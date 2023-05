Essai MG4 : notre supertest sur 1 300 km avec la version 64 kWh La MG4, compacte électrique la moins chère, est-elle capable de jouer les voyageuses ? Sur le papier, rien d'insurmontable surtout avec la grosse batterie de 64 kWh. Mais quelques mésaventures ont émaillé notre périple entre la région parisienne et la Bretagne. Récit d'un week-end très électrique !

Johann Leblanc

Voir les photos L'argus a mis à l'épreuve la MG4 sur plus de 1 300 km, dont un aller-retour entre la région parisienne et le sud de la Bretagne. L'argus

Parcourir plus de 1 000 km en peu de temps avec l'une des voitures électriques les moins chères du marché ? Lorsque Bertrand, notre chef des essais, me propose cette mission, je n'hésite pas longtemps avant de l'accepter. D'autant que le modèle à tester n'est pas une citadine à l'autonomie très limitée. Non, la MG4 appartient déjà à la catégorie des compactes, censées pouvoir voyager plus facilement. Pour simplifier encore ma tâche, c’est sa version la plus haute qui va m’être confiée. Facturée 35 990 € avant déduction du bonus écologique, elle ne se contente pas de posséder un équipement déjà assez riche, avec une garantie de 7 ans et 150 000 km en prime. Elle dispose surtout d'une batterie de 64 kWh, qui lui offre 435 km d'autonomie sur le cycle WLTP.

Bref, sur le papier, nul besoin de s'appeler Tom Cruise pour espérer réussir. En prime, après avoir regardé où je pourrais aller pour effectuer ces 1 000 km rapidement, je me dis que ce serait une bonne occasion d'offrir un week-end improvisé en Bretagne à ma compagne Magali et à mon chien Haïti. Un programme autrement plus aguichant que les embouteillages de la région parisienne. Voilà comment je me suis retrouvé en possession des clés d'une MG4 Luxury pour quelques jours. Allais-je regretter ma décision ? Patience : vous le saurez avant la fin de cet article.

Media Image Image Pour cet essai, nous disposions de la plus grosse batterie et de la finition la plus haute, en couleur bleu Brighton. Le prix de cette MG4 Luxury 64 kWh est de 35 990 €, hors bonus et hors options. L'argus - Benjamin Brillante

Première épreuve : les embouteillages

Avant de goûter aux marais salants de Guérande, impossible d'échapper aux bouchons qui font tout le sel de la vie en Île-de-France. Un aller-retour entre mon domicile de Fontenay-le-Fleury, dans les Yvelines, et l'aéroport de Roissy, à l’autre bout de la région, pour les besoins d'un reportage me permet de me familiariser doucement avec « ma » MG4. Tout doucement même : près de trois heures pour cette première centaine de kilomètres ! À ce rythme aussi pénible que paisible, la compacte « britannique » fabriquée en Chine se révèle heureusement plutôt reposante. Comme sur la quasi-totalité des voitures électriques, l’absence de passage de vitesses offre une douceur de conduite inconnue même des meilleures hybrides. Les suspensions et les sièges me paraissent un peu trop fermes, mais le fait d’avoir passé deux semaines juste avant dans de moelleuses Citroën n’est sans doute pas étranger à cette impression. Même si l’on a connu plus confortable, cette MG n’est pas un bout de bois non plus. L’ergonomie du système multimédia, pas toujours simple à appréhender, ne me fera découvrir que bien plus tard comment activer dans les bouchons la conduite semi-autonome… de toute façon encore imparfaite. En revanche, je trouverai assez vite comment assigner un des boutons du volant pour qu’il serve à piloter le régulateur de vitesse adaptatif, hélas parfois un peu brusque dans ses interventions.

Media Image Image Avant même de prendre le départ pour la Bretagne, une première recharge sera nécessaire après un aller-retour à Roissy. L'argus - Benjamin Brillante Media Image Image La MG4 n'a pas de coffre avant, contrairement aux Tesla par exemple. Mais un petit double fond permet de ranger les câbles de recharge. L'argus - Benjamin Brillante

