Essai Volvo C40 Recharge (2023) : retour à la propulsion pour le SUV électrique ! Après 25 ans de tractions et de 4x4, Volvo revient aux roues arrière motrices sur ses petits SUV électriques et les dote d'un nouveau moteur et d'une nouvelle batterie plus efficiente. Nous avons essayé le C40 dans son inédite version Recharge Extended Range, qui promet une autonomie particulièrement généreuse.

Par Léo Mingot

Voir les photos Le Volvo C40 Recharge Extended Range, doté de la nouvelle batterie de 82 kWh, est disponible à la commande à partir de 55 550 €.

VOLVO C40 Recharge Extended Range - Moteur : Electrique

- Puissance: 252 ch

- Lancement : Décembre 2022

- A partir de 55 550 €

- Ni bonus ni malus

Voir la fiche technique

Une Volvo propulsion à l'essai dans l'Argus, et il ne s'agit pas de la rubrique rétro ! Voilà qui pourrait surprendre, sachant que la firme suédoise s'est attelée à généraliser la traction sur ses modèles depuis une bonne trentaine d'années, quand il ne s'agit pas de SUV dotés de la transmission intégrale. Les C40 et XC40 électriques bénéficient en effet d'une grosse mise à jour de leur groupe motopropulseur et voient leur architecture bouleversée, puisque les versions Recharge passent de traction à propulsion. Il s'agit donc des premières Volvo à roues arrière motrices depuis la disparition en 1998 des grandes routières 940 et 960 (cette dernière était rebaptisée S90 en fin de carrière).

Media Image Image La 940 fut, avec la 960, la dernière propulsion à être commercialisée par Volvo jusqu'en 1998. Media Image Image La marque revient aujourd'hui à cette architecture sur les C40 et XC40 électriques.

Ce choix se justifie selon Volvo par le gain procuré en dynamisme et en agilité, mais aussi par le fait que la propulsion permet de faire passer au sol plus de couple et ainsi d'améliorer la tenue de route. Par ailleurs, ce changement n'a pas réclamé de modification technique radicale, puisque la plateforme CMA sur laquelle reposent ces modèles est prévue à l'origine pour toutes les configurations possibles : traction, propulsion ou intégrale. Même la capacité du coffre ne se voit pas impactée, toujours annoncée à 413 litres sur le C40 et 452 litres sur le XC40.

Alors que le nouveau moteur électrique placé sur le train arrière a été conçu en interne et offre un gain de puissance et surtout de couple non négligeable (+ 7 ch et 90 Nm), la capacité de la plus grosse des batteries augmente elle aussi grâce à une nouvelle chimie (82 kWh au lieu de 78 kWh) alors que sa taille et son poids demeurent identiques. Cet accumulateur équipe la version Recharge Twin à transmission intégrale, mais également la nouvelle version Recharge Extended Range, qui vient s'intercaler entre la Recharge « standard » et la Twin. Un peu plus puissante (252 ch au lieu de 238 ch) afin de compenser le poids supplémentaire de la grosse batterie, cette version intermédiaire devient la plus généreuse question autonomie, sachant que tous les C40 et XC40 électriques profitent d'une augmentation sur ce point. Dernier changement pour le XC40 en 2023 : l'arrêt des versions hybrides rechargeables T4 et T5.

Autonomie et recharge Volvo C40 Recharge

Pour cet essai, nous avons choisi le modèle qui se revendique le plus généreux en autonomie dans la gamme « 40 » électrique, soit un C40, dont l'aérodynamisme est un peu plus favorable grâce à sa silhouette de coupé, dans une version Recharge Extended Range, qui cumule propulsion et « grosse » batterie de 82 kWh. Alors que le XC40 Recharge annonce pouvoir parcourir jusqu'à 467 km selon le cycle mixte WLTP, la variante Extended Range ajoute une bonne centaine de kilomètres, avec 573 km annoncés, tandis que la carrosserie coupé du C40 permet de grappiller encore quelques unités, pour atteindre un maximum théorique de 582 km. Un chiffre particulièrement flatteur, qui placerait ce SUV compact parmi les meilleurs élèves du marché.

