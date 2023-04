Essai Secma F16 Turbo GT. Le roadster « bio », local et authentique ! La Secma F16 Turbo se refait une beauté, avec une nouvelle version GT au style très réussi. L'occasion de redécouvrir l'un des roadsters sportifs les plus sensationnels du marché, qui plus est intégralement fabriqué en France et motorisé par PSA (Peugeot, Citroën...).

Par Léo Mingot

Voir les photos La Secma F16 Turbo GT est disponible au prix de 39 600 €, mais la F16 Turbo standard peut toujours être commandée pour 36 600 €. Adrien Cortesi

Peu de gens le savent mais, en termes d'automobiles sportives, la France produit des modèles parmi les plus exclusifs et épicés que l'on puisse trouver sur le marché. Et l'on ne parle pas ici des Bugatti, qui certes atteignent des sommets sur tous les plans mais s'avèrent totalement inaccessibles, même pour le commun des millionnaires. Pas question ici non plus de la dernière représentante des GTI tricolores, la Renault Mégane RS, qui de toute façon s'apprête à tirer sa révérence et ne sera jamais remplacée. Non, il s'agit plutôt d'un petit constructeur artisanal basé dans le Nord et qui était au départ spécialisé dans les engins sans permis : Secma.

Media Image Image La F16 Turbo est le second roadster sportif développé par Secma, sorti en 2018. Ici, la nouvelle version GT, dont le style a été nettement amélioré. Adrien Cortesi Media Image Image Pour ceux qui ont toujours rêvé d'avoir des portières en élytre comme sur une Lamborghini, la F16 Turbo a également cette particularité. Adrien Cortesi

Fondée en 1995, la société décide de se lancer dans les véhicules sportifs en 2008 avec la F16, un petit roadster long de seulement 2,75 met qui distille déjà de belles sensations malgré son modeste bloc 1.6 Renault de 105 ch. En 2016, les Ch'tis franchissent une nouvelle étape en doublant la puissance de leur bolide grâce à un nouveau moteur suralimenté emprunté à PSA, toujours placé en position centrale arrière. Cette F16 Turbo développe 205 ch, puis 225 ch dès 2020, et voit son empattement augmenté afin de rendre le comportement routier moins « chatouilleux ». Niveau performances, l'auto se rapproche alors de modèles nettement plus prestigieux tout en restant bien plus abordable, tandis que son poids plume et son côté économique convainquent certains amateurs d'en faire leur outil de prédilection pour les sorties sur circuit.

Une sportive 100 % made in France

La présentation en fin d'année dernière d'une nouvelle version GT de la F16 Turbo constituait le parfait prétexte pour venir rendre visite à ces irréductibles passionnés et ainsi prendre le volant de la bête, tout en découvrant l'usine dans laquelle elle est conçue. Car cette usine de 8 500 m2 n'est pas seulement un lieu d'assemblage. En dehors des éléments mécaniques (moteur et boîte de vitesses Peugeot), des pneus (Michelin) et du pare-brise, toutes les pièces sont fabriquées sur place, de la coque en polyéthylène à la sellerie, en passant par la crémaillère, le tableau de bord ou encore le châssis-poutre en acier, dont le tube central fait office de réservoir.

Media Image Image Secma a dévoilé en 2022 une nouvelle version GT de sa F16 Turbo dotée d'une nouvelle face avant. Adrien Cortesi Media Image Image L'ancienne F16 Turbo est toujours disponible pour ceux qui préfèrent le précédent look.

Les Secma sont donc 100 % made in France et presque 100 % locales. Très peu d'autos peuvent en dire autant de nos jours. Si l'on ajoute à cela la consommation modérée de carburant au regard de la puissance (6,2 l/100 km annoncés), mais également la faible usure des consommables (pneus et freins) induite par le poids plume, la F16 Turbo mériterait presque un bonus écologique ! Sans compter qu'aujourd'hui on peut même dire qu'elle est belle. Ce qui était plus difficile avec le premier modèle, au design plutôt clivant. La version GT qui nous intéresse bénéficie en effet d'une face avant particulièrement réussie, dont le style subtilement rétro n'a pas manqué de faire tourner les têtes lors de notre essai.

Au volant de la Secma F16 Turbo GT

Media Image Image Se mettre au volant de ce roadster minimaliste impose de remettre à jour ses repères mais gratifie de sensations de conduite peu communes. Adrien Cortesi

Sortir de la Mercedes Classe A avec laquelle nous sommes venus chez Secma pour nous installer à bord de la F16 Turbo fait un peu le même effet que lorsque l'on monte – ou plutôt descend – dans un kart. L'auto paraît minuscule (3,18 m de long pour 1,16 m de haut) et réclame de se contorsionner un minimum afin de caser ses jambes sous le volant. À noter que les réglages pour trouver sa position de conduite demeurent très restreints, puisque seul le pédalier peut être avancé ou reculé, tandis que les sièges et le volant restent fixes.