Sur le trajet retour, un jour plus tard, de brutales rafales de vent viennent perturber la quiétude qui régnait jusqu’ici dans l’habitacle. Surtout, cette météo capricieuse fait grimper la consommation. Alors qu’elle se limitait à 14,7 kWh/100 km à l’aller, elle atteint cette fois 17,8 kWh/100 km. Avant le grand départ, me voilà tombé à 62 % de batterie… alors que je n’ai pas de prise extérieure à disposition dans ma copropriété. Un problème que je partage avec de nombreux automobilistes français. Heureusement, je profite de quelques courses au supermarché pour me brancher. Même si les bornes sont seulement en courant alternatif et que la MG4 64 kWh n’accepte pas plus de 11 kW avec ce type de recharge, ce sera toujours ça de pris. Pour une fois, je ne me plaindrai d’ailleurs pas trop du temps perdu à la caisse, très encombrée ce jour-ci. Cela m’aidera à repartir avec 71 % de batterie, soit 8,3 kWh de plus pour à peine 2,08 €.

Deuxième épreuve : l’autoroute

Media Image Image Les aides à la conduite de la MG4 ont parfois le don de se montrer agaçantes, à l'image de son maintien dans la file très perfectible. L'argus - Benjamin Brillante

Le jour du grand départ en Bretagne est venu. La cage de notre chienne Haïti est bien sanglée aux places arrière, et le coffre accueille sans difficulté les bagages du week-end. Pour partir deux semaines avec des enfants, ses 363 l de volume pourraient s’avérer beaucoup plus justes. La plupart des concurrentes font mieux, à l’image de la Renault Mégane électrique (lire essai comparatif MG4 vs Mégane E-Tech). Mais aujourd’hui c’est davantage la météo qui me préoccupe. Les averses annoncées me poussent même à revoir mes plans, qui étaient initialement de prendre les routes secondaires à l’aller, histoire de profiter de paysages plus bucoliques. Finalement, je décide de garder ça pour le retour et de privilégier l’autoroute. Ma MG4 n’a pas encore de planificateur d’itinéraire, prévu dans une mise à jour ultérieure. Je choisis donc de faire confiance à l’application ABRP (A Better Route Planner), qui m’indique deux pauses pour recharger. Hélas, mon compte gratuit ne me permet pas de l'utiliser sur l’écran central avec Android Auto. Je rentre donc dans le GPS de la voiture l’adresse de la station Ionity de La Ferté-Bernard, près du Mans, avant de m’élancer.

Media Image Image L'autoroute reste un exercice qui fait chuter l'autonomie des voitures électriques à vitesse grand V, a fortiori quand le vent est très défavorable. L'argus - Benjamin Brillante Media Image Image Rassurez-vous : aucun animal n'a été maltraité pour la réalisation de cet essai. Notre chienne Haïti aura d'ailleurs passé la majorité du trajet à dormir… Johann Leblanc - L'argus

Comme la veille, les vents ne sont pas favorables. C’est même une véritable tempête qui se charge de nous mettre des bâtons dans les roues. La tenue de cap en prend un coup, et il ne faut pas compter sur l’aide au maintien dans la file, déjà peu convaincante par temps calme, pour compenser. Mais les bourrasques sont si fortes qu’un autre modèle n’aurait pas forcément fait mieux. Bien connue des premiers propriétaires, la faiblesse du chauffage sera, elle, contournée en choisissant une température bien plus élevée que d’ordinaire. Une mise à jour doit venir corriger ce problème d’un instant à l’autre, d’après la marque. En revanche, impossible d’empêcher le niveau de la batterie de descendre beaucoup plus vite que prévu. Malgré un début de trajet effectué sur nationale, la consommation affichée à l’ordinateur de bord grimpe à 25 kWh/100 km.

C’est donc soulagés que nous approchons de La Ferté-Bernard… jusqu’au moment où nous nous retrouvons dans une concession Renault dotée de deux bornes de faible puissance. Eh oui, en réalité j’avais choisi une mauvaise adresse dans un GPS pas toujours clair ! Je reviens donc à ce « bon vieux » Waze via Android Auto pour chercher la vraie station Ionity, que nous rejoindrons avec 3 % de batterie. La fin de parcours s'effectuera d’ailleurs avec des performances bridées et une MG4 qui ne cessera de nous répéter à voix haute : « S’il vous plaît, chargez dès que possible. »

Media Image Image Un manque d'attention et un GPS pas toujours clair nous ont envoyés au mauvais endroit pour le premier arrêt programmé de notre trajet aller. Johann Leblanc - L'argus Media Image Image Faute de partenariat entre MG et Ionity, notre première recharge a coûté assez cher. Mais elle s'est au moins déroulée sans le moindre problème. Johann Leblanc - L'argus