Media Image Image Grâce notamment à la nouvelle batterie de 82 kWh, le C40 Recharge Extended Range serait capable de parcourir jusqu'à 582 km en une seule charge.

Le C40 Recharge Extended Range, de même que la version Twin, bénéficie d'un chargeur embarqué qui accepte la recharge rapide jusqu'à 200 kW, alors que la puissance de charge se limitait à 150 kW jusqu'alors (toujours 150 kW sur Recharge « standard »). Il serait donc possible sur une borne rapide de récupérer entre 10 et 80 % de batterie en seulement 28 minutes. Sur borne publique en courant alternatif 11 kW, il faudra patienter 8 heures pour charger totalement l'accumulateur.

Au volant du Volvo C40 Recharge Extended Range

Media Image Image Avec ses 252 ch, le C40 Recharge Extended Range offre des performances largement suffisantes pour le quotidien et se révèle même plutôt dynamique à la conduite Adrien Cortesi

Si les promesses d'autonomie annoncées par les constructeurs paraissent souvent optimistes, il est certain que les conditions de conduite ont une incidence notable sur les résultats obtenus. Concernant notre essai qui se déroulait dans les environs de Göteborg, autant dire que la plupart des facteurs étaient réunis pour que l'on aboutisse à un chiffre de consommation plutôt favorable. Les routes limitées à 70 km/h et parsemées de radars n'incitent clairement pas à hausser le rythme, tandis que le peu de voies rapides empruntées nous a aidés à obtenir une moyenne avoisinant les 18 kWh/100 km. Pour une auto qui dépasse nettement les 2 tonnes (2096 kg annoncés), il est vrai que l'on s'attendait à pire. S'approcher des 500 km sur une seule charge semble donc à la portée de ce SUV coupé, tant que l'on ne cherche pas à forcer l'allure et que l'on évite au maximum les autoroutes. Nous ne manquerons pas de le vérifier sur notre parcours-test pour voitures électriques.

Media Image Image Les suspensions offrent un parfait compromis entre confort et rigueur, tandis que l'assistance de direction apparait bien calibrée.

En même temps, si ce C40 Extended Range n'est pas du genre à inciter à la débauche, il ne se montre pas aussi placide que l'on pourrait le croire. Bien que l'on soit loin des accélérations canon permises par la version Twin de 408 ch, les performances s'avèrent largement suffisantes pour pouvoir dépasser sans se poser de question (0 à 100 km/h en 7,4 s). De plus, avec le passage de la cavalerie sur le train arrière, le SUV motrice parfaitement, et cela quelles que soient les conditions d'adhérence.

Le comportement routier est au diapason, grâce notamment à un très bon compromis entre confort et rigueur au niveau des suspensions. Le roulis apparaît très bien maitrisé, tandis que les passagers ne se voient jamais brusqués, même sur mauvais revêtement. Etonnamment, le XC40 que nous avons essayé par la suite s'est montré plus souple et un peu moins rigoureux, alors qu'il était dans la même configuration (en dehors des pneus de marque différente) et que les réglages de suspensions sont censés être identiques sur les deux modèles.

Media Image Image Dommage qu'il n'y ait pas plus de réglages pour le freinage régénératif. Seuls deux niveaux peuvent être sélectionnés.

Sur ce véhicule, il n'est pas nécessaire de passer de longs moments dans les menus afin de tester divers modes de conduite ou réglages de châssis, le seul ajustement que l'on puisse faire étant de durcir la direction. Celle-ci se montre par ailleurs plutôt bien calibrée à l'origine. On ne trouve pas plus de réglages au niveau de la récupération d'énergie au freinage : seul un mode One Pedal Drive simule un important frein moteur, qui permet de quasiment se passer de la pédale de frein, notamment en ville. On aurait toutefois aimé disposer également d'un mode intermédiaire, offrant un freinage régénératif léger et plus naturel, alors que le mode standard joue la carte d'une roue libre « totale », avec quasiment aucun frein au lever de pied.

