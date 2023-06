Essai Peugeot e-2008 restylé (2023). Notre avis sur la version électrique de 156 ch Star des petits SUV, le nouveau Peugeot e-2008 profite de son restylage pour embarquer un moteur électrique plus puissant et une batterie optimisée. Cette version de 156 ch avance ainsi une autonomie supérieure à 400 km, et sa conduite est plaisante. Dommage que son prix soit décourageant.

Bertrand Bellois Par

PEUGEOT 2008 e-2008 156 ch GT - Puissance: 156 ch

- Lancement : Juin 2023

- A partir de 45 100 €

- 5000 € de bonus.

Le Peugeot 2008 a gagné bien des batailles. En France, il est le SUV le plus vendu et il domine son rival Renault Captur. En Europe, il figure sur le podium des ventes de sa catégorie. Un beau palmarès, mais le protégé de Sochaux ne s’endort pas sur ses lauriers. Cette deuxième génération du 2008, commercialisée en février 2020, connaît à l'aube de l'été 2023 un restylage. Et elle ne fait pas les choses à moitié. Calandre, boucliers et feux revus lui apportent un coup de frais, tandis que la signature lumineuse à l’avant est désormais forte de six griffes !

Si les lauriers planent au-dessus de la tête du 2008, tout n’est pas rose non plus : sa version électrique n’a pas attiré les foules, soit 12 % seulement des ventes du modèle en France, quand cette part monte à 26 % pour la petite sœur 208. Peugeot met donc les bouchées doubles de ce côté avec le renfort d’une version équipée du nouveau moteur électrique Nidec de 156 ch (un bloc fabriqué en France chez E-Motors, coentreprise créée entre Nidec Leroy-Somer et Stellantis).

Media Image Image Avec la calandre élargie et la nouvelle signature lumineuse, l'avant gagne en agressivité. Media Image Image À l'arrière, le 2008 restylé opte pour un nouveau graphisme des feux. Le lion a disparu.

Ce moteur vient épauler la version de 136 ch au sein de la gamme e-2008, alors que les versions thermiques (1.2 PureTech de 100 et 130 ch et diesel de 130 ch) sont reconduites sur le 2008 restylé avant l’arrivée début 2024 de la nouvelle motorisation 1.2 PureTech hybride 48V de 136 ch.

Autonomie et recharge Peugeot e-2008 156 ch

C’est d’abord au cœur de la voiture que Peugeot a revu les choses. La batterie du fournisseur chinois CATL voit sa capacité passer de 50 à 54 kWh brut (46,3 à 48,1 en valeurs nettes), tout en diminuant sa masse de 5 kg (340 kg). Un gain permis par l’emploi de 17 modules (au lieu de 18) à l’efficience augmentée, notamment grâce à la chimie. En liaison avec le nouveau moteur électrique Nidec, l’autonomie mixte WLTP est portée à 406 km, soit 66 km de plus que ce qu'offre la version 136 ch.

Media Image Image Cette version de 156 ch reçoit en série la pompe à chaleur (option sur celle de 136 ch).

Pas de changement du côté de la recharge avec une puissance de 100 kW pour les bornes rapides DC. Une valeur supérieure à celle d'un Kia Niro EV (72 kW) ou d'une Renault Mégane E-Tech EV40 (85 kW), mais il faudra voir la tenue de la puissance de charge sur un cycle type. Pour les bornes publiques AC, le chargeur embarqué est de 7,4 kW (11 kW en option à 400 €). Enfin, Peugeot livre en série la pompe à chaleur sur cette version 156 ch, gage d’une autonomie mieux préservée par temps froid, alors qu’elle reste une option sur la version de 136 ch

Au volant du Peugeot 2008 électrique de 156 ch

Media Image Image Le nouveau moteur électrique Nidec de 156 ch ne révolutionne pas la conduite du e-2008, mais il apporte plus de tonus dans les reprises.

Le nouvel écran tactile (désormais à 10 pouces sur toutes les versions) est la première évolution qui saute aux yeux lorsque l’on s’installe à bord du 2008 restylé. L’encadrement ne change pas mais l’affichage est plus moderne (ce n’est pas compliqué) et la cartographie du GPS prend toute la largeur, ce qui n’était pas le cas auparavant. Le nouveau système d’exploitation identique à celui de la récente 308 permet d’afficher des widgets, de bénéficier de mises à jour à distance et de profiter d’une interface plus réactive. Le 2008 avait besoin de ces progrès pour rester dans le coup, sans compter qu'il accueille les connexions Apple CarPlay et Android Auto sans fil.

