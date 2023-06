Essai Porsche 911 Carrera T (2023) : pure et dure ! La famille Porsche 911 (génération 992) n’en finit pas de s’agrandir. Dernier rejeton en date : la Carrera T. Une version épurée et allégée de la Carrera d’entrée de gamme. En bref, 385 ch de plaisir à l’état brut !

Par Thierry Réaubourg

Voir les photos Prix, fiche technique et avis : retrouvez toutes nos infos dans cet essai de la Porsche 911 Carrera T (2023). Adrien Cortesi

PORSCHE 911 Coupe 3.0 385ch T PDK - Moteur : Essence

- Puissance: 385 ch

- Lancement : Janvier 2019

- A partir de 126 330 €

- Ni bonus ni malus

Régime light ou riche en vitamines ? À chaque variante de la 911 sa recette. Les deux propositions ne sont d’ailleurs pas incompatibles, comme le prouvent la Carrera GTS et la GT3 au sein de la gamme actuelle (génération 992, pour les intimes). La nouvelle Carrera T, pour sa part, se contente de perdre quelques kilos. Elle profite également de trains roulants plus affûtés. Vous l’avez compris : à l’instar des deux modèles sus cités, cette version allégée, sans gadgets superflus, s’adresse aux puristes, lassés des sportives engourdies par la surabondance de technologies et d’équipements de confort. Mais, une fois n’est pas coutume à Weissach, la T (traduire « Touring ») ménage aussi le porte-monnaie en prenant pour base technique la sage Carrera d’entrée de gamme.

Media Image Image Aucun artifice aérodynamique ne vient casser la pureté des lignes de cette Carrera T. Adrien Cortesi

Toujours 385 ch et 450 Nm de couple au crédit du flat-six, donc. Mais 35 kg de gagnés sur la balance en rognant sur les insonorisants, l’épaisseur des vitres, le poids de la batterie et les équipements. Dans cette configuration, cette 911 épurée n’accuse plus que 1 470 kg sur la balance. Grosso modo le poids d’un petit SUV urbain hybride type Renault Captur E-Tech et la promesse de belles émotions au volant. À noter que la 911 Carrera T propose aussi de troquer la plus lourde boîte PDK à double embrayage contre une traditionnelle transmission manuelle à sept rapports, pour le plus grand bonheur des amateurs de conduite sans filtre. Petite déception cependant lorsque nous avons découvert notre verte monture : point de levier de vitesses « à l’ancienne » à bord ! La voiture que nous a confiée Porsche France bénéficie en effet de la fameuse boîte PDK à huit rapports, disponible sans supplément de prix. Tant pis…

Au volant de la Porsche 911 Carrera T

Esthétiquement, difficile de faire la différence avec une Carrera classique. Tout juste remarque-t-on l’adoption de stickers latéraux spécifiques, ainsi que la présence d’un revêtement gris satiné sur la grille arrière, les logos, la coque des rétroviseurs et les jantes (toujours de 20 pouces à l'avant et de 21 pouces à l'arrière). Les ailerons maousses, les prises d’air à gogo et les peintures de guerre, c’est pour la GT3 ! Le réveil du 3.0 biturbo, fort discret, n’effrayera pas davantage le voisinage au petit matin… Porsche n’a heureusement pas oublié les mélomanes en dotant la Touring d’un échappement sport à clapets.

Il suffit tout simplement de presser l’un des cinq boutons logés sous l’écran central pour déclencher les grandes orgues en projetant l’aiguille du compte-tours à plus de 7 000 tr/min dès qu’une belle ligne droite se présente. Rauque à mi-régime, métallique dans les tours, ce moteur est un régal pour tout amateur de belles mécaniques ! Le tout, sous le contrôle de la très efficace transmission PDK à double embrayage, exemplaire dans son rôle de chef d’orchestre. D’ailleurs, en jouant manuellement avec les palettes au volant (de vraies détentes de mitraillette en mode Sport plus !), nous n’avons pas mis bien longtemps à faire notre deuil de la boîte traditionnelle !

Media Image Image Guère plus performante que la Carrera « de base », la T distille en revanche davantage de sensations. Adrien Cortesi

Les accélérations laisseront néanmoins de marbre les Porschistes ayant déjà goûté aux coups de boutoir d’une 911 Turbo S ou aux envolées lyriques d’une GT3 « atmo ». Et pour cause, la Carrera T se contente de 4,3 s (PDK) à 4,5 s (manuelle) pour accélérer de 0 à 100 km/h. Comme la Carrera de base. Même l’Alpine A110 R (4 cylindres, 300 ch) accélère plus fort (3,9 s). Mais la Touring se moque des chiffres… Sa religion ? Le plaisir et les sensations. Pour cela, la partie cycle intègre la suspension pilotée PASM (abaissement de 10 mm), ainsi qu’un différentiel à glissement limité mécanique. Porsche lui donne même accès aux roues arrière directrices (2 268 €), interdites à la Carrera standard. Ajoutez la direction Sevotronic Plus (264 €), encore plus incisive, et vous obtenez une machine à digérer les virages comme il en existe peu sur le marché.

