Essai Porsche 911 Dakar (2023) : sables émouvants Un coupé sportif taillé pour le désert ? C'est la curieuse promesse de la nouvelle 911 Dakar à transmission intégrale, suspension rehaussée, protections en tous genres et pneus à crampons. Notre essai a pourtant révélé une qualité inattendue sur le bitume… au point de nous tirer une petite larme !

Lassé des options freins carbone-céramique, pneus semi-slicks ou châssis sport abaissé ? Connectez-vous au configurateur en ligne Porsche (sans doute déjà rangé dans vos favoris) et cochez donc la 911 Dakar. Ici viennent des suppléments inédits : pack Rallye Design (26 280 € pour une livrée façon 911 Rothmans victorieuse du Dakar 1984), set de stickers Rallye (plus discrets et moins chers, entre 4 200 € et 6 000 €), pack Rallye Sport (3 528 €, l’équivalent du pack Clubsport avec arceau, harnais et extincteur). Les plus dépaysants sont rangés en accessoires, comme la galerie de toit avec feux à LED intégrés, jerricans d’eau ou d’essence, pelle pliante et même plaques de désensablage, à associer à leurs supports respectifs pour s’arrimer à la galerie. C’est ainsi au pays de la 911 Dakar qui, comme son nom l’indique, est plus taillée pour les aventures dans la nature que pour les chronos sur bitume chaud.

Media Image Image De série sur la Dakar, la transmission intégrale est quasi disponible sur toute la gamme 911. Mais pas la suspension relevable de 80 mm ni les pneus tout-terrain ! Porsche

Par rapport à une Porsche 911 à châssis sport, la garde au sol prend 50 mm d’altitude en position normale. Des protections en plastique entourent la carrosserie. De nouveaux modes de conduite apparaissent comme le Rallye (envoyant davantage de couple à l’arrière), Offroad (qui rehausse la garde au sol de 30 mm supplémentaires jusqu’à 170 km/h) ou une fonction spécifique du launch control, qui autorise un patinage des roues de l'ordre de 20 % sur sol meuble. Des pneus tout-terrain à flancs hauts viennent comme la cerise sur le chameau, au prix d’une vitesse maxi limitée à 240 km/h. Il faudra donc accepter l’idée de laisser filer les Audi A3 TDI 200 sur Autobahn, malgré les 480 ch sous le pied droit. Une valeur identique à celle d’une puissante Carrera GTS ! En attendant l’essai sur les spéciales du Dakar, jaugeons ce curieux spécimen en terre auvergnate.

Au volant de la 911 Dakar

Harnaché dans un sublime baquet à coque carbone (prélevé à sa majesté 911 GT3), j’agrippe fermement le volant et serre les fesses. Allure ? 12 km/h au compteur, oui, mais dans un environnement inhabituel : piste étroite, ornières boueuses, herbes folles frottant sous le châssis. Et un passager-instructeur qui répète sans cesse que « ça passe, pas de problème, accélère, lâche les freins ! » Il faut quand même se forcer, sur chemin creux, pour hausser le rythme comme en Cayenne dans un habitacle de 911 classique… Surtout qu’avec la suspension relevée au maximum les vérins « figent » les ressorts, et la Dakar ne survole pas vraiment les obstacles façon tapis volant. Elle se rit tout de même de ce mini-croisement de pont formé par une pierre à moitié enterrée, de cette profonde flaque de boue ou de l’angle important formé par la fin de la piste et le début du bitume, qui aurait sans doute fendu le bouclier avant d’une « simple » 911 Carrera.

Media Image Image Difficile de se « lâcher » sur les chemins, dans cet habitacle de supercar… Porsche Media Image Image … surtout qu'en position haute la suspension pilotée amortit peu les cahots. Porsche

Retour sur l'asphalte, passage du mode Offroad au mode Normal via la molette au volant, et la 911 Dakar reprend son assiette d’origine, toujours surélevée de 50 mm. Plus confortable qu’une Carrera (sans devenir moelleuse à basse vitesse, la 992 ayant toujours été sèche à ces allures), la Dakar se révèle à mesure que le rythme augmente. Elle digère les bosses au-delà de 50 km/h et les survole passé 80 km/h dans de légères oscillations de suspension, inhabituelles mais pas désagréables. La Dakar annihile pourtant tout phénomène de roulis en appui (les barres antidévers actives viennent de série) et ne pique pas du nez lors des freinages, dont les plus appuyés déclenchent rapidement l’ABS. Pas illogique avec ces pneus à gros crampons, qui transfigurent totalement l’attitude de la 911 en virage.

