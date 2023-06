Essai Opel Astra Electric : que vaut la cousine de la Peugeot 308 électrique ? Opel continue à déployer sa gamme Astra en 2023 avec la nouvelle version électrique, qui brûle la politesse à la Peugeot e-308 en étrennant la première déclinaison 100 % électrique de la plateforme EMP2. Premier essai.

Par Camille Pinet

Voir les photos Prix, fiche technique et avis : retrouvez toutes nos infos dans cet essai de l'Opel Astra Electric D.R.

Même si son grand patron Carlos Tavares continue régulièrement à émettre des doutes sur le tournant tout électrique imposé à l’automobile européenne, Stellantis déploie de manière accélérée son plan d’électrification. Avec désormais 15 modèles disposant au moins d’une version à batterie, Opel n’est pas la dernière marque du groupe à prendre ce tournant. Pour preuve, elle est la première à livrer à l’essai une version électrique d’un modèle basé sur la plateforme EMP2 Evo. L’Opel Astra s’offre ainsi le luxe de brûler la politesse à la Peugeot e-308. En termes de motorisation et de batterie, pas de spécificité à en attendre, puisqu’on retrouve sous son capot le moteur Nidec 156 ch et la batterie de 54 kWh déjà vue sur le Mokka et bientôt sur la Corsa. Ce groupe motopropulseur déployé sur l’ensemble du groupe ne dispose pas pour l’instant des cadences de production suffisantes pour alimenter en masse toutes les gammes : c’est pourquoi l’Astra ne sera commercialisée qu’à l’automne en France dans une seule déclinaison haut de gamme GS e, à ne pas confondre avec les GSe hybrides rechargeables.

Autonomie et recharge Opel Astra Electric

Media Image Image Opel annonce jusqu'à 418 km d'autonomie pour sa nouveauté électrique. D.R.

S’il est toujours intéressant de réaliser un premier galop d’essai à bord d’une nouveauté, le terrain de jeu offert par Opel aux alentours de Berlin (Allemagne) sur un temps très court ne nous a permis de dégager que quelques premiers relevés « au compteur » à confirmer sur notre trajet habituel. En ville et sur des trajets péri-urbains à 80 km/h, l’Astra nous a gratifié du chiffre prometteur de 12,6 kWh/100 km. Sur route, sans préoccupation d’éco-conduite, nous avons relevé 14,6 kWh/100 km tandis que sur autoroute entre 120 et 130 km/h GPS la valeur a atteint 19,6 kWh/100 km.

Des chiffres qui ne renversent pas la table parmi les électriques mais permettent d'espérer des progrès par rapports aux Opel équipées de l'ancienne motorisation Continental. La norme WLTP annonce pour sa part 14,8 kWh/100 km de moyenne, ce qui correspond à une autonomie de 418 km. Nous n’avons pas pu réaliser de recharge rapide mais Opel annonce une puissance maximale de recharge de 100 kW pour passer, théoriquement de 0 à 80 % de la batterie en 30 min. Espérons que la nouveauté fera mieux que la DS3 Crossback équipé de la même batterie, qui n’a pas su tenir cette promesse lors de notre essai.

Au volant

Fidèle à la politique de Stellantis, l’Astra choisi pour sa version électrique une ergonomie et une prise en main rigoureusement identiques à celle des modèles thermiques. Il n’est donc pas question de système monopédale ou d’ajuster la régénération au freinage avec des palettes au volant. Seul un mode B placé sur la petite commande de vitesse permet de renforcer le freinage régénératif en ville. Opel se vante d’avoir contenu la masse de son Astra mais avec 1679 kg conducteur inclus, elle se situe au dessus de la Renault Mégane EV60 qui émarge à 1 636 kg mais reste très en dessous de la Tesla Model 3 à 1 756 kg. Cela se ressent au volant où l’Opel ne souffre pas de l’inertie dans les changements de direction que l’on reproche à beaucoup de modèles électriques. Sur les routes allemandes de notre court essai elle s’est montrée très correctement suspendue, en offrant un confort de bon niveau. En dépit d’une certaine prise de roulis, nous avons également apprécié la précision de la direction : cette Opel profite pleinement de ses qualités de berline "près du sol".

