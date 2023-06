Essai vidéo Tesla Model Y Propulsion (2023). Il y a moins bien, mais c’est plus cher La nouvelle version de base Propulsion de la Tesla Model Y lui donne des ailes : l'auto est devenue la voiture la plus vendue au monde. On a pris son volant pour savoir si cette Model Y au prix canon n'était pas une proposition au rabais et pourquoi elle emportait un tel succès.

Par Nicolas Valeano

Voir les photos Prix, fiche technique et avis : retrouvez toutes nos infos dans cet essai de la Tesla Model Y Propulsion. Laurent Lacoste

Il aura fallu juste vingt ans à Tesla pour atteindre le sommet, c'est-à-dire s'emparer du titre de la voiture la plus vendue au monde avec sa Model Y, qui succède à la Toyota Corolla (hybride). Une première pour une électrique et une réussite totale pour Elon Musk. Avec l’arrivée d'une version d’entrée de gamme Propulsion à un seul moteur, encore plus accessible, le succès du SUV familial américain ne peut que s’accélérer.

Si la fluctuation des tarifs chez Tesla suscite l’incompréhension, l’enthousiasme ou la déception selon les moments, le prix de la Model Y Propulsion est canon en ce début juin 2023 : 45 990 €, après une baisse drastique puis une petite remontée juste sous le seuil de déclenchement du bonus écologique de 5 000 €. La nouvelle venue est ainsi affichée 7 000 € de moins que la version Grande Autonomie et même 12 000 € en comptant le bonus auquel celle-ci n'a pas droit. La version Propulsion perd au passage 110 km de rayon d'action mais, avec 455 km annoncés en cycle mixte, elle conserve une autonomie d’un très bon niveau.

Media Image Image La Tesla Model Y Propulsion est vendue 45 990 € avant bonus de 5 000 €. Une offre unique dans ce segment. Laurent Lacoste

Autonomie et recharge Tesla Model Y Propulsion

Tesla ne donne pas la capacité de sa batterie de technologie LFP (lithium-fer-phosphate), pas plus que son fournisseur (CATL ou BYD), mais on peut estimer celle-ci à 60 kWh. En plus d'une autonomie en retrait par rapport à ses grands sœurs, cette Model Y doit aussi se contenter d'une puissance de charge limitée à 170 kW au lieu de 250 kW. Cependant Tesla assure que la taille plus petite du modèle et sa consommation inférieure (15,7 kWh/100 km WLTP au lieu de 16,9 pour la Grande Autonomie) permettent de lisser le temps passé devant un superchargeur, l'auto regagnant potentiellement environ 250 km de roulage en 15 minutes.

Dans notre cas, malgré la programmation de la recharge dans le GPS déclenchant le pré-conditionnement automatique de la batterie, nous n’avons pu faire mieux qu’une recharge avec un pic à 103 kW. Mais il est vrai que notre batterie était encore assez pleine avec ses 60 %. Notre consommation s’est établie entre 17 et 19 kWh/100 km lors de cet essai en conduite vive sur route principalement, ce qui reste remarquable pour une voiture de ce gabarit et ce niveau de performance.

Media Image Image Le précieux programmateur de trajet en fonction des recharges est parfaitement intégré au cœur du système de navigation. Laurent Lacoste Media Image Image La puissance de charge maximale de 170 kW permet de récupérer 250 km en 15 minutes dans le meilleur des cas. Laurent Lacoste

Le passage par un superchargeur rappelle à quel point l’écosystème électrique mis en place par Tesla reste imbattable avec son réseau dense et ses bornes accessibles sans autre formalité que brancher le chargeur. Le dialogue se fait instantanément entre l’auto et la station, puis la facture est envoyée automatiquement. Le tarif des superchargeurs en moyenne nationale française est de 0,35 €/kWh en heures creuses et 0,39 € en heures pleines (16 h-20 h). Enfin, notons la présence d’un chargeur embarqué de 11 kW pour les recharges à la maison ou sur une borne AC comme celles des innombrables chargeurs à destination dans certains hôtels et restaurants. La meilleure expérience électrique sur le marché sans aucun doute.

Au volant de la Tesla Model Y Propulsion

Au moment de lire la fiche technique, on se rappelle que Tesla ne peut s’empêcher de faire quelques cachotteries et nous, de chercher à les deviner… Selon certaines rumeurs, la puissance du moteur électrique arrière serait d'environ 275 ch et le couple, de 420 Nm. Qu’importe, une chose est sûre : les performances sont très suffisantes pour ce SUV à vocation familiale. Ici, la poussée au démarrage ne collera pas les passagers aux sièges, et la plupart en sauront gré au conducteur. En revanche, les reprises ne manquent pas d’ampleur, rendant la conduite très agréable si l'on veut hausser le rythme ou doubler un camion. Avec la régénération maximale, la conduite se fait en vigueur et en douceur grâce à une seule pédale, facile à doser jusqu’à l’arrêt.