A bord du Volvo C40 Recharge Ultimate

La présentation et la qualité d'assemblage sont globalement d'un bon niveau, même si certains plastiques paraissent un peu "légers" sur un véhicule facturé plus de 50 000 €. Adrien Cortesi On retrouve l'écran central tactile de 9 pouces avec un système Google plutôt simple à utiliser. On regrette toutefois qu'il n'y ait aucun touche physique pour certaines fonctions comme la climatisation. Adrien Cortesi La bande qui parcourt la planche de bord côté passager offre un aspect original avec ses motifs en relief, mais le plastique utilisé et son incrustation paraissent indignes du standing de l'auto. Adrien Cortesi Sur les C40 et XC40, on ne trouve plus aucun élément en cuir. Le tissu employé sur cette sellerie anthracite s'apparente à de l'Alcantara. Les places arrière sont suffisamment spacieuses pour accueillir des adultes d'assez grande taille, que ce soit au niveau des genoux ou de la garde au toit. La contenance du coffre n'a pas changé malgré le passage à la propulsion, affichant toujours un volume de 413 litres.

Prix et Concurrence

Avec un premier prix de 55 550 €, pas de bonus pour le C40 Recharge Extended Range. On pourrait croire que la version Recharge à plus petite batterie serait plus abordable, mais ce n'est pas le cas, car celle-ci n'est disponible qu'avec la finition intermédiaire Plus (56 850 €). Au final, seul le XC40 Recharge dans sa première finition Essential (non disponible sur C40) peut bénéficier du bonus de 5 000 € (48 950 €... avant remise de lancement de 4 % qui ramène le prix à 46 990 €). On pourra toutefois se consoler par le fait que, grâce à la législation favorable aux électriques, le SUV ne se voit pas non plus touché par le malus au poids, malgré sa masse très importante pour un véhicule aussi compact (quasi 2,1 tonnes pour 4,44 m de long).

Côté équipement, la finition Start, premier niveau disponible sur le C40, se révèle déjà plutôt fournie, comprenant notamment les jantes de 19 pouces, le toit vitré panoramique, les feux de route adaptatifs, la caméra de recul et les radars de stationnement. La finition haute Ultimate de notre modèle d'essai est quant à elle facturée 63 400 € (voir cascade d'équipements en fin d'article).

Media Image Image Cette nouvelle version intermédiaire Extended Range semble être la plus intéressante de la gamme. Reste à savoir si elle tient toutes ses promesses côté autonomie.

Chez les SUV compacts premium, seul l'Audi Q4 e-tron sportback bénéficie lui aussi d'une véritable carrosserie coupé. Sa version 40 propulsion de 204 ch démarre à 55 000 € et promet jusqu'à 527 km d'autonomie. De son côté, le Mercedes EQA dispose d'une récente version 250+ de 190 ch avec batterie de 70,5 kWh, qui annonce pouvoir parcourir jusqu'à 529 km et s'affiche à 55 750 € minimum. Le récent BMW iX1 se présente lui aussi comme un sérieux rival : plus puissant dans sa seule version xDrive30 (313 ch), il démarre à 57 150 € mais doit s'incliner sur le plan de l'autonomie, annonçant au mieux 439 km. Au final, le concurrent le plus redoutable risque d'être le Tesla Model Y. Malgré son gabarit plus imposant (4,75 m), il apparaît moins onéreux que le suédois : 52 990 € en version Grande Autonomie à transmission intégrale (533 km en cycle WLTP) voire 40 990 € seulement, bonus déduit, pour la version propulsion à 455 km d'autonomie.

