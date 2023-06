Essai Renault Clio hybride 2023. Faut-il craquer pour la version restylée ? La Renault Clio cherche à retrouver sa place de numéro un en France, chipée par la Peugeot 208, grâce à un restylage spectaculaire incarné par la nouvelle finition Esprit Alpine. Sous cet habit inédit, les qualités de la citadine restent.

Par Camille Pinet

Voir les photos Prix, fiche technique et avis : retrouvez toutes nos infos dans cet essai de la Renault Clio E-Tech restylée.

Le succès insolent de la Peugeot 208, qui caracole en tête des ventes françaises depuis plus de deux ans, a de quoi agacer chez Renault. Il faut dire que le constructeur au losange était habitué depuis longtemps à occuper cette place avec la Clio. Certes l’absence de version électrique de sa citadine au profit de la Zoe fausse la comparaison, et les pénuries de composants ne lui ont pas permis de répondre à la demande durant les deux dernières années. Néanmoins, l’esthétique plus extravertie de la Peugeot continue de séduire, et on ne peut s’empêcher de voir dans le restylage de la Renault une réponse du berger à la bergère. Le choix de réaliser les premiers essais presse du modèle restylé exclusivement en version hybride dotée de la nouvelle finition Esprit Alpine témoigne de cette intention.

Media Image Image Le changement est moins spectaculaire à l'arrière de la Clio restylée, mais on note la présence de feux « cristal ».

Vu de près, ce nouveau haut de gamme embrasse un rôle sportif inédit pour la cinquième génération de la citadine grâce à l’ajout de nombreux gimmicks qui confinent au bolidage : feux cristaux à l’arrière, enjoliveurs en plastique sur les ailes marqués du sigle Alpine ou encore cabochons de jante bleus. Vue dans le rétroviseur, cette Clio 5 phase 2 pourrait même passer pour un nouveau modèle tant sa face avant est transfigurée. Sa discrétion première n’est plus de mise, mais il ne s’agit pas d’une révolution absolue. Du côté des motorisations et des technologies, la continuité est même de rigueur, aucun changement n'étant au programme sinon la suppression de la motorisation 1.3 TCe 140.



Au volant de la Renault Clio E-Tech restylée

Sur le plan technique, le restylage ne modifie en rien la motorisation hybride E-Tech, qui a déjà subi des évolutions depuis son lancement en 2020. Elle est en effet passée de 140 à 145 ch, et son électronique de puissance a été mise à jour afin de favoriser à la fois la consommation et la fluidité de fonctionnement. Pour rappel, la Clio est équipée de la première version de ce groupe motopropulseur, réalisé autour du moteur 1.6 atmosphérique d’origine Nissan et de la transmission multimode à quatre rapports physiques. Au demeurant, c’était sur la légère Clio que ce groupe motopropulseur se révélait le plus convaincant. Et cela est toujours vrai aujourd’hui. Grâce à de nombreuses phases de fonctionnement en électrique, il offre un bel agrément en ville et ne présente plus d’à-coups de fonctionnement importants. Sa puissance importante est appréciable sur route et autoroute, mais la réactivité de la transmission reste problématique à certaines vitesses, par exemple lorsqu’on réalise un kick down aux alentours de 80 km/h.

Media Image Image La Clio profite toujours d'un châssis dynamique, dont les qualités ont été renforcées en cours de carrière par un recalibrage de l'assistance de direction.

Notre parcours d’essai en Belgique a sans surprise permis d’obtenir des consommations favorables, avec 4,4 l/100 km relevés sur un parcours alternant tronçons d’autoroutes à 120 km/h, traversées de villages et routes à 70 km/h. Pour le reste, la Clio conserve ses qualités d’insonorisation remarquables pour la catégorie et la belle vivacité de son châssis, plus efficace que celui d’une certaine 208. Grâce à un amortissement un peu plus ferme que celui de la Peugeot, mais toujours confortable, la Clio maîtrise remarquablement son roulis et propose une agilité remarquable, encore améliorée par un recalibrage de l’assistance de direction réalisé avant l’introduction de cette phase 2. Un comportement qui légitime la sportivité de la finition Esprit Alpine, même si cette dernière n’intègre rigoureusement aucune modification de châssis autre que le montage de jantes de 17 pouces.

