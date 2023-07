Essai rétro Porsche 911 : la plus célèbre des sportives fête ses 60 ans ! Soixante ans, l’âge de la retraite pour les carrières longues ? Pas pour la Porsche 911, plus gaillarde que jamais ! Un anniversaire que nous avons voulu fêter en grande pompe au volant d’une 2.2 T de 1970 et à celui son actuelle descendante : la Carrera T.

Par Thierry Réaubourg

Voir les photos Pour les 60 ans de la Porsche 911, nous avons remonté le temps au volant d'un modèle de la première génération : une 2.2 T de 1970. Adrien Cortesi

Salon automobile de Francfort, le 12 septembre 1963. Grosse effervescence sur le stand Porsche, qui lève enfin le voile sur la remplaçante de la 356, au turbin depuis la création de la marque en 1948. Son nom, la 901. Mais Peugeot, qui se réserve alors les appellations à trois chiffres avec un zéro central, n’apprécie guère ce nom de baptême. Si bien qu’à peine divulguée la nouvelle sportive de Zuffenhausen doit déjà changer de nom ! Ce sera chose faite lors de son entrée en production, en septembre 1964. Son nouveau patronyme ? 911. Personne ne le sait encore à l’époque, mais Porsche vient d’accoucher d’un mythe. Car, soixante ans plus tard, cette incarnation interplanétaire de la voiture de sport est restée fidèle au poste.

Media Image Image Le profil de la 911 n'a jamais changé depuis 1963. Une ligne reconnaissable entre toutes ! Adrien Cortesi

Conçue par Ferdinand Alexander Porsche, la première 911 reste fidèle au moteur « boxer » (cylindres horizontaux), refroidi par air et monté en porte-à-faux arrière. Un héritage en ligne directe de cette bonne vieille Coccinelle, conçue avant la Seconde Guerre mondiale par Ferdinand Porsche (le grand-père d’Alexander), et dont dérivait la 356. Adieu toutefois le quatre-cylindres des aînées. Pour s’émanciper de Volkswagen, la nouvelle Porsche accueille cette fois un six-cylindres, encore bien modeste à ses débuts avec ses 1 991 cm3 et 130 ch ! Il faut attendre fin 1966 pour découvrir une version plus fougueuse : la fameuse 911 S, forte de 160 ch, la première à s’habiller des iconiques jantes Fuchs en étoile.

La famille accueille par la suite la sage 911 T, dégonflée à 110 ch (1968), ainsi que la 911 E de 140 ch en 1969, lorsque la S s’envole à 170 ch. Trois versions que l’on retrouve en 1970-1971 propulsées par un nouveau 2.2 de 125 ch (T), 155 ch (E) ou 180 ch (S). Vient enfin le tour des 911 2.4 en 1972-1973 (avec une nouvelle boîte de vitesses mieux guidée) : 130 ch pour la T, 165 ch pour la E et 190 ch en faveur de la S, créditée d’un 0 à 100 km/h en 7 secondes et de 230 km/h en pointe. Du sérieux, déjà ! La plus emblématique de toutes reste néanmoins la 2.7 RS de 1973 (210 ch) au fameux aileron en queue de canard, homologuée en Groupe 4. Le saint Graal des Porschistes aujourd’hui.

Media Image Image Les voies étroites et les chromes des premières 911 font aujourd'hui craquer les collectionneurs. Adrien Cortesi

À partir de 1974, nous quittons l’ère des 911 dites classiques, identifiables à leurs fins pare-chocs chromés, pour les séries modernes. C’est la Type G (pare-chocs à soufflets, première version turbo en 1975) qui ouvre le bal. Suivie en 1989 de la 964 avec ses boucliers enveloppants (dont la Carrera 4, premier modèle de la lignée à transmission intégrale). Arrive enfin la 993 en… 1993 (phares inclinés, premier moteur biturbo, première GT2), la dernière 911 à être refroidie par air. Place ensuite aux « water cooled » : les générations 996 (1997), 997 (2004), 991 (2011) et 992 depuis 2018, toutes déclinées en d’infinies versions, dont les très affûtées GT3 et Turbo S.

