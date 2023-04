Essai Volkswagen ID.7 (2023). On a testé la future grande berline électrique La Passat à quatre portes a déjà disparu, et l’Arteon s'apprête à faire de même. Mais les grandes berlines Volkswagen ne sont pas mortes. Elles évoluent simplement. Place désormais à l’ID.7, un modèle 100 % électrique inédit ! L’argus a pu essayer un prototype quelques mois avant son lancement.

Voir les photos Les premières livraisons de la Volkswagen ID.7 sont attendues en France à l'automne, mais L'argus a pu prendre le volant d'un prototype camouflé. Volkswagen

Annoncée par le concept ID.Aero en 2022, la Volkswagen ID.7 de série a été dévoilée le 17 avril 2023. Cette grande berline électrique, qui vise beaucoup le marché chinois, fera ainsi partie des vedettes du prochain Salon de Shanghai. Mais c'est bien loin de l'empire du Milieu, en Espagne, à une heure de route d'Alicante, que nous avons été invités à l'essayer en avant-première. Pour l'occasion, ce nouveau vaisseau amiral de la marque allemande était encore à l'état de prototype. Il arborait donc un camouflage, assez stylisé et coloré.

Les ingénieurs nous ont également prévenus que certains éléments restaient à finaliser, comme le logiciel de la navigation. Côté châssis ou moteur, en revanche, le résultat devrait déjà être très proche du produit final. L'ouverture du carnet de commandes de la VW ID.7 est prévue aux alentours du mois de mai en France, pour de premières livraisons à l'automne. La fabrication de l'auto sera effectuée en Allemagne, à Emden, dans l’usine qui assemble aujourd’hui les Passat et Arteon. Deux modèles dont cette nouvelle venue veut prendre la succession. Rappelons que la Passat sera bien remplacée cette année, seule sa version break sera conservée.

Autonomie et recharge de la Volkswagen ID.7

Le virage de l’automobile vers le 100 % électrique peut redonner une (petite) lueur d'espoir aux défenseurs des berlines. Ce type de carrosserie demeure naturellement plus aérodynamique que les SUV. Il permet donc en général d’annoncer des autonomies plus généreuses à capacité de batterie identique. Dans ce domaine, la grande dernière de la famille ID. frappe assez fort. Sa version Pro S, qui débarquera cet automne, pourrait même parcourir jusqu'à 700 km avec l'aide d'un nouvel accumulateur dont la capacité utile atteint 86 kWh.

Mais notre prototype, comme tous les exemplaires commercialisés dans un premier temps, renfermait une batterie de 77 kWh déjà vue sur d’autres modèles. Baptisée Pro, cette variante disposerait déjà d'un rayon d'action de près de 615 km. Une valeur qui demeure toutefois en attente d'homologation. Pour comparaison, le SUV-coupé ID.5 ne fait pas mieux que 531 km en version deux roues motrices. Le profil élancé de l’ID.7 et sa hauteur inférieure à 1,54 m aident évidemment dans cet exercice. D’autant que toute sa carrosserie a été peaufinée pour optimiser l’aérodynamique, de son faciès presque entièrement fermé à ses soubassements lisses en passant par le dessin de ses jantes. Le Cx (coefficient de traînée) atteint ainsi 0,23, soit un des meilleurs chiffres du marché.

Cette grande berline adopte une poupe assez fuyante afin d'optimiser son aérodynamique, donc son autonomie. Volkswagen
Ce concept ID.Aero, présenté en juin 2022, donnait déjà une bonne idée des lignes de l'ID.7 de série. Volkswagen

Un nouveau moteur a également été adopté. Il profite de nombreuses améliorations, comme des aimants permanents plus puissants capables de supporter des charges thermiques plus élevées ou un système de refroidissement à eau et à huile. En plus de se montrer plus puissant que son prédécesseur, ce bloc électrique promet d'être plus efficient, donc plus sobre. Hélas, notre parcours d'essai montagneux était trop court et trop tourmenté pour le vérifier. Les 20 kWh/100 km que nous avons obtenus à l'issue de cette boucle de moins d'une heure peuvent sembler quelconques, mais on attendra un essai plus complet et un passage à notre test d'autonomie pour juger cet aspect. Même topo pour la recharge, dont la puissance sur les bornes rapides en courant continu atteint 170 kW, voire 200 kW pour la batterie 86 kWh. C'est bien mieux que les 135 kWh acceptés aux débuts de la gamme ID. En revanche, cette adepte du courant 400 V reste derrière les « madames 800 V » comme les Kia EV6 ou Hyundai Ioniq 6, capables d'accepter jusqu'à 239 kW.

