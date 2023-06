Essai Renault Trafic Grand SpaceNomad. La vanlife version XL Un an après avoir dévoilé son van maison sur base de Trafic, Renault présente la version rallongée baptisée Grand SpaceNomad. Sur un marché tendance, mais qui est aussi concurrentiel, qu’apporte cette nouvelle variante ? Réponse avec notre premier essai en mode bivouac.

Par Olivier Duhautoy

Voir les photos Prix, équipements, aménagement et avis : retrouvez toutes nos infos dans cet essai du Renault Trafic Grand SpaceNomad. Adrien Cortesi

RENAULT Trafic SpaceNomad Grand 2.0 Blue dCi 170 Iconic EDC - Moteur : Diesel

- Puissance: 170 ch

- Lancement : Juin 2023

- A partir de 72 300 €

- Ni bonus ni malus

Voir la fiche technique

Si l’envie de passer à la « vanlife » vous tente mais que vous trouvez les traditionnels camping-cars un peu ringards, il est probable que les vans et les fourgons soient la solution la plus adaptée à vos désirs d’évasion. Sur le marché très segmenté des véhicules de loisirs, ces nouveaux venus se taillent la part du lion depuis deux ans et rivalisent d’arguments pour vous promettre évasion et liberté. Mais à quoi correspondent précisément ces catégories ?

À la différence des camping-cars, qui utilisent le plus souvent un châssis-cabine (voire un châssis nu dans le cas des intégraux) sur lequel vient se greffer une cellule habitable, les fourgons et les vans sont des utilitaires aménagés qui conservent l’essentiel de leur carrosserie d’origine. La nuance entre les deux est ensuite essentiellement une question de taille : si les fourgons reposent en général sur de gros utilitaires (Fiat Ducato, Citroën Jumper/Peugeot Boxer, Mercedes Sprinter…), les vans misent plutôt sur des gabarits inférieurs (Renault Trafic, Citroën Jumpy/Peugeot Expert, Mercedes Vito, Volkswagen Transporter…) et restent souvent sous la barre des 2 m de hauteur.

Media Image Image Une vraie petite maison sur roues ! Le Trafic Grand SpaceNomad autorise des escapades en relative autonomie et permet surtout de changer d’emplacement à volonté.

Une compacité qui cumule les avantages (accès aux parkings, tarif des péages, consommation, maniabilité…) mais qui a aussi son revers côté habitabilité. Souvent cantonnés à une longueur de 5 m, ils n’offrent ni l’espace ni la modularité nécessaires pour de longues vacances en famille. Le nouveau Renault Trafic Grand SpaceNomad entend bien résoudre ce dilemme en utilisant la base L2 du Trafic sur lequel il repose et qui offre 40 cm de plus en longueur au profit théorique du confort à bord.

Au volant du Trafic Grand SpaceNomad

La longueur totale atteint désormais 5,48 m contre 5,08 m pour le SpaceNomad court. Il faut évidemment en tenir compte au volant, même si le gabarit reste facile à appréhender en raison de la position de conduite en hauteur et du large champ de vision. C’est surtout en manœuvre et sur les chaussées étroites que l’arrière est à surveiller. Heureusement, les larges rétroviseurs offrent une aide précieuse, de même que la caméra de recul (de série sur Iconic, en option sur Équilibre). En ville, qui n’est de toute façon pas le terrain de prédilection de ce genre de véhicule, il faudra être vigilant et bien surveiller les angles morts.

Media Image Image Avec sa finition très « automobile » et son équipement complet, surtout en version Iconic, le Trafic se conduit presque comme un SUV. Reste la longueur inhabituelle… Adrien Cortesi

Côté position de conduite, on retrouve les mêmes défauts que sur la version courte : le siège chauffeur vient buter sur le meuble de la cuisine, qui n’a pas été reculé malgré la longueur disponible accrue à l’intérieur. Quant à la hauteur d’assise, son amplitude de réglage est elle aussi limitée par le support tournant. Bref, les grands gabarits manqueront d'un peu de place derrière le volant, ce qui est paradoxal pour un véhicule aussi imposant. Côté pratique, l’ergonomie de la planche de bord et des commandes se rapproche plus du monde automobile que de l’utilitaire, et on retrouve une présentation agréable qui permet de rapidement prendre ses marques.

