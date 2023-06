Essai Peugeot 508 SW hybride (2023) : notre avis sur la version restylée Pour son restylage, la Peugeot 508 s’offre une nouvelle frimousse, un système d’info-divertissement enfin moderne et une puissance dégonflée à 180 ch pour son moteur hybride rechargeable. C’est cette version que nous avons essayée, en format break SW et finition d’entrée de gamme.

Par Nicolas Valeano

Voir les photos Prix, fiche technique et avis : retrouvez toutes nos infos dans cet essai de la Peugeot 508 SW Plug-in Hybrid 180 e-EAT8. DR

PEUGEOT 508 SW Hybrid 180 Allure e-EAT8 - Puissance: 180 ch

- Lancement : Juin 2023

- A partir de 51 500 €

- Ni bonus ni malus

Après cinq ans de services en demi-teinte face à la déferlante des SUV, la Peugeot 508 de deuxième génération bénéficie d'un restylage pour donner un coup de boost à sa carrière. Côté carrosserie, le principal effort a porté sur la face avant. Entièrement repensée, celle-ci ne manque pas d’assurance. À la découverte de ce nouveau design sur notre voiture d’essai présenté en rouge Elixir Red et finition Allure, nous hésitons entre admiration et interrogation devant ce dessin un peu surchargé.

Dans le détail, la myriade d’éléments peints (comme ces pixels formant une calandre en dégradé), les feux Matrix LED ultrafins, les trois griffes désormais symboliques des Peugeot et le nouveau logo offrent une belle sophistication. Mais on est en droit de trouver l’image d’ensemble un peu too much, d’autant que la partie basse avec une lèvre de spoiler qui se veut très sportive en rajoute encore. À chacun de juger. Au niveau de la poupe, les feux reprennent à leur compte les trois griffes dans de nouveaux blocs de feux. Enfin, trois nouvelles couleurs de carrosserie font leur apparition : blanc Okénite, bleu Éclipse et gris Titane.

Media Image Image La carrosserie SW représente 50 % des ventes de la 508. Avec ce moteur hybride rechargeable, la cible est celle des entreprises pour des raisons fiscales. DR

Dans l’habitacle, hormis l’écusson incluant le nouveau logo qui trône sur le volant, les changements sont d’ordre électronique. Ainsi la 508 adopte-t-elle enfin la dernière génération d’info-divertissement i-Connect Advanced apparu sur la 308, avec un écran de 10 pouces autrement plus réactif, lisible, et des menus personnalisables plus instinctifs à utiliser. Il permet la connexion sans fil à Apple CarPlay ou Android Auto et intègre une recharge sans fil.

Sous le capot, la 508 abandonne son 1.2 PureTech 130 ETA8 pour commencer sa gamme (hors diesel) avec la version dégonflée à 180 ch de son système hybride rechargeable. Cette configuration propose 45 ch de moins que la version 225 mais conserve son niveau de couple cumulé très généreux de 360 Nm. De quoi rassurer sur ses prestations. Le moteur électrique de 110 ch et 320 Nm reste identique. C’est le moteur thermique à quatre cylindres 1.6 qui perd en puissance ici, passant de 180 à 150 ch. Résultat : la 508 rétrocède juste quelques dixièmes de seconde en accélération et 10 km/h en vitesse de pointe.

Autonomie et recharge Peugeot 508 SW Hybrid 180

Media Image Image L'architecture du système hybride est identique à celle du PHEV 225 ch. DR

Avec sa batterie de 12,4 kWh bruts (11,3 kWh nets), la 508 PHEV permet une autonomie de 62 km selon le mode WLTP, soit exactement la même que celle de la version 225 ch. Nous n’avons pu parcourir qu’une quarantaine de kilomètres en électrique pur sur un parcours il est vrai assez défavorable, comprenant de nombreuses montées. Le chargeur embarqué de 3,7 kWh (7,4 kWh en option) permet de recharger en un peu plus de 7 heures sur une prise basique, l'équivalent d'une nuit de parking. Sinon, 1 h 40 suffit sur une wallbox en prenant l’option chargeur 7,4 kWh (400 €). Ainsi, comme l’immense majorité des hybrides rechargeables, cette Peugeot 508 ne vous garantira un roulage en électrique que pour des trajets quotidiens, à condition également de recharger chaque nuit. Mais il ne faudra pas compter dessus pour de longs trajets.

