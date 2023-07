Fiat 600 (2023). Le SUV urbain nous ouvre ses portes en vidéo Fiat dévoile la 600 et ouvre les commandes de son SUV urbain en version 100 % électrique. L'argus vous propose de découvrir en vidéo ce cousin du Peugeot 2008 et Jeep Avenger avant son lancement en octobre 2023. Focus sur cette nouveauté largement inspirée du SUV 500X et de la citadine 500e.

Par Gatien-Hugo Riposseau

Voir les photos

Déjà aperçue dans une vidéo promotionnelle diffusée sur les réseaux sociaux le 9 juin dernier, la Fiat 600 vient d'être présentée officiellement le 14 juillet 2023 à Turin. Le SUV urbain adopte un look relativement conventionnel et reprend la plate-forme technique inaugurée par le Jeep Avenger avec un groupe motopropulseur électrique de 156 ch et une batterie de 54 kWh. Disponible à la commande dès le 5 juillet 2023 en finitions Red et La Prima, la 600e vient enrichir l'offre du constructeur Transalpin en se plaçant entre la 500 et la 500X. Côté tarifs, le ticket d'entrée de ce nouveau petit SUV est fixé à 35 900 €. Son lancement est prévu pour octobre prochain. Dans un second temps, la Fiat 600 sera déclinée avec une motorisation hybride légère (mhev).

Un design conventionnel entre 500 et 500X

Sur le plan du design, cette nouvelle Fiat 600e n'offre rien de révolutionnaire. On s'attendait à un peu plus d'originalité pour le premier SUV entièrement électrique de la marque transalpine (il sera également décliné . Les phares de cette 600e reprennent la forme ovale caractéristique de ceux de la 500e et sont entrecoupés en leur milieu par le capot. Détail amusant, ces phares sont prolongés par des clignotants en forme de cils ce qui confère un regard sympathique à ce petit SUV. Le bouclier avant a quant lui été redessiné et comporte des aérations spécifiques en parties inférieure et supérieure tandis qu'il intègre également le capteur du régulateur de vitesse adaptatif (ACC).



L'arrière de la Fiat 600e, proche de celui de la 500X, comporte néanmoins deux nouveautés. Les clignotants sont intégrés dans une ligne horizontale traversant les feux arrière qui conservent une forme carrée. Les montants arrière de la 600e sont moins verticaux que sur la 500X ce qui lui confère une allure plus élancée. Les flancs sont habillés de bas de caisse et d'arches de roues noirs mats lui conférant un petit côté baroudeur au gabarit contenu. Cette nouvelle Fiat 600e ne mesure en effet que 4,17 m de long, soit 9 cm de moins que la 500X.



Un habitacle accueillant et deux finitions au choix

Fiat a mis l'accent sur la vie à bord de cette Fiat 600e. La garde au toit est généreuse, la largeur de la banquette et la place pour les jambes à l'arrière sont suffisantes pour transporter deux adultes, la place du milieu étant quant à elle trop juste pour voyager sur la durée. Le coffre est certes d'une capacité limitée de 360 litres, mais il a le mérite d'être proportionné aux dimensions de l'auto. Les Renault Captur E-Tech et Peugeot e-2008, respectivement plus longs de 6 et 13 cm, offrent de leur côté 440 et 434 litres.



L'intérieur de cette 600e ressemble beaucoup à celui de la Jeep Avenger. On retrouve la même configuration sur les deux voitures avec une barre d'aérateurs sur une planche de bord au dessin très horizontal. Les contre-portes, la disposition des boutons et les rangements sont d'ailleurs similaires. Pour se différencier, Fiat a notamment fait le choix d'un compteur rond et d'un habillage spécifique de la planche de bord dont la couleur s'accorde avec la sellerie. L'absence de console centrale laisse place à un rangement éclairé, recouvert d'un couvercle amovible stylisé en fonction de la finition choisie. On retrouve également un rangement sous la planche de bord et un sous l'accoudoir central. Les passagers arrière sont en revanche moins gâtés côté rangements puisqu'ils doivent se contenter des poches de sièges derrière le dossier des sièges avant, à défaut de bac de rangement dans les portes arrière.