Nous avions donc l’embarras du choix pour souffler dignement les 60 bougies de cette icône. Rien de tel, cependant, qu’une 911 issue de la première génération pour se rendre compte des progrès réalisés par cette légende roulante durant toutes ces années. Un petit coup de fil chez Porsche France, dont le département Classic regorge de trésors, nous a finalement permis – chanceux que nous sommes – de profiter trois jours durant d’un coupé 2.2 T de 1970 immaculé. Un véritable rayon de soleil dans sa superbe livrée orange Signal.

Au volant de la Porsche 911 T 2.2 de 1970

Toute fluette, cette 911 T ! Tout le contraire de votre serviteur, du même âge, mais dont les kilos accumulés ces dix dernières années commencent à déborder de la ceinture. Me glisser derrière le volant de certaines voitures de sport n’est donc pas nécessairement une partie de plaisir. Avez-vous déjà essayé de renquiller un bouchon de champagne dans le goulot de sa bouteille ? Vous voyez le tableau ! Rien de tout cela heureusement avec notre vénérable orange mécanique, accueillante malgré l’absence d’ajustement en hauteur du siège et le généreux diamètre de son gouvernail. Un cerceau non réglable mais resté à bonne distance de mon excroissance abdominale. Les seuls petits soucis ergonomiques concernent le pédalier, trop vertical, et la curieuse boucle de la ceinture trois points fixée au bout d’une longue tige qui vient vous meurtrir le sternum.

Media Image Image Malgré le grand volant et son absence de réglages, la position de conduite est excellente. Adrien Cortesi

Cinq cadrans alignés comme à la parade (gros compte-tours au centre), clé de contact à gauche, commandes de chauffage au centre, accoudoirs abritant un vide-poche sur chacune des contre-portes et matériaux intérieurs imputrescibles… En dehors du volant, rien n’a vraiment changé à bord de la 911 durant ses trente premières années de carrière. Austérité, simplicité, solidité ! Les sièges de 1970, plutôt confortables mais archiplats, manquent en revanche de maintien. Mais le plus gros dépaysement concerne la grille inversée de la boîte de vitesses (premier rapport en bas à gauche), spécifique aux 911 2.0 et 2.2. Débattements caricaturaux et imprécision notoire ! Même après quelques jours en compagnie de cette vénérable Porsche, enquiller la seconde du premier coup (et non la 4e) vous transcende comme un golfeur réussissant un trou en un. Tout sauf aseptisée, la conduite d’une 911 classique !

Et d’autant moins ennuyeuse qu’il faut également se concentrer sur ses réactions lorsqu’on commence à s’exciter sur l’accélérateur. Pas tant à cause du flat-6 (alimenté par deux carburateurs Weber à triple corps), souple à bas régimes, rageur passé le cap des 4 500 tr/min et mélodieux à souhait (un timbre assez métallique), mais pas violent pour un sou avec ses 125 ch. Ainsi, le 1 000 m départ arrêté est couvert en 30,3 s, tandis que la vitesse culmine à 205 km/h. Une Peugeot 205 GTI 105 de 1984 distille peu ou prou les mêmes performances ! Non, le souci avec cette 911, c’est son comportement routier disons… bipolaire.

Media Image Image Il faut bien connaître son mode d'emploi avant de pouvoir pousser la 911 T dans ses derniers retranchements… Adrien Cortesi

En ligne droite ou dans les longues courbes, on relève déjà une tenue de cap du type « tête chercheuse », qui s’amplifie sur un revêtement dégradé ou par fort vent latéral. Cela se complique surtout lorsqu’on aborde un virage à haute vitesse. Sous-virage garanti si vous n’accompagnez pas la voiture sur les freins (pas très violents, malgré la présence de quatre disques) et à grands coups de volant pour rester au plus près du point de corde ! Attention alors à ne pas remettre les gaz trop tôt, car c’est l’arrière qui risque cette fois de passer devant. Le fameux effet « sac à dos » engendré par le moteur en porte-à-faux arrière.