Au volant de la 508 SW Hybrid 180

Ajouter un groupe motopropulseur apprécié dans une voiture éprouvée, voilà qui limite les chances de mauvaise surprise… Et, en effet, on retrouve ici avec plaisir les sensations de conduite affûtées proposées par la 508 qui, chaussée en 17 pouces, offre un excellent confort. Cela ne retire rien à sa précision de conduite, en harmonie avec la direction directe et le petit volant qui offrent au conducteur, bien calé devant l'i-Cockpit, des sensations toutes particulières. À noter que notre version d’essai employait des suspensions classiques, la suspension pilotée n’étant proposée en option que sur la finition GT (1 200 €).

Media Image Image Le confort et le toucher de route restent des grandes qualités de la Peugeot 508, même avec ce lourd système hybride. Bertrand Bellois

La masse de près de 1,8 t ne se fait pas trop ressentir dans les enchaînements de virages. Le couple toujours présent y assure de belles relances en mode 100 % électrique, parfaitement silencieux et joliment dynamique. En mode hybride, avec des passages de rapport en douceur et rapides, le tandem thermique-électrique permet d'obtenir une conduite souple très agréable, avec des performances satisfaisantes. Il ne faut pas attendre un caractère sportif de l’ensemble, mais là n’est pas la vocation de cet hybride rechargeable qui offre un bon compromis en conduite coulée, même à rythme soutenu.

Media Image Image Le restylage de mi-vie rafraîchit la 508, présentée pour la première fois en 2018. DR

Les modes de conduite (Electric/Hybrid/Sport) se sélectionnent par la touche à bascule bien connue dans la gamme et qui trouve sa place sur la nouvelle platine de console centrale entre les sièges. Cette dernière accueille aussi la commande de boîte de vitesses apparue sur les Peugeot électriques avec son curseur en plastique, qui a le mérite d’être plus réactif que sur d'autres modèles de la marque. À côté, le bouton B permet de sélectionner une régénération plus forte, à la fois agréable à la conduite et plus efficiente. Le freinage en partie régénératif reste facile à doser, sans l’attaque trop inconsistante que l’on remarque de temps en temps sur ce type de véhicules.

Une fois la quarantaine de kilomètres (avec beaucoup de montées) effectuée en 100 % électrique, le mode hybride fait preuve d’une belle sobriété, permettant de descendre jusqu’à un peu plus de 5 l/100 km avec le pied très léger, dans de bonnes conditions de route il est vrai. Il faudra vraisemblablement compter sur une valeur un peu plus haute au long cours, toujours raisonnable sur route (nous avions relevé 6,8 l/100 km avec la version 225 ch). Comme pour les autres versions équipées de ce PHEV, les plus grandes limites sont sur autoroute, où l’on s’éloigne des chiffres proposés par un diesel.

Dans l’habitacle de la 508 SW Allure

Le tableau de bord de la 508 restylée accueille le dernier système d'info-divertissement de Stellantis. L'écran est plus réactif et le graphisme, de meilleure qualité. DR La navigation connectée s'affiche sur toute la largeur de l'écran. DR Les places arrière ne sont pas les plus accueillantes du segment. DR Avec 530 l annoncés, le coffre manque de volume par rapport à la concurrence. DR

Prix et concurrence

Dans une définition de gamme simplifiée, cette version PHEV 180 ch est proposée en deux versions : Allure essayée ici (51 500 €) et GT (53 800 €). Le différentiel avec la version 225 ch est de 1 900 €, tandis que la carrosserie SW est facturée 1 300 € de plus que la berline. En finition Allure l’équipement est généreux, mais il faudra passer par la case des options pour avoir droit au régulateur de vitesse adaptatif (1 550 €).

La Peugeot 508 SW Hybrid 180 trouve sur son chemin des rivales très établies comme la Skoda Superb Combi PHEV de 218 ch, plus puissante et autrement plus habitable, qui s’affiche à partir de 49 350 €. La très classique Passat SW GTE, forte de ses 218 ch et de sa malle géante de 650 l, est moins abordable que la lionne, à partir de 55 490 €, mais sa prochaine génération attendue pour l’an prochain annonce déjà une autonomie 100 % électrique au-delà des 100 km. De quoi donner un coup de vieux aux prestations de la 508 avec sa petite batterie.

Bilan essai Peugeot 508 SW Hybrid 180 Pour près de 2 000 € de moins que le dérivé de 225 ch, cette hybride rechargeable de 180 ch offre de belles prestations et permet de redécouvrir les qualités de la 508, ici dans son élégante carrosserie break SW. Précision de conduite, confort de roulement et agrément au volant invitent le conducteur au voyage. Si cette version PHEV est convaincante au quotidien, elle trouve ses limites dans son autonomie électrique et perd ses atouts sur la route des vacances. Mais le plus gros problème de cette élégante 508 SW restera toujours l'omniprésence des SUV.