Bilan essai Volvo C40 Recharge Extended Range Avec sa batterie généreuse et ses performances déjà très suffisantes, cette nouvelle version Recharge Extended Range du C40 apparaît comme le meilleur compromis de la gamme. Plutôt agréable à mener, confortable et logeable, le C40 séduit également par son style différent, qui le distingue des autres SUV plus traditionnels. Reste à vérifier si cette version propulsion à grosse batterie, a priori optimisée pour les longues distances, tiendra ses promesses en termes d'autonomie sur notre boucle d'essai plus proche des conditions rencontrées en France. Car la concurrence commence à devenir féroce sur le segment et le suédois ne brade pas ses services !

On aime Comportement routier

Autonomie annoncée (à vérifier)

Confort de suspensions On regrette Poids très élevé

Quelques plastiques peu flatteurs

Prix élevé

Fiche technique Volvo C40 Recharge Extended Range Dimensions et poids Longueur 4,44 m Largeur sans rétroviseurs 1,87 m Hauteur 1,59 m Empattement 2,70 m Volume du coffre 413 l (+31 l à l'avant) Pneus sur modèle d'essai 235/50 R19 Poids à vide 2096 kg Puissance et performances Type de moteur électrique aimants permanents Puissance 252 ch Couple 420 Nm Transmission aux roues arrière Boîte de vitesses non 0 à 100 km/h 7,4 s Vitesse maximale 180 km/h Batterie, autonomie et consommation Type de batterie Lithium-ion Capacité brute de la batterie 82 kWh Puissance du chargeur AC - DC 11 kW – 200 kW Consommation mixte WLTP 16,3 – 16,6 kWh/100 km Autonomie mixte WLTP 572 – 582 km Temps de charge Prise domestique 8 A nc Borne AC 11 kW 8 h (0 à 100%) Borne DC 200 kW 28 min (10 à 80%) Bonus et garantie Bonus 2023 aucun Puissance fiscale 9 CV Garantie voiture 3 ans/100 000 km Garantie batterie 8 ans/160 000 km Pays de production Belgique

Media Image Image La partie arrière du C40 se montre toujours aussi originale sur le segment des SUV compacts. Media Image Image Le beau levier de vitesse Cristal d'Orrefors est disponible uniquement avec la sellerie Laine mélangée. Adrien Cortesi

Prix et équipement Volvo C40 Recharge

C40 Recharge Extended Range Start : 55 550 €

Climatisation automatique bizone

Feux et essuie-glaces automatiques

Phares LED avec feux de route adaptatifs

Caméra de recul

Radars de stationnement avant et arrière

Instrumentation numérique 12,3 pouces

Ecran central tactile 9 pouces

Régulateur et limiteur de vitesse

Toit vitré panoramique

Jantes alliage 19 pouces

Rétroviseurs rabattables électriquement

Reconnaissance des panneaux

Câble de recharge 4,5 m Type 2 pour borne publique (32 A)

C40 Recharge Extended Range Plus : 59 150 €

En plus :

Régulateur de vitesse adaptatif

Surveillance angle mort et trafic en marche arrière

Ouverture des portes sans clé

Hayon électrique avec fonction sans les mains

Alarme

C40 Recharge Extended Range Ultimate : 63 400 €

En plus :

Sièges avant électriques et chauffants

Volant chauffant

Caméra 360°

Pompe à chaleur

Toit ouvrant panoramique en 2 parties

Feux antibrouillard à LED

Système audio Harman/Kardon 600 W avec 13 HP

Options

Peinture métallisée : 1 000 €

Sellerie Microtech : 1 850 €

Sellerie laine mélangée : 2 300 €

Jantes alliage 20 pouces : 660 €

Crochet d'attelage amovible : 1 225 €

Pack Evasion (barres de toit profilées aluminium, coffre de toit 430 l, écrous de jantes antivol) : 1 285 €

Projecteurs LED adaptatifs à technologie Pixel : 1 100 €

Vitres arrière et coffre surteintées : 390 €

À lire aussi Voitures électriques : les meilleures autonomies réelles

Tags