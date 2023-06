Ferrari SF90 XX Stradale (2023). La supercar hybride se radicalise avec 1 030 ch Ferrari présente les SF90 XX Stradale et SF90 XX Spider, variantes extrêmes de la SF90 hybride rechargeable, en coupé comme en roadster. Mécanique poussée à 1 030 ch, aérodynamique retravaillée et style revus caractérisent ces séries respectivement limitées 799 et 599 unités.

Par MaxK

Voir les photos La Ferrari SF90 Stradale devient plus extrême en version XX.

Ferrari applique la recette de ses « versions spéciales » à la SF90 Stradale et pousse l’optimisation « piste » plus loin qu’auparavant, au point de badger à sa dernière création des lettres « XX » qui n’ont désigné jusqu’à présent que des versions expérimentales de ses supercars réservées à un usage sur circuit. La SF90 XX Stradale, et son pendant à ciel ouvert SF90 XX Spider, aussi radicales soient-elles, sont bien homologuées pour un usage routier.

La SF90 XX se dévoile simultanément en coupé Stradale... ...et en découvrable Spider.

Une optimisation mécanique complète

La motorisation hybride rechargeable de la SF90 Stradale a été revue pour cette déclinaison XX. Le V8 4.0 biturbo central-arrière voit sa puissance passer de 780 à 797 ch, à un régime qui grimpe de 400 tr/mn pour atteindre 7 900 tr/mn. Son couple maximal, disponible à 6 250 tr/mn soit 250 tr/mn plus haut que sur le modèle standard, passe de 800 à 804 Nm. Admission, échappement et pistons ont été modifiés. La puissance combinée des trois moteurs électriques (un MGU-K entre le V8 et la boîte, deux électromoteurs à l’avant pour une transmission intégrale) a été portée de 220 à 233 ch. Ils sont toujours alimentés par une batterie de 7,9 kWh offrant 25 km d’autonomie électrique en cycle WLTP avec une vitesse maximale de 135 km/h. La puissance totale passe de de 1 000 à 1 030 ch. La transmission s’opère toujours par une boîte à double embrayage comptant huit rapports, dont les réglages ont été modifiés. La SF90 XX dispose d’un mode « extra boost » conférant un léger surplus de puissance pendant quelques secondes sur pression d’une touche.

Certains éléments aérodynamiques sont mis en valeur par une couleur contrastante.

Un look de voiture de course

La SF90 a été redessinée en profondeur pour devenir ce modèle XX. Au-dessus de la nouvelle jupe avant, les feux ont été positionnés plus bas, et le capot redessiné pour intégrer de nouvelle aérations. Chaque aile intègre une triple aération dans le style de la 812 Competizione. Les prises d’air latérales sont plus protubérantes que sur la SF90 « de base ».

Cette SF90 reçoit un aileron fixe et un bandeau lumineux arrière.

Le changement est particulièrement notable à l’arrière. La SF90 XX est la première Ferrari de route à recevoir un aileron arrière sur montants fixes depuis la F50 de 1995. Cette aile comprend une partie mobile. En-dessous, un liseré lumineux a remplacé les doubles feux oblongs. Cet agencement dans l’air du temps évoque inévitablement Porsche sur le segment des sportives, mais on peut aussi le voir comme un clin d’œil à la Ferrari 499P qui s’est imposée aux 24 Heures du Mans 2023. Plus bas encore, le bouclier est plus ajouré qu’à l’origine et le diffuseur plus imposant. L’appui généré à 250 km/h passe de 390 à 530 kg sur le coupé. Cette augmentation des performances aérodynamiques est évidemment servie par des liaisons au sol retravaillées. Citons notamment l’ABS de nouvelle génération inauguré par la 296 GTB. Le panneau de toit de la version Spider est toujours motorisé, et peut être ouvert ou fermé en roulant jusqu’à 45 km/h, une opération qui prend 14 s.

Les prises d'air latérales débordent de la carrosserie.

Une présentation intérieure plus sportive

Dans l’habitacle de la SF90 XX. On remarque de nouvelles contreportes reprenant les triples grilles des ailes. Mais l’attention a surtout été portée par les matériaux, la sellerie mêlant Alcantara et tissus techniques. Les sièges baquets en carbone permettent de gagner 2,6 kg sur un allègement total de 10 kg. La voiture pèse ainsi 1 560 kg à sec en coupé et 1 660 kg en Spider.

Les tissus intérieurs sont propres au modèle XX... ...tout comme les sièges baquets en fibre de carbone.

Face au chrono, Ferrari annonce 2,3 s pour passer de 0 à 100 km/h et 6,5 s pour atteindre les 200 km/h en coupé, soit deux dixièmes de mieux que la SF90 Stradale de « grande » série dans les deux exercices. Le constructeur de Maranello ne communique pas la vitesse de pointe de sa dernière-née (340 km/h d’origine), ni son temps de référence sur le circuit de Fiorano mais précise que la fonction « extra boost » permet d’y gagner 0,25 s au tour. La Ferrari SF90 XX doit être produite à 799 exemplaires en version Stradale et 599 unités en version Spider. Ses tarifs n’ont pas été rendus publics.

La version Spider est la plus exclusive des deux, limitée à 599 unités contre 799 pour la Stradale.

