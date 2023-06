Fiabilité 1.2 PureTech. Stellantis bientôt visé par une action collective en France Après le Motorgate Renault, Maître Lèguevaques a annoncé le 28 juin une action collective à l'encontre de Stellantis pour obtenir l'indemnisation de ses clients. En cause, la fiabilité de la courroie de distribution du moteur 1.2 PureTech qui équipe les Citroën, DS, Opel et Peugeot. Explications.

Voir les photos Après Renault, Maître Lèguevaques prépare une action collective contre les marques du groupe Stellantis qui équipent leurs véhicules du moteur 1.2 PureTech. L'argus

Le moteur 1.2 PureTech pose de nombreux soucis de fiabilité depuis son lancement en 2012. Surconsommation d'huile et détérioration prématurée de la courroie de distribution figurent parmi les problèmes les plus graves et répandus sur ce bloc à essence. Les clients lésés par l'absence d'action corrective efficace et les participations financières limitées pour réparer les moteurs défectueux de leurs véhicules, ont décidé de s'organiser pour mener une action collective à l'encontre de Stellantis. Une action hybride en quelque sorte, puisqu'elle démarrera par une première phase civile, avant de trouver une issue au pénal. Lumière sur cette initiative collective qui pourrait bien marquer le début des ennuis judiciaires pour Stellantis en France.

Un référé probatoire pour obtenir des documents sensibles

Lors de cette réunion qui s'est tenue en ligne, l'avocat parisien a tout d'abord déploré ne pas détenir de preuve irréfutable démontrant que Stellantis avait connaissance du problème sur ses moteurs 1.2 PureTech dès le début de leur commercialisation. Dans l'affaire du Motorgate menée contre Renault-Nissan, les demandeurs représentés par le même défenseur s'étaient procurés des notes internes des constructeurs concernés avant d'agir en justice.

Media Image Image Ce moteur rencontre des soucis d'usure prématurée de la courroie de distribution qui est une victime collatérale du phénomène de dilution de l'huile. L'argus

Un obstacle qui n'entrave pourtant pas l'action collective qui se prépare. La procédure de référé qui sera menée dans un premier temps, permet en effet de saisir la justice en urgence pour obtenir la condamnation d'une partie à produire des documents dont dépendrait la solution d'un futur procès. Les inscriptions pour participer à l'action collective seront ouvertes sur le site Myleo au début du mois d'octobre 2023. Si elle est susceptible de varier en fonction du nombre d'inscrits, la participation financière pour cette action devrait être sensiblement identique à celle demandée aux clients du dossier du Motorgate, a annoncé l'avocat. La procédure de référé probatoire sera ensuite intentée en décembre 2023 avec l'espoir d'obtenir une décision judiciaire sur la communication de documents par Stellantis dans le courant du premier semestre 2024.

Vers une action pénale contre Stellantis ?

Maître Lèguevaques exclut toute action civile fondée sur la garantie légale des vices cachés en raison de la prescription de 5 ans applicable et des très nombreuses expertises (autant que de clients) que nécessite ce type d'action. Pour contourner cette difficulté, il est déjà prévu d'aller sur le terrain pénal qui se caractérise par un délai de prescription de 6 ans commençant à courir à compter de la découverte du dommage, qui pourrait ici être fixée à la date du premier rappel lancé à la fin de l'année 2020 selon l'homme de loi.

Si des pièces de nature à démontrer la responsabilité du groupe Stellantis étaient recueillies, le référé probatoire pourrait ainsi déboucher sur le dépôt d'une plainte pour escroquerie, tromperie et mise en danger de la vie d'autrui, à l'image de ce qui s'est récemment produit dans l'affaire du Motorgate intentée contre Renault. Car les clients de l'avocat ont insisté sur les risques en matière de sécurité engendrés par les problèmes rencontrés sur leurs véhicules. La sécurité qui est d'ailleurs le critère obligeant les constructeurs à mener des campagnes de rappel, ce que Stellantis a déjà fait à trois reprises à ce jour... En tout état de cause, le but serait in fine d'obtenir la condamnation de Stellantis à indemniser les propriétaires de voitures équipées de moteurs 1.2 PureTech défectueux, au terme d'un procès qui se tiendrait devant un Tribunal correctionnel. Mais le chemin vers l'indemnisation sera long comme l'avocat l'a lui-même concédé à la fin de son intervention.