Avec eux, la Dakar admet un léger temps de réponse au coup de volant et, une fois inscrite dans l'épingle, élargit du nez bien plus tôt que la Carrera GTS réessayée juste avant. Mais sur toute ouverte, honnêtement, qui s’en plaindra ? À condition de déconnecter l’antidérapage (ce qu’il ne faut pas hésiter à faire !), cette 911 renoue avec des plaisirs enfuis. Gardez votre pied sur la pédale de frein au braquage, et la Dakar pivote progressivement pour enrouler le virage, roues droites. Anticipez la réaccélération roues braquées, et la danseuse génère une subtile virgule aisément rattrapable d’un léger contre-braquage. Autant de figures ardues à reproduire avec une Carrera 4 GTS contemporaine, ventousée au bitume et qui impose de monter à un rythme déraisonnable sur route ouverte pour en tutoyer les limites. On enchaîne ainsi les courbes, comme juché sur des skis magiques, en se demandant pourquoi les sportives modernes, toujours plus efficaces, ont à ce point perdu cet amour de la conduite authentique.

Media Image Image Sur la route, les pneus tout-terrain dégradent l'adhérence et font de la Dakar la plus joueuse des 911 modernes ! Porsche

Loin de gâcher le travail des ingénieurs, ces gommes tout-terrain le subliment car il devient enfantin de jouer avec les limites d’adhérence, où la Porsche fait briller son équilibre parfait et la progressivité de ses réactions. Une vraie Alpine A110, cette 911 Dakar ! La comparaison s'arrête là en matière de performances, toujours déconcertantes sur route ouverte. Docile à basse vitesse, comme la boîte PDK à double embrayage et huit rapports, le flat-six de 480 ch et 570 Nm de couple pousse comme un sourd dès 2 500 tr/min et poursuit sa cavale, violente et graduelle, jusqu’à une résonance sonore vers 6 700 tr/min façon GT3 (on a dit « façon ») avant de claquer son rupteur à 7 500 tr/min. Vu la célérité des montées en régime, on loue finalement la présence imposée de la boîte PDK, qui expédie les changements de rapport d’une pichenette de l’index en mode Manuel et lit dans les pensées du conducteur en mode Auto.

Pour abaisser la température des gommes qui finissent, à force de coucher leurs crampons, par autoriser des angles de dérive peu avouables, on redescend le rythme d’un cran, et la Dakar redevient une confortable GT, plus polyvalente que jamais… à un détail près. Cette version n’embarque plus de sièges arrière, même si l’on décoche les baquets intégraux de série qui empêchent l’accès aux strapontins. Dommage pour les étapes en (petite) famille, tant mieux pour nous : on aura au moins trouvé un défaut !

La 911 Dakar en détail

La planche de bord de la 911 Dakar reste identique à celle des autres versions. Porsche Les différences s'observent sur l'instrumentation numérique, au travers du logo et du profil de 911 spécifiques. Porsche Deux modes de conduite inédits apparaissent : Rallye, qui envoie davantage de couple sur l'essieu arrière, et Offroad, qui rehausse d'emblée la suspension de 30 mm. Porsche Le système d'info-divertissement à écran tactile de 10,9 pouces est bien présenté mais trop fourni en menus et sous-menus. Porsche Si les 911 classiques savent relever leur museau en option, la Dakar rehausse toute sa caisse jusqu'à 170 km/h. Porsche Le logo Dakar décore la planche de bord face au passager… Porsche … et le bouclier arrière. Cette version est limitée à 2 500 exemplaires dans le monde. Porsche Montés de série, les pneus Pirelli Scorpion All Terrain peuvent laisser place à des P Zéro plus routiers. Mais la vitesse reste bridée électroniquement à 240 km/h. Porsche

Concurrence et prix 911 Dakar

Par un heureux hasard, deux constructeurs lancent au même moment leur drôle de coupé sportif taillé pour le désert : Porsche et la 911 Dakar, Lamborghini et l’Hurracan Sterrato ! Si l’esprit est identique (suspension rehaussée de 44 mm, mode de conduite Rally spécifique), l’italienne pousse plus loin son goût pour le baroud avec une carrosserie balafrée d’élargisseurs à rivets apparents, un bouclier avant grimé de feux additionnels et une prise d’air sur le toit, histoire de ne pas faire boire la tasse au V10 atmo de 610 ch lors des passages de gués… Disponible contre 293 000 € (avant malus de 50 000 €), cette délirante Lambo est limitée à 1 499 exemplaires.