On regarde toujours le compteur numérique par-dessus le petit volant, et c’est désormais une dalle de 10 pouces qui officie avec effet 3D sur la finition GT de notre modèle d’essai. Autant le dire tout de suite : ce n’est pas Byzance au niveau des performances par rapport à la version de 136 ch. La faute à un couple qui ne progresse pas (260 Nm). Mais, si les accélérations sont proches entre les deux versions, les reprises s'avèrent en revanche plus solides avec cette version de 156 ch, comme en témoigne le 80 à 120 km/h réalisé en 5,6 s au lieu de 6,8 s.

Media Image Image La puissance de 156 ch est délivrée en mode Sport. Media Image Image En mode Normal, les 109 ch sont bien suffisants.

La puissance et le couple sont toujours dépendants du mode de conduite sélectionné sur la base de cette grille : 82 ch-180 Nm en Eco, 109 ch-220 Nm en Normal et 156 ch-260 Nm en Sport. Ce n’est donc qu’en Sport que cette version délivre la puissance affichée sur sa fiche technique. Mais rouler sur le mode Normal suffit bien à mouvoir avec entrain le 2008 électrique, dont la masse passe tout juste au-dessus de 1,5 t. En revanche, en sélectionnant le mode Eco pour préserver la batterie, le SUV Peugeot devient poussif dans la moindre côte.

Ce premier test du nouveau e-2008 électrique sur des routes vallonnées nous a permis de faire un premier bilan de sa consommation électrique. Sur un parcours de 156 km parcouru aux allures classiques en mode Normal et sans un souci particulier d’éco-conduite (clim à 23° pour une température extérieure de 32°), notre consommation s’est établie à 15,5 kWh/100 km. C’est exactement la valeur que nous avions observée sur l'e-2008 de 136 ch en 2022 (il avait reçu quelques évolutions) sur notre parcours dédié à l’autonomie des véhicules électriques. Nous procéderons au test d'autonomie du e-2008 de 156 ch sur notre parcours test pour nous faire une idée définitive sur son efficience et sur son autonomie réelle sur route et sur autoroute.

Pas de changement sur la partie châssis pour l'e-2008 restylé. On retrouve donc un typage qui fait la part belle au confort et un châssis rassurant à défaut d’être très réactif. La direction est pleine de douceur à allure modérée et précise quand on prend de la vitesse. La sensation à la pédale de frein n’est toujours pas optimale avec une variation de la consistance lors du passage du freinage régénératif à celui par friction. À propos de régénération, on regrette de ne pas disposer de plusieurs niveaux réglables à partir de palettes derrière le volant, comme à bord d’une Renault Mégane E-Tech. Il faut ici se contenter de deux niveaux pas très pratiques à sélectionner via une touche située sur la console centrale. Même en mode B (régénération maximale), l'e-2008 ne va pas jusqu’à l’arrêt sans toucher au frein pour les amateurs de ce type de conduite.

À bord du Peugeot e-2008 GT restylé

Pas de changement du côté du mobilier intérieur pour la Peugeot e-2008 restylée. La dalle des compteurs de 10 pouces est à effet 3D sur cette finition GT. Ce petit sélecteur fait office de « boîte de vitesses ». On trouve aussi la touche B pour forcer la régénération. Les connexions Apple CarPlay et Android Auto sont désormais sans fil. Le nouvel écran tactile reprend l'interface de la 308. C'est bien plus moderne qu'avant. Le 2008 GT est onéreux mais bien équipé, et sa sellerie est agréable.

Prix et concurrence

Cette version de 156 ch est facturée 1 450 € de plus que le modèle de 136 ch. Un effort raisonnable pour disposer de la meilleure version électrique, surtout ramené au prix. Mais c’est là que cela se complique pour le 2008 électrique de 156 ch avec un tarif de 41 600 € en Active, 43 400 € en Allure et 45 100 € en GT, comme le modèle essayé et photographié (voir tous les équipements plus bas).

C’est quand même 11 700 € de plus que le prix de la version essence PureTech 130 EAT8 à finition égale. Et le bonus écologique de 5 000 € de la version électrique ne comble même pas la moitié du gouffre tarifaire entre essence et électrique. Il faut donc une sacrée motivation pour s’offrir un 2008 électrique et encore plus au regard de la concurrence. À titre d’exemple, un e-2008 GT 156 est plus onéreux qu’une Renault Mégane E-Tech EV60 Techno et qu’une Tesla Model 3 Propulsion.

Media Image Image Peugeot e-2008 GT 156 ch. Prix : 45 100 € avant bonus de 5 000 €.