Media Image Image Avec la boîte PDK, le 0 à 100 km/h est abattu en 4,3 s (4,5 s avec la boîte manuelle). Adrien Cortesi Media Image Image La 911 Carrera T revendique 291 km/h… sur autoroute allemande. Adrien Cortesi

Le comportement routier tient de la haute voltige. Les mouvements de caisse ? Éradiqués. La tenue de cap ? Imperturbable. Le freinage ? Démoniaque. Le plus fou c’est que, même à la vitesse du son (chut, c’est interdit !), jamais le conducteur ne ressent le besoin de batailler avec la voiture. Tout est doux, précis, facile. Presque naturel. L’homme fait corps avec la machine sans mouiller la chemise, mais en souffrant quelque peu des vertèbres… Les superbes sièges baquets, au maintien idoine, ne sont pas à mettre en cause. La suspension PASM, en revanche, remue sévèrement sur mauvais revêtement ! Et elle devient même cassante une fois son mode sport enclenché. Un réglage sans doute très efficace sur un circuit lisse comme du billard, mais qui ne s'imposait vraiment pas dans le cadre d’un usage routier.

À bord de Porsche 911 Carrera T

Sièges sport ultrafins, sellerie minimaliste faisant la part belle au tissu et suppression des sièges arrière (il est toutefois possible de les réinstaller en option gratuite) : la chasse au kilos superflus saute immédiatement aux yeux lorsqu’on ouvre les portières. La Carrera T 2023 n’est cependant pas aussi spartiate que son aînée de 2017 (génération 991 : la première à réintroduire l’appellation « Touring », née en 1968), privée de navigation, de radio et même de poignées de porte, alors remplacées par des sangles. Ces équipements sont cette fois préservés, à l’instar de la climatisation bizone, des réglages électriques des sièges (hauteur de l’assise et inclinaison du dossier) ou du système d’info-divertissement (large écran tactile de 10,9 pouces), intégrant les indispensables connexions Apple CarPlay et Android Auto. Même les portes-gobelets répondent à l’appel, histoire d’éviter les fâcheries avec la clientèle américaine.

La Touring met l'accent sur la sportivité, mais les équipements de confort ne manquent pas à l'appel. Adrien Cortesi Livrée de série avec une boîte manuelle à sept rapports, la Carrera T peut recevoir la transmission PDK à double embrayage en option gratuite. Adrien Cortesi Malgré son positionnement pur et dur, la Carrera T dispose d'un système d'info-divertissement des plus modernes. Adrien Cortesi Le sélecteur au bas du volant permet de choisir parmi cinq modes de conduite. Adrien Cortesi Le bouton de gauche permet de lever la voiture de quelques centimètres pour franchir certains dos-d'âne. Une option à 2 436 € ! Adrien Cortesi Il ne faut pas chercher bien longtemps pour savoir où Porsche a trouvé du poids à gagner ! Adrien Cortesi Le coffre, profond, offre une capacité de 132 l. Mieux que rien ! Adrien Cortesi Les sièges de la Carrera T sont plus fins que ceux de la 911 standard. Adrien Cortesi

Pas de chichis côté décor, en revanche. Noir, c’est noir. Les couleurs, chez Porsche, on les facture au prix fort ! Vous souhaitez accorder les ceintures à la carrosserie (notre vert Python coûte déjà la bagatelle de 2 736 €) ? Hop, 444 €. Pour la clé et son étui en cuir, c’est 372 €. Comptez encore 348 € pour le fond du chronographe (idem pour le compte-tours) et quelques milliers d’euros pour jouir d’une planche de bord, de sièges et de contre-portes soulignés de surpiqûres assorties. Il est évidemment possible d’alourdir encore la facture en craquant pour le pédalier en aluminium (504 €), le volant Sport GT chauffant avec inserts en carbone (1 062 €) ou les sublimes sièges baquets moulés dans le même matériau (5 400 €). Sans parler des équipements de confort, comme les sièges chauffants ou ventilés, l’éclairage d’ambiance et le ionisateur d’air, totalement superflu à nos yeux à bord d’une machine essentiellement dédiée au plaisir de conduite.

L’immuable compte-tours central, la position de conduite absolument fantastique, tout comme l’ergonomie irréprochable des commandes redonnent heureusement le sourire au pilote. Même constat pour la finition, Porsche n’ayant pas cherché à économiser sur tous les matériaux pour grappiller quelques grammes. En témoigne l’épaisse moquette habillant l’arrière de la cellule habitable, entre parenthèses suffisamment volumineuse pour embarquer quelques bagages supplémentaires. C'est toujours appréciable sachant que le coffre de 132 l, caché sous le capot avant, permet tout juste d’accueillir la combinaison, le casque, les chaussures et les gants de l’heureux propriétaire pour les sorties circuit.

