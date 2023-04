Éthanol. Bardahl lance ses boîtiers de conversion E85 avec Flexfuel Encore en quête de notoriété, le petit marché des boîtiers de conversion à l'éthanol accueille un nouvel acteur de poids : Bardahl. Le spécialiste des additifs ajoute cette nouvelle offre à sa large gamme grâce à un partenariat avec Flexfuel Energy Development, leader du kit E85 en France.

Johann Leblanc Par

Voir les photos L'américain Bardahl devient la cinquième entreprise qui propose des boîtiers de conversion à l'éthanol homologués en France grâce à un partenariat avec la société Flexfuel Energy Development. Bardahl

Même s'il fait beaucoup parler de lui, le superéthanol E85 demeure encore assez marginal et méconnu en France. A l'échelle d'un parc automobile qui compte plus de 10 millions de véhicules potentiellement compatibles avec ce carburant, les 85 000 boîtiers de conversion qui auraient été posés dans l'Hexagone en 2022 ne sont qu'une goutte d'eau. Mais l'arrivée de Bardhal pourrait bien aider au développement de ce marché encore balbutiant. Ce « nouvel » acteur n'est en effet pas un inconnu. Présente en France depuis 1954, cette entreprise américaine a acquis une belle notoriété grâce à sa vaste gamme d’additifs, de lubrifiants et autres liquides de frein ou de refroidissement. Cette nouvelle activité aidera Bardahl à se diversifier à l’heure où le parc automobile français se détourne de plus en plus du gazole. Un carburant historiquement très important pour cette société car les solutions permettant de décrasser des moteurs diesel font partie de ses produits-phares. Grâce aux boîtiers éthanol, la marque pourra donc toucher des automobilistes qui se sont récemment convertis à l'essence et qui cherchent un moyen de réduire leurs coûts d’utilisation.

Des boîtiers fabriqués par Flexfuel Energy Development

Media Image Image Même si le coloris passe du jaune au vert, les boîtiers de conversion Bardahl restent techniquement identiques aux modèles proposés par Flexfuel sous sa propre marque. Bardahl Media Image Image Les deux entreprises disposent des mêmes homologations et peuvent donc monter leurs kits sur les mêmes véhicules, qu'ils soient récent ou plus âgés. Bardahl

Pour investir ce secteur totalement différent de ses activités habituelles, Bardahl s’est associé à un partenaire : Flexfuel Energy Development. Une société apparue il y a une dizaine d’années à peine, mais qui dispose déjà d’une solide expérience dans le domaine des boîtiers de conversion à l’éthanol. Elle est même devenue le leader en France en 2022, avec 52 332 kits écoulés.

« Nous sommes deux entreprises à la fois complémentaires par leur savoir-faire et différente par leur âge [...] avec un modèle d’une entreprise qu’on pourrait identifier comme une vieille dame, avec tout le respect qu’on peut avoir, et une startup » , explique Giles Rigot, responsable de la direction commerciale chez Bardahl.

Concrètement, dans ce partenariat, c’est Flexfuel qui se charge de toute la production des kits de conversion. Hormis la couleur, qui passe du vert au jaune, la technologie ne change pas d’un iota. La fabrication demeure effectuée en France, en Seine-et-Marne, non loin de Fontainebleau, mais une ligne a été spécialement dédiée au nouveau venu. De cette manière, Bardahl s’est également évité de coûteux frais d’homologation, tout en réussissant à couvrir dès le départ une vaste gamme de modèles. Petite ou grosse cylindrées, injection directe ou indirecte… 91 % des véhicules essence seraient théoriquement compatibles avec cette solution.

Une certaine indépendance pour Bardahl

Media Image Image Avant de se lancer dans les boîtiers E85, Bardahl a commencé par proposer des produits spécifiquement adaptés pour l'éthanol. Leur utilisation sera sans surprise conseillée pour les futurs « convertis »... Bardahl

En revanche, la « vieille » entreprise demeure indépendante sur certains points. Elle va monter son propre réseau de distribution, en s’appuyant sur celui dont elle dispose déjà pour ses autres produits, et s’occuper de sa formation. Pour cela, elle s’est dotée d’une nouvelle structure baptisée IFTV, pour Institut de Formation Technique et Vente. Les professionnels qui souhaiteront commercialiser et installer des « boîtiers jaunes » pourront ainsi compter sur des sessions de six personnes maximum, y compris en région. Ils seront également épaulés lors de leur toute première pose et profiteront ensuite de quatre visites de suivi par an. L'objectif, raisonnable, est de parvenir à avoir entre 300 et 500 garages agréés d'ici fin 2023, quand Flexfuel en revendique plus de 3 500. Bardhal se réserve par ailleurs le droit d’appliquer des tarifs différents de son partenaire, avec un prix de départ fixé à 800 € environ pour une citadine essence. Enfin, avant toute installation sur un véhicule de plus de 10 000 km, la société impose un décalaminage moteur… qui sera vraisemblablement effectué en utilisant ses propres nettoyants chimiques plutôt que la solution à l’hydrogène qui fait partie des activités proposées par Flexfuel. L’utilisation d’un nettoyant injecteurs spécifique est également conseillée tous les ans, ainsi que l’ajout d’un additif dans le réservoir à chaque plein pour compenser le fait que l’E85 soit un carburant non additivé. Même avec cette diversification, Bardahl n’oublie donc pas son secteur d'activité historique.