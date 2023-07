Ferrari 308 GTB (1976). Une berlinette historique à vendre et à restaurer Une rare Ferrari 308 GTB « vetroresina », première version de la première berlinette V8 de la marque, sera mise en vente sans prix de réserve en août prochain aux USA. Cette potentielle « affaire » s’explique par la nécessité d’une remise en état.

Par MaxK

Voir les photos Cette Ferrari 308 GTB "vetroresina" à restaurer va être mise aux enchères sans prix de réserve. RM Sotheby's

Comme chaque année, la vente aux enchères RM Sotheby’s de la Monterey Car Week, en Californie (USA), s’annonce exceptionnelle pour son édition 2023 qui se tiendra du 17 au 19 août prochains. Parmi les pépites de son catalogue figure une Ferrari 308 GTB intéressante à triple titre. D’une part, la 308 GTB initia la lignée de berlinettes Ferrari à moteur V8 central-arrière qui, si elle perdure aujourd’hui sous une forme électrifiée avec la SF90 Stradale, s’est récemment éteinte dans sa configuration traditionnelle 100 % thermique avec la F8 Tributo. D’autre part, l’exemplaire en question est l’un des rares à être dotés d’une carrosserie en fibre de verre. Enfin, comme elle nécessite une restauration, la voiture sera mise en vente sans prix de réserve.

Media Image Image Le style de la 308 GTB a été décliné sur de nombreuses Ferrari jusque dans les années 1990. RM Sotheby's

La berlinette V8 originelle

La Ferrari 308 GTB fut commercialisée en 1975 pour prendre la suite de la Dino 246 GT. Animée par un huit-cylindres 2.9 de 255 ch couplé à une boîte manuelle à cinq vitesses, elle inaugurait le langage esthétique tout en finesse et en arêtes nettes qui allait définir Ferrari pendant plus de deux décennies. Son design était l’œuvre de Pininfarina ; sa construction fut confiée à Scaglietti. Avant de devenir célèbre en version GTS grâce à la série télévisée Magnum, la 308 fut lancée en coupé GTB avec une carrosserie en fibre de verre, « vetroresina » en italien, lui permettant de ne peser que 1 090 kg à sec. Seul le capot avant n’était pas fait de ce matériau, mais d’aluminium. Or Ferrari abandonna la fibre de verre au profit de l’acier, plus traditionnel, dès la fin de l’année 1976 pour les Etats-Unis et mi-1977 pour l’Europe. Le nombre de 308 GTB « vetroresina » produites varie entre 712 et 808 selon les sources, et le surpoids du modèle en acier entre 150 et 225 kg. Quoi qu’il en soit, c’est la plus historique des Ferrari 308 GTB de série qui est mise en vente ici.

Media Image Image La Ferrari 308 GTB fut dessinée par Pininfarina et construite par Scaglietti. RM Sotheby's

Des travaux à bien évaluer

L’exemplaire dont il est question ici sortit d’usine en juin 1976 à destination du marché américain. Son historique et ses propriétaires sont connus ; les numéros de série du moteur et de la boîte de vitesses correspondent. Elle arbore une configuration classique avec carrosserie rouge, sellerie en cuir brun et mobilier intérieur noir. Le compteur n’affiche que 9 587 miles soit un peu plus de 15 000 km. La voiture est donc demeurée longtemps statique. Elle a été partiellement endommagée par ce qui ressemble à la chute d’un objet lourd sur son pare-brise, comme un morceau de plafond en béton. Ladite vitre est donc à changer mais, hormis l’aile arrière droite, la carrosserie, élément crucial de ce modèle, ne semble pas nécessiter de grands travaux. La fibre de verre a l'avantage de ne pas craindre la rouille.

C'est visiblement a chute d'un objet lourd sur le pare-brise qui a endommagé la voiture. RM Sotheby's Hormis l'aile avant-droite, la carrosserie semble avoir peu souffert. RM Sotheby's L'habitacle nécessite quelques soins. Le moteur, peu kilométré, a pris la poussière. RM Sotheby's

L’habitacle est sale mais peu endommagé. La voiture est presque complète, même si l’on remarque l’absence de certains éléments de finition tels que le logo du volant. Rien n'est dit sur l'état de fonctionnement de la mécanqiue, et aucune estimation de prix n'a été communiquée. En février dernier, une 308 GTB « vetroresina » en très bon état avait changé de main pour 176 416 € au salon Rétromobile, à Paris.

Media Image Image Seules quelques centaines de 308 GTB "vetroresina" ont été produites. RM Sotheby's