Pas toujours facile de trouver le juste équilibre, donc, d’autant que la direction – non assistée – n’est pas encore à cette époque un modèle de précision. L’amortissement souple s’accompagne quant à lui de quelques prises de roulis, à vouloir préserver les vertèbres des occupants. Reste que, une fois assimilé toutes ces particularités, la 2.2 T comme toutes les 911 de cette génération se montre particulièrement attachante. Rendre les clés nous a d’ailleurs déchiré le cœur. Pour nous consoler, une autre 911, aussi verte qu’un surligneur Stabilo, nous attendait chez Porsche : la nouvelle Carrera T.

De la 901 du Salon de Francfort 1963 à la génération 993 des années 1990, l'habitacle n'a pratiquement pas changé. Adrien Cortesi L'alignement caractéristique des cinq cadrans, avec le compte-tours central, fait partie de l'ADN de la 911. Adrien Cortesi La grille inversée et fort mal guidée reste le principal talon d'Achille des premières Porsche 911. Adrien Cortesi Les deux petites places arrière, très inconfortables, sont à réserver aux enfants, sur un court trajet. Adrien Cortesi Grâce au moteur en porte-à-faux arrière, la 911 peut embarquer quelques bagages sous son capot. Adrien Cortesi Pas de climatisation à bord des premières 911. Du chauffage, un peu de ventilation, et c'est tout ! Adrien Cortesi

Et aujourd’hui ?

Apparue pour la première fois en 1968, la 911 T 2.0 endossait alors le rôle du modèle « de base » avec son flat-6 dégonflé de 130 à 110 ch. Lors de son grand retour avec la génération 991, cinq décennies plus tard, la « Touring » a légèrement revisité la recette… Cette fois, plus question de toucher au six-cylindres, identique à celui de la Carrera d’entrée de gamme. Elle bénéficie toutefois du châssis sport (– 10 mm), et le ménage a été fait parmi les équipements afin de gagner du poids. L’idée ? En faire une Carrera « light », plus performante et plus agile (plus chère aussi, malheureusement !), destinée aux puristes ayant fait du plaisir de conduite leur religion.

Media Image Image La différence de gabarit entre la T de 1970 et sa descendante de 2023 est assez hallucinante… Adrien Cortesi

Cette Carrera T, nous la retrouvons depuis quelques semaines au sein de l’actuelle gamme 911 (génération 992). Même patronyme, mêmes artifices qu’en 2018 : 35 kg se sont envolés en adoptant des vitrages amincis et en supprimant les sièges arrière, ainsi que certains isolants. Porsche propose en outre de gagner 10 kg supplémentaires en troquant la transmission PDK à double embrayage pour une plus svelte boîte manuelle à sept rapports. Résultat : seulement 1 470 kg sur la balance, pour 385 ch. Suffisant pour améliorer les chronos de quelques dixièmes (de 0 à 100 km/h en 4,3 s). Grâce à la suspension PASM, au différentiel à glissement limité mécanique et aux roues arrière directrices (2 268 €), interdites à la Carrera standard, cette 911 T du XXIe siècle dispense surtout les sensations de conduite d’une voiture de piste (échappement sport au diapason !) pour 60 000 € de moins que la très exclusive GT3, réservée aux pilotes expérimentés.

Media Image Image La 911 Carrera adopte la même architecture que son aînée. Mais, techniquement, les deux modèles n'ont plus rien à voir ! Adrien Cortesi Media Image Image Vert Lézard pour la moderne, orange Signal pour l'ancienne : la 911 a toujours apprécié les couleurs flashy. Adrien Cortesi

La conduite de la Carrera T 2023 n’a évidemment rien à voir avec celle de son aînée des années 1960-1970. Grâce aux sièges baquets enveloppants et réglables électriquement, au petit volant ajustable et à l'ergonomie parfaite, le pilote fait corps avec la machine. Fini également les jurons contre la touillette à mayonnaise de l’aïeule ; désormais, le levier de vitesses de la 911 moderne se commande d’un bref geste du poignet. Mieux encore, en présence de la boîte PDK, vous n’avez rien à faire, sauf basculer sur le mode manuel. Une pichenette sur les palettes derrière le volant suffit alors pour changer de rapport en un clin d’œil. Idéal pour se concentrer sur sa trajectoire, sans forcer comme un âne sur le gouvernail de surcroît. D’une précision chirurgicale, la direction Servotronic permet de placer la voiture au millimètre sur son point de corde, y compris à très haute vitesse. Un régal de dynamisme et d’efficacité !

