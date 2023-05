Essai Renault Espace (2023). Il rentre dans le rang Le Renault Espace enfile un habit de SUV à l'occasion de sa sixième génération basée sur un Austral allongé. Moins onéreux qu'autrefois et doté d'un châssis plaisant, il n'est cependant plus le précurseur qu'il a été et il régresse sur des points clés.

Bertrand Bellois Par

Voir les photos Prix, fiche technique et avis : retrouvez toutes nos infos dans cet essai du Renault Espace 6 hybride. Benjamin Brillante - L'argus

RENAULT 1.2 E-Tech 200 Iconic - Puissance: 200 ch

- Lancement : Juin 2023

- A partir de 49 500 €

- Ni bonus ni malus

Après quatre générations de monospace, une cinquième génération en forme de crossover mais encore très monospace, le Renault Espace glisse vers l'univers des SUV pour son sixième opus. Certainement des regrets pour les notalgiques de la carrosserie monocorps mais il faut se rendre à l'évidence : le marché des grands monospaces s'est effondré au profit des SUV à sept places et les véhicules préférés des familles en Europe sont aujourd'hui les Peugeot 5008, Skoda Kodiaq ou Volkswagen Tiguan Allspace pour ne citer qu'eux. Renault a donc fait pramatique -et surtout économique- pour son nouvel Espace qui sort presque 40 ans après le premier modèle imaginé par Matra et qui avait apporté de l'innovation à l'automobile. Cette fois, la base est simplement celle d'un Austral allongé de 21 cm. Voyons si il est à la hauteur de son prédécesseur et de ses concurrents.

Media Image Image Le Renault Espace de 2023 est 5 600 € plus cher et 21 cm plus long que l'Austral dont il dérive. Il est proposé en 5 et 7 places au même tarif. Benjamin Brillante - L'argus

Pour ce premier essai de l'Espace millésimé 2023, nous disposons d'une version hybride de 200 ch -le seul moteur disponible- et de la finition haut de gamme Iconic avec un équipement ultra-complet. La configuration porte le prix à 49 500 €, ce qui est bien moins cher que l'ancien modèle qui culminait au-delà de 60 000 € en finition haute en fin de carrière et qui était alourdit d'une double punition : 6 000 € de malus et 1 000 € de taxe sur le poids. Rien de tout cela pour le nouvel Espace grâce à son moteur full hybride et une masse qui a fondu de 215 kg. Restons un peu dans les chiffres pour souligner qu'avec une longueur de 4,72 m, l'Espace 6 est plus court de 14 cm et plus bas de 3 cm par rapport au modèle précédent.

Au volant du Renault Espace 6 hybride

Le nouvel Espace repose sur la plate-forme CMF-CD utilisée par l’Austral mais Renault a revu le typage des trains roulants pour offrir un meilleur confort. Ainsi, le tarage d’amortissement moins ferme et la dureté des ressorts revue permettent un contact plus doux avec la route. Comparé à l’Austral, les saignées de la route sont ici mieux gommées et il fallait cela pour coller à la vocation familiale de l’Espace. Pour autant, le dynamisme reste au rendez-vous grâce au châssis 4Control (roues arrière directrices et train arrière multibras) livré en série sur les finitions Esprit Alpine et Iconic.

Cet équipement permet à l’Espace de se jouer des tracés sinueux avec aisance grâce au train arrière qui accompagne bien le mouvement engagé par la direction douce et précise. Avec cette agilité, il y a de quoi coller les enfants dans les vitres latérales à chaque virage mais ce n'est évidemment pas le but ! Plus sérieusement, le véhicule est aussi plus facile à manœuvrer à basse vitesse avec ses roues arrière qui braquent à l’inverse de celles de l’avant sur 5° (contre 3,5° auparavant), ce qui autorise un rayon de braquage de 10,4 m comme celui d’un Captur. Dans les parkings ou les ruelles étroites, on bénit vraiment ce 4Control !

Media Image Image Renault a amélioré le confort par rapport à l'Austral pour mieux coller à la vocation familiale de l'Espace. Benjamin Brillante - L'argus

L’Espace 6 est disponible qu’avec le moteur essence hybride de 200 ch et Renault n’annonce rien en complément pour le moment. Ce bloc E-Tech 200 inauguré par l’Austral comprend un moteur à essence de 130 ch (3 cylindres turbo à cycle miller), une batterie de 2 kWh, une boîte automatique (multimodal à crabots) et deux moteurs électriques (un de 70 ch pour assurer la traction et un de 25 ch pour changer les vitesses). L’ensemble est taillé pour l’efficience et si il est difficile de reproduire les 4,6 l/100 km promis par l’homologation WLTP, il est aisé de rester sous les 7 l/100 km sur un parcours mixte, ce qui est bien pour un véhicule si volumineux. Pour exploiter au mieux la récupération électrique, on peut choisir la force de régénération via les palettes situées derrière le volant.