Media Image Image Le comportement rigoureux de la Model Y se paie au prix de suspensions un peu fermes. Laurent Lacoste

Pour assumer ce niveau de performance, les suspensions restent franchement fermes, en dépit d'un recalibrage plus orienté vers le confort. Elles étaient aussi un peu bruyantes sur mauvais revêtements dans notre voiture d’essai. L’avantage de cette définition dynamique est que les mouvements de caisse sont très maîtrisés malgré la 1,9 t de la Model Y, qui bénéficie d’un comportement rigoureux pour un SUV. Le côté potentiellement joueur d’une propulsion est sans surprise éliminé par l’intervention efficace des béquilles de sécurité électroniques. Le compromis choisi est à notre sens encore un peu trop porté sur l’efficacité au détriment du confort, même si celui-ci demeure tout à fait acceptable.

Media Image Image L'affichage des obstacles vus par le nouveau système de caméras manque de précision pour le moment. Laurent Lacoste

Lorsqu’il s’agit de se garer, le grand gabarit de la Model Y demande une attention toute particulière, avec 4,75 m de longueur et 1,92 m de largeur. Le diamètre de braquage de 12,10 m n’est pas fantastique, et les manœuvres seraient plus faciles si le nouveau système Tesla Vision se montrait un peu plus précis. Les radars à ultrasons ayant été retirés de la production, ce système emploie uniquement des caméras et une intelligence artificielle pour le guidage, symbolisé approximativement sur l’écran. Espérons que les futures mises à jour permettront de l’améliorer. Enfin, la conduite semi-autonome Autopilot de série reste remarquable à l’usage, suivant en douceur les files et les véhicules précédents, jusqu’à l’arrêt sans à-coups. Seul bémol, il faut remettre en fonction manuellement l’Autopilot après chaque changement de file, à moins d’opter pour sa version améliorée, vendue 3 800 €.

À bord de la Tesla Model Y Propulsion

L’ambiance ultra-épurée typique des productions Tesla procure un grand sentiment d’espace à bord, augmenté encore par le toit panoramique. La qualité de fabrication de cette Model Y, fabriquée indifféremment à Berlin et à Shanghai pour servir notre marché, n'égale pas celle des marques premium sans souffrir toutefois de critiques particulières. Certes, des choix de plastiques peuvent décevoir, et le « cuir vegan » n'est peut-être pas aussi raffiné que le vrai, mais il règne au moins ici une ambiance particulière, avec tous les regards concentrés sur le grand écran horizontal de 15 pouces, centre névralgique de l’auto.

Un volant, un écran et c'est (presque) tout : l'univers Tesla est fait de simplicité esthétique. Laurent Lacoste L'espace dévolu aux passagers arrière est très généreux. Laurent Lacoste Le toit panoramique est très appréciable. Même sans velum, il protège bien du soleil. Laurent Lacoste Le nouveau cache-bagages aurait pu être mieux conçu : il tient difficilement en place une fois replié. Laurent Lacoste Sous le plancher du coffre arrière, un vaste espace profond contribue à l'impressionnant volume d'emport de la Model Y. Laurent Lacoste Le coffre avant (ou « frunk ») ajoute une belle contenance de 117 l. Laurent Lacoste

Toujours pas d’Apple CarPlay ou d'Android Auto au programme… Cependant, vu la qualité de la navigation intégrée, on ne regrette pas ses applis. De plus, positionné sur le support de recharge sans fil, le smartphone reste visible si besoin. Toujours très fluide et facile d’abord après un petit temps d’apprentissage, le système de bord bénéficie depuis peu de quelques améliorations, comme le réglage de la taille du texte sur l’écran, la présence d’un menu de recherche générale, l’apparition de points d’intérêt dans la navigation ou la possibilité d’avoir des réunions Zoom, une fois l’auto à l'arrêt. Pour le reste, on retrouve toujours les gadgets chers à Tesla, comme les jeux vidéo utilisant les pédales et le volant à l’arrêt ou… le coussin péteur (audio).

L’équipement n’est pas du tout sacrifié sur cette Model Y Propulsion, avec une excellente sono, une remarquable insonorisation grâce aux doubles vitrages, des sièges chauffants à l’avant comme à l’arrière et une pompe à chaleur. De plus, la Model Y garde naturellement ses fondamentaux comme ses vastes places arrière confortables (sauf au milieu) et son immense volume de chargement de 854 l, auxquels s’ajoutent les 117 l du coffre avant (ou frunk) ! Quant à la version 7 places, elles est toujours ici aux abonnés absents.

