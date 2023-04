Fiat 500 et Panda Hybrid (2023). Victimes de la pénurie de pneus À cause d’une pénurie de pneumatiques de 14 et 16 pouces de diamètre, Fiat dote presque toutes ses Panda et 500 thermiques de nouvelles jantes de 15 pouces. Pour la seconde, cela se traduit par des changements tarifaires.

Après la pénurie de semi-conducteurs, faut-il s’attendre à une pénurie de pneumatiques ? En raison d’un manque de gommes en 14 et 16 pouces de diamètre, Fiat vient d’opérer un changement de montes sur la quasi-totalité des gammes de ses 500 et Panda thermiques. Le 15 pouces y devient la norme, à quelques configurations près.

Nouvelles roues, nouveaux tarifs pour la 500

En version de base, la Fiat 500 thermique, ou plutôt micro-hybride et dont le suffixe Hybrid peut prêter à confusion, sortait d’usine avec des jantes de 14 pouces chaussées de pneus en 175/65 R14 jusqu’à présent. La finition Club, elle, recevait des jantes de 16 pouces en alliage au design « Spider » avec pneus en 195/45 R16. Dorénavant, ces deux configurations sont équipées de jantes de 15 pouces en alliage au design « New Lounge » et d’une monte pneumatique en 185/55 R15. Cela se traduit par une hausse tarifaire de 200 € pour le modèle d’accès et une baisse de prix de 200 € pour la variante Club. Le pack optionnel Style, qui comprenait lesdites jantes de 15 pouces, mais aussi des vitres arrière surteintées et des détails extérieurs chromés, n’est plus disponible que sur stock. La Fiat 500 (Red) n’est pas concernée par ces changements et conserve ses jantes « Spider » de 16 pouces d’origine.

Des roues plus grandes sans hausse de prix pour la Panda

La Fiat Panda Hybrid (plus exactement micro-hybride, elle aussi) a droit à un traitement similaire. En finition d’accès, les jantes en acier de 14 pouces montées en 175/65 R14 sont remplacées par des jantes en acier de 15 pouces avec pneumatiques en 175/65 R15. Contrairement à la 500, la Panda de base ne voit pas son prix augmenter de ce fait. Les versions (Red) et Cross restent équipées de jantes en acier biton de 15 pouces d’origine.

Les pneus, objets de tension entre l'Europe et la Russie

Fiat reste muet quant à l'origine de cette pénurie de pneumatiques. Il se pourrait que les deux italiennes ne soient pas les seules voitures touchées et que ces difficultés d'approvisionnement soient dues à une récente série de sanctions prises par l'Union européenne à l'encontre de l'économie russe en réaction à la guerre menée par l'armée du Kremlin en Ukraine. Le 25 février dernier, les États membres se sont en effet entendus pour réduire leurs importations de caoutchouc synthétique russe entre autres mesures. La Russie est un exportateur majeur de ce matériau utilisé pour fabriquer des pneumatiques automobiles, et elle fournit plusieurs usines européennes. La Pologne, où est produite la Fiat 500 thermique, qui est l'un des plus importants soutiens de l'Ukraine, et dont l'entreprise Synthos est l'un des plus gros producteurs de caoutchouc synthétique en Europe, demandait d'ailleurs des restrictions plus sévères que celles qui ont été adoptées à l'encontre de l'industrie caoutchoutière russe. Plus tôt, dans les mois qui avaient suivi le début de l'invasion en février 2022, plusieurs manufacturiers et constructeurs européens avaient stoppé ou fortement limité leurs activités en Russie.

Petites voitures et petits pneus, une industrie qui rétrécit

Outre les modèles Fiat et les problématiques liées à la guerre en Ukraine, les pneus pourraient venir à manquer pour d’autres citadines. Les dimensions moyennes des roues des voitures neuves augmentent, et le marché des petits pneus se réduit en conséquence. Cette dynamique était l’une des deux principales raisons invoquées par Michelin en 2018 pour justifier la fermeture programmée de son usine écossaise de Dundee, qui produisait des pneus de 16 pouces et moins. La seconde était la concurrence des marques asiatiques low cost sur ce segment. En outre, le marché des citadines lui-même se réduit. Et si certains modèles urbains récents suivent la tendance avec des roues plus grandes que leurs prédécesseurs, il devient moins aisé de trouver chaussure à son pied pour les petites Fiat à l’âge avancé (16 ans pour la 500, 11 ans pour la Panda).

