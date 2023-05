Essai Peugeot PM-01 125 cm3 : retour à la moto pour Peugeot ! Cent vingt-cinq ans après son premier prototype de motocyclette, Peugeot revient sur le marché de la moto avec la PM-01 125, au look moderne. Un modèle sage et facile à prendre en mains, adapté à un public jeune et à ceux qui avaient fait une pause dans leur pratique de la moto.

Par Nicolas Valeano

Derrière le nom PM-01 se cache toute une symbolique : PM pour Peugeot Motocycles et 01 pour débuter une nouvelle ère. Ainsi la nouvelle petite moto lancée par Peugeot après des années d’absence annonce-t-elle une future gamme appelée à s’étoffer. Aux côtés des scooters thermiques et électriques à deux ou trois roues, la marque de Mandeure (Doubs) trouve un nouveau départ, avec en parallèle le lancement d’un maxi-scooter 400 cm3. Mais Peugeot Motocyles est-il encore français ? Après des années dans le giron des Indiens de Mahindra, la marque est depuis mars 2023 sous le contrôle du fonds d’investissement allemand Mutares, qui en détient 50 % mais bénéficie de 80 % des droits de vote. Qu’importe. Le contrat de licence avec Peugeot reste d’actualité, portant principalement sur le design, voulu en harmonie avec celui des voitures du constructeur sochalien. L'usine de Mandeure, où était fabriqué le mythique 103, produit certains des modèles de la gamme mais pas cette moto.

Media Image Image La Peugeot PM-01 sera vendue à 3 999 € à partir de juin 2023. Peugeot

Les points communs esthétiques entre la PM-01 et les voitures de la marque au lion sont très présents, notamment avec la signature lumineuse aux trois griffes de LED, que l’on retrouve à l’avant comme à l’arrière de la petite moto. Son habillage moderne, sportif et très design est à l’opposé de celui des petits roadsters très rétro qui ont connu le succès ces dernières années et qui semblaient la voie envisagée au départ par le constructeur avec ses concepts P2X présentés en 2018. Le directeur du design de Peugeot Motocycles, Damien Basset, a finalement choisi de se démarquer par une identité visuelle forte plutôt que de jouer la carte de la nostalgie, visant surtout un public jeune. Peugeot ambitionne de vendre 5 000 unités en année pleine en Europe avec ce modèle.

Les trois griffes, signature de la marque Peugeot, se retrouvent ici. N. Valeano Le traitement des feux arrière à LED s'avère très réussi. N. Valeano La PM-01 adopte le nouveau logo de Peugeot. N. Valeano L'écran de 5 pouces est bien lisible, même au soleil. N. Valeano Au milieu du guidon, une prise USB permet de recharger un smartphone. N. Valeano

Pour autant, les dirigeants de la marque précisent : ce modèle n’est pas un jouet mais bien une vraie petite moto. Ils insistent sur le travail fait à Mandeure concernant le moteur (avec une culasse spécifique) et la boîte de vitesses. La base de la PM-01 est cependant un modèle existant dans la gamme du chinois QJ Motor (groupe Geely), qui produit environ 1,2 million de deux-roues par an. Cette Peugeot est donc made in China, avec des équipements sélectionnés pour être plus haut de gamme que nombre de petites 125, et une qualité de présentation qui s’avère très correcte. La PM-01 sera proposée dans un second temps également en version 300 cm3 (permis A2), qui double sa puissance (29 ch) et se différencie visuellement juste par son échappement et sa fourche spécifiques.

Media Image Image La version 300 cm3 exposée ici se démarque par sa fourche plus imposante et son pot d'échappement spécifique. N. Valeano

Au guidon de la PM-01

Pensée pour des personnes sans expérience de la moto, la PM-01 se laisse très facilement appréhender. Sa selle basse (810 mm) la rend accessible à tous les gabarits, sa position de conduite est naturelle, et on trouve immédiatement ses marques à son guidon. On regrettera simplement une rétrovision moyenne. Les Commodo, très classiques, incluent des feux de détresse et un appel de phare, mais pas de rappel automatique des clignotants. On y trouve aussi la commande du bel écran TFT de 5 pouces, bien lisible même au soleil. Il affiche la vitesse, le compte-tours, le rapport engagé et, relié en Bluetooth, les appels et messages d’un smartphone. En revanche, il fait l'impasse sur les indications de guidage du GPS, c’est dommage. Une prise USB complète l’équipement de bord, permettant de charger un smartphone.

