Ferrari aux 24H du Mans. Le retour du Cheval Cabré après une absence de 50 ans Aux 24H du Mans, Ferrari est la troisième marque la plus souvent victorieuse après Porsche et Audi, avec neuf succès. Pourtant, le constructeur italien n’a plus cherché à jouer la gagne depuis 1973 ! En 2023, son hypercar 499P met donc un terme à une éclipse de 50 ans.

Johann Leblanc Par

Voir les photos L'édition 2023 des 24H du Mans ne marque pas seulement le centenaire de la course. Le retour officiel de Ferrari après 50 ans d'absence est aussi un événement. L'argus

Pour les cent ans des 24H du Mans, Ferrari a préparé un superbe cadeau à la plus célèbre des courses d’endurance. La prestigieuse marque italienne est enfin de retour officiellement dans la Sarthe au plus haut niveau, avec son hypercar 499P. Elle met ainsi un terme à cinquante ans d'absence. C’est en effet en 1973 que le constructeur au Cheval Cabré a tenté pour la dernière fois de remporter cette épreuve au retentissement mondial. Cette année-là, les spectateurs avaient pu assister à un beau duel entre les Ferrari 312 PB et les Matra MS670B. Un affrontement qui avait tourné à l’avantage des prototypes français. La firme de Maranello a ensuite choisi de privilégier sa discipline-fétiche, la Formule 1, pour des raisons essentiellement économiques. Plus question de tenter de courir deux lièvres à la fois.

Neuf victoires entre 1949 et 1965

La 166 MM pilotée par Luigi Chinetti et Lord Selsdon a remporté la première édition des 24H du Mans organisée après la Seconde Guerre Mondiale. Ferrari Le premier des trois succès de la 250 Testa Rossa a été signé en 1958, avec Phil Hill et Olivier Gendebien. Ferrari En 1963, Ferrari devient le premier à l'emporter avec un moteur central arrière, grâce à sa 250 P. Ferrari La Ferrari 250 LM a eu un destin contrarié car son homologation en catégorie GT a été refusée. Mais elle le dernier modèle de la marque à avoir gagné le Mans, en 1965. DR

Loin derrière les 17 victoires de Porsche ou les 13 succès d’Audi, Ferrari est pourtant le troisième constructeur le plus titré aux 24H du Mans, avec neuf premières places. Un palmarès d’autant plus remarquable qu’il a été obtenu sur une très courte période : environ un quart de siècle. Tout a commencé en 1949. La course d’endurance faisait alors son grand retour après une longue interruption provoquée d’abord par l’éclatement de la Seconde Guerre Mondiale, puis par les destructions d'infrastructures engendrées par ce terrible conflit. Cette édition, historique à plusieurs titres, a été remportée par une 166 MM, l’un des premiers modèles de la marque créée en 1947 par Enzo Ferrari. Pilotée par Luigi Chinetti et Peter Mitchell-Thomson, surnommé Lord Selsdon, cette découvrable a parcouru près de 3 180 km à 132 km/h de moyenne. Pas si mal pour cette époque.

À lire aussi Rétrospective : les 24H du Mans en 24 dates

La moisson reprend en 1954, avec la 375 Plus. Mais c’est surtout la 250 Testa Rossa (parfois écrit Testarossa) qui restera dans les mémoires. Nommée ainsi à cause de ses culasses peintes en rouge, elle va triompher dans la Sarthe en 1958, puis en 1960 et 1961. C’est le début d’une série victorieuse qui se poursuit sans interruption jusqu’en 1965 (voir palmarès plus bas). Rien ne semble alors pouvoir arrêter le constructeur de Maranello. Surtout qu’Enzo Ferrari a accepté tardivement de vaincre ses réticences envers le moteur central arrière en adoptant enfin cette architecture, plus efficace en course, avec les 250 P, 275 P et 250 LM. Mais c’était sans compter sur l’arrivée de Ford, qui n’a pas forcément bien digéré que le « Commendatore » refuse de lui revendre sa « petite marque » italienne, alors en difficulté. Le géant américain débarque avec de grands moyens pour s’offrir quatre succès d’affilée entre 1966 et 1969. Dommage pour la 330 P3/P4, qui aura au moins réussi à marquer les esprits en étant souvent considérée comme « la plus belle voiture de course de l’histoire » .