Sous le capot, notre version Iconic était dotée du plus gros moteur disponible, le 2.0 dCi 170 associé à la boîte EDC à six rapports. Plein de couple dès les bas régimes, il offre des performances plutôt intéressantes. Il ne souffre pas des 100 kg supplémentaires de la version longue et assure des relances plutôt toniques sur autoroute. Contrairement à ce que nous avions pointé lors de notre précédent essai, nous n’avons pas noté cette fois de bruit d’air particulier provenant du toit relevable, même à 130 km/h. En revanche, les cliquetis et grincements de mobilier peuvent se faire entendre sur chaussée dégradée ou sur les ralentisseurs. Mais c'est le cas dans la plupart des véhicules de loisirs, et il faudra bien veiller au rangement de la vaisselle et des ustensiles de cuisine pour éviter que le trajet ne se transforme en concert de casseroles !

Media Image Image Annoncée en juillet 2022, la version Grand SpaceNomad du Trafic arrive en concessions avec une longueur accrue de 40 cm. Adrien Cortesi

Déjà convaincant en version L1, l’amortissement s’avère ici encore plus prévenant grâce à l’empattement rallongé et il absorbe correctement les inégalités de la route. Bien sûr, la souplesse des amortisseurs et la masse importante de 2 505 kg limitent vite les élans sportifs au volant, le van n’aimant pas beaucoup les changements d’appui brutaux sur trajets très sinueux. Mais ce n’est évidemment pas le propos ici. Autre grief plus gênant, en revanche, la garde au sol assez basse (160 mm) limite drastiquement les escapades hors bitume. Surtout qu’il faut aussi surveiller le tuyau d’évacuation des eaux usées, qui frotte à la moindre occasion. On se cantonnera donc à quelques chemins très roulants pour trouver son petit coin de paradis pour la nuit !

À bord du Trafic Grand SpaceNomad

Media Image Image Une fois ouvert, le toit relevable offre une appréciable hauteur sous barreau qui permet de cuisiner et de se déplacer debout. Il amène aussi une belle luminosité grâce à ses trois ouvertures munies de moustiquaires. Adrien Cortesi

Le Grand SpaceNomad reconduit l’aménagement de la version courte avec une disposition plutôt classique : cuisine sur le côté et banquette transformable en lit de 124 x 188 cm. L’accroissement des dimensions n’a pas été utilisé pour installer des toilettes chimiques comme dans le Ford Nugget Plus ; un choix assumé par la marque, qui a préféré étendre l’espace disponible plutôt qu’inclure un bloc sanitaire. Le volume des rangements passe de 225 à 250 l grâce à un placard supplémentaire, et la banquette coulisse avec davantage d’amplitude. Cela permet de bénéficier d’une soute XXL qui peut atteindre 2 550 l en configuration maximale, soit 750 l de gagnés.

Au bivouac, on peut au contraire reculer au maximum la banquette pour bénéficier d’un espace de vie accru et plus agréable en famille. La manipulation reste toutefois assez difficile car le déverrouillage et le déplacement de l’ensemble nécessitent une certaine force physique, de même que la transformation en lit. Le pivotement les sièges avant est heureusement plus facile, de même que l’installation de la table, que l’on peut placer au choix à l’intérieur ou à l’extérieur du van. L’avantage principal du Grand SpaceNomad est donc de pouvoir mieux accueillir une famille avec un ou deux enfants en offrant plus d’habitabilité. On regrette toutefois que la banquette trois places soit imposée car celle-ci conviendra surtout à des enfants du fait de son étroitesse. On a certes cinq places sur la carte grise, mais vu qu’il n’y a que quatre couchages…

