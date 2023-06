Essai Volkswagen ID3 (2023). Elle corrige le tir La Volkswagen ID3 a entendu les quolibets concernant sa finition et elle corrige presque tous ses griefs avec cette version restylée. De quoi redécouvrir sa compétitivité en matière d'efficience, d’espace à bord et de conduite mais le marché s’est durci au niveau des prix.

Voir les photos Prix, fiche technique et autonomie : retrouvez toutes nos infos dans cet essai de la Volkswagen ID3 restylée.

Volkswagen fait (enfin) son mea culpa concernant sa compacte électrique ID3. Oui les plastiques de son habitacle manquaient de qualité. Non, sa finition n’était pas au niveau de l’image de marque VW. C’est évidemment plus facile de le faire quand le nouveau modèle est là, prêt à entrer dans les concessions. Nouveau, il ne faut pas s’emballer, ce n’est qu’un restylage mais avouons qu’il y a bien des changements à l’extérieur et à bord de l’ID3 phase 2.

Il ne faut parfois pas grand chose pour apporter un coup de fraîcheur à une voiture et l’ID3 le montre : le nouveau bouclier qui intègre des entrées d’air, le capot moteur creusé et la suppression du bandeau noir en pied de pare-brise permettent d’identifier sans hésitation cette nouvelle version, sans non plus lui donner un style très affirmé (il y a la Cupra Born pour cela). A l’arrière, on note principalement la nouvelle signature à LED mais le travail est plus profond dans l’habitacle avec les nouveaux matériaux et l’écran 12’’ plus moderne (lire plus bas).

Media Image Image Bugs techniques et délai à rallonge ont perturbé le lancement de l'ID3 en 2020. La version restylée arrive avec plus de sérénité.

Autonomie et recharge Volkswagen ID3 2023

La version Pro Performance avec la batterie LG de 58 kWh (valeur nette) est reconduite et elle restera la plus demandée. Elle permet une autonomie mixte de 427 km et sa recharge est assurée par le chargeur embarqué de 11 kW en courant alternatif (pas de 22, même en option) et 120 kW en courant continu pour la recharge rapide DC. Sur ces bornes rapides, l’ID3 peut recevoir le Plug&Charge, autrement dit le reconnaissance de la voiture par la borne pour déclencher une recharge sans carte, comme ce que propose Tesla.

La nouveauté c’est le retour de la version Pro S à 77 kWh. Elle est désormais équipée d’une batterie du fournisseur coréen SK Innovation (le même fournisseur que pour l’ID Buzz) qui lui permet d’accepter jusqu’à 170 kW en charge rapide contre 135 auparavant. Avec ce gros accumulateur, l’autonomie mixte de l’ID3 s’allonge à 557 km. A noter que cette version n’est disponible pour le moment qu’en quatre places pour une question de masse à l’homologation, mais la configuration à cinq places est à venir.

Au volant de l’ID3 Pro Performance 58 kWh

Media Image Image Cette version de 58 kWh est le fer de lance de la gamme ID3 avec 80 % des commandes attendues.

Cette version est l’ID3 du quotidien, celle qui suffit bien pour faire la semaine sans recharger et qui assurera un minimum de polyvalence pour les voyages. Dans un environnement plus plaisant que le modèle phase 1, on retrouve la position de conduite semi-haute grâce à l’architecture monospace de la cellule avant. Les avantages sont là : accès à bord aisé et bonne vision vers l’avant au travers du pare-brise géant.

Le petit combiné derrière le volant est désormais complet en matière d'information avec, enfin, l’affichage en permanence du pourcentage de batterie. L’ID3 n’a quand même pas corrigé tous les griefs relevés à son lancement. Elle conserve sur son volant ses touches tactiles trop sensibles quand on les effleure (le futur Tiguan et la Golf restylée s’en passeront) et activer la régénération renforcée est toujours aussi peu pratique : il faut basculer le commodo de “boite” situé derrière le volant vers le mode B (des palettes comme sur une Mégane E-Tech sont bien plus pertinentes). Dernier agacement, il faut minimum trois actions (touche et écran tactile) pour neutraliser l’assistant de ligne, c’est trop long.

Media Image Image Plutôt confortable sur route et vigoureuse, l'ID3 est agréable à conduire.

Passer ces menus agacements, on retrouve une ID3 solidement campée sur ses roues, très efficace en virage et précise dans ses réactions. Pas de changement du côté du moteur, toujours calibré à 204 ch et 240 Nm, qui est bien suffisant pour assurer des insertions vigoureuses sur les voies rapides ou doubler avec panache. Peu de bruit d’air et une ambiance à bord pleine de quiétude vont ravir les amateurs de voiture reposante et facile à conduire.