Il est midi. Pour nous remettre de cette frayeur, nous nous offrons un petit casse-croûte pendant que notre compacte fait le plein d’électrons. Un déjeuner réellement expédié. Au bout de 31 minutes en effet, l’accumulateur est déjà remonté à 71 % grâce à une puissance de charge de 135 kW en courant continu, dans la moyenne haute de la catégorie. C’est bien plus que les 60 % préconisés par ABRP. Nous repartons donc l’esprit tranquille… d'autant que la facture n’arrivera que quelques semaines plus tard. Comme MG ne fait pas partie des partenaires de Ionity, contrairement à BMW, Volkswagen, Kia-Hyundai ou Ford, chacun des 51,7 kWh que nous avons récupérés nous a coûté 0,69 €. La douloureuse porte ainsi bien son nom, puisqu’elle s’élève à 35,71 € (voir infographie plus bas). C’est beaucoup pour obtenir de quoi parcourir environ 200 km sur autoroute…

Effectuée sur un supercharger Tesla ouvert aux autres marques, à l’aire des Portes-d’Angers, la recharge suivante est heureusement moins onéreuse. Nous nous en tirons cette fois pour 20,50 € avec un kilowattheure à 0,57 €. C’est encore loin d’être économique face à un modèle thermique, mais ce genre d’utilisation devrait rester marginal pour notre compacte électrique. La plupart des charges s’effectueront vraisemblablement à domicile, pour beaucoup moins cher. Arrivés à 21 %, nous repartons après 26 minutes avec 82 % de batterie. Largement assez pour rallier notre point de chute, à Mesquer, avec encore 15 % d’autonomie à disposition. Pour l'instant, le plan se déroule presque sans accroc !

Temps et coût de recharge trajet aller par l'autoroute*

Media Image Image L'argus

* En incluant une charge de 50 min/2 € effectuée la veille du départ. Départ avec 71 % de batterie.

Interlude : bref séjour en Bretagne

Le choix de notre hôtel en Bretagne n’a pas été laissé au hasard : l'établissement dispose en effet d’une borne de recharge. De quoi transformer ma mission en long fleuve tranquille… en théorie. Une fois enregistrés à l’accueil, nous branchons donc notre MG4, après avoir scanné le QR code de la Wallbox fixée sur l'un des murs. Puis nous posons nos valises et allons faire un tour à la plage, en prenant tout notre temps. Après avoir profité du spectacle des vagues à bonne distance, nous récupérons la voiture au bout de 1 h 40. Hélas, elle n’a récupéré que 11 kWh environ dans cet intervalle, et la facture atteint pourtant 7,45 €. La faute à un paiement qui s’effectue à la fois au temps passé et au kilowattheure ! C’est sans doute bien pour éviter que certains ne s'éternisent une fois le plein effectué, mais beaucoup moins intéressant quand on a un modèle qui ne charge que lentement en courant alternatif.

Media Image Image Sur un parcours sinueux, cette propulsion au comportement équilibré sait se montrer plaisante. L'argus - Benjamin Brillante Media Image Image Les 204 ch et le couple de 250 Nm offrent des performance presque sportives à la MG4. L'argus - Benjamin Brillante

Je retrouve le sourire sur les petites routes qui mènent à la cité médiévale de Guérande. Certes, cette compacte électrique n’a rien à voir avec les petits roadsters qui ont fait la notoriété de MG. Elle ne peut d’ailleurs même pas bénéficier d’un simple toit ouvrant. Mais cette propulsion se montre autrement plus enjouée derrière le volant que le petit SUV ZS. Direction assez directe, centre de gravité bas et prise de roulis limitée se conjuguent pour conférer à notre voiture un comportement plutôt plaisant en virage. Sa poupe accepte même d’enrouler gentiment. Difficile de deviner que cette MG4 dépasse les 1 600 kg, d’autant que son couple instantané de 250 Nm et ses 204 ch lui offrent des relances dignes d’une petite GTI. Quant à la pédale de frein, elle garde un ressenti naturel, pas si courant sur les modèles électrifiés. En usage moins dynamique, il sera cependant assez rare de s’en servir. Le freinage régénératif, réglable sur trois niveaux en plus d'un mode automatique via un bouton sur le volant, permet de laisser la jambe gauche au repos dans la plupart des cas.