Media Image Image Le moteur hybride de l'Espace 6 développe 200 ch... Media Image Image ... mais l'agrément est pénalisé par la boite trop lente.

Si le moteur hybride E-Tech réussit le pari de la consommation maîtrisée, il n’arrive pas encore à convaincre complètement sur le plan de l’agrément. Il a progressé par rapport aux essais des premiers Austral, notamment avec moins de vibrations quand le moteur thermique se déclenche, mais on se demande parfois si on dispose bien de 200 ch sous le pied droit. La boite trop lente dans les relances gâche aussi un peu la fête. Alors certes, on attend pas des prestations sportives ici, mais une mécanique plus fluide et plus joyeuse n’aurait pas été de trop pour parfaire l'expérience de conduite.

A bord du Renault Espace 6

Le mobilier intérieur est sans surprise celui de l’Austral. Rien de distinctif donc pour l’Espace qui autrefois aimait surprendre par ses planches de bord originales (Espace 3 et 4 surtout). Heureusement, la présentation cossue est de la partie avec des matériaux de belle facture, des assemblages précis et, sur notre finition Iconic, des incrustations de frêne et une sellerie cuir clair perforé très haut de gamme visuellement. Le repose mains coulissant et les nombreux rangements, dont les grands bacs de portières facilitent la vie en voyage. Le grand toit vitré (hélas non ouvrant contrairement aux générations précédentes) apportent une belle luminosité mais le clou du spectacle est le poste de conduite composé de deux dalles en forme de L grâce à deux écrans de 12 pouces.

Ces derniers profitent d’un beau graphisme et la dalle tactile au centre est réactive et fluide avec son fonctionnement sous interface Google. On profite ainsi de Google Maps pour le GPS (aucun GPS de voiture ne fait aussi bien) et des mises à jour à distance. Les connexions Apple Carplay et Android Auto sont évidemment de la partie, tout comme la recharge par induction et des prises USB-C pour chacun des passagers.

La planche de bord -plutôt réussie- est reprise de l'Austral. Renault La sellerie avec cuir perforé de la finition Iconic est du plus bel effet. Renault Banquette coulissante, dossiers inclinables et bonne place aux jambes : on est bien installés à l'arrière de l'Espace. Quand on positionne l'accoudoir central, on voit les bagages. Pas très haut de gamme... Au troisième, c'est pour du dépannage ou pour des enfants. Coffre de 477 l pour l'Espace 7 places avec banquette reculée. Pas très généreux.

En passant à l’arrière, c’est la bonne surprise au rang 2 avec un rayon aux genoux jusqu’à 32 cm avec la banquette reculée au maximum (elle coulisse sur 22 cm) et des dossiers qui s’inclinent jusqu’à 31° au profit du confort postural. Sans surprise au vu du gabarit, le troisième rang est à réserver aux enfants et la concurrence ne fait pas mieux sur ce point. Dommage, Renault abandonne les trois sièges arrière indépendant et coulissants de l'Espace 5 et se contente d'une banquette 60-40. Sur ce plan de la modularité, c'est une régression et l'Espace 6 fait du coup moins bien que le Peugeot 5008 qui dispose de trois sièges indépendants et coulissants au second rang.

Déception donc de ce côté et l’Espace 6 fait aussi l’impasse sur le siège passager rabattable et commet l'erreur de l’accoudoir arrière central sans paroi de séparation avec le coffre. Le coffre justement manque de générosité sur la version à 7 places avec 477 l seulement lorsque la banquette est reculée. Au moment des vacances, il faudra donc choisir entre la place aux jambes des passagers et le nombre de valises… ou opter pour la version à 5 places qui permet de gagner 100 l de chargement.

Prix et concurrence

Renault a fait simple pour l’Espace 6 : un moteur et trois finitions (Techno, Esprit Alpine et Iconic) avec des tarifs compétitifs compris entre 44 500 et 49 500 € et un bon équipement de série (voir plus bas). Pas de malus et une taxe au poids nulle font aussi partie des avantages de l’Espace 6, livré en 5 ou 7 places au même prix.

Le Peugeot 5008 est le premier rival qui vient à l’esprit : il est plus court (- 8 cm) et ses moteurs essence et diesels plafonnent à 130 ch… (bientôt 136 ch avec un micro-hybridation qui n’a rien à voir avec le full Hybride de l’Espace). Dommage pour la performance. Par contre, le 5008 avance une modularité digne d’un monospace grâce à ses trois sièges arrière indépendants, rabattables et coulissants.

Media Image Image Le Renault Espace mesure désormais 4,72 m de long. C'est 14 cm de moins que l'ancien modèle. Benjamin Brillante - L'argus

Dans le clan du groupe Volkswagen, les Tiguan Allspace et Skoda Kodiaq n’ont jamais connu l’hybridation et le Seat Tarraco n’est plus disponible en hybride rechargeable. A titre d’exemple, un Tiguan Allspace essence de 150 ch se facture 51 100 € en R-Line. Un tarif proche de l’Austral mais l’allemand écope d’un malus compris en 2 500 et 4 800 €. Mais la riposte va vite venir puisque les Kodiaq et Tiguan sont renouvelés cette année.

