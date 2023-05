Fiat annonce-t-il la future Panda électrique de 2024 ? Fiat annonce « le retour d’une icône » et dévoile les premières images d’un modèle qui sera lancé en 2024. Cette citadine polyvalente, dont le design s’inspirera de l’usine Ligotto de Fiat et de son toit-circuit, n'est autre que la future Panda qui reviendra aux sources.

Fiat fête le 100ème anniversaire de son Lingotto, usine Turinoise comptant un circuit d’essai sur son toit. Des décennies durant, les voitures de la marque furent testées sur cet anneau, qui se voit aujourd’hui reconverti en jardin suspendu. A l’occasion de ce centenaire, Fiat révèle que la forme oblongue du Lingotto compte parmi les principales inspirations de ses designers pour concevoir des véhicules de prochaine génération, qui seront lancés à partir de 2024. La firme transalpine en profiter pour dévoiler les premières illustrations conceptuelles d’une voiture à venir, et promet « le retour d’une icône ».

Une italienne aux ambitions internationales

Selon nos sources, une citadine polyvalente du segment B, mesurant un peu plus de 4 m de long, doit rejoindre la gamme Fiat à l’automne 2024. Développée sous le nom de code F1H, elle fait partie du programme Smart Car du groupe Stellantis (véhicules citadins accessibles à vocation mondiale) et sera en cela une « cousine » technique de la prochaine Citroën C3. Elle reposera donc sur une évolution de la plate-forme CMP de PSA. Elle pourrait, comme la française, prendre de faux airs de SUV de par une allure robuste et une garde au sol élevée, un atout sur certains marchés comme le Brésil, où les équipes de Fiat co-développent l’auto en collaboration avec leurs collègues européens. Selon les marchés, la voiture sera proposée en thermique (1.2 essence) et/ou en électrique, Fiat prévoyant de devenir une marque « zéro émission » en 2027. Elle sera produite en Serbie pour l'Europe.

Bien que la Panda de nouvelle génération soit plus grande, Fiat préservera le nom Panda auquel les italiens sont attachés. Ce qui n'est pas le cas en Amérique du sud où la Uno était un monument jusqu'en 2014. D'ailleurs, cette année 2023 marque le 40ème anniversaire de la Fiat Uno, et son retour fait couler beaucoup d'encre au Brésil.

Une forme caractéristique

Les références les plus évidentes au Lingotto passeront par la forme oblongue de nombreux éléments intérieurs tels que la planche de bord, le volant, voire une tablette mobile face au passager avant si l’on se fie à certaines images publiées par Fiat. La redondance de cette forme était déjà visible à bord du concept Centoventi de 2019. Dans le « teaser » du jour, on remarque par ailleurs un combiné numérique en forme de cylindre intégré au volant. L’écran central qui surplombe la planche de bord, lui, est rectangulaire.

Premier aperçu conceptuel du pfutur véhicule. Fiat La tablette mobile se mue en console centrale. Fiat Le motif oblong était déjà récurrent à bord du concept Centoventi -ci-dessus). Fiat

Plus subtil, du moins en référence plus qu’en exécution, on devine sur la face avant du véhicule un bandeau lumineux composé de petits carrés évoquant les fenêtres du Lingotto, avec un effet pixelisé qui n’est pas sans rappeler la gamme Hyundai Ioniq. A noter aussi le retour de l'ancien logo à quatre barrettes qui fait référence à la première Panda tout comme les sièges arrière façon transat et l'ambiance dépouillée. Signalons que cette évolution du style est signée par le français François Leboine qui a pris les rênes du centre de style depuis mai 2021. Si son nom vous est inconnu, sachez qu'il est à l'origine de la renaissance de la Renault 5. Fiat donnera sans nul doute d'autres informations le 4 juillet. Date à laquelle le constructeur présentera officiellement le petit SUV 600 dont le style sera aligné avec celui de la 500 électrique.

Media Image Image Le mobilier d'extérieur semble aussi inspirer les designers de chez Fiat. Fiat