On aime Confort et tenue de route

Info-divertissement moderne

Roulage électrique au quotidien On regrette Tarifs gourmands

Autonomie limitée pour les voyages (réservoir de 43 l)

Habitabilité arrière

Fiche technique Peugeot 508 SW Hybrid 180 Dimensions et poids Longueur 4,79 m Largeur sans rétros 1,86 m Hauteur 1,42 m Empattement 2,80 m Volume du coffre 530 l Capacité du réservoir 43 l Poids à vide 1 771 kg Moteurs et performances Type de moteur thermique 4 cylindres turbo essence Cylindrée 1 598 cm3 Puissance et couple thermique 150 ch - 300 Nm Puissance et couple électrique 110 ch - 320 Nm Puissance cumulée 180 ch Couple cumulé 360 Nm Transmission aux roues avant Boîte de vitesses auto 8 rapports 0 à 100 km/h 6,7 s Vitesse maximale 230 km/h Vitesse maximale en électrique 135 km/h Consommation, batterie et CO 2 Consommation mixte WLTP 1,2 à 1,5 l/100 km Capacité brute - nette de la batterie 12,4 - 11,3 kWh Puissance du chargeur AC 3,7 kW (7,4 kW en option) Autonomie mixte électrique WLTP 62 km Consommation élec. mixte WLTP nc Rejets de CO 2 28 à 33 g/km Temps de charge de 0 à 100 % Prise domestique 8 A 7 h 05 Borne AC 11 kW 1 h 40 (avec chargeur 7,4 kWh) Bonus et garantie Malus CO 2 - 2023 (€) aucun Malus au poids - 2023 (€) aucun Puissance fiscale 8 CV Garantie voiture 2 ans - km illimité Garantie batterie 8 ans ou 160 000 km Pays de production France

Media Image Image Le nouveau regard acéré reprend la signature à trois barrettes des dernières Peugeot. DR Media Image Image Les feux intègrent trois barrettes et des clignotants à défilement. DR

Prix et équipements de la Peugeot 508 SW Hybrid 180

Allure : 51 500 €

Accès et démarrage mains libres

Aide au stationnement arrière, avant et latérale

Caméra de recul HD à 180°

Freinage d'urgence automatique par caméra et radar

Alerte de risque de collision et alerte d'attention du conducteur

Alerte de franchissement involontaire de ligne et bas côté

Reconnaissance étendue des panneaux de signalisation

Système de surveillance des angles morts

Air conditionné automatique bizone

Combiné d’instrumentation numérique tête haute

Navigation connectée 3D avec écran central tactile 10” HD

Reconnaissance vocale du langage naturel

Sellerie TEP & tissu

Vitres latérales arrière et lunette arrière surteintées

Projecteurs Peugeot Matrix LED Technology

Jantes alliage 17”

Chargeur embarqué 3,7 kW

Câble de recharge T2 mode 2 (10 A/2,3 kW)

GT : 53 800 €

En plus d'Allure :

Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go

Aide au maintien de la position dans la voie

Rails de coffre en aluminium avec anneaux d’arrimage coulissants (sur SW)

Rétroviseur intérieur sans cadre et rétroviseurs extérieurs électrochromes avec indexation de marche arrière

Caméras avant et de recul HD avec vue 360°

Éclairage d’ambiance bleu Glacier

Jantes alliage 18” biton diamantées

Pédalier et repose-pied en aluminium

Sellerie TEP & Alcantara

Sièges avant certifiés AGR (association allemande pour la santé du dos) et chauffants

Seuils de porte avant en aluminium

Volant cuir fleur perforé avec badge GT

Options :

Peinture métallisée : 720 € (rouge Elixir : 920 €)

Chargeur embarqué 7,4 kWh : 400 €

Sellerie cuir Nappa et sièges chauffants : 1 400 €

Hayon motorisé : 450 €

Toit ouvrant et pare-brise chauffant : 1 350 €

Sièges avant chauffants AGR : 400 €

Pack Vision et Drive Assist Plus : 1 550 €

Pack attelage : 790 €

Suspension pilotée (sur GT) : 1 200 €

Pack Hi-Fi Focal (sur GT) : 900 €

Pack vision de nuit (sur GT) : 1 500 €

