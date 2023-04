Euro 7. Une norme irréaliste selon les constructeurs Les constructeurs européens sont vent debout contre le projet actuel de norme Euro 7. Selon eux, il signifierait la fin des voitures abordables pour des bénéfices écologiques marginaux et retarderait les électriques locales au profit des marques chinoises. Ils estiment l’échéance de 2025 irréaliste.

Par MaxK

Voir les photos La norme environnementale Euro 7 est en préparation. Green NCAP

Après celles de Carlos Tavares et Luca de Meo, respectivement patrons des groupes Stellantis et Renault, d’autres voix de dirigeants de constructeurs automobiles s’élèvent pour mettre en garde sur les conséquences de la future norme environnementale Euro 7 si celle-ci entrait en vigueur comme prévu en juillet 2025 telle qu’elle est proposée aujourd’hui. « Nous avons la ferme opinion qu’un ajustement de la proposition actuelle est nécessaire », vient de déclarer Markus Duesmann, PDG d’Audi, lors de la conférence annuelle de la marque.

Le passage à l’électrique retardé ?

Outre des plafonds de polluants (oxydes d’azote, monoxyde de carbone, particules fines…) abaissés, le projet actuel d’Euro 7 prévoit notamment de nouveaux tests dans des conditions plus sévères de basse température, de haute altitude et de forte charge, qui mettent à mal les catalyseurs et autres dispositifs de régulation des émissions sur les plans chimique et physique. Selon les constructeurs, ces conditions de conduite sont statistiquement très faibles en conditions réelles. En outre, certains taux réglementaires d'émissions deviendraient identiques pour les utilitaires légers et les voitures particulières. Imelda Labbé, responsable des ventes, du marketing et de l’après-vente pour la marque Volkswagen,confiait dernièrement à L'argus : « Nous sommes vraiment choqués de voir ce qui s’annonce obligatoire dans différents domaines. »

Media Image Image Selon le patron d'Audi, Euro 7 pourrait paradoxalement retarder le lancement de gammes 100 % électriques. L'argus

La production de véhicules capables de respecter ces exigences serait des plus coûteuses. « Un investissement massif dans Euro 7 n’aurait qu’un bénéfice environnemental marginal, mais demanderait aux constructeurs de rediriger des ressources d’ingénierie et financières allouées à l’électrification vers les moteurs à explosion », avait récemment critiqué Luca de Meo, qui dirige également l’ACEA (Association des Constructeurs Européens d’Automobiles). « Nous avons dépensé beaucoup de temps et d’argent dans le développement de voitures électriques », a en effet souligné son confrère et concurrent de la marque aux anneaux. Audi prévoit de lancer son dernier modèle thermique en 2026 et de devenir une marque 100 % électrique en 2033, soit deux ans avant l’interdiction des voitures thermiques neuves en Europe. L’Allemand estime que le règlement actuellement envisagé « mettrait un coup de frein » à l’électrification des gammes. La norme Euro 7 pourrait donc être contre-productive en retardant l’arrivée massive de véhicules électriques sur le marché selon lui.

La fin des voitures européennes abordables ?

Pour respecter cette possible norme Euro 7, les voitures thermiques devraient être équipées de systèmes de dépollution plus performants qu’actuellement. Le coût de ces dispositifs impacterait le prix des véhicules et donc sur la viabilité des modèles les plus accessibles. Dans un autre segment du groupe Volkswagen, Martin Jahn, responsable des ventes et du marketing chez Skoda, a récemment déclaré : « Si c’était validé tel quel, ce serait synonyme de la fermeture d’une usine pour Skoda car nous arrêterions de produire les plus petits modèles – les Fabia, Scala et Kamiq -, ce qui signifierait que 3 000 emplois seraient touchés au minimum. » Les hauts dirigeants des constructeurs européens reconnaissent de concert les bénéfices environnementaux de l’actuelle norme Euro 6, estiment que le remplacement de « vieilles » voitures par des modèles Euro 6 aura un impact notable sur la qualité de l’air, et craignent que cette dynamique soit freinée par le prix élevé des modèles Euro 7 qui remplaceraient les Euro 6 en neuf. Cela pousserait les automobilistes à conserver plus longtemps leurs anciens véhicules selon eux, ce qui ralentirait le remplacement de ceux-ci par des modèles moins polluants.

Media Image Image La Skoda Fabia, comme les autres citadines thermiques, est menacée par Euro 7. Skoda

Une aubaine pour les marques chinoises ?

Au-delà des questions environnementales et financières, le point le plus crucial soulevé par les constructeurs est celui du calendrier. A l’heure actuelle, le règlement Euro 7 censé entrer en vigueur dans à peine plus de deux ans n’est pas encore finalisé. Or le développement de nouveaux véhicules, moteurs, freins ou pneus (les particules émises par ces deux derniers devant être limitées pour la première fois avec Euro 7) prend plusieurs années. « Le délai n’est simplement pas suffisant », a insisté Markus Duesmann. De nombreuses marques pourraient donc être contraintes de retirer des modèles du marché le temps de les mettre en conformité ou de les remplacer par d’autres compatibles avec Euro 7.

Media Image Image Des systèmes de récupération/filtration des particules de pneus et freins sont en développement. Tyre Collective

Carlos Tavares craint que, pendant ce temps, certains constructeurs chinois en mesure de produire et vendre des modèles 100 % électriques à des coûts moindres que leurs rivaux européens fassent main basse sur le marché du Vieux Continent et mettent ainsi en péril l’industrie automobile de ce dernier. Les discussions sur Euro 7 sont encore en cours au sein des institutions de l’UE, et pourraient évoluer dans de nouvelles direction suite à la prise de la présidence du Conseil européen par la Suède. Lobby contre lobby, les constructeurs militent activement pour un assouplissement et un report tandis que les groupements d’ONG écologistes estiment que le projet actuel est insuffisant. Les débats s’annoncent animés.

Media Image Image Euro 7 pourrait ouvrir une voie royale aux constructeurs chinois comme BYD en Europe selon Carlos Tavares. DR

Via Automotive News Europe