Media Image Image La hauteur de selle de 810 mm et la bonne position de conduite rendent la PM-01 accessible à tous les gabarits. Peugeot

D’un coup de démarreur, le petit monocylindre quatre temps, quatre soupapes et à refroidissement liquide s’ébroue. Très discret au ralenti, le moteur émet un petit bruit sympathique en montant dans sa zone de confort entre 4 000 et 6 000 tr/min, ajoutant des vibrations un peu désagréables au-delà, jusqu’à la zone rouge à 9 500 tr/ min dès que l’on s’évade des villes. Il faudra alors jouer de la boîte à six vitesses, heureusement rapide et douce. On déplore néanmoins un point mort parfois difficile à trouver lorsque l’on s’arrête.

Media Image Image La position de conduite très droite, typique d'un roadster, est confortable. N. Valeano

Maniable, très équilibrée, la moto française ne fait aucunement sentir sa masse de 150 kg en ordre de marche lors des manœuvres ou en circulation urbaine, où elle se montre à son aise. De plus, elle apparaît rassurante avec un amortissement très correct, de sérieux pneus de 17 pouces signés Metzeler offerts de série (c’est assez rare à ce niveau de gamme pour être signalé), mais aussi un freinage puissant reposant sur deux disques (280 mm à l’avant - 240 mm à l’arrière) et l'ABS, mais non couplé entre l’avant et l’arrière. La PM-01 reste donc une moto qui demande un minimum de pilotage. Le confort offert par sa fourche inversée de 41 mm, son amortisseur arrière réglable en précharge et sa selle moelleuse est d'un bon niveau, et l'on peut envisager facilement de bonnes balades au guidon de cette petite monture. Enfin, côté consommation, avec une valeur officielle de 2,4 l/100 km, cette 125 se montre très raisonnable, offrant de surcroît une belle autonomie pouvant aller jusqu’à 500 km avec son réservoir de 12,5 l.

Prix et concurrence

Avec un tarif unique de 3 999 € dans ses trois couleurs (noir, bleu ou blanc) pour un lancement dès juin 2023, la PM-01 se situe nettement sous les références du marché, comme le roadster Honda CB 125 R (4 999 €), ou les modèles sportifs haut de gamme KTM Duke 125 (5 499 €) et Yamaha MT 125 (5 699 €). La Keeway RKF produite par le même groupe que la Peugeot s’affiche quant à elle à seulement 3 395 €, tandis qu’on trouve des modèles d’entrée de gamme au design rétro, mais très basiques, dans des marques comme Mash ou Orcal à partir de 2 300 € environ. La petite Peugeot a donc adopté un positionnement plutôt compétitif, se situant avec sa présentation soignée et ses prestations dans un bon compromis.

Bilan essai Peugeot PM-01 Pour son retour sur le marché de la moto, Peugeot vise une grande accessibilité et des tarifs raisonnables. Une définition réussie grâce à un bel habillage d’une moto chinoise sécurisante, confortable, bien équipée et facile à piloter. Reste que la marque devra établir sa fiabilité et sa notoriété dans le monde de la moto, alors que la concurrence ne manque pas.

Media Image Image Sans grand caractère, le petit monocylindre 4 temps remplit pourtant bien son office. Peugeot

On aime Design original

Facilité de prise en mains

Comportement et freinage sérieux On regrette Manque de caractère

Performances moyennes

Pas d’affichage de navigation

Fiche technique Peugeot PM-01 125 Dimensions et poids Hauteur de selle 810 mm Empattement 1 370 mm Capacité du réservoir 12,5 l Poids en ordre de marche 150 kg Moteur et performance Type de moteur monocylindre à refr. liquide Cylindrée 124,8 cm3 Puissance et couple 14 ch - 11 Nm Conso mixte 2,4 l/100 km Prix 3 999 € Garantie 2 ans Pays de production Chine

Équipement de série

Fourche inversée. Amortisseur réglable. 2 disques et ABS. Pneus Metzeler. Écran couleur 5”. Connexion Bluetooth. Feux de jour à LED. Clignotants à séquentiels.