À croire que le cahier des charges a fuité chez l’un ou l’autre, la 911 Dakar est elle aussi un produit limité, à 2 500 exemplaires. Et si le tarif de 226 689 € (avant malus de 50 000 €) apparaît bien plus raisonnable, il est supérieur de 60 000 € à celui d’une Carrera 4 GTS de 480 ch ! Il faut dire que la Dakar intègre une flopée d’équipements d'ordinaire optionnels : châssis PDCC à contrôle actif du roulis (3 240 €), suspension pilotée relevable (2 436 €), roues arrière directrices (2 268 €), sièges baquets intégraux à coque carbone (5 400 €), vitrage allégé (1 344 €), capot en PRFC issu de la GT3, échappement sport (série sur GTS), mais aussi caméras à 360° (1 704 €), système audio Bose (1 428 €), planche de bord gainée de cuir (1 068 €), feux matriciels directionnels (1 936 €), etc. Résister aux accessoires tels que la galerie de toit, les jerricans et la pelle pliante sera toutefois difficile… Sacrée Porsche !

Media Image Image Certes bridée à 240 km/h, cette 911 n'a rien perdu de sa hargne à l'accélération : le 0 à 100 km/h s'expédie en 3,4 s ! Porsche

Bilan de l'essai 911 Dakar Malgré l'attirail clairement taillé pour le baroud, on imagine mal les clients d’une 911 Dakar risquer l’ascension des dunes de sable ou griffer la peinture Rothmans à 26 000 € dans les ronces forestières. Son véritable attrait est ailleurs. Un peu plus confortable, toujours aussi performante, la 911 Dakar s’illustre surtout par des gommes tout-terrain qui, sur le bitume, la rendent plus joueuse, progressive et rigolote que ses efficaces sœurettes. Et si c’était elle, la plus authentique des 911 modernes ?

On aime Le comportement plus joueur et progressif avec les pneus tout-terrain

Le confort en progrès

La ligne d'accessoires amusante On regrette Le surcoût intimidant malgré la dotation enrichie

La suspension trop ferme en position haute

Plus de sièges arrière

Fiche technique Porsche 911 Dakar Dimensions et poids Longueur 4,53 m Largeur sans rétroviseurs 1,86 m Hauteur 1,34 m Empattement 2,45 m Volume du coffre 132 l à l'avant Capacité du réservoir 67 l Pneus sur modèle d'essai AV-AR 245/45 R19 - 295/40 R20 Poids à vide 1 680 kg Moteur et performances Type de moteur 6 cylindres à plat biturbo Cylindrée 2 981 cm3 Puissance 480 ch à 6 500 tr/min Couple 570 Nm de 2 300 à 5 000 tr/min Transmission intégrale Boîte de vitesses automatique à 8 rapports 0 à 100 km/h 3,4 s 0 à 200 km/h 12 s Vitesse maximale 240 km/h Consommation - CO 2 - Malus Mixte WLTP 11,3 l/100 km Rejets de CO 2 256 g/km Malus CO 2 - 2023 50 000 € Malus au poids - 2023 non Puissance fiscale 37 CV Garantie 2 ans - km illimité Pays de production Allemagne

Prix et équipements de série

911 Dakar (7/2023) : 226 689 € hors malus

Aide au stationnement AV/AR et caméras à 360°

Allumage automatique des phares et essuie-glaces

Climatisation automatique bizone

Navigation connectée à écran de 10,9 pouces

Connexions Apple CarPlay et Android Auto

Système audio Bose

Jantes alliage de 19 et 20 pouces

Modes de conduite

Feux LED matriciels directionnels

Régulateur et limiteur de vitesse

Radio numérique DAB

Rétroviseurs électriques dégivrants

Sièges baquets intégraux à coque carbone

Suspension, différentiel arrière et barres antiroulis pilotés

Roues arrière directrices

Vitrage allégé, batterie lithium et capot en PRFC

Options et accessoires

Pneus Pirelli P Zéro au lieu des Scorpion All Terrain : gratuit

Pack Rallye Design avec décoration façon Rothmans : 26 280 €

Pack Rallye Sport (arceau, harnais, extincteur) : 3 528 €

Set de stickers Rallye : de 4 200 à 6 000 €

Pavillon en fibre de carbone : 3 588 €

Galerie de toit avec feux à LED intégrés : 5 400 €

Pelle pliante : 181 € (+ support à 96 €)

Plaques de désenlisement : 246 € (+ support à 114 €)

Jerrican d’eau ou d’essence : 120 € (+ support à 60 €)

Etc.

Media Image Image Cette livrée Roughroads, facturée plus de 26 000 €, rend hommage à la 911 Rothmans, victorieuse du Paris-Dakar 1984. Porsche Media Image Image Elle devrait toutefois s'aventurer rarement dans les herbes hautes et chemins étroits. Porsche

