. Pas forcément l'emplacement le plus pratique… TSCHOVIKOV

Options

Peinture métallisée : de 1 000 à 1 800 €

Jantes de 20 pouces : de 900 à 1 400 €

Toit ouvrant panoramique : 1 750 €

Sellerie cuir : de 2 000 à 3 400 €

Pack Advanced Plus (sièges électriques avec mémoire, avertisseur d'angle mort) : 1 650 €

Pack Premium (caméras panoramiques, navigation avec réalité augmentée, vitrage acoustique…) : 4 600 €

Pack Premium Plus (climatisation 4 zones, affichage tête haute, toit ouvrant panoramique…) : 9 000 €

Pack Dynamique (suspension Airmatic, roues arrière directrices) : 3 400 €

Pack Assistance à la conduite Plus (conduite semi-autonome) : 2 950 €

Système Hi-Fi Burmester 15 HP : 1 250 €