Le confort un peu ferme de la suspension à basse vitesse avec les jantes de 20 pouces (option sur notre version d’essai en Style) s’estompent quand on prend de l’allure. Côté consommation, avec une batterie, un moteur et une aéro inchangée, cette ID3 reste l’une des voitures électriques les plus efficientes comme nous l’avions mesuré sur notre parcours test : 13,3 kWh/100 km et 438 km d’autonomie avec cette version 58 kWh sur l’ID3 phase 1.

Au volant de l’ID3 Pro S 77 kWh

Avec cette version Pro S à grosse batterie, l’ID3 est la voiture électrique des gros rouleurs grâce à son autonomie étendue et sa charge rapide à 170 kW. La puissance du moteur est la même que la version Pro Performance (204 ch) mais le couple passe à 310 Nm. La masse supplémentaire de 118 kg par rapport à la version de 58 kWh calme un peu la suspension à basse vitesse et cette version est donc un peu plus douce sur les aspérités de la chaussée en ville. Revers de la médaille du poids en hausse, l’accélération de 0 à 100 km/h perd une demi-seconde (7,9 s contre 7,3), mais cela n’a aucune incidence sur la conduite au quotidien.

Media Image Image La version 77 kWh est de retour et, à la clé, une autonomie réelle au-delà de 500 km sur la route.

La bonne surprise vient là aussi de la consommation. Sur un parcours routier de 222 km avalé aux allures autorisées, notre consommation à l’ordinateur s’est fixée à 14,2 kWh/100 km. De quoi atteindre un rayon d’action réel au-delà de 500 km sur route. Il faudra vérifier ces bons chiffres sur l’autoroute et également la tenue de la charge rapide, ce que nous ferons dans un prochain essai sur notre parcours test. Pour les gros rouleurs, le planificateur de voyage intégré au GPS est bien là. Il permet d’indiquer les lieux et temps de recharge lors d’un trajet qui va au-delà de l’autonomie de la voiture avec une correction en cours de route en fonction de la consommation et des arrêts. En revanche, l’ID3 se passe toujours d’un préconditionnement de la batterie avant une charge rapide et fait l’impasse sur la pompe à chaleur.

A bord de la Volkswagen ID3 restylée

Le plus gros du travail se trouve donc l’habitacle de l’ID3 2023. Exit les plastiques durs et visuellement cheap, au profit de matière à surface moussée sur l’ensemble de la planche de bord. Surpiqûres, nouveau design pour les panneaux de portes et console centrale revue participent à l’ambiance plus cossue que l’on est en droit d’attendre d’une Volkswagen. Les bacs de portes permettent d’accueillir une bouteille de 1,5 l, une signature maison que l’ID3 avait snobée, et le volant se pare d’un cuir d’origine non-animal.

Nouveau dessin des panneaux de portes, plastiques plus valorisants sur la planche de bord et rangements revus : l'ID3 phase 2 a soigné son habitacle. Le petit combiné affiche désormais le pourcentage de batterie en permanence. Le nouvel écran 12 pouces sur toutes les versions (contre 10 auparavant) est plus fluide et plus valorisant. Apple Carplay et Android Auto sans fil sont de la partie. L'ID3 conserve les touches affleurantes sur son volant. Le futur Tiguan et la Golf restylée vont les retirer à la demande des clients. Le mode B pour augmenter la régénération se sélectionne sur le gros commodo. Pas idéal. La version 77 kWh, ici en photo, est pour le moment homologuée qu'en quatre places contre cinq pour la 58 kWh. Volume correct pour le coffre de l'ID3 compte tenu de son gabarit extérieur.

L’autre évolution est du côté de l’info-divertissement avec l’implantation d’un écran de 12’’ sur toutes les versions (contre 10’’ auparavant). Il participe aussi à la modernité retrouvée avec un graphisme de meilleure qualité et un fonctionnement plus rapide et plus fluide grâce au nouveau software 3.5. Mais l’ergonomie digitale n’est pas encore optimale et oblige à trop d’aller-retours dans les menus de l’écran. Pas de changement du côté de l’habitabilité, très bonne grâce à l’architecture monospace. Places arrière accueillantes et volume de coffre (385 l) dans la moyenne du segment font de l’ID3 une petite familiale dans un gabarit compact.

Prix et concurrence

L’ID3 avec la batterie de 58 kWh démarre au prix de 42 990 € en Life Plus avant le bonus de 5 000 €. La finition Style (version d’essai en photos) est mieux placée en équipements (voir le détails plus), et elle fera l’essentiel des ventes. Elle émarge à 44 990 €, un tarif en phase avec la concurrence directe : 44 500 € pour la Renault Mégane E-Tech EV 60 Techno et 44 600 € pour une Cupra Born V avec batterie et moteur identique.