Le passage obligé par les marais salants de Guérande ne nous permettra pas de faire le plein de sel : la boutique a déjà fermé ses portes à l’heure où nous arrivons. Pour oublier cette déception, nous décidons d’aller manger une galette au port du Croisic. Nous aurions bien aimé en profiter pour recharger un peu, mais toutes les bornes sont occupées à ce moment-là ! Pas de quoi nous couper l’appétit, surtout que la crêperie Le Bot est à la hauteur des excellents avis laissés par les internautes. Après avoir discuté un peu avec ses sympathiques propriétaires, nous quittons l’établissement en dernier. Nous arrivons à notre hôtel après le coucher du soleil et constatons que les tarifs de la borne ne sont pas les mêmes à cette heure. Au lieu de 0,04 €/min et 0,42 €/kWh en journée, il faudrait s’acquitter de 18 € pour la nuit. Un conditionnel de rigueur car cette charge ne voudra jamais démarrer. Ni le QR code, ni les cartes ChargeMap ou Freshsmile, ni l'intervention du patron de ce Relais Marine n’y changeront quelque chose.

Difficile d'échapper à un passage par les marais salants lorsque l'on se rend du côté de Guérande… Johann Leblanc - L'argus ... mais la boutique « Terre de Sel » était fermée à l'heure où nous sommes arrivés. Johann Leblanc - L'argus Guérande, c'est aussi une cité médiévale plutôt agréable à visiter. La maniabilité de la MG4 saura se faire apprécier dans ses rues parfois étroites. Johann Leblanc - L'argus Sur la route entre Guérande et le port du Croisic, nous avons rencontré ce joli moulin de la falaise, situé sur la commune de Batz-sur-Mer. Johann Leblanc - L'argus Plutôt agréable et abordable, l'hôtel « Le Relais Marine », à Mesquer, comporte en prime une borne de recharge. Dommage qu'elle ait refusé de fonctionner de nuit avec notre MG4. Johann Leblanc - L'argus

Troisième épreuve : le retour sans autoroute

Au réveil, la MG4 n’a donc plus que 9 % de batterie à disposition, alors qu’un long trajet nous attend pour rentrer chez nous. De quoi chambouler tous nos plans. Bizarrement, de jour, la borne accepte à nouveau de fonctionner… avant de couper très vite. Nous la relançons après le petit-déjeuner et partons sortir Haïti en bord de mer. Nous mettons ainsi les voiles à 10 h 30 avec 33 % d’autonomie et une double facture de 11 €. Après un bref passage à Pornichet, où nous sommes victimes d’une nouvelle recharge qui n’a pas voulu démarrer, nous rallions Saint-Nazaire, notre dernière escale avant de rentrer. Mais, avant de pouvoir visiter la ville, nous décidons de passer un peu de temps… sur le parking d’un Lidl pourtant fermé. C’est là que l’on trouve l'une des rares bornes en courant continu du secteur. Malgré une puissance limitée à 60 kW, nous y récupérons 17,62 kWh en 18 minutes pour moins de 5 €. Enfin une bonne nouvelle ! Nos autres tentatives de recharge à Saint-Nazaire seront moins fructueuses. Faute de bien connaître la ville, nous nous rendrons d’abord sur des bornes trop éloignées des lieux les plus intéressants, puis sur un parking d’Intermarché dont les bornes seront hors service.

Media Image Image Notre arrivée à Saint-Nazaire ne nous a pas forcément donné le meilleur aperçu de la ville, puisqu'elle s'est déroulée sur le parking d'un supermarché Lidl. Johann Leblanc - L'argus Media Image Image Longue de 4,29 m, la MG4 paraît minuscule à côté de ce paquebot de croisière en construction dans les chantiers navals de Saint-Nazaire. Johann Leblanc - L'argus

Après un repas plus court que prévu, nous effectuons un passage par les chantiers navals pour admirer des géants des mers en construction. Puis, vers 15 h 30, nous reprenons la route avec seulement 43 % de batterie, non sans avoir franchi au préalable le fameux pont de Saint-Nazaire, histoire de profiter de la vue spectaculaire offerte par cet ouvrage. Cela ferait presque oublier qu’ABRP refuse de nous calculer un itinéraire pour un retour en région parisienne sans passer par l’autoroute. Nous nous rabattons donc sur son concurrent, Chargemap, qui nous conseille un premier arrêt au supercharger Tesla de La Chapelle-sur-Erdre, près de Nantes. Cette fois, le vent est tombé, et la consommation descend à 18 kWh/100 km. Nous arrivons sur place à 21 % et, le temps de prendre un café dans l'hôtel juste à côté, nous repartons avec 82 %.

