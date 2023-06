Fiat 600e (2023). Première vidéo officielle du petit SUV électrique Fiat confirme le nom et publie les premières images officielles du petit SUV 600 dans sa version électrique 600e. Reprenant le style de la dernière 500, ce crossover urbain cousin du Peugeot 2008 sera lancé fin 2023. Il livrera tous ses détails lors de sa présentation le 4 juillet.

Par MaxK

Voir les photos Fiat dévoile le petit SUV électrique 600e. Fiat

La place Saint-Pierre de Rome (Italie) vient d’accueillir les Rencontres mondiales de la fraternité humaine, un événement sous-titré « Not Alone » (pas seul) et organisé par la fondation Fratelli Tutti du Vatican, pour lequel le pape François a réuni une trentaine de prix Nobel de la paix. Pourquoi en parle-t-on dans ces colonnes ? Parce que Fiat, partenaire de cette manifestation, en a profité pour dévoiler le nom et les premières images de la 600e. Ce SUV compact électrique, que L’argus vous annonce de longue date, ressuscite bien l'appellation de la très populaire Fiat 600 des années 1950 et se positionne, telle son illustre aïeule, comme une alternative plus familiale à la Fiat 500. Le crossover reprend en effet les codes stylistiques de la citadine « zéro émission ».

Une Fiat 500 plus accueillante

Tout en rondeurs, la Fiat 600e repose sur la plate-forme CMP du groupe Stellantis et mesure un peu plus de 4 m de long, comme son « cousin » technique le Jeep Avenger. Elle dispose de cinq portes et se situe donc entre la 500 et le 500X, ce qui se retrouve au niveau de ses proportions.

Media Image Image La 600e a fait sa première sortie à Rome. Fiat

On remarque par ailleurs les « cils » formés par les clignotants accolés aux feux avant, semblables à des yeux aux paupières mi-closes, comme sur la 500. À l'instar de la face avant, les bas de caisse latéraux et les protections des passages de roue sont noirs. Ils sont badgés 600.

Media Image Image Icône des années 1950 et 1960, la Fiat 600 voit son nom repris… Fiat Media Image Image … par le nouveau petit SUV de la marque. Fiat

Électrique d’abord, micro-hybride ensuite

La vidéo promotionnelle révèle également l’instrumentation de la 600e, composée d'un petit combiné numérique sous casquette et d'un large écran tactile placé au centre de la planche de bord. Plus bas, une rangée de touches commande certaines fonctions, telles que la ventilation.

Media Image Image Le combiné numérique conserve une casquette.

Fiat ne révèle pour l’heure aucune information technique. Sous le capot, on peut s’attendre à retrouver dans un premier temps le moteur électrique de 156 ch et la batterie de 54 kWh (bruts) qui confère 408 km d’autonomie WLTP au Jeep Avenger. Dans un second temps, une Fiat 600 micro-hybride de 136 ch enrichira la gamme. La Fiat 600e doit être produite à Tychy, en Pologne, dès la fin de l’année 2023.

Media Image Image La Fiat 600 sera proposée en versions électrique (600e) et micro-hybride. Fiat