Prix et concurrence

L’entrée de gamme de la Model Y est proposée à 45 990 €, soit 40 990 € bonus déduit. Un tarif d’autant plus compétitif que ce modèle est fourni avec un équipement pléthorique, sans aucune lacune. Cela tombe bien car la moindre option ferait perdre les précieux 5 000 € de bonus. Le seul regret concerne les coloris : il faudra choisir un modèle noir ou blanc nacré si l'on souhaite rester sous la limite fatidique. Pour avoir droit à une couleur plus joyeuse comme notre bleu Outremer ici sans avoir à débourser 6 600 € (5 000 € de bonus perdus + 1 600 € d’option), il demeure possible de consulter la liste de véhicules disponibles sur le site de Tesla et peut-être de trouver son bonheur sous le prix officiel.

Avec son tarif canon, la Model Y ne peut être rattrapée par la concurrence, de la Skoda Enyaq iV à la Kia EV6. Elle tient même la dragée haute aux voitures chinoises, comme les BYD Atto 3 ou Aiways U5, à peine moins chères et beaucoup moins performantes. Cerise sur le gâteau, la Propulsion est livrable rapidement, ce qui n’est pas le cas de toutes ses rivales.

Bilan essai Tesla Model Y Jusqu’où ira Tesla ? Quarante mille euros pour un SUV familial, cela reste cher mais c’est aujourd’hui imbattable. D’autant qu’il ne s’agit absolument pas d’une version au rabais provenant d'un challenger qui arriverait avec un tarif ultra-agressif. Non, voici bel et bien la référence du genre avec, à la manière d’Apple, un véritable écosystème à part. De quoi conquérir et fidéliser de nombreux clients, et passer au véhicule ses quelques défauts, à condition bien sûr d’accepter de plonger dans l’univers complètement digital du Model Y.

On aime Tarif ultra-compétitif et équipements

Consommation, planificateur et facilité des superchargeurs

Agrément de conduite

Habitabilité et volume de coffre On regrette Confort ferme

Aide au stationnement à parfaire

Inconstance de l’offre tarifaire

Suppression du bonus à la moindre option

Fiche technique Tesla Model Y Propulsion Dimensions et poids Longueur 4,75 m Largeur sans rétros 1,92 m Hauteur 1,63 m Empattement 2,89 m Volume du coffre 854 + 117 l Poids à vide 1 909 kg Puissance et performances Type de moteur synchrone à aimant permanent Puissance (ch) 275 ch (estimation) Couple (Nm) nc Transmission aux roues arrière Boîte de vitesses non 0 à 100 km/h 6,9 s Vitesse maximale 217 km/h Batterie, consommation et autonomie Type de batterie LFP Capacité de la batterie 60 kWh (estimation) Puissance du chargeur AC - DC (kW) 11 - 170 kW Conso. mixte WLTP 15,7 kWh/100 km Autonomie mixte WLTP (km) 455 km Prix Tesla Model Y Propulsion 45 990 € Bonus - 2023 5 000 € Puissance fiscale 7 CV Garantie voiture 4 ans - 80 000 km Garantie batterie 8 ans - 160 000 km Pays de production Chine ou Allemagne

Media Image Image La Model Y est proposée en versions Propulsion (45 990 €), Grande Autonomie (52 990 €) et Performance (59 990 €). Laurent Lacoste

Équipement de série Tesla Model Y Propulsion

Écran tactile de 15” avec multimédia et jeux, navigation GPS connectée (8 ans) avec planification de recharge, système audio 13 HP, 1 caisson de basse, 2 amplificateurs, connexion Bluetooth, 4 ports USB, station de recharge sans fil pour 2 smartphones, commande vocale, sellerie vegan noire, volant et sièges avant/arrière chauffants, sièges avant à réglage électrique sur 12 positions, banquette AR rabattable en deux parties, hayon électrique, climatisation automatique bizone avec filtre Hepa, pompe à chaleur, rétroviseurs chauffants et rabattables électriquement, double vitrage avant et arrière, toit panoramique avec protection infrarouges et ultraviolets, accès et démarrage sans clé via application smartphone, profils conducteurs personnalisés, Autopilot avec 8 caméras (conduite avec maintien de cap et régulateur adaptatif), alerte de franchissement de ligne, avertissement de collision frontale et latérale, feux de route automatiques, caméra de recul et d’angles morts au déclenchement du clignotant, alarme antivol, jantes de 19”.

Options

Peinture métallisée : 1 600 à 2 000 €

Jantes alliage de 20” : 2 100 €

Crochet d’attelage : 1 350 €

Intérieur blanc : 1 190 €

Autopilot amélioré (changements de voie et parking auto) : 3 800 €

Capacité de conduite entièrement autonome (pour future conduite automatisée en ville) : 7 500 €

Connexion Premium (carte satellite avec visualisation de la circulation en temps réel, bibliothèque multimédia accessible en streaming audio avec Spotify et vidéo Netflix, YouTube, navigateur internet, mode Sentinelle) : 10 €/mois