Alors que la journée se montre particulièrement ensoleillée, l'air reste frais en ce mois de mars. Et il nous faut faire un choix cornélien avant le départ : conserve-t-on les portières en élytre pour se protéger au maximum des flux d'air ou les laisse-t-on au garage afin de profiter au maximum des sensations offertes par ce jouet ? Tout en priant pour que la pluie ne vienne pas gâcher la fête… Car si ces portières en toile sont amovibles, leur structure métallique fait qu'il est impossible de les plier pour les emporter avec soi dans le petit coffre avant. Le compromis pourrait être de les garder tout en ouvrant la partie haute, façon targa, mais comme ce n'est pas tous les jours que l'on a la possibilité de s'offrir pareil divertissement, la décision d'enfiler un pull supplémentaire et de déposer les portes est vite prise !

Media Image Image Pas besoin de rouler vite avec la F16 Turbo pour faire le plein de sensations. C'est l'avantage de ce type d'autos minimalistes. Adrien Cortesi

Les premiers mètres parcourus nous rappellent que l'on a affaire à une auto sans filtre, qui ne bénéficie d'aucune assistance, ni pour la direction ni pour le freinage. Et il ne faut pas non plus compter sur un quelconque ABS ou ESP en cas de situation d'urgence. Mais cela n'empêche pas l'auto de recevoir une homologation européenne grâce aux normes plus conciliantes sur les petites séries. Une fois pris ses repères et intégré le fait que l'on ne pouvait s'en remettre qu'à ses (bons) réflexes, on se décide à hausser le rythme et à appuyer plus franchement sur l'accélérateur. Le bloc 1.6 PureTech, bien plus à l'aise dans cette frêle carlingue que dans une DS 4 faisant le double de poids, semble déverser un flot de puissance passé les 2 500 tr/min et offre une poussée peu commune, presque brutale. Dès lors, les 4,8 s annoncées sur le 0 à 100 km/h ne paraissent pas utopiques. Et, si l'on se fiait seulement à son ressenti, on rangerait volontiers cette Secma au rayon des supercars… ou des motos sportives !

Media Image Image Enchaîner les virages au volant de cette auto est addictif, même si la direction n'est pas exempte de reproches. Adrien Cortesi

Aidée par son poids plume et par son train avant précis, la F16 Turbo avale les courbes avec une grande aisance et reste stable presque en toute circonstance, même s'il faut garder à l'esprit les préceptes de la conduite « bio » : ne pas accélérer à fond en sortie de virage si les roues ne sont pas encore droites, ou même garder une certaine mesure au lever de pied lorsqu'on aborde une courbe. Bref, des choses qui finalement relevaient du bon sens sur n'importe quelle sportive « à l'ancienne » mais que l'on a pu oublier avec les autos modernes surassistées.

Bien sûr, tout n'est pas parfait, et certains points mériteraient d'être peaufinés pour rendre cette machine à sensations encore plus jouissive. Ainsi, bien que la direction soit très informative, elle demeure floue autour du point milieu et surtout se révèle assez « collante », ce qui pourra surprendre lors des manœuvres ou même dans les virages serrés. De plus, la commande de boîte de vitesses a tendance à accrocher et réclame de bien décomposer les mouvements, notamment au passage du troisième rapport. Mais, autant être franc, ces points passent rapidement au second plan et n'altèrent pas l'immense plaisir que l'on prend au volant de ce roadster.

À bord de la Secma F16 Turbo GT

Le cockpit de la F16 Turbo se montre très rudimentaire. Adrien Cortesi Les sièges sont fixes, de même que le volant. Seul le pédalier est réglable et permet d'ajuster sa position de conduite. Adrien Cortesi Si le plastique de notre modèle d'essai présente un aspect assez grossier, les F16 Turbo disposent désormais d'un nouveau revêtement bien plus qualitatif sur le tableau de bord. Adrien Cortesi Les portières en élytre, qui font également office de toit, protègent parfaitement des flux d'air. Elles peuvent se démonter en très peu de temps. Adrien Cortesi Le chauffage (sur deux positions) et la prise 12 V font partie des très rares équipements sur cette auto. Adrien Cortesi On trouve sous le capot avant un coffre de 200 l de capacité. Par sa forme, celui-ci nécessite toutefois d'utiliser des sacs souples. Adrien Cortesi

Prix et concurrence

La Secma F16 Turbo GT est facturée 39 600 €. Certains pourraient trouver cela onéreux pour une voiture aussi minimaliste, mais rappelons qu'un tel niveau de performances à ce prix est aujourd'hui imbattable. De plus, grâce à des émissions de CO 2 qui se limitent à 132 g/km, le malus demeure très faible, ajoutant seulement 240 € à la facture. À voiture minimaliste, équipement minimaliste, et il ne faudra pas espérer trouver le moindre élément de confort, sachant que même les portières amovibles (intégrant le toit) sont en supplément. Cette option (1 855 €) apparaît d'ailleurs quasi indispensable car elle permet de fermer la voiture, donc de se protéger des intempéries et des flux d'air, ou même d'envisager les longues distances.

