F1. Le palmarès 2023 des crashs les plus coûteux Découvrez le classement non-officiel des pilotes et écuries de F1 qui dépensent le plus en réparations durant le championnat 2023. En ce début de saison, Alpine et ses pilotes ont l’ardoise la plus chargée.

Par MaxK

Voir les photos Découvrez quels pilotes de F1 coûtent le plus cher en réparations en 2023. Mercedes

Le championnat du monde de F1 est de retour pour 2023, basspro24chevy aussi. Cet internaute tient, désormais chaque année, un compte du coût des réparations engendrées par les accidents, pilote par pilote et écurie par écurie. Son calcul se base sur un coût approximatif mais renseigné de 13 pièces ou ensemble d’éléments : 125 000 $ pour un aileron avant, autant pour une suspension avant, 275 000 $ pour un châssis… Ces montants sont sujets à caution, quelques accrochages semblent avoir été oubliés, et les coûts relatifs aux groupe motopropulseurs sont inconnus. Mais la valeur comparative du classement, intitulé « championnat du monde des destructeurs », demeure intéressante.

À lire aussi F1. Quels pilotes ont coûté le plus cher en réparations en 2022 ?

Alpine consomme du carbone

Media Image Image Alpine est loin devant...en termes de dépenses. Alpine

Après quatre Grands Prix, Alpine et ses pilotes caracolent en tête du classement...des casses les plus coûteuses. L’accident survenu entre les deux pilotes de l’écurie normande en Australie n’y est pas étranger. Le contact de Pierre Gasly avec un mur en Azerbaïdjan non plus, et a propulsé l’ex-AlphaTauri en haut du tableau avec une addition qui s’élève déjà à 1 389 000 $. Son coéquipier Esteban Ocon le suit avec une ardoise de 847 000 $, devant Yuki Tsunoda (AlphaTauri) et ses 685 000 $ de dommages.

Media Image Image Le tableau des dépenses 2023 après le GP d'Azerbaïdjan. basspro24chevy

Champion du monde en titre, Max Verstappen (Red Bull) a déjà coûté 95 000 $ en casse. Certains nouveaux venus font des débuts coûteux dans la discipline : 645 000 $ pour Nyck de Vries (AlphaTauri) ; 125 000 $ pour Oscar Piastri (McLaren). Logan Sargean (Williams), autre "rookie" est parvenu à éviter la casse jusqu'à présent. Dix pilotes sont parvenus à soigneur la carrosserie de leurs monoplaces jusqu’à présent, parmi lesquels les champions du monde Lewis Hamilton (Mercedes) et Fernando Alonso (Aston Martin) et d’autres stars du plateau comme Sergio Perez (Red Bull), Charles Leclerc (Ferrari) et Carlos Sainz (Ferrari).

PIlote Dépenses en réparations 2023 Pierre Gasly (Alpine) 1 389 000 $ Esteban Ocon (Alpine) 847 000 $ Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 685 000 $ Nyck de Vries (AlphaTauri) 645 000 $ Alexander Albon (Williams) 542 000 $ Kevin Magnussen (Haas) 355 000 $ Lando Norris (McLaren) 130 000 $ Oscar Piastri (McLaren) 125 000 $ Max Verstappen (Red Bull) 95 000 $ Lance Stroll (Aston Martin) 5 000 Nico Hulkenberg (Haas) - Logan Sargeant (Williams) - Guanyu Zhou (Alfa Romeo) - Carlos Sainz (Ferrari) - Lewis Hamilton (Mercedes) - Fernando Alonso (Aston Martin) - George Russell (Mercedes) - Charles Leclerc (Ferrari) - Sergio Perez (Red Bull) - Valtteri Bottas (Alfa Romeo) -

Déjà près de 5 millions de dollars de réparations

Derrière Alpine, c’est AlphaTauri qui cumule actuellement le plus de dépenses en réparations, à hauteur de 1 330 000 $. Williams occupe la troisième marche de ce podium d’infortune avec des coûts estimés à 542 000 $. Haas, McLaren, Red Bull et Aston Martin ont aussi dû composer avec de la casse, contrairement à Mercedes, Ferrari et Alfa Romeo. Au total, le montant des réparations s’élève actuellement à 4 818 000 $ pour le championnat 2023 selon ce chiffrage officieux. En 2022, Mick Schumacher et l'écurie Williams avaient cumulé le plus de dépenses.

Media Image Image Ferrari est parvenu à éviter la casse en début de saison. Ferrari Media Image Image Encore loin de ses performances d'antan, Hamilton évite au moins les accidents. Mercedes

Constructeur Dépenses en réparations 2023 Alpine 2 236 000 $ AlphaTauri 1 330 000 $ Williams 542 000 $ Haas 355 000 $ McLaren 255 000 $ Red Bull 95 000 $ Aston Martin 5 000 $ Ferrari - Mercedes - Alfa Romeo -

Tags