Au volant de la Volkswagen ID.7

Construite sur la plate-forme MEB, l'ID.7 est une cousine technique de l'ID.3. Mais, avec ses 4,96 m de long, elle dépasse cette compacte de 70 cm. Son format est même équivalent à celui d'une Mercedes EQE, le pendant électrique de la Classe E. Les petites routes tortueuses de notre parcours d'essai montagneux ne seront donc pas vraiment le terrain de jeu préféré de cette imposante routière, qui repose sur un empattement XXL de 2,97 m. Dans ce contexte, cette berline s'en est sortie avec les honneurs. Elle a accepté d'enchaîner les nombreux lacets sans jamais se décomposer, notamment après que nous avons sélectionné le mode Sport de l'amortissement piloté. La silhouette de l'auto lui offre un centre de gravité naturellement plus bas que celui d'un SUV, un trait encore accentué par l'implantation de sa lourde batterie dans le plancher. Même en mode Confort, la prise de roulis reste modérée. Quant à la direction, à défaut d'être la plus communicative ou la plus directe du marché, on ne peut lui reprocher un quelconque manque de précision.

Le nouveau moteur électrique de 286 ch offre de belles performances à cette Volkswagen, qui accuse pourtant un poids bien supérieur à deux tonnes. Volkswagen
Les petites routes de montagne espagnoles ne seront pas le terrain de jeu préféré de cette grande berline, mais elle ne s'y est pas montrée malhabile. Volkswagen

Les performances sont également au rendez-vous. Comme évoqué au chapitre autonomie, cette ID.7 inaugure un tout nouveau moteur électrique, qui développe 286 ch et 545 Nm. Une sacrée différence avec les 204 ch et 310 Nm affichés par les versions propulsion des autres Volkswagen ID. Même la Cupra Born VZ, cousine « sportive » de l’ID.3, reste derrière avec ses 230 ch en pic. En attendant l'arrivée en fin d'année de versions à quatre roues motrices dotées d’un moteur supplémentaire à l’avant, cette cavalerie n'est envoyée que sur l'essieu arrière.

Sur les routes chaudes et sèches de notre parcours, la motricité n'a jamais été prise en défaut. Les relances en sortie d'épingle en montée n’ont ainsi pas posé la moindre difficulté, malgré un relief parfois prononcé. Ne vous attendez cependant pas à éprouver le même plaisir qu'au volant d'une Alfa Romeo Giulia. Le poids supérieur à deux tonnes se fait ressentir dans les tronçons les plus serrés, et la poupe demeure très verrouillée. Malgré le maintien très correct offert par les sièges inédits, on sera donc assez rapidement tenté de baisser le rythme. Ça tombe bien : la motorisation électrique se prête justement parfaitement à une utilisation en douceur. Une fois le petit sélecteur derrière le volant placé sur B, le freinage régénératif permet de réduire fortement l'usage de la pédale du milieu, même sur un tracé vallonné et sinueux comme le nôtre. De quoi enchaîner les virages de manière plus relaxée.

On pourra simplement regretter qu'il n'existe pas d'intermédiaire entre ces ralentissements assez forts et ceux beaucoup plus réduits du mode D, censé adapter automatiquement ce niveau de récupération en fonction de différents paramètres. Des palettes au volant, comme on en trouve chez de nombreuses marques, auraient apporté davantage de possibilités. Le freinage « classique » demeure, lui, plutôt naturel et constant, ce qui est loin d’être systématique sur les modèles électrifiés. Malgré le camouflage qui entrave la visibilité et perturbe l’efficacité des aides à la conduite, cette imposante allemande parvient même à faire oublier son gabarit en ville grâce à son rayon de braquage très court. Un trait de caractère commun à toute la gamme ID.

Media Image Image La suspension pilotée optionnelle DCC permet de faire varier la dureté de l'amortissement dans des proportions importantes, mais il reste toujours une certaine fermeté. Volkswagen

L’insonorisation semble également digne des prétentions haut de gamme de cette descendante indirecte de la Passat. Mais l’absence de tronçon sur voies rapides ne permet pas d’être catégorique encore. Nous n’avons pas pu tester non plus les fonctions de massage qui seront proposées en option. Elles font appel à dix coussins gonflables, voire à douze moyennant supplément. Grâce à elles, les assises ont obtenu une certification de l’AGR (association allemande pour la santé du dos) si chère aux productions Opel. En revanche, les premières chaleurs espagnoles ont su nous faire apprécier l’efficacité des sièges ventilés. Il est même possible de régler indépendamment la température des assises et des dossiers, ce qui demeure rare.

