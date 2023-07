Fiat 600e (2023). Les prix et la gamme du SUV électrique Fiat ouvre les commandes de son petit SUV électrique. La 600e est disponible avec une seule motorisation de 156 ch et deux niveaux de finition : Red et La Prima. Les prix débutent à 35 900 €, c’est moins cher que les Jeep Avenger et Opel Mokka Electric.

Voir les photos À son lancement, en octobre 2023, la Fiat 600 ne sera proposée qu'en électrique. Une version hybride légère 48V arrivera en début d'année 2024. Fiat

À peine dévoilée, la Fiat 600 est déjà disponible à la vente. Les premières livraisons ne débuteront qu’en octobre, mais il est dès à présent possible de passer commande du petit SUV italien. Pour l’heure, seule la version électrique, baptisée Fiat 600e, est disponible. Son moteur électrique de 156 ch, alimenté par une batterie de 54 kWh de capacité, assure une autonomie WLTP de 405 km ou 408 km selon la finition. En cycle urbain, Fiat annonce même jusqu’à 580 km. Une motorisation hybride a d'ores et déjà été confirmée pour le premier trimestre 2024. Il s’agira du 1.2 mild hybrid 48V de 136 ch qui est récemment arrivé sous le capot du Peugeot 3008.

Climatisation et pompe à chaleur de série

La Fiat 600 électrique est proposée en deux niveaux de finition : Red et La Prima. À 35 900 € (avant déduction du bonus écologique), la première s’affiche à un prix bien plus abordable que le Jeep Avenger (39 000 € minimum), véhicule avec lequel la 600 partage sa plate-forme, son moteur et même son usine de production, à Tychy, en Pologne. Les DS 3 E-Tense et Opel Mokka Electric sont encore plus chers, respectivement vendus à 41 700 € et 42 000 €.

Media Image Image La Fiat 600e dispose d'un moteur électrique de 156 ch. L'autonomie s'établit à 405 ou 408 km selon la finition. Fiat

Malgré son tarif abordable, la 600 Red est bien équipée. Elle dispose de la climatisation automatique, de quatre vitres électriques, d'un système multimédia avec écran tactile de 10,25 pouces ou encore de phares à LED de série. Elle possède également une pompe à chaleur (un équipement indispensable sur une voiture électrique en hiver) et un chargeur embarqué de 11 kW (jusqu’à 100 kW sur les bornes rapides). C’est au chapitre du design que la Red perd des points, avec seulement trois teintes de carrosserie disponibles (rouge, blanc ou noir) et des coques de rétroviseur invariablement noires, pas de jantes en alu, pas de baguettes chromées, une sellerie en tissu noir uniquement…

Media Image Image L'écran de 7 pouces derrière le volant est de série sur toutes les versions. Fiat

Pour 5 000 € de plus (soit 40 900 €), la 600 La Prima soigne son look avec des jantes en alliage de 18 pouces, une sellerie claire en similicuir, des vitres arrière surteintées. Quatre autres teintes (orange, gris, bleu foncé, vert clair) sont proposées au catalogue. Pour avoir le chargeur à induction, les rétroviseurs électriques, les sièges chauffants ou encore la fonction massage pour le conducteur, il faut également se tourner vers cette finition.

Prix de la Fiat 600e (juillet 2023)

Red La Prima Fiat 600e 156 ch - 54 kWh 35 900 € 40 900 €

Principaux équipements de série

Fiat 600e Red

6 airbags

climatisation automatique

phares full LED

radars de recul

régulateur de vitesse

système multimédia UConnect à écran tactile de 10,25 pouces

instrumentation numérique à écran de 7 pouces

Android Auto et Apple CarPlay sans fil

système audio à 4 HP

freinage automatique d’urgence

alerte de franchissement de ligne

banquette arrière rabattable en deux parties

siège conducteur réglable en hauteur

vitres avant et arrière électriques

pompe à chaleur

chargeur embarqué de 11 kW

Media Image Image La Fiat 600 Red dispose d'une sellerie en tissu de couleur noire. Fiat

Fiat 600e La Prima (en plus)

navigation GPS

ouverture sans clé

rétroviseurs rabattables électriquement en chauffants

siège conducteur à réglages électriques avec fonction massage

sièges avant chauffants

chargeur du téléphone par induction

système audio à 6 HP

hayon à ouverture électrique

radars de stationnement avant

caméra de recul

sellerie ivoire

vitres arrière surteintées

baguettes chromées

conduite autonome de niveau 2

détecteur d’angles morts

jantes en alliage de 18 pouces

Media Image Image La Fiat 600 La Prima se démarque par son intérieur clair. Fiat