Media Image Image À part l'arrivée d'un placard supplémentaire, l’aménagement ne change pas beaucoup par rapport à celui du SpaceNomad court. La disposition est classique, avec la cuisine latérale. Adrien Cortesi Media Image Image Le réfrigérateur à compression revendique 49 l de volume utile. Une belle contenance pour quelques jours en balade. Adrien Cortesi

Le clou du spectacle, c’est bien entendu le toit relevable, qui libère un couchage en hauteur. Il offre surtout une hauteur utile très agréable pour cuisiner ou passer du temps à l’intérieur, donnant toute sa raison d’être à la version Grand SpaceNomad. L’accès y est assez aisé, même s’il faut faire un peu d’escalade via les sièges avant. Mais, une fois de plus, Renault semble avoir une dent contre les grands gabarits avec une longueur de couchage de 190 cm et une largeur de 120 cm qui reste un peu décevante au vu de la largeur du véhicule.

Le reste des fonctionnalités est inchangé et c’est tant mieux, car l’aménagement des SpaceNomad (réalisé par le spécialiste Pilote dans son usine d’Angers) est bien pensé. La cuisine inclut toujours un réfrigérateur de 49 l, deux feux au gaz (la bouteille est située au bout de l’aménagement) et un évier. Il y a aussi une sortie pour une douchette extérieure (fournie), mais uniquement à l’eau froide. À noter la belle contenance du réservoir d’eau, 60 l, plus élevée que chez la plupart des concurrents. L’alimentation électrique 12 V à bord est fournie par une batterie auxiliaire qui offre 48 heures d’autonomie (72 heures avec le panneau solaire de la version Iconic) et se recharge soit via l’alternateur du véhicule quand il roule, soit par un câble P17 standard qui fournit en plus le 220 V à bord quand il est branché.

L’auvent est fourni de série, de même que la table permettant de s’installer au choix à l’intérieur ou à l’extérieur du van. Passer en configuration bivouac ne prend que quelques minutes. Adrien Cortesi La banquette arrière se transforme en un lit de 124 x 188 cm, mais la manipulation n’est pas forcément évidente. Adrien Cortesi Le couchage supérieur est agréable, mais il manque un peu de longueur et de largeur pour les grands gabarits. La finition est en revanche soignée, et les petites attentions (éclairages, prises USB…) facilitent la vie. Adrien Cortesi La douchette à l’arrière est très pratique. Cependant, il manque toujours la possibilité d’avoir de l’eau chaude pour disposer d'une véritable douche. Adrien Cortesi Les deux sièges avant pivotent afin qu'il soit possible de manger à quatre ou cinq à l’intérieur du van. Adrien Cortesi En configuration maxi, on peut libérer 2 500 l de volume de chargement à l’arrière contre 1 800 l pour le SpaceNomad court. Adrien Cortesi

Prix et concurrence

Si l’on se cantonne aux constructeurs automobiles proposant des vans aménagés, le Grand SpaceNomad n’a réellement qu’un seul concurrent. Éliminons d’emblée le Grand California, qui repose sur une base de Crafter (non de Transporter) et qui appartient à la catégorie des fourgons, avec un encombrement supérieur… et un prix stratosphérique. Il n’y aura donc que le Ford Transit Custom Nugget Plus pour batailler dans la même catégorie des vans longs. Le Ford propose en plus un WC et un compartiment toilette intégrés, ainsi qu’une originale disposition transversale de la cuisine. Son tarif est de 70 170 € avec le moteur EcoBlue 130 ch à boîte mécanique et de 72 630 € avec la boîte automatique.

Media Image Image La longueur passe de 5,08 m à 5,48 m grâce à un empattement supérieur. Adrien Cortesi

Côté Renault, une fois n’est pas coutume, il n’y a pas eu d’augmentation de tarif entre l’annonce du Grand SpaceNomad il y a un an et sa commercialisation effective. Le supplément demandé face au SpaceNomad L1 est de 1 800 € à finition et motorisation égales. Les prix démarrent ainsi à 63 700 € en Équilibre dCi 150 BVM6 (65 900 € en EDC 6) et à 72 300 € en Iconic dCi 170 EDC 6. Cela confirme le positionnement tout aussi compétitif que celui de la version courte. Bien sûr, il sera possible de trouver une multitude de concurrents (sur base de Trafic Long ou d’autres utilitaires L2) chez les aménageurs de vans, à tous les tarifs et à tous les niveaux d’équipement, mais le SpaceNomad s’adresse surtout à une clientèle souhaitant directement acheter son véhicule de loisirs chez son concessionnaire habituel.