La climatisation inédite, dotée de diffuseurs d’air « intelligents », s’est également montrée pertinente. Seule la suspension pilotée DCC optionnelle, dont notre prototype était équipé, ne nous a pas paru prodiguer le moelleux qu’on peut attendre d’une telle routière. Sans être inconfortable, l’ID.7 conserve en effet une certaine fermeté, même en mode Confort. Le recours à une coûteuse suspension pneumatique aurait sans doute permis de faire mieux. Citroën prouve aussi qu’on peut prendre davantage soin des vertèbres sans technologie onéreuse… même si cela se fait au détriment de l’agilité sur les dernières productions aux chevrons, comme la C5 X.

À bord de la Volkswagen ID.7

Quant au coffre, il est accessible au moyen d’un hayon, ce qui est loin d’être la norme dans le segment. Ici, l’ID.7 se pose donc plutôt en héritière de l’Arteon, qui possédait déjà cinq portes. Aussi large et haute que pratique, cette cinquième ouverture est évidemment électrique. Elle donne sur un volume de 532 l, supérieur de 100 l environ à celui d'une Mercedes EQE. Dans ce domaine, la Tesla Model S garde toutefois un large avantage avec ses 798 l. D’autant qu'elle y ajoute un vaste rangement sous le capot avant, aussi appelé « frunk », alors qu’on ne trouve rien de tel dans la berline Volkswagen.

Comme l'Arteon ou une Tesla Model S, l'ID.7 dispose d'un hayon pour faciliter l'accès à son coffre de belle capacité. Benjamin Brillante - L'argus

Le nom de Tesla risque aussi de revenir souvent en découvrant le nouvel écran de 15 pouces qui domine la console centrale à l’avant. De taille impressionnante et très bien défini, il nous est apparu ultra-réactif. Heureusement d’ailleurs, car c’est lui qui pilote la quasi-totalité des fonctions. Seules quelques lenteurs du système de navigation sont venues ternir le bilan, mais Volkswagen nous avait prévenus que cela pouvait encore arriver. D’ici au lancement, des améliorations logicielles sont prévues. L’ergonomie générale restera cependant la même, et elle ne répond pas totalement aux vives critiques émises à l’encontre du reste de la gamme ID. Même s’ils sont désormais éclairés, les petits « curseurs » tactiles qui permettent de régler la température ou le volume sonore sans passer par l’écran demeurent plus complexes à utiliser qu’une molette. Les touches haptiques sur le volant restent imprécises, et il manque toujours un bouton dédié pour baisser les vitres arrière.

Pour la catégorie, la qualité des matériaux n'impressionne pas, même s'il y a eu des progrès de réalisés depuis les débuts de la gamme Volkswagen ID. Benjamin Brillante - L'argus
Le nouvel écran tactile de 15 pouces permet notamment de diriger avec précision le flux des aérateurs. Benjamin Brillante - L'argus
Fini le mini-écran de 5 pouces des autres ID : l'instrumentation numérique se limite désormais à ce mince rectangle, complété par un affichage tête haute à réalité augmentée. Benjamin Brillante - L'argus
Les sièges avant inédits sont confortables et offrent un assez bon maintien. Ils peuvent profiter d'une gestion adaptative de leur température. Volkswagen
Bien connu de la gamme ID, ce sélecteur derrière le volant remplace le levier de vitesses. C'est aussi lui qui permet de choisir le mode B pour renforcer la récupération d'énergie. Volkswagen
Ces touches sensitives au niveau du volant n'offrent finalement pas la même précision que des boutons classiques. Benjamin Brillante - L'argus
Aux places avant, il n'y a toujours pas de bouton dédié pour ouvrir les vitres arrière. Il faut appuyer sur Rear au préalable. Benjamin Brillante - L'argus

L’instrumentation numérique paraît pour sa part mieux intégrée que sur les ID.3, ID.4, ID.5 et autre ID.Buzz, mais son format a été encore réduit. Un parti pris assumé par Volkswagen, qui compte sur l’affichage tête haute à réalité augmentée de série pour compenser. Sur ce prototype, nous n’avons pas été totalement convaincus du bien-fondé de ce choix. Dans certaines conditions de luminosité, les flèches qui étaient censées apparaître « sur la route » se montraient trop peu visibles. Le regard devait alors revenir sur l’écran central pour bien suivre le parcours. Il reste toutefois quelques mois pour peaufiner cet aspect.

