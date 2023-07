Fiabilité Renault-Dacia 1.2 TCe. Des casses moteur liées à la fusion des soupapes En lutte contre Renault, l’association des victimes du motorgate se fait l'écho d’une note interne qui prouverait que le Losange avait connaissance dès 2016 d'un grave défaut concernant son moteur 1.2 TCe. L’argus avait déjà utilisé ce document pour vous prévenir de ce risque de fusion des soupapes.

Voir les photos L'argus avait été parmi les premiers à vous avertir d'un risque de casse moteur sur le 1.2 TCe Renault-Nissan-Dacia en raison de la fusion des soupapes. Un problème qui fait encore parler de lui aujourd'hui. L'argus

Envoyé à la retraite depuis 2016, le moteur 1.2 TCe de Renault n’a pourtant jamais fait autant parler de lui. Le lancement d’une action collective inédite en France, surnommée « motorgate » par ses créateurs en écho au « dieselgate », a mis en lumière les problèmes de ce quatre-cylindres turbo depuis janvier 2022. Après l’échec d’une proposition d’arrangement à l’amiable avec le Losange, un bras de fer judiciaire a débuté. Une plainte a été déposée le 5 juin dernier auprès du procureur de la République de Nanterre. Celui-ci doit maintenant mener son enquête, qui devrait déboucher sur une citation directe par les plaignants eux-mêmes devant le tribunal correctionnel. Une procédure susceptible de durer assez longtemps. Mais l’association des victimes du Motorgate n’entend pas rester muette durant cette période. Elle vient de relayer un article de nos confrères israéliens de Thecar, qui affirment avoir reçu une note prouvant que Renault avait connaissance d’un risque de fusion des soupapes sur le 1.2 TCe dès février 2016.

Un problème déjà évoqué par L’argus

Media Image Image Nos confrères israéliens de Thecar ont récemment reçu une note interne que L'argus avait pu se procurer il y a quelques années. Thecar

En réalité, L’argus vous a déjà parlé de ce problème à plusieurs reprises. Dans un article sur la fiabilité des moteurs essence français paru sur notre site le 23 mai 2020, par exemple, nous évoquions un risque de « casse moteur en raison de la fusion des soupapes liée à leur encrassement (version Euro 5) ». Nous annoncions en outre qu'il n’y aurait pas de solution en usine car « Renault n’apportera pas de ­modifications techniques sur un bloc qui n’est plus produit ». Pour compenser, la marque avait donc fait le choix de se montrer plus souple sur les prises en charge, sous réserve que les préconisations d’entretien aient été respectées. Toutes ces informations, nous avions pu vous les donner en mettant la main sur une note interne. Or, c’est justement de ce « document hautement compromettant » qu'il s'agit. Daté de février 2016, il décrit en détail le phénomène pouvant conduire les soupapes d’échappement à s’encrasser, avant de fusionner et d'engendrer la casse du moteur.

Un défaut présent chez d’autres constructeurs

Media Image Image Entre autres problèmes, le 1.2 PureTech de PSA n'a pas été non plus épargné par les soucis d'encrassement. L'argus

Partagé entre Renault, Dacia et Nissan, voire Mercedes sur l’utilitaire Citan, le 1.2 TCe – alias H5F – n’est cependant pas le seul moteur à pouvoir souffrir de ce fâcheux défaut. On le retrouve sur une autre mécanique française à la fiabilité souvent problématique, le 1.2 PureTech de l’ancien groupe PSA, mais aussi sur certaines productions Audi-Volkswagen ou Toyota, entre autres. Leur point commun ? On parle chaque fois de blocs essence à injection directe nés il y a environ une dizaine d'années. Chez Stellantis, la solution en après-vente est de nettoyer la culasse en injectant des billes à haute pression. Idem dans le groupe Volkswagen, mais avec des écorces de bois.

Media Image Image Le document de Renault décrit en détail le processus de dégradation des soupapes engendré par la calamine, un résidu de suie issu de la combustion. Thecar

Cette technologie était encore assez jeune à ce moment, et elle avait initialement tendance à favoriser les dépôts de calamine, des résidus de suie issus de la combustion. La faute à l’injection du carburant directement dans les cylindres plutôt que dans le collecteur d’admission, qui ne permet plus vraiment un nettoyage « naturel » des soupapes. Aujourd'hui mieux maîtrisé, ce phénomène d'encrassement est cependant surtout marqué sur les voitures qui font beaucoup de petits trajets à basse vitesse. Ce qui n’a pas empêché la casse des 1.2 TCe de se produire souvent sur autoroute, comme le pointe l’action collective pour accuser Renault de « mise en danger de la vie d’autrui ».

Une issue judiciaire toujours incertaine

Media Image Image Le 1.2 TCe a pu aussi connaître des problèmes de surconsommation d'huile, mais Renault a procédé à une reprogrammation pour résoudre ce problème. L'argus

Le quatre-cylindres Renault-Dacia-Nissan a également souffert de soucis de surconsommation d’huile, qui ont normalement été résolus par la reprogrammation d’un calculateur. En revanche, comme nous l’avons vu plus haut, aucune solution n’a été apportée à ce risque de fusion des soupapes. Cela aurait impliqué de revoir en profondeur la conception du moteur, alors que son remplacement en production par le 1.3 TCe était déjà programmé. Cette note interne relayée par Thecar confirme que le Losange avait connaissance du problème, et l'association des victimes du Motorgate insiste bien pour qu’elle soit « intégrée aux éléments à charge dans le cadre des poursuites pénales engagées contre Renault ». Mais le constructeur français devrait chercher à se défendre en mettant en avant sa grille de prise en charge assez souple. Ce document ne présage ainsi pas forcément l’issue judiciaire du dossier. Si ce type d’action collective porte couramment ses fruits aux États-Unis, il a beaucoup plus de mal à être couronné de succès dans le droit français. Le feuilleton du « motorgate » s’annonce encore assez long !

Media Image Image La Mégane 4 a reçu le 1.2 TCe dans la première partie de sa carrière, avant de passer au 1.3 TCe. Clément Choulot Media Image Image Certains modèles Dacia ont également pu être animés par ce quatre-cylindres très controversé. Thomas Antoine/Ace Team