Les options sont malgré tout peu nombreuses et globalement d'ordre cosmétique en dehors du kit « gros freins » (540 €). À noter que le chauffage et le pare-brise chauffant sont tout de même fournis de série ! Enfin, pour ceux qui préféraient le style de la première version de la F16 Turbo, celle-ci est toujours disponible à la commande et permet même d'économiser 3 000 €, puisqu'elle est proposée à 36 600 €.

Media Image Image Parmi les autos de puristes, la Secma F16 Turbo est sans aucun doute l'une des meilleures affaires du marché. Adrien Cortesi Media Image Image De plus, elle est désormais vraiment jolie dans cette nouvelle version GT, avec son petit côté rétro. Adrien Cortesi

Les rares rivales de cette sportive sans filtre sont plutôt à chercher de l'autre côté de la Manche, avec notamment les Caterham. Références du genre, ces dernières se montrent toutefois plus onéreuses, car si la Seven 170 se situe dans la même tranche de prix (40 550 €), elle dispose de seulement 84 ch tirés de son petit trois-cylindres 660 cm3. La Seven 340 de 170 ch est quant à elle assez proche de la Secma en termes de performances, mais elle réclame une rallonge non négligeable, avec un prix de base de 56 270 €.

La F16 Turbo peut aujourd'hui compter sur une nouvelle concurrente, elle aussi made in France, avec la Devalliet Mugello que nous avons récemment essayée. Utilisant le même moteur PureTech 225 placé cette fois en position avant et affichant un poids similaire, la Mugello se veut plus chic et vintage avec une présentation et un style plus soignés. Elle s'affiche d'ailleurs à un prix deux fois plus élevé (84 800 €). Enfin, les amateurs de roadsters qui ne seraient pas prêts pour tant de radicalité peuvent aussi lorgner du côté de la Mazda MX-5, moins sensationnelle mais aussi plus vivable au quotidien et un peu plus accessible sur le plan tarifaire (à partir de 37 450 € en version 184 ch).

Bilan essai Secma F16 Turbo GT On pourrait se montrer « tatillon » en pointant du doigt la direction un peu floue, la commande de boîte perfectible ou encore la finition « tout plastique » peu valorisante. Le fait est que, une fois sur la route à enchaîner les virages, ces petits désagréments s'oublient rapidement tant les sensations au volant de cette Secma sont intenses et authentiques. Si l'on ajoute à cela le fait que la F16 Turbo affiche le rapport prix/performances le plus intéressant du marché et qu'elle se montre désormais fort attrayante dans sa nouvelle version GT au style plus rétro, on ne voit pas bien ce qui pourrait empêcher l'amateur de roadster « pure souche » de franchir le pas. Une petite entreprise française fabrique des voitures parmi les plus sensationnelles du marché et il est grand temps que cela se sache !

On aime Conduite sans filtre

Rapport prix/sensations imbattable

Style plus réussi que sur les autres Secma

100 % made in France On regrette Feeling de direction

Presque aucun aspect pratique

Commande de boîte de vitesses

Fiche technique Secma F16 Turbo Dimensions et poids Longueur 3,18 m Largeur sans rétroviseurs 1,73 m Hauteur 1,16 m Empattement 2,32 m Volume du coffre 200 l Capacité du réservoir 26 l Pneus sur modèle d'essai 195/50 R15 (AV) 215/45 R16 (AR) Poids à vide 673 kg Moteur et performances Type de moteur essence, 4 cylindres en ligne Cylindrée 1 598 cm3 Puissance 225 ch à 6 000 tr/min Couple 300 Nm à 1 750 tr/min Transmission aux roues arrière Boîte de vitesses manuelle, 6 rapports 0 à 100 km/h 4,8 s Vitesse maximale 240 km/h Consommation - CO 2 - Malus Mixte WLTP 6,2 l/100 km Rejets de CO 2 132 g/km Malus CO 2 - 2023 240 € Malus au poids - 2023 aucun Puissance fiscale 13 CV Garantie 2 ans Pays de production France

Prix et équipement Secma F16 Turbo

Secma F16 Turbo GT : 39 600 €

Chauffage, dégivrage

Pare-brise chauffant

Coffre avant

Jantes aluminium 15” (avant) et 16” (arrière)

Projecteurs halogène/LED et feux arrière à LED

Échappement inox double sortie

Sellerie cuir noir

Prise 12 V (allume-cigare)

Media Image Image Le bouchon de réservoir est positionné sur le capot avant. À noter que le réservoir se situe en majeure partie dans le châssis-poutre. Adrien Cortesi Media Image Image Les panneaux de carrosserie sont en plastique ABS thermoformé et teintés dans la masse. Ils sont fabriqués dans l'usine Secma. Adrien Cortesi

Options

Portières en élytre amovibles et décapotables en partie haute : 1 855 €

Kit gros freins : 540 €

Sellerie cuir rouge luxe : 620 €

Volant cuir : 165 €

Diffuseur arrière : 300 €

Accoudoir central : 280 €

Fourreau de rangement latéral : 70 €

Kits déco : de 100 à 450 €