Media Image Image L'Opel Astra Electric est la première du groupe Stellantis à utiliser la déclinaison électrique de la plateforme EMP2 Evo. D.R.

Cette Astra se caractérise cependant avant tout par la douceur de ses commandes et des performances correctes mais pas vraiment électrisantes : le 0 à 100 km/h est annoncé à 9,2 secondes et encore faut-il pour cela appuyer sur le mode sport, le seul qui permet de profiter des 156 ch. En mode normal, elle est en effet limitée à 136 ch et même à 108 ch en mode Eco. Opel préfère insister sur la vitesse de pointe de 170 km/h supérieure aux 160 km/h de la Renault Mégane EV60 220 par exemple. Un argument qui compte mais seulement en Allemagne, son principal marché, où la vitesse reste libre sur certaines autoroutes. C’est justement sur ce terrain qu’elle nous a le plus impressionné grâce à son insonorisation : les bruits d’air et de roulement sont parfaitement contenus, une vraie qualité, qui ne va pas de soit pour une voiture électrique.

A bord de la compacte électrique

L'Astra électrique se caractérise par la douceur de ses commandes et des performances correctes mais pas vraiment électrisantes D.R. L'ergonomie à bord apparaît rigoureusement identique à celle des modèles thermiques et hybrides. D.R. Correcte sans plus, l'habitabilité à bord de l'Opel Astra Electric est identique à celle des modèles thermiques. D.R. Situées sous le plancher, les batteries compactes de l'Opel Astra Electric n'empiètent pas sur le volume de coffre. D.R. Le volume de coffre de l'Opel Astra Electric atteint 1 268 litres lorsque le banquette est rabattue. D.R.

Prix et Concurrence de l’Opel Astra Electric

A l’heure où nous écrivons ces lignes, Opel France est encore en train de travailler sur les tarifs de l’Astra Electric qui devraient être finalisés durant l’été 2023. En attendant, la maison mère a diffusé un premier prix pour le marché allemand de 45 060 € concernant une version unique, dotée d’une finition haut de gamme GS e. Celle proposée en France sera sensiblement identique à quelques équipements près. Elle dispose en série du chargeur embarqué 11 kW, du toit contrasté noir, des jantes de 18 pouces spécifiques, de la sellerie mixte cuir Alcantara, du régulateur adaptatif, de la vision 360° ou encore de l’entrée mains libres.

Media Image Image Pour son lancement, l'Astra Electric n'est disponible qu'en finition haut de gamme GS e, à ne pas confondre avec les hybrides rechargeable GSe. D.R.

Bien entendu, Opel France espère contenir le prix en deçà des 47 000 € fatidiques pour obtenir le bonus écologique de 5 000 €. Quoiqu’il en soit, elle aura fort à faire puisqu’elle trouvera sur son chemin la Renault Mégane EV60 220 ch facturée 46 500 €, sa cousine Peugeot e-308 à 45 720 € en finition Allure, ou encore l’épouvantail du moment, la Tesla Model 3 proposée à partir de 41 990 €. Son cas sera donc difficile à défendre avant que n’arrivent d’éventuelles versions moins bien dotées, qui devront attendre la montée en cadence de la production de la motorisation électrique « maison » pour entrer en scène.

Bilan essai Opel Astra Electric Confortable, joliment présentée et sans compromis en matière d’habitabilité et de coffre, l’Opel Astra ne manque pas d’argument. Néanmoins, ses prestations électriques dans la moyenne ne justifient pas vraiment le tarif élevé qu’elle exige pour son unique version. Il lui faudra attendre l’arrivée d’une gamme un peu plus étoffée pour espérer tirer son épingle du jeu dans une catégorie désormais très courue.

Media Image Image L'Astra Electric partage son nouveau moteur électrique et sa batterie de 54 kWh avec les modèles dotés de la plateforme CMP : le Mokka et bientôt la Corsa Electric. D.R.

On aime Douceur de conduite

Insonorisation et confort

Présentation valorisante On regrette Une seule version proposée

Prix annoncé élevé

Vitesse de recharge moyenne