Dans son univers des petits SUV électriques, l'e-2008 voit débarquer son cousin Jeep Avenger, qui affiche la même autonomie et la même puissance (les deux modèles possèdent les mêmes éléments de la galaxie Stellantis), mais un tarif un peu plus serré (36 500 à 42 500 €). Et la concurrence va se renforcer dans les prochains mois avec l'arrivée de la nouvelle génération du Hyundai Kona Electric.

Bilan essai Peugeot e-2008 resylé Le Peugeot 2008 électrique renforce ses compétences, montre un look plus spectaculaire à l’avant et reçoit un système multimédia enfin à la hauteur de son statut. C’est le 2008 le plus sympa à conduire avec son énergie électrique immédiate et des relances sans rupture de charge. Mais, même avec le bonus de 5 000 €, son tarif fait mal à la tête.

On aime Agrément de conduite et confort

Douceur de fonctionnement

Multimédia modernisé On regrette Prix décourageant

Sensation à la pédale de frein

Châssis sage pour une Peugeot

Fiche technique Peugeot e-2008 156 ch Dimensions et poids Longueur 4,30 m Largeur sans rétroviseurs 1,76 m Hauteur 1,55 m Empattement 2,61 m Volume du coffre 434 l Pneus sur modèle d'essai 215/55 R18 Poids à vide 1 550 kg Puissance et performances Type de moteur synchrone hybride Puissance selon le mode de conduite 82 ch (Eco) 109 ch (Normal) 156 ch (Sport) Couple selon le mode de conduite 180 Nm (Eco 220 Nm (Normal) 260 Nm (Sport) Transmission aux roues avant Boîte de vitesses non 0 à 100 km/h 9,1 s (mode Sport) Vitesse maximale 150 km/h (mode Sport) Batterie, autonomie et consommation Type de batterie lithium-ion Capacité brute - utile de la batterie 54 - 48,1 kWh Puissance du chargeur AC - DC 7,4 - 100 kW Consommation mixte WLTP 15,2 kWh/100 km Autonomie mixte WLTP 406 km Autonomie urbaine WLTP 576 km Temps de charge de 20 à 80 % Prise domestique renforcée 3,2 kW 11 h 10 Borne AC 11 kW 4 h 40 Borne DC > 100 kW 30 min Bonus et garantie Bonus 2023 5 000 € Puissance fiscale 4 CV Garantie voiture 2 ans - km illimité Garantie batterie 8 ans ou 160 000 km Pays de production Espagne

Vidéo Peugeot 2008 restylé vs 2008 phase 1

Prix et équipements de série Peugeot e-2008 156 ch

Active : 41 600 €

Peugeot i-Cockpit avec combiné tête haute analogique 3,5” TFT

Radio DAB avec écran tactile couleur 10” SD, Bluetooth, Mirror Screen sans fil

Aide au stationnement arrière, graphique et sonore

Air conditionné automatique monozone

Démarrage mains libres

Console haute avec accoudoir et frein de stationnement électrique

Rétroviseurs extérieurs dégivrants à réglage et rabattement électriques

Projecteurs Peugeot LED Technology avec feux diurnes à LED 3 griffes

Jantes en tôle 16” avec enjoliveurs

Chargeur embarqué 7,4 kW

Câble de recharge mode 3 triphasé 22 kW

Pompe à chaleur

Allure : 43 400 €

En plus d’Active :

Peugeot i-Cockpit avec combiné tête haute 10” numérique

Peugeot i-Connect : radio DAB avec écran tactile couleur personnalisable 10” HD

Console haute avec accoudoir & frein de stationnement électrique

Aide au stationnement avant et arrière, graphique et sonore

Plancher de coffre modulable 2 positions

Vitres latérales arrière et lunette arrière chauffante temporisée surteintées

Barres de toit longitudinales noir brillant

Rétroviseur intérieur électrochrome

Jantes alliage 17” diamantées

GT : 45 100 €

En plus d'Allure :

Projecteurs Peugeot full LED Technology améliorés

Peugeot i-Cockpit 3D avec combiné tête haute 10” numérique

Caméra de recul HD, aide au stationnement avant et arrière, graphique et sonore

Volant compact cuir fleur avec commandes multimédia intégrées

Toit Black Diamond

Rétroviseur intérieur électrochrome sans cadre

Recharge du smartphone sans fil

Accès et démarrage mains libres Proximity

Surtapis avant et arrière

Options

Peinture métallisée : 550 €

Chargeur embarqué 11 kW : 400 €

Régulateur de vitesse adaptatif avec maintien dans la voie : 400 €

Toit vitré ouvrant : 1 000 €

