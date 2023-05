Essai Porsche Cayenne Coupé hybride (2023) : élixir de jouvence À l'occasion de son restylage, le Porsche Cayenne entreprend une intense cure de remise en forme, particulièrement dans sa variante hybride rechargeable. Désormais bardé d’écrans et pourvu d’une plus grosse batterie, il montre les muscles et se joue de la fiscalité.

PORSCHE Cayenne Coupé 3.0 V6 E-Hybrid - Puissance: 470 ch

- Lancement : Avril 2023

- A partir de 108 712 €

- Ni bonus ni malus

« Le plus gros restylage jamais mis en œuvre sur une Porsche. » C’est ainsi que la marque présente la mise à jour du Cayenne, son SUV historique, qui fête ses 20 ans en 2023. Si elle a consenti de tels investissements, c’est que ce modèle thermique a vocation à survivre à l’apparition d’un alter ego électrique en 2025. Une stratégie employée par de plus en plus de constructeurs. À savoir faire « durer » les modèles afin de répondre à la demande des marchés hors Europe et parer à toute éventualité : retour en arrière sur l’interdiction du thermique, incertitudes sur le marché des électriques… Quoi qu’il en soit, cela se traduit sur le Cayenne hybride rechargeable, version la plus vendue en France, par l’adoption d’une nouvelle batterie plus importante de 25,9 kWh utiles, contre 17,9 kWh depuis la dernière mise à jour de 2020.

Media Image Image Les évolutions du SUV Porsche en 2023 concernent aussi bien le Cayenne « classique » que la version coupé, essayée ici avec la motorisation E-Hybrid de 470 ch. Porsche

Ce n’est bien sûr pas la seule évolution. La planche de bord a été entièrement remaniée, sur le modèle de celle de la Taycan. Les écrans n’ont donc jamais été aussi présents à bord du Cayenne, qui adopte également en option une nouvelle suspension pneumatique à deux chambres au lieu de trois, un moteur électrique renouvelé de 176 ch contre 136 ch, alors que le V6 tombe de 340 à 304 ch. Pour être tout à fait complet, précisons que le couple total cumulé a baissé de 50 Nm, sans doute pour laisser un peu d’air à la version S hybride prévue d’ici à la fin de l’année. Au regard de toutes ces modifications techniques, le nouveau dessin de sa face avant plus musculeuse passerait presque pour anecdotique…



Autonomie et recharge du Porsche Cayenne Coupé E-Hybrid

Le changement de batterie a produit naturellement ses effets. Nous avons réussi à avaler 55 km avant de la vider totalement. Mais notre parcours était montagneux, ce qui peut laisser espérer un peu plus d'autonomie sur le plat. Pour rappel, Porsche annonce 74 km en mode WLTP, l'équivalent d'une consommation moyenne de 28,6 kWh/100 km : un chiffre élevé néanmoins cohérent vu la taille et la masse du Cayenne. La puissance de charge évolue aussi puisque le SUV est capable d’absorber jusqu’à 11 kW contre 7,2 kW auparavant. Indispensable compte tenu de la capacité de la batterie, qui approche celle d’une Dacia Spring 100 % électrique ! Ce progrès permet d’espérer récupérer 100 % de capacité en 2 h 30, ce qui correspond à un gain de temps de 10 minutes malgré les kilowattheures en plus. Porsche n’annonce pas de temps de recharge sur secteur, mais on peut l’estimer à plus de 13 heures sur une prise standard 2,3 kW.

Media Image Image La face avant du Cayenne restylé a été entièrement remaniée, sur le SUV comme sur le coupé. Porsche

Au volant du Porsche Cayenne Coupé E-Hybrid

Le surcroît de puissance électrique ne fait pas pour autant de notre Cayenne Coupé un modèle sportif en mode zéro émission. Car, s’il est bien capable d’atteindre les 130 km/h, il convient de garder le pied léger sur la pédale de droite pour ne pas déclencher le moteur thermique. C’est encore plus flagrant lors de l’ascension d’un col, où la puissance électrique finit par s’évanouir complètement. Un déficit attribué par les ingénieurs que nous avons interrogés à l’onduleur, qui retrouve ses moyens après quelques dizaines de secondes d’arrêt, bien entendu inutiles si l’on accepte de déclencher le V6.