Media Image Image L'ouverture de certains superchargers Tesla à la concurrence a bien aidé à développer le réseau de recharge rapide. Johann Leblanc

Après avoir remis par erreur un parcours avec péages dans Chargemap, nous rectifions le tir. Cette histoire nous a coûté un peu d’autonomie, mais l’application nous dit qu’il reste possible de faire le trajet avec un seul arrêt au Carrefour de Laval. Pour cela, il faudrait atteindre au moins 88 % de batterie, soit davantage que les 80 % recommandés pour une batterie nickel-manganèse-cobalt comme celle de notre MG4 64 kWh. Rien de dramatique si on n’en abuse pas trop souvent. Nous décidons donc de suivre ce conseil. Après un trajet sans grand intérêt, nous arrivons dans une zone commerciale guère plus réjouissante. Pas de verdure à l’horizon pour dégourdir les pattes d’Haïti. Il faudra se contenter d’un jus de fruit dans un Holly's Diner pour tuer le temps une trentaine de minutes. En contrepartie, c’est avec 91 % d’autonomie que nous reprenons la route, pour un prix bien plus raisonnable que chez Ionity.

Media Image Image Les divers problèmes de recharge ne nous ont pas vraiment aidés à profiter d'un itinéraire retour durant lequel nous espérions rencontrer des routes plus intéressantes qu'à l'aller. Johann Leblanc - L'argus Media Image Image Loin de l'autoroute, les centres commerciaux sont souvent le meilleur moyen de trouver des bornes de recharge, à l'image de ce Carrefour de Laval, en Normandie. Johann Leblanc - L'argus

C’est donc enfin la dernière ligne droite… ou du moins c’est ce que nous espérons. Pour assurer encore plus le coup, je passe en mode Eco. Contrairement à celui d’autres modèles électriques, il ne bride que légèrement les performances et ne dégrade pas l’agrément. Mais à l’approche de Dreux il faut se rendre à l’évidence : le planificateur Chargemap a été trop optimiste, et nous n’aurons jamais assez d’autonomie pour rentrer. Les nombreuses voies rapides ont contribué à faire monter la consommation à 21 kWh/100 km. Nous nous mettons donc en quête d’une borne, un peu en catastrophe. Nous arrivons à nouveau devant un Lidl, un choix qui nous a plutôt réussi jusqu’ici. Hélas, cette fois impossible de lancer la charge. Nouvelle recherche sur le smartphone et nous nous rendons à une concession BMW dotée de bornes en courant continu 120 kW accessibles 24 h/24. C’est donc avec soulagement que nous voyons la recharge démarrer. Après 20 minutes à patienter dans l’habitacle, nous repartons avec 50 % de batterie au lieu de 19 %. Largement assez pour finir notre trajet. Les modestes 5,30 € demandés pour ces 19 précieux kilowattheures aident à faire passer la pilule de l’horaire tardif. Mais ce retour nous semble tout de même interminable… surtout que le système de surveillance de la somnolence ne cesse de me répéter d’arrêter de conduire si je suis trop fatigué ! J’apprendrai plus tard que la caméra derrière le volant qui figurait sur mon véhicule d’essai pour gérer cette aide a disparu des modèles aujourd’hui commercialisés. Ouf !

Temps et coût de recharge trajet retour par la route*

Media Image Image L'argus

* Première charge de 4,50 €/18 min à Saint-Nazaire effectuée en marge du trajet. Départ de Saint-Nazaire avec seulement 43 % de batterie.

Épilogue : arrivée à Fontenay-Le-Fleury

Finalement, c’est un peu épuisés que nous arrivons chez nous à Fontenay-le-Fleury à 23 h 30. Un sacré contraste avec le trajet aller par l’autoroute, qui aura (presque) été une formalité malgré les caprices de la météo et du GPS. Plus que le véhicule électrique lui-même, ce sont donc surtout les infrastructures qui pèchent aujourd’hui, en particulier loin des grands axes. Malgré le cap des 100 000 bornes franchi récemment, toute la France est encore loin d’être logée à la même enseigne, et les aléas techniques ne sont pas rares, sans qu'il soit toujours possible de savoir si le problème vient de la borne ou du véhicule. J’allais encore le vérifier les jours suivants, avec plusieurs tentatives de charge avortées sur les prises installées devant la mairie de la commune.