C’est aussi du côté des marques asiatiques que la concurrence viendra, notamment avec le nouveau Nissan X-Trail qui partage la même plate-forme grâce à l’Alliance, mais pas la même technologie hybride. En version E-Power de 204 ch, le X-Trail est facturé de 43 700 à 53 800 € en Tekna + équivalent à l’Espace 6 Iconic. Les modèles coréens sont plus massifs et plus onéreux mais ils sont aussi à considérer avec leur moteur essence hybride de 230 ch : Kia Sorento 7 places (49 090 à 57 090 €) et le Hyundai Santa Fe (43 950 à 55 850 €).

Bilan essai Renault Espace 6 L’Espace était un cas à part dans la gamme Renault et il aimait surprendre. Cette nouvelle génération rentre dans le rang en reprenant une base d’Austral pour chasser sur les terres des SUV à 7 places (là où le potentiel commercial est le plus fort). Il arrive sur ce nouveau segment pour lui avec des atouts (prix, efficience et châssis plaisant), mais il doit encore parfaire son agrément mécanique et perd en modularité et en coffre par rapport à l'ancienne génération.

Media Image Image Renault Espace 6 E-Tech 200 Iconic. Prix : 49 500 €. Pas de malus. Benjamin Brillante - L'argus

On aime Confort et habitabilité

Agrément du châssis 4Control

Présentation et multimédia

Consommation maîtrisée - pas de malus On regrette Coffre pas très généreux (version 7 places)

Modularité quelconque

Boite lente

Bruits aérodynamiques sur autoroute

Fiche technique Renault Espace E-Tech 200 Dimensions et poids Longueur 4,72 m Largeur sans rétroviseurs 1,84 m Hauteur 1,65 m Empattement 2,74 m Volume du coffre version 5 pl 581 à 777 l Volume du coffre version 7 pl 477 à 677 l / 159 l Capacité du réservoir 55 l Pneus sur modèle d'essai 235/45R20 Poids à vide version 5 pl 1 587 à 1 663 kg Poids à vide version 7 pl 1 622 à 1 698 kg Moteurs et performances Type de moteur thermique Essence, 3 cyl turbo Cylindrée 1199 cm3 Puissance et couple thermique 130 ch et 205 Nm Puissance et couple électrique 50 ch - 205 Nm + 25 ch - 50 Nm Capacité batterie 2 kWh Puissance cumulée 200 ch Couple cumulé nc Transmission aux roues avant Boîte de vitesses Auto, type crabots + mot élec. 0 à 100 km/h 8,8 s Vitesse maximale 175 km/h Consommation - CO2 - Malus Mixte WLTP 4,6 l/100 km Rejets de CO2 104 à 111 g/km Malus CO2 - 2023 aucun Malus au poids - 2023 aucun Puissance fiscale nc Garantie 3 ans ou 100 000 km Pays de production Espagne

Prix et équipements Renault Espace 6

Techno : 44 500 €

Equipement de série. Aide au stationnement avant/arrière et latéral. Caméra de recul. Avertisseur d'angle mort. Multi-sense (selecteur de modes de conduite). Chargeur smartphone à induction. Ecran central tactile de 12''. Compteurs numérique de 12,3''. Apple Carplay. Andoird Auto. Climatisation automatique bizone. Accès et démarrage mains-libres. Rétroviseurs extérieur électriques, dégivrants et rabattables. Cinq ou sept places. Jantes en alliage de 19 pouces.

Esprit Alpine : 47 500 €

En plus de Techno. Quatre roues directrices. Barres de toit noires satinées. Bouclier avant avec lame sport gris satiné. Pédalier alu appuie-tête avec broderie Alpine. Tableau de bord avec Alcantara. Volant cuir et Alcantara. Sellerie mixte tissu et Alcantara. Jantes en alliage de 20 pouces.

Iconic : 49 500 €

En plus de Techno. Quatre roues directrices. Caméra 3D 360°. Parking mains libres. Régulateur de vitesse adaptatif avec Stop&Go. Sièges et pare-brise chauffants. Barres de toit noires satinées. Bouclier avant avec lame sport noir brillant. Sellerie cuir gris clair insert en frêne sur le tableau de bord. Jantes en alliage de 20 pouces.

Options

Peinture métallisée :

Phares Matrix LED : 1 000 €

Affichage tête haute : 800 €

Sono Harman Kardon : 1 000 €

Toit panoramique : 1 000 €

Régulateur avec centrage dans la voie et reconnaissance des panneaux : 400 €

Roue de secours temporaire : 200 €

Attelage démontable sans outil : 950 €

Tags