En mode hybride, on constate rapidement que le choix a été fait d’un tampon de batterie électrique moins important, si bien que le punch électrique vient à manquer lorsque la batterie est entièrement déchargée. Le Cayenne conserve néanmoins sa vocation sportive grâce à son moteur V6 qui bénéficie d’une sonorité très travaillée, agréable à l’extérieur comme à l’intérieur. En dépit de la diminution du couple et de l'augmentation de la masse de 95 kg, il bénéficie toujours d’une santé de fer. Porsche annonce même un chrono plus favorable de 0,2 s au 0 à 100 km/h mais ne diffuse pas de chiffres de reprises.

Media Image Image Par rapport à l'ancien modèle, le Cayenne E-Hybrid a gagné 8 ch mais perdu 50 Nm de couple en dépit de son nouveau moteur électrique. Porsche

En fonction des modes de conduite, le SUV offre toujours des sensations marquées : feutré en mode hybride, il se fait beaucoup plus rageur en Sport et Sport Plus. Une variété appréciable et bien calibrée. S’agissant d’un modèle à vocation tout de même familiale, le confort proposé par les suspensions pneumatiques optionnelles apparaît excellent, y compris dans les modes les plus agressifs. En revanche, nous déconseillons de cocher l'option jantes de 22 pouces. Celles-ci sont en effet soumises sur mauvaise route à un phénomène de copiage des irrégularités très accentué qui peut déstabiliser plus d’un conducteur. Sous la pluie, ces pneumatiques saturent d’ailleurs assez rapidement. On touche là aux limites de la physique.

Dommage car, pour le reste, le niveau d’agilité et la qualité de la direction apparaissent toujours aussi surréalistes pour un tel mastodonte, surtout si l'on opte pour les roues arrière directrices. En conduite plus calme, on remarque l’absence de modes de régénération au freinage au profit de la « roue libre ». Enfin, côté consommation batterie déchargée, nous avons relevé un score de 13 à 15 l/100 km sur route montagneuse. Mais ce chiffre mérite d’être étayé sur route et autoroute. En résumé, le Cayenne hybride offre toujours dans l’ensemble un compromis bluffant entre confort et sportivité, mais il n’atteint pas en la matière la perfection de la Panamera hybride.

À bord du Porsche Cayenne Coupé E-Hybrid

La planche de bord du Cayenne a été entièrement redessinée en s'inspirant de celle de la Taycan. La qualité de finition reste sans reproche. Porsche La console centrale a perdu son levier de vitesses, qui migre près du volant au profit d'un rangement supplémentaire. Porsche Le toit panoramique est de série sur le Cayenne Coupé restylé, pas sur le SUV. Porsche À l'arrière du coupé, l'habitabilité est identique. L'espace à la tête reste suffisant pour les plus de 1,80 m. Porsche La batterie impose un plancher de coffre légèrement relevé. Le volume du compartiment à bagages de l'hybride est tombé de 500 à 434 l : un chiffre vraiment moyen pour un SUV approchant les 5 m de long. Porsche

Prix et concurrence du Porsche Cayenne Coupé E-Hybrid

Sans surprise, les nouvelles prestations proposées par le Cayenne E-Hybrid Coupé ne sont pas sans conséquences financières. Le tarif d’accès passe ainsi allègrement la barre des 100 000 € pour s’établir à 108 712 €, soit une hausse de 4 315 €, presque raisonnable compte tenu de l’inflation du moment. Comme il se doit pour une Porsche, il s’agit là bien d’un prix de base : le catalogue d’options représenterait à lui seul une menace pour les forêts s’il était couché sur papier ! On y dégotte toujours quelques mesquineries, telles que l’entrée mains libres facturée plus de 1 000 €, mais aussi des nouveautés comme le spectaculaire écran du passager, invisible depuis la place du conducteur.

Media Image Image Le catalogue d'options est toujours aussi fourni, comme en témoignent ces rétroviseurs à coque supérieure en carbone facturés 1 500 €. Porsche Media Image Image Les logos vert acide spécifiques à la version hybride du Cayenne figurent au catalogue des rares options gratuites. Porsche

Le principal argument du Cayenne Hybride restylé se trouve ailleurs… En passant la barre des 50 km d’autonomie électrique WLTP en ville, il échappe en effet au malus au poids, tandis qu’il est toujours exonéré du malus CO 2 et bien entendu de la TVS pour les sociétés. La liste de ses concurrents est toujours aussi maigre : le BMW X6 ne propose en effet toujours pas d’hybride rechargeable, tandis que le Mercedes GLE Coupé a choisi des motorisations moins sportives de 333 ch pour le 350 e essence et de 320 ch pour le diesel. Il fait cependant valoir une autonomie électrique supérieure avec 93 km en cycle mixte. Finalement, le seul rival direct du Porsche se nomme Audi Q8 TFSi e, doté de la motorisation de l’ancien Cayenne et donc d’une autonomie électrique de 46 km, très inférieure. Le Cayenne Coupé hybride reprend donc la place du seul grand SUV coupé sportif sans malus !