Terminons ce chapitre en rappelant que, homologué VASP, le Trafic Grand SpaceNomad n’est soumis ni au malus écologique ni à la taxe au poids. Cela lui évite plus de 13 000 € de pénalités au moment de signer le chèque !

Bilan essai Trafic Grand SpaceNomad Presque seul dans sa catégorie, le Trafic Grand SpaceNomad tente de faire la synthèse entre le van et le fourgon en proposant une habitabilité maximale dans un gabarit encore raisonnable. En restant sous la barre des 2 m de hauteur, il s’affranchit de la plupart des soucis des gros véhicules de loisirs. Mais il offre suffisamment d’espace et de fonctionnalités pour le voyage en famille. Sa polyvalence progresse par rapport à celle de la version courte, tout en gardant les bonnes idées d’aménagement. À ce titre, le supplément de 1 800 € réclamé paraît tout à fait justifié et raisonnable.

On aime L’habitabilité et la modularité

Le gain en volume de coffre

Le gabarit encore raisonnable On regrette La banquette trois places imposée

L’absence de chauffe-eau

Les dimensions des couchages

Media Image Image Très à la mode depuis le confinement, les vans ont une image plus tendance que les traditionnels camping-cars et permettent d’expérimenter des vacances loin du tourisme de masse.

Prix Trafic Grand SpaceNomad

Équilibre Iconic 2.0 dCi 150 BVM 63 700 € - 2.0 dCi 150 EDC 65 900 € - 2.0 dCi 170 EDC - 72 300 €

Équipement de série par finition

Finition Équilibre

Airbags frontaux conducteur et passager

Aide au démarrage en côte

Radar de recul

Système multimédia Easy Link 8” avec Android Auto et Apple CarPlay

Alerte de détection de fatigue

Régulateur de vitesse

Climatisation avant manuelle

Enjoliveurs de 16 pouces

Siège conducteur pivotant à réglage manuel en hauteur et lombaire

Vitres latérales teintées

Réfrigérateur à compression de 49 l

Couchette dans le toit relevable

Banquette arrière transformable en couchette

Cuisinière avec plaque et cuve évier

9 prises USB et prises 12 V

Rideaux occultants pour fenêtres

Auvent latéral

Finition Iconic

En plus :

Alerte de franchissement de ligne

Détecteur d'angle mort

Caméra de recul

Aide au parking avant et latéral

Freinage actif d'urgence interurbain et ville

Éclairage à LED dans l'habitacle

Toit solaire

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement

Système de navigation GPS

Vitres surteintées latérales et arrière

Jantes alliage de 17 pouces diamantées

Volant TEP

Chargeur de smartphone à induction

Boîte à gants type tiroir

Les options (sur Équilibre) :

Pack City (aide au parking avant et latérale + caméra de recul) : 1 400 €

Pack Easy Connect (système multimédia Easy Link 8” avec navigation et gestion de la vitesse) : 200 €

Pack Easy Drive (freinage actif d'urgence interurbain et ville + alerte franchissement de ligne + commutation automatique des feux) : 1 200 €

Pack Look Exter (accessoires ton caisse + vitres surteintées latérales et arrière + jantes diamantées noires) : 1 200 €

Pack look Inter (volant TEP + éclairage à LED dans l'habitacle + boîte à gants type tiroir) : 250 €

Climatisation manuelle avec chaudière additionnelle : 800 €

Chargeur à induction : 200 €

Roue de secours temporaire : 150 €

Pneus tous temps : 350 €

Attelage : 600 €

Clé supplémentaire : 600 €

Teinte noir Crépuscule, gris Comète ou rouge Carmin : 750 €

Tags