Cette 600e propose deux ambiances différentes à travers les deux finitions proposées au lancement : Red et La Prima. Plus accessible, l'exécution Red joue la carte de la simplicité avec des sièges recouverts de tissu noir recyclé aux surpiqûres rouges contrastantes. La finition La Prima se veut plus raffinée et mieux dotée. La sellerie y est de couleur ivoire avec des touches turquoises et les tapis de sol sont en velours. Les sièges avant sont chauffants et le siège conducteur est même massant et réglable électriquement.



Côté équipement : l'essentiel et même un peu plus

La 600e propose un bon niveau d'équipements en matière de confort et de sécurité. Côté agrément à bord, citons l'éclairage d'ambiance de série sur les deux finitions, qualifié de chromothérapie par Fiat. Il se caractérise par huit couleurs différentes et 64 correspondances sélectionnables. Entrée sans clé avec capteur de proximité, hayon électrique mains libres, caméra de recul, Stop&Go, recharge du téléphone par induction, climatisation automatique et trois modes de conduite (éco, normal et sport) sont également au programme. Le système audio est composé de six haut-parleurs.



La navigation ainsi que le système multimédia compatible CarPlay et Android Auto sans fil sont contrôlés à l'aide d'une dalle numérique de 10,25 pouces, positionnée au centre de la planche de bord. L'écran d'instrumentation situé derrière le volant est abrité par une grande casquette arrondie et mesure quant à lui 7 pouces. Les aides à la conduite sont nombreuses sur cette 600e qui propose une conduite assistée de niveau 2 avec un régulateur de vitesse adaptatif (ACC), un assistant de vitesse intelligent avec lecteur de panneaux, un dispositif de surveillance des angles morts, le freinage autonome d'urgence et une détection de somnolence du conducteur.

Motorisation électrique et batterie unique au lancement

La Fiat 600 se présente à son lancement comme un petit SUV 100 % électrique. Elle repose sur la plate-forme CMP du groupe Stellantis et reprend le moteur électrique de 156 ch ainsi que la batterie d'une capacité brute de 54 kWh des Jeep Avenger et Peugeot e-2008. Le tout lui autorise un 0 à 100 km/h en 9 s et une autonomie de plus de 400 km en cycle WLTP. Fiat annonce un temps de recharge de 10 à 80 % en moins de 30 minutes en charge rapide de 100 kW. Il faudra être plus patient et compter un peu moins de 6 heures pour une recharge comparable de la batterie avec le chargeur embarqué de 11 kW livré avec la voiture.



Si Fiat ne communique pas encore sur d'autres motorisations pour son petit SUV, ce dernier aura droit à une version à hybridation légère courant 2024, avec le 1.2 Hybrid 48V 136 ch, déjà présent sur les Peugeot 3008 et 5008. Selon les informations exclusives de L'argus, cette déclinaison sera commercialisée au 1er trimestre 2024.

Tarifs et disponibilité



Cette Fiat 600e peut être commandée dès le 5 juillet 2023. Ses tarifs sont inférieurs à ceux de la Jeep Avenger qui oscillent entre 39 000 et 43 500 €. L'entrée de gamme Red débute en effet à 35 900 € et propose seulement trois teintes au choix : le rouge bien sûr, mais aussi le noir et le blanc. La finition haut de gamme La Prima au look soigné et à l'équipement enrichi s'affiche quant à elle à partir de 40 900 €. Elle est disponible en quatre couleurs aux noms évocateurs de la dolce vita : Soleil d'Italie, Mer d'Italie, Terre d'Italie et Ciel d'Italie. Quelle sera la livrée qui rencontrera le plus de succès ? Début de réponse courant octobre 2023 lorsque les premiers exemplaires arriveront en concession .

Red La Prima Fiat 600e 156 ch - 54 kWh 35 900 € 40 900 €