Bilan essai Porsche Cayenne Coupé E-Hybrid Le Cayenne hybride se donne les moyens de rester dans le jeu grâce à ses nouveaux écrans et à sa gamme d’équipements toujours plus pléthorique. Toujours sportif et agile, il révèle cependant sous la pluie, en montagne et sur mauvaise route quelques compromis de conception, tandis que son coffre perd encore en volume. Des petits inconvénients face aux avantages fiscaux que lui procurent ses gains en autonomie électrique. Nul doute que sa capacité machiavélique à échapper aux malus va continuer à lui assurer le succès sur notre marché.

Fiche technique Porsche Cayenne E-Hybrid restylé Dimensions et poids Longueur 4,93 m Largeur sans rétroviseurs 1,98 m Hauteur 1,67 m Empattement 2,89 m Volume du coffre 434 l Capacité du réservoir 75 l Pneus sur modèle d'essai 285/40 ZR22 (AV) - 315/35 ZR22 (AR) Poids à vide 2 455 kg Moteurs et performances Type de moteur thermique V6 turbo Cylindrée 2 995 cm3 Puissance et couple thermique 304 ch et 420 Nm Puissance et couple électrique 176 ch et 460 Nm Puissance cumulée 470 ch Couple cumulé 650 Nm Transmission aux 4 roues Boîte de vitesses automatique à 8 rapports 0 à 100 km/h 4,9 s Vitesse maximale 254 km/h Vitesse maximale en électrique 135 km/h Batterie, autonomie électrique et consommation Capacité brute - utile de la batterie nc - 25,9 kWh Puissance du chargeur AC 11 kW Autonomie mixte électrique WLTP 74 km Consommation mixte WLTP 1,5 l/100 km Temps de charge de 0 à 100 % - prise domestique 8 A nc - borne AC 11 kW 2 h 30 CO 2 - Bonus - Garantie Rejets de CO 2 33 g/km Malus CO 2 - 2023 aucun Malus au poids - 2023 aucun (plus de 50 km en EV) Puissance fiscale 19 CV Garantie voiture 2 ans - km illimité Garantie batterie 8 ans - 160 000 km Pays de production Allemagne

Prix et équipement Porsche Cayenne Coupé E-Hybrid

Media Image Image Le Cayenne E-Hybrid restylé 2023 ne reçoit pas seulement une nouvelle batterie : son moteur électrique est également inédit. Il développe désormais 176 ch. Porsche

Porsche Cayenne Coupé E-Hybrid : 108 712 €

Alerte de franchissement de ligne

Caméra de recul

Chargeur de portable sans fil

Éclairage d’ambiance

Feux et essuie-glaces automatiques

Jantes en alliage de 20 pouces

Projecteurs à LED matriciels

Rétroviseurs rabattables et dégivrables électriquement

Radar de stationnement avant et arrière

Régulateur de vitesse

Sièges avant sport électriques

Système de navigation avec synthèse vocale

Toit panoramique fixe

Options

Peinture métallisée : 1 164 €

Barres antiroulis actives et suspensions pilotées : 3 300 €

Conduite semi-autonome 2 646 €

Écran passager : 1 374 €

Échappement sport : 2 868 €

Entrée mains libres : 1 044 €

Jantes alternatives de 20 à 22 pouces : 20 choix de 552 à 5 046 €

Pack Sport Design : 4 608 €

Pack Carbone Design : 7 368 €

Pack Carbone intérieur : 1 320 €

Pack Sport Chrono : 1 038 €

Projecteurs Matrix HD : 2 274 €

Régulateur adaptatif : 1 416 €

Roues arrière directrices : 1 716 €

Sellerie cuir : 11 choix de 180 € à 5 418 €

Sièges sport adaptatifs : 1 446 €

Sièges chauffants à l’avant et à l’arrière : 438 €

Sièges ventilés : 1 020 €

Sièges massants : 1 848 €

Suspension pneumatique : 2 280 €

Vitrage arrière surteinté : 504 €