La commande vocale doit également progresser d’ici à la commercialisation. Quant aux matériaux, ils n’étaient pas tous définitifs non plus. Cette ID.7 semble toutefois mal partie pour jouer dans la même cour que les Mercedes-Benz Classe E, Audi A6 et autre BMW Série 5. Même si des efforts de présentation ont été accomplis depuis la première ID.3, les plastiques durs demeurent nombreux. On se consolera avec la belle qualité d’assemblage… ou avec l’absence d’utilisation de matières d’origine animale pour les adeptes du véganisme.

Prix et concurrence

Malgré une ouverture des commandes seulement prévue pour mai, Volkswagen a bien voulu nous donner une fourchette de prix. Elle s’apparente cependant plutôt à une fourche : le tarif de départ de cette ID.7 devrait se situer entre 60 000 et 65 000 € environ. Ici aussi on est donc plus proche de l’Arteon, qui commence à 58 590 €, que de la Passat, qui débute à 42 690 €. Ce sera en outre trop haut pour espérer profiter d’un bonus écologique. En contrepartie, la dotation de série s’annonce assez généreuse : jantes de 19 pouces, affichage tête haute à réalité augmentée, climatisation trois zones, écran de 15 pouces, sièges électriques, aide au stationnement capable de reproduire une manœuvre automatiquement…

Media Image Image Cette ID.7 frise les 5 m de long, un format qui la rapproche de routières comme la Mercedes EQE. Volkswagen

On reste par ailleurs loin des tarifs d’une Mercedes EQE de même gabarit, qui démarre à 76 250 €. Beaucoup plus puissante et un peu plus imposante encore, la Tesla Model S est également bien plus chère : comptez 113 990 € minimum. Tout l’inverse de la Model 3, qui offre un gabarit nettement plus petit avec ses 27 cm de moins. Finalement, la rivale la plus proche, ou plutôt la moins éloignée, pourrait ainsi être la nouvelle Hyundai Ioniq 6. Il lui manque 11 cm en longueur et 57 ch en version de base pour vraiment lutter à armes égales. Sans parler de l’absence de hayon et de son volume de coffre de seulement 401 l, qui pourront être rédhibitoires pour certains. Mais elle propose une autonomie similaire à celle de la berline Volkswagen à partir de 57 000 €, avec une rassurante garantie de sept ans en prime.

Bilan essai Volkswagen ID.7 Essayer une berline électrique de près de 5 m de long sur de petites routes de montagne ? Ce n’est pas idéal. Le prototype de l’ID.7 que Volkswagen nous a confié a pourtant su se prêter à l’exercice sans trop rechigner. Il ne s’est jamais montré malhabile dans les épingles, tandis que son nouveau moteur électrique de 286 ch sait transformer les reliefs en simple formalité. Nous avons également pu constater que son habitabilité arrière serait à la hauteur de son gabarit. Le confort de suspension assez ferme nous est cependant apparu moins convaincant, et certaines critiques adressées au reste de la gamme ID. n’ont été que partiellement corrigées : ergonomie pas toujours évidente, matériaux peu flatteurs… Mais c’est surtout sur ses talents de voyageuse, servis par une autonomie annoncée comme très généreuse, que cette héritière indirecte de la Passat est attendue. Rendez-vous cet automne pour vérifier si elle se montre à la hauteur.

On aime Nouveau moteur vraiment performant

Châssis pas malhabile

Habitabilité arrière généreuse

Coffre vaste et pratique On regrette Confort de suspension ferme

Ergonomie pas toujours intuitive

Matériaux peu flatteurs

Affichage tête haute à peaufiner

Fiche technique Volkswagen ID.7 Pro Dimensions et poids Longueur 4,96 m Largeur sans rétroviseurs 1,86 m Hauteur 1,54 m Empattement 2,97 m Volume du coffre 532 l Puissance et performance Type de moteur électrique synchrone triphasé à aimant permanent Puissance 286 ch Couple 545 Nm Transmission aux roues arrière Boîte de vitesses non Batterie, autonomie et consommation Type de batterie lithium-ion nickel-manganèse-cobalt Capacité brute - utile de la batterie 82-77 kWh Puissance du chargeur DC 170 kW Bonus et garantie Bonus 2023 0 € Garantie voiture 2 ans - km illimité Garantie batterie 8 ans - 160 000 km Pays de production Allemagne