Trouver une 911 « classique » en collection

Longtemps boudées à cause de leur boîte de vitesses peu agréable à manier et du coût élevé de leur remise en état (la rouille a fait des ravages sur cette génération), les 911 classiques – avant 1974 – ont finalement vu leur cote décoller au début des années 2000. Certaines atteignent aujourd'hui des sommets, après avoir été restaurées à grands frais pour nombre d’entre elles… Comptez entre 90 000 et 150 000 €, par exemple, pour une T ou une E en parfait état, selon la cylindrée et la carrosserie (coupé ou targa). La S, pour sa part, se négocie entre 160 000 et 200 000 €. Le prix d’une Carrera neuve en 2023, malus et menues options inclus ! La mythique 2.7 RS de 1973, elle, s’approche gentiment du million en version allégée… Les « petits budgets » peuvent toujours se rabattre sur la modeste 912 à quatre cylindres (1 582 cm3 de 90 ch, boîte 4 de série ou 5 vitesses en option), cotée 55 000 € environ. À défaut d’ivresse, au moins aurez-vous le flacon !

Media Image Image La valeur des 911 classiques n'a cessé de grimper ces dernières années. Notre 2.2 T cote aujourd'hui près de 100 000 € ! Adrien Cortesi

Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous documenter sur le sujet (de nombreux ouvrages consacrés à la 911 et à ses innombrables variantes font référence), à vous rapprocher d'un club Porsche et à vous faire accompagner par un expert reconnu. L'idéal pour s'assurer que la voiture n'a pas subi de gros choc et que le numéro frappé sur la coque ou le code moteur correspondent au millésime et à la cylindrée du modèle convoité. La vie d'une 911 âgée de plus de cinquante ans n'a pas forcément été de tout repos !

Media Image Image La restauration « top niveau » d'une 911 classique peut coûter bien plus de 50 000 €. Adrien Cortesi Media Image Image Le flat-six est un moteur d'une fiabilité exemplaire. Mais les carburateurs des premiers modèles réclament de fréquents réglages. Adrien Cortesi

Nous tenons à remercier chaleureusement la coopérative agricole Bonneval Beauce Perche, à Illiers-Combray (Eure-et-Loir), pour nous avoir autorisés à réaliser nos images sur leur site.

Fiches techniques

Porsche 911 T 2.2 (1970-71) Porsche 911 Carrera T 3.0 (2023) Dimensions et poids Longueur 4,15 m 4,53 m Largeur sans rétroviseurs 1,61 m 1,85 m Hauteur 1,32 m 1,29 m Empattement 2,27 m 2,45 m Capacité du réservoir 62 l (110 l en option) 64 l (90 l en option) Pneus AV - AR 185/70 R15 245/35 R20 - 305/30 R21 Poids à vide 1 020 kg 1 470 kg Moteur et performances Type de moteur 6 cyl. à plat refroidi par air 6 cyl. à plat biturbo refroidi par eau Cylindrée 2 195 cm3 2 981 cm3 Puissance 125 ch à 5 800 tr/min 385 ch à 6 500 tr/min Couple 177 Nm à 4 200 tr/min 450 Nm à 1 950 tr/min Transmission aux roues arrière aux roues arrière Boîte de vitesses manuelle, 5 rapports manuelle, 7 rapports* 0 à 100 km/h 10 s 4,5 s Vitesse maximale 205 km/h 291 km/h Consommation - CO 2 - Malus Mixte 9 l/100 km 10,3 l/100 km Rejets de CO 2 – 234 g/km Malus CO 2 - 2023 – 50 000 €

* automatique à double embrayage (PDK 8 rapports) : option gratuite