Mais la Volkswagen plie face à la production chinoise : la MG4 64 kWh Luxury est facturée 35 990 € et la Tesla Model 3 Propulsion dont les versions livrées en Europe proviennent de l’usine de Shanghaï est proposée au prix de 41 990 €. Si la première évolue un cran en dessous en présentation et multimédia mais profite d’un bon châssis, la seconde est plus performante, plus efficiente et profite des tarifs intéressants des Superchargeurs Tesla.

Media Image Image VW ID3 58 kWh Style : 44 900 € avant bonus de 5 000 €. Media Image Image VW ID3 77 kWh Style : 49 990 €, pas de bonus.

L’ID3 de 77 kWh est hors jeu en achat comptant avec son tarif de 49 990 € (Style) et 52 990 € (Style Exclusive) qui la sort du bonus écologique. Dans son cas, il est préférable d’opter pour la formule de LOA (location avec option d’achat) proposée par Volkswagen qui accorde une remise spéciale avec ce financement pour profiter du bonus et proposer des loyers à 399 €/mois avec la finition Style (pour 36 mois et 30 000 km), mais le premier loyer est élevé (11 500 € duquel on peut déduire le bonus de 5 000 € et, le cas échéant, la prime à la conversion de 2 500 €).

Bilan essai Volkswagen ID3 restylée L’ID3 que l’on découvre aujourd’hui est celle que Volkswagen aurait dû lancer en 2020. Cela lui aurait évité quolibets et sifflets. La compacte allemande est désormais prête pour montrer ses qualités (efficience, conduite et habitabilité en tête) face à la concurrence. Seul hic pour elle (comme pour d’autres) , elle doit maintenant faire face aux tarifs agressifs de Tesla et MG.

On aime Progrès dans la présentation

Espace et accès à bord

Agrément de conduite et efficience On regrette Prix élevé

Ergonomie digitale

Quelques commandes maladroites

Media Image Image Volkswagen France espère réaliser 15 % de ses ventes avec ses modèles 100 % électriques en 2023. Pour le moment, la part est à 9 % et la marque compte beaucoup sur le lancement de la nouvelle ID3 pour parvenir à son objectif.

Fiche technique Volkswagen ID3 restylée ID.3 Pro Performance 58 kWh ID.3 Pro S 77 kWh Dimensions et poids Longueur (m) 4,26 Largeur sans rétros (m) 1,81 Hauteur (m) 1,57 Empattement (m) 2,76 Volume du coffre (l) 385 Poids à vide (kg) 1 815 1 933 Puissance et performances Type de moteur Electrique Electrique Puissance (ch) 204 204 Couple (Nm) 240 310 Transmission aux rous arrière Boîte de vitesses non 0 à 100 km/h (s) 7,3 7,9 Vitesse maximale (km/h) 160 160 Batterie, consommation et autonomie Capacité utile de la batterie (kWh) 58 77 Puissance du chargeur AC - DC (kW) 11 - 120 11 - 170 Conso. mixte WLTP (kWh /100 km) 15,3 à 16 15,4 à 15,7 Autonomie mixte WLTP (km) 418 à 427 545 à 557 Temps de charge - 0 à 80 % Prise domestique 8 A 26 h 34 h Borne AC 11 kW (h) 4 h 6 h Borne DC > 100 kW (h) 35 min 42 min

Prix Volkswagen ID3 restylée ID.3 Pro Performance 58 kWh ID.3 Pro S 77 kWh Life Plus 42 990 € - Style 44 990 € 49 990 € Style Exclusive 46 990 € 52 990 € Bonus - 2023 (€) 5 000 € non (sauf en LOA) Puissance fiscale (CV) 5 5 Garantie voiture 3 ans - 100 000 km Garantie batterie 8 ans - 160 000 km Pays de production Allemagne

Equipement de série Volkswagen ID.3 restylée

Life Plus

Écran central de 12 pouces

App-Connect avec Apple CarPlay et Android Auto

Jantes en alliage de 18 pouces East Derry

Accès et démarrage sans clé Keyless Access

Caméra de recul et aide au stationnement avant-arrière

Alarme

Style

En plus de Life Plus.

Jantes en alliage de 19 pouces Wellington

Système de navigation

Sièges et volant chauffants

Climatisation 2 zones

Recharge par induction pour smartphone

Projecteurs IQ. Light avec Matrix LED

Feux arrière à LED avec clignotants séquentiels

Vitres arrière surteintées

Style Exclusive

En plus de Style.

Assistance de conduite semi-automatisée Travel Assist 2.5 avec assistance au changement de voie sur autoroute

Caméra à 360° Area View

Contrôle dynamique du châssis DCC avec sélection du profil de conduite

Toit panoramique (uniquement sur version Pro Performance)

Sellerie Artvelours avec sièges avant électriques à mémoire et massants

Affichage tête haute à réalité augmentée

Jantes en alliage de 20 pouces Sanya (uniquement sur version Pro S)