Prix et concurrence

La Carrera T s’affichait à 126 300 € lors de sa présentation en octobre 2022. Las, la gamme 911 vient de subir une sérieuse augmentation. Comptez désormais 135 560 € (+ 9 260 € !) pour repartir au volant de la Touring. Cela représente tout de même 10 674 € de plus que la Carrera de base, qui lui prête sa mécanique de 385 ch, et cela fait cher les 35 kg de gagnés ! En revanche, seulement 4 936 € séparent la T de la plus puissante Carrera S de 450 ch. Tout cela sans option, bien sûr, et sans compter le douloureux malus de 50 000 €.

Media Image Image Affichée à 135 560 €, la Carrera T s'insère, au sein de la gamme 911, entre la Carrera « de base » et la Carrera S. Adrien Cortesi

Son ratio prix/puissance n’avantage guère la 911 Carrera T face à la BMW M4 Compétition (112 500 €, 510 ch, de 0 à 100 km/h en 3,9 s) ou à la Jaguar F-Type R75 (135 300 €, 575 ch, 0 à 100 km/h en 3,7 s) par exemple. L’Audi TT RS (400 ch) ayant pris sa retraite, la seule rivale de cette Porsche light est plutôt à aller chercher du côté de l’Alpine A110 R (110 000 €, 300 ch, 0 à 100 km/h en 3,9 s), moins onéreuse, mais à l’esprit et au toucher de route similaires. Il manque toutefois deux cylindres à la française pour vous dresser les poils sur les avant-bras, si réussie soit-elle.

Media Image Image Le moteur de la T est identique à celui de la Carrera d'entrée de gamme. Il développe 385 ch. Adrien Cortesi

Bilan essai Porsche 911 Carrera T Si les 911 Carrera et Carrera S sont un peu trop aseptisées à vos yeux et si le prix de la GTS – ou à plus forte raison celui de la GT3 – ne colle pas à votre budget, la Carrera T a toutes les chances de vous séduire. Une 911 sans sucres ajoutés, en bas du tableau familial sur la question des performances, mais diablement savoureuse avec sa présentation « nature », sa mécanique communicative et son châssis réglé aux petits oignons.

On aime Comportement routier magistral

Sonorité addictive en mode sport

Présentation épurée On regrette Amortissement trop ferme

Prix de certaines options

Malus de 50 000 €

Fiche technique Porsche 911 Carrera T PDK Dimensions et poids Longueur 4,53 m Largeur sans rétroviseurs 1,85 m Hauteur 1,29 m Empattement 2,45 m Volume du coffre 132 l Capacité du réservoir 64 l (90 l en option) Pneus sur modèle d'essai AV - AR 245/35 R20 - 305/30 R21 Poids à vide 1 470 kg Moteur et performances Type de moteur 6 cylindres à plat biturbo essence Cylindrée 2 981 cm3 Puissance 385 ch à 6 500 tr/min Couple 450 Nm à 1 950 tr/min Transmission aux roues arrière Boîte de vitesses auto, double embrayage 8 rap. 0 à 100 km/h 4,3 s Vitesse maximale 291 km/h Consommation - CO 2 - Malus Mixte WLTP 10,3 l/100 km Rejets de CO 2 234 g/km Malus CO 2 - 2023 50 000 € Malus au poids - 2023 aucun Puissance fiscale 27 CV Garantie 2 ans - km illimité Pays de production Allemagne

Prix et équipement

Porsche 911 Carrera T PDK : 135 560 €

Équipements de série

Aide au stationnement AV/AR

Allumage automatique des phares et essuie-glaces

Climatisation automatique bizone

Connexions Apple CarPlay et Android Auto

Différentiel à glissement limité

Écran tactile de 10,9 pouces

GPS connecté

Jantes alliage de 20 et 21 pouces

Modes de conduite

Ordinateur de bord

Phares à LED

Régulateur/limiteur de vitesse

Radio numérique DAB

Rétroviseurs électriques dégivrants

Sellerie cuir/tissu « Sport Tex »

Sièges sport semi-électriques

Suspension pilotée

Options

Roues arrière directrices : 2 268 €

Système de levage de l’essieu avant : 2 436 €

Régulateur de vitesse adaptatif : 1 716 €

Sièges arrière 50/50 : gratuit

Sièges baquets intégraux : 5 400 €

Clé mains libres : 552 €

Réservoir de 90 l : 192 €

Pack intérieur « Carrera T » : 5 988 €

Peinture spéciale : 2 736 €

… et des dizaines d’autres !