De vrais espoirs de victoire pour la 499P

Media Image Image La 312 PB a marqué la fin de l'engagement officiel de la Scuderia en championnat du monde d'endurance, en 1973. Ferrari

Les 312 P, 512 S et autres 312 PB n’auront pas plus de chance. Elles échouent tantôt contre Porsche, qui gagne Le Mans pour la première fois en 1970 et 1971 avec sa redoutable 917, tantôt contre Matra, triple vainqueur entre 1972 et 1974. Cette succession de déconvenues et une situation financière alors précaire vont convaincre Ferrari de revoir sa stratégie. Comme évoqué en préambule, la priorité sera donnée à la Formule 1 pendant près de 50 ans. On a encore vu de nombreux modèles de la marque sur les Hunaudières malgré tout, mais ils étaient engagés le plus souvent dans les catégories GT, sans réel espoir de triompher. Quant aux barquettes 333 SP qui ont obtenu quelques résultats honorables dans les années 1990, elles étaient présentes seulement à titre privé. Rien de comparable avec la nouvelle 499P, qui a bien reçu le soutien total du constructeur.

Media Image Image La nouvelle 499P semble suffisamment véloce pour pouvoir disputer la victoire... si la fiabilité est au rendez-vous pendant 24 heures. Ferrari Media Image Image Dans les années 1990, Ferrari avait déjà fait son retour en prototype avec cette 333 SP, mais ses participations resteront à titre privé. Ferrari

Comme les Toyota GR010 et Peugeot 9X8, cette représentante de la nouvelle catégorie Hypercar obéit au règlement LMH. Elle dispose donc d’un châssis « maison » , contrairement aux LMDh telles que les Porsche 963 ou Cadillac V.Series.R. Dérivé de celui de la récente 296 GTB, le moteur V6 biturbo hybride de la 499P a également été conçu en interne. Après une si longue absence et en repartant quasiment d’une feuille blanche, la partie n’était donc pas gagnée d’avance. Mais depuis le début de la saison du championnat du monde d’endurance (WEC), la dernière arme rouge et jaune du Cheval Cabré a su se montrer aussi véloce que les grandes favorites, les Toyota GR010. Pour gagner à Sebring, à Portimao et à Spa, la marque japonaise a dû faire parler sa longue expérience de la discipline et compter sur quelques erreurs de son adversaire. Ferrari a donc de réelles chances de l’emporter dans la Sarthe, à condition que sa dernière-née sache aussi se montrer fiable pendant 24 heures.

Toutes les victoires de Ferrari aux 24H du Mans

1949 : Ferrari 166 MM pilotée par L. Chinetti/Lord Selsdon

1954 : Ferrari 375 Plus pilotée par J. F. Gonzalez/M.Trintignant

1958 : Ferrari 250 Testa Rossa pilotée par P. Hill/O. Gendebien

1960 : Ferrari 250 Testa Rossa pilotée par O. Gendebien/P. Frère

1961 : Ferrari 250 Testa Rossa pilotée par O. Gendebien/P. Hill

1962 : Ferrari 330 TR pilotée par O. Gendebien/P. Hill

1963 : Ferrari 250 P pilotée par L. Bandini/L. Scarfiotti

1964 : Ferrari 275 P pilotée par J. Guichet/N. Vaccarella

1965 : Ferrari 250 LM pilotée par J. Rindt/M. Gregory

Media Image Image Même si elle était compétitive, la 330 P4 n'a jamais gagné Le Mans face à Ford. En revanche, elle a brillé dans nombre de concours d'élégance. Ferrari

Tags