À bord de la Renault Clio E-Tech restylée

La qualité de finition reste un point fort de la Renault Clio, qui profite d'une nouvelle sellerie mixte TEP/tissu et de décors textiles inédits au niveau de la planche de bord. Le système multimédia de la Clio restylée n'a pas évolué, mais il reste l'un des plus modernes et simples à utiliser de la catégorie. Renault fait grand cas de l'utilisation d'un cuir vegan, c'est-à-dire synthétique, pour la sellerie mixte de la Clio Esprit Alpine. Celui-ci n'est pourtant recyclable qu'à 13 %. L'habitabilité à l'arrière de la Renault Clio, correcte sans plus, n'a bien entendu pas évolué avec le restylage. Le coffre réserve toujours un volume de 254 l sur la version E-Tech, soit 63 l de moins que pour les versions thermiques.

Prix et concurrence de la Renault Clio E-Tech Esprit Alpine

Renault n’a pour l’instant dévoilé que le tarif de la version E-Tech Esprit Alpine, ayant encore des stocks de phase 1 à écouler dans les autres finitions. Le constructeur a cependant annoncé une simplification drastique de sa gamme, qui ne comptera que deux autres finitions : Évolution et Techno. Même s’il s’agit de la motorisation la plus coûteuse de la gamme, notre Clio d'essai affiche un tarif salé pour une citadine polyvalente : 27 400 €. Cela représente cependant une diminution de prix de 550 € par rapport à l’actuelle E-Tech Engineered.

Media Image Image Intégralement redessinée, la face avant de la Clio 5 restylée incarne la nouvelle identité de marque, qui sera reprise par d'autres futurs modèles Renault. Media Image Image Ce cabochon installé sur les ailes avant fait partie des spécificités de la finition Esprit Alpine. qui rappelle dans son esprit la dotation Gordini utilisée durant les années 2010.

Impossible pour l’instant de comparer les deux dotations en l’absence d’une liste complète d’équipements, mais l’Esprit Alpine sera pourvue en série de l’instrumentation numérique, comme toutes les Clio phase 2, de la navigation avec écran de 9,3 pouces, du chargeur à induction, de la caméra de recul ou encore de l’avertisseur d’angle mort. En version hybride, elle compte peu de concurrentes hormis l’inévitable Toyota Yaris hybride, moins puissante (116 ch), plus petite mais tout aussi coûteuse à 27 450 € (tarif remisé du site commercial) en dotation GR Sport. Le lancement de la version hybride légère de la 208 restylée va bientôt permettre à Peugeot de lancer une rivale dans les roues de la Clio E-Tech, même s’il ne s’agit pas d’une hybride à proprement parler en raison de sa petite batterie de 0,4 kWh utile.

Bilan essai Renault Clio E-Tech Esprit Alpine Avec son physique plus affirmé, la Renault Clio se donne un pouvoir de séduction esthétique inédit, toujours aussi décisif pour convaincre l’acheteur. Elle conserve ses qualités d’insonorisation et de tenue de route, tandis que sa motorisation E-Tech fait toujours preuve de sobriété malgré un fonctionnement qui manque encore de fluidité. Reste que le tarif élevé de cette version a de quoi faire réfléchir. On attend donc avec impatience le lancement des motorisations plus modestes, notamment celui de l’intéressante GPL Eco-G, qui demeure heureusement au catalogue.

Media Image Image En plus de l'hybride, la Clio restylée conserve les motorisations diesel et GPL. Elle est fabriquée en Turquie et en Slovénie.

On aime Tenue de route et sobriété

Finition de qualité

Insonorisation On regrette Manque de réactivité de la transmission

Tarif élevé dans cette version

Décoration un peu trop voyante ?

Fiche technique Renault Clio e-Tech restylée Dimensions et poids Longueur 4,05 m Largeur sans rétroviseurs 1,80 m Hauteur 1,44 m Empattement 2,58 m Volume du coffre 254 l Capacité du réservoir 39 l Pneus sur modèle d'essai 205/45 R17 Poids à vide 1 238 kg Puissance et performances Type de moteur essence, 4 cylindres Cylindrée 1 598 cm3 Puissance 93 ch Couple 148 Nm Module électrique 36 + 15 ch - 205 Nm Batterie 1,2 kWh Puissance cumulée 145 ch Couple cumulé nc Transmission aux roues avant Boîte de vitesses auto, type crabots 0 à 100 km/h 9,3 s Vitesse maximale 174 km/h Consommation - CO 2 - Malus Mixte WLTP 4,2 l/100 km Rejets de CO 2 109 g/km Malus CO 2 - 2023 aucun Malus au poids - 2023 aucun Puissance fiscale 7 CV Garantie 2 ans - km illimité

Prix et équipement Renault Clio E-Tech Esprit Alpine

27 400 €