Media Image Image Le style de cette MG4 ne fait pas l'unanimité, mais on ne peut pas lui reprocher de manquer de personnalité. L'argus - Benjamin Brillante

De quoi sérieusement dégrader ma relation avec cette MG4, qui a pourtant su rester encore plaisante lorsque je l'ai menée sur les petites routes des Yvelines. Heureusement, la plupart des « électro-mobilistes » français sont aujourd’hui équipés d’une solution de charge à domicile. Ils seront donc peu nombreux à rencontrer ce genre de déconvenue fréquemment, surtout s’ils privilégient le réseau autoroutier pour leurs longs trajets. Mais alors que la vente de modèles thermiques neufs est censée être interdite dans moins de douze ans en Europe, il y a encore bien du chemin à parcourir pour que le 100 % électrique puisse vraiment devenir la solution adaptée à tout le monde.

Bilan essai longue durée MG4 64 kWh Voyager en compacte électrique « pas chère », une mission impossible ? Pas forcément. Notre trajet aller par l’autoroute nous a montré que la MG4 savait le faire, même si elle ne se révèle pas économique dans ces conditions. Elle compense ces moments dispendieux par un coût de recharge à domicile très bas et y ajoute même un certain plaisir de conduite, tout en affichant un rapport prix-équipement-prestations hors normes. Si vous êtes prêts à passer l’éponge sur ses plastiques basiques, ses aides électroniques agaçantes… ou sa fabrication en Chine, c'est donc un choix tout à fait défendable pour le quotidien. Mais ce week-end en Bretagne se serait malgré tout révélé bien plus reposant avec une compacte thermique. Quand les lacunes du réseau de recharge actuel et une autonomie encore faible sur voie rapide s'associent pour vous mettre des bâtons dans les roues, l'obsession de la quête des bornes peut très vite prendre le dessus sur les charmes du voyage.

On aime Rapport prix/équipement

Comportement plaisant

Usage au quotidien (avec borne à domicile) On regrette Coût de la recharge rapide sur autoroute

Contraintes et déboires de la recharge sur route

Finition et ergonomie à parfaire

Fiche technique MG4 64 kWh Luxury Dimensions et poids Longueur 4,29 m Largeur sans rétroviseurs 1,84 m Hauteur 1,50 m Empattement 2,71 m Volume du coffre 363 l Pneus sur modèle d'essai 215/50 R17 Poids à vide 1 685 kg Puissance et performances Type de moteur arrière, synchrone à aimant permanent Puissance 204 ch Couple 250 Nm Transmission aux roues arrière Boîte de vitesses non 0 à 100 km/h 7,9 s Vitesse maximale 160 km/h Batterie, autonomie et consommation Type de batterie nickel-manganèse-cobalt Capacité brute - utile de la batterie 64 - 61,7 kWh Puissance du chargeur AC - DC 11- 135 kW Consommation mixte WLTP 16 kWh/100 km Autonomie mixte WLTP 435 km Temps de charge de 10 à 80 % Prise domestique 8 A 26 h Borne AC 11 kW 6 h 30 (10 à 100 %) Borne DC > 150 kW 35 min Bonus et garantie Bonus 2023 5 000 € Puissance fiscale 5 CV Garantie voiture 7 ans - 150 000 km Garantie batterie 7 ans - 150 000 km Pays de production Chine

Prix et équipements MG4 64 kWh

MG4 Comfort 64 kWh : 33 990 €



Accès mains libres

Capteur de stationnement arrière

Connectivité Apple CarPlay et Android Auto

Instrumentation numérique 7 pouces

Écran tactile 10,25 pouces

Phares à LED

Régulateur adaptatif

Entrée et démarrage sans clé

Volant cuir réglable en hauteur et en profondeur

Chargeur 11 kW AC/135 kW DC

Jantes alliage 17 pouces

Vitrage arrière surteinté

Capteurs de stationnement arrière

Media Image Image De série sur cette finition Luxury, le GPS n'a pas forcément brillé par son efficacité lors de notre essai. Il peut néanmoins bénéficier de mises à jour à distance. L'argus - Benjamin Brillante

MG4 Luxury 64 kWh : 35 990 €

Navigation en temps réel

Double spoiler arrière

Conduite semi-autonome

Caméra à 360°

Charge sans fil du téléphone

Surveillance des angles morts

Pompe à chaleur

Sellerie similicuir

Sièges et volant chauffants

Toit contrasté noir et aileron

