Essai Volkswagen ID. Xtreme : quand l'ID.4 rêve de boue Au cours d’une sieste, le sage SUV électrique Volkswagen ID.4 s’est imaginé au départ d’un rallye-raid. Le résultat prend la forme de cet ID. Xtreme, un concept-car unique dont nous avons pris le volant sur la terre.

Mathieu Sentis Par

Voir les photos Dans cet essai, nous n'aborderons pas le prix ou l'autonomie électrique : bien que basé sur le Volkswagen ID.4 GTX, l'ID. Xtreme reste un modèle unique non commercialisé.

Dans l’épais Bottin des autos passionnantes, le Volkswagen ID.4 n’apparaît pas tout à fait en tête de liste. Sa déclinaison « sportive » GTX à deux moteurs cumule certes 299 ch, mais seulement durant trente secondes et si sa batterie est chargée à plus de 88 %. Quant à son châssis placide et à son design dont les panneaux lisses accueillent de simples éléments noirs, ils ne sont pas davantage source de frissons. Toujours partant pour faire sourire son public, Volkswagen a donc grimé son sage SUV électrique en franchisseur taillé pour le désert.

Media Image Image À droite, l'ID.4 GTX de série. À gauche, l'ID. Xtreme, son unique déclinaison tout-terrain !

Les esthétiques jantes de 21 pouces sont remplacées par quatre solides jantes OZ 18 pouces, chaussées de pneus tout-terrain de 265 mm de large. Les voies sont élargies de 50 mm, la garde au sol s'élève de 30 mm, les pare-chocs sont copieusement biseautés pour décupler les angles d’attaque et de fuite. Le reste sert autant à égayer la carrosserie qu’à rassurer les baroudeurs avec l’arrivée d’un pare-buffle à l’avant, d'une galerie de toit en métal et d’une large rampe de phares à LED. L’attirail idéal pour ce SUV à quatre roues motrices et deux moteurs, dont l’arrière reçoit un coup de boost électronique pour porter la puissance cumulée de 299 à 387 ch. On adhère !

Media Image Image Les élargisseurs d'aile sont réalisés en impression 3D. Media Image Image L'éblouissante rampe de feux à LED est fixée à la galerie. Media Image Image La peinture simule déjà des rayures : parfait en tout-terrain !

À bord de l’ID. Xtreme

Rafraîchissante à l’extérieur, la panoplie façon Mad Max disparaît pratiquement à bord. Volkswagen se contente d’une sellerie en microfibre étendue (comme à bord de l’ID.3 restylée), d’inserts orangés aux quatre coins de l’habitacle et de logos ID. Xtreme sur les dossiers des sièges avant (d’accord, il y a aussi « X » surpiqué sur l’accoudoir arrière). Il faut ensuite un œil attentif pour repérer le nouveau message d'accueil sur l’écran central – « made with passion and friends » – et un esprit imaginatif pour deviner quelle apparence pourrait prendre l’inclinomètre... annoncé sur la fiche technique mais encore absent de l’interface tactile.

Haute console centrale, inserts orangés et planche de bord en microfibre distinguent l'ID. Xtreme de l'ID.4. Le nom du concept est brodé sur les dossiers intégraux des sièges avant. Un X se devine aussi sur l'accoudoir central arrière. La galerie, copieusement découpée, s'admire à travers le grand toit vitré.

C’est finalement sur la banquette que le dépaysement prend du relief. À travers le grand toit vitré, les croisillons de la galerie en métal forment une sympathique persienne qui sublime la lumière du soleil. On admire aussi par transparence le message « made with passion and friends » découpé sur la galerie, clin d'œil à l’esprit détendu de ce concept unique. Unique mais écologique, le bougre étant basé sur un ancien ID.4 GTX de développement et animé par une batterie de 82 kWh usagée. L’occasion pour Volkswagen de vanter sa démarche durable.

Au volant

Pour cet essai singulier, Volkswagen nous a conviés au domaine de Galicet (Yvelines), truffé de pistes en terre et d’étroits chemins forestiers. Idéal pour pousser ce drôle d’ID.4 dans ses retranchements… à ceci près qu’un amical instructeur allemand surveille notre prise en main depuis le siège de droite. « Ce modèle unique ne dispose d’aucune pièce de rechange. Sans roue de secours aucune, il est aussi interdit de crever sur les nombreux cailloux jonchant le tracé », nous prévient-il. Rassurant.

La première évolution sur une sinueuse piste de kart-cross permet tout de même de hausser légèrement le ton et de deviner l’attitude survireuse de notre monture à la réaccélération. Pas étonnant avec un moteur électrique arrière devenu plus puissant que son homologue avant ! Les longues et jolies dérives qui pourraient en découler sont hélas immédiatement bridées par l'antidérapage ESP non recalibré sur l’ID. Xtreme, d’abord conçu pour balader ses attributs sur les podiums.

Media Image Image Avec son moteur arrière plus puissant et 387 ch cumulés, l'ID. Xtreme pourrait facilement glisser sur la terre. Media Image Image Son antidérapage n'était hélas pas désactivable et la crevaison, pas une option. Ici, point de roue de secours !

Bien que rehaussée, la suspension manque aussi de débattements sur les chemins accidentés et secouent les passagers comme des pruniers. Dans cet environnement bucolique, mieux vaut alors rester sous les 20 km/h, ouvrir grand les carreaux et profiter des sons de la nature. Vous préférez le vent dans les feuilles ou le chant des oiseaux ? La balade forestière prend alors un tournant inattendu grâce au silence de la propulsion électrique qui détend les passagers et dérange moins la faune. L’expérience serait bien différente en 4 x 4 diesel !

Dans ce cadre, le nouveau générateur de son dans les passages de roue avant apparaît incongru ; il servira plutôt à faire tourner les têtes des piétons en ville. Pas si bête : avec ses pneus « ballons » qui ne craignent rien des trottoirs et sa carrosserie simulant des rayures, ce drôle de véhicule 100 % électrique serait peut-être davantage à son aise dans la jungle urbaine que tropicale !

Bilan du test ID. Xtreme Moins habile sur chemins creux que son design ne le suggère, l’ID. Xtreme reste un engin rafraîchissant, rigolo à regarder et agréable à conduire… à faible allure, vitres ouvertes, pour évoluer dans la nature sans ronron ni émissions de moteur thermique. Avec ses protections multiples et sa carrosserie « déjà rayée », ce baroudeur électrique brillerait aussi en milieu urbain ! Reste une autonomie sans doute lésée par les pneus larges et la caisse haute. Mais qu’importe : les pannes sèches n’existent pas dans les songes, et ce sympathique ID. Xtreme ne deviendra jamais réalité.

Media Image Image T'as de beaux yeux tu sais ?

À lire aussi Le Volkswagen ID.5 GTX de 299 ch à l'essai

Tags