Fête des Pères 2023. Notre sélection de livres pour les passionnés d'automobile La fête des Pères approche à grands pas. L’argus vous propose une sélection de beaux livres sur l'automobile (Alpine, Peugeot...) et le sport auto (24H du Mans, F1...). Ne tardez pas à passer commande : le jour J, c’est le dimanche 18 juin.

Par Vincent Foultier

Voir les photos L'argus vous propose sa sélection de beaux livres à offrir pour la fête des Pères. L'argus

Chaque année, les papas sont à l’honneur le troisième dimanche de juin à l’occasion de la traditionnelle fête des Pères. Entre fans inconditionnels et amateurs d’automobiles, les idées cadeaux ne manquent pas. Cette année, L'argus a concocté une sélection des plus beaux livres, récemment sortis dans le commerce.

>> Sélection des plus beaux livres à offrir pour la fête des pères <<

Toute l’histoire de l’automobile racontée

Partez à la découverte des modèles les plus mythiques de l'automobile en choisissant l'ouvrage signé Gérard de Cortanze. De la Panhard à la Porsche 911 en passant par les inévitables Citroën Traction et Renault Dauphine, retrouvez cent modèles porteurs d'innovations qui ont fait évoluer le secteur de l'automobile. L'année 2023 met évidemment à l’honneur l’édition du centenaire de la plus célèbre des courses d’endurance, les 24h du Mans. Un siècle de légende automobile raconté dans l’ouvrage intitulé « 100 ans de Légendes », paru fin 2022 ou encore dans la bande dessinée de Denis Bernard et Christian Papazoglakis « 24 Heures du Mans - 100 ans d’innovations ». La marque Alpine est aussi mise en avant par Maxime Joly dans son ouvrage « Les Flèches de Dieppe ». A travers plus de 300 pages, ce livre retrace l’histoire et présente tous les modèles du constructeur français.

Media Image Image Les concept-cars et prototypes d'études. Disponible à la mi-juin sur le site des éditions BJB. 89 € Christophe Bonnaud

Parmi tous les autres beaux livres du moment, les véhicules de collection sont à l'honneur dans « Génération 90 » et dans le « Grand Atlas des Voitures Anciennes ». Xavier Chauvin et Arnaud Taquet mettent en lumière 25 ans d'histoire de l'iconique Audi TT qui va bientôt quitter le catalogue de la marque. Enfin, les passionnés de Formule 1 pourront se remémorer certaines des plus belles courses et anecdotes grâce aux ouvrages des grandes voix de cette discipline, les excellents Pierre Van Vliet et Jean